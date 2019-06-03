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Лилии Чанышевы: Как минимум три штуки

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 18453 | Комментарии: 9
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Координатору штаба Навального в Уфе не дают победить на выборах. На выборах в горсовет Уфы участвуют две однофамилицы координатора штаба Навального. Одна из них даже тезка.

Лилии Чанышевы: Как минимум три штуки


Интересная история происходит с выборами в Горсовет Уфы, которые должны пройти 8 сентября. Одним из кандидатов является Лилия Чанышева, координатор штаба Навального в Уфе. Она выдвигается от 8-го округа Ленинского района Уфы и подала документы в середине июня.

Необходимое количество голосов Лилия уже собрала. Район, в который она выдвигается, считается довольно оппозиционным к власти.

Удивительно, после выдвижения координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, что на пост депутата от этого же района претендуют сразу три Чанышевы: Эльвира и две Лилии. Отличаются только отчества. У «настоящей» Лилии Чанышевой отчество «Айратовна». Эксперты удивляются, неужели власти так боятся победы координатора штаба Навального, что подстраховались таким способом.

- Власти боятся мне проиграть. Выставили слабого кандидата от «Единой России», а теперь противодействуют с помощью грязных политтехнологий, - комментирует Лилия Чанышева, называя целью властей недопущение ее победы.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 02.07.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые!
У кого есть возможность, соберите как можно больше информации об ЛЖЕ чанушевых!!!
Наверняка эти индивидуалки продались за 30 серебрянников!!!
Народ должен знать ВСЁ об этих иудах в юбках !!!!



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  • Гость
  •  
  • 2 | 02.07.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
через паспортный стол нашли еще трех, да еще и в этом же районе - ленинском.
А как они уговорили их баллотироваться в депутаты горсовета - наверно щедро одарили и обещали и в дальнейшем щедро одаривать и протащить их.
Как же власть региона и уфы боится, что применили этот не то что грязный, а просто дикий инструмент: такое происходит впервые.
Как же власть опозорилась!!!!!
Глава района заржавевший чинуша котов, уж он-то распластается, но не пропустит активистку Лилию Айратовну Чанышеву в депутаты, костьми ляжет.
Только где избиратели, считающиеся оппозиционными, как они проконтролируют беспредел власти на самом избирательном участке, не допустят вакханалии при "подсчете голосов"



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 02.07.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Думаю, что в АПэшечке у ВРИО сейчас судорожно подыскивают в Ленинском районе Чанышеву с именем на буквы А-К. чтобы Лилия Айратовна была НЕ первой в списке претендентов на букву Ч.

Алия, Айсылу, Айгуль, Альмира, и т.д. по алфавиту до Лайлы, Лейлы. Лены...



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4

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  • Гость
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  • 4 | 02.07.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.07.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован

Уважаемые!
У кого есть возможность, соберите как можно больше информации об ЛЖЕ чанушевых!!!
Наверняка эти индивидуалки продались за 30 серебрянников!!!
Народ должен знать ВСЁ об этих иудах в юбках !!!!
===
их можно напугать только одним:
не берите их в жёны, и вас предадут, то бишь изменят!



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2

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  • Гость
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  • 5 | 02.07.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто такая -эта Чанышева?Лично мне совсем не хочется услаждать её амбиции.



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0

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  • Участник
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  • 6 | 02.07.2019, 12:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3652 | Рейтинг: -293,5
Навальнята у нас пассивные. Наконец-то, через сколько лет разродирась Чанышева. Остальных вообще не видно-не слышно.



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  • Начинающий
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  • 7 | 02.07.2019, 12:19 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 200 | Рейтинг: +11,4
И ещё вставить ЧАНИЩЕВУ Г.В.



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1

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  • Эксперт
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  • 8 | 02.07.2019, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
кто такая -эта Чанышева?Лично мне совсем не хочется услаждать её амбиции.
______________________________
А кто такие депутаты горсовета Уфы? Поинтересуйся! Она выбвтгается именно в горсовет. а не в башлыки. в отличие от остальных - еще куда менее к этому подготовленных - кобзев. тимасова, куцуева и т.д.
И знаешь на чьё место? На место картавой на все 33 буквы Алинки Сулеймановой. Правда за несколько лет после критики она чуток улучшила свою дикцию. НО! В ее Ленинском районе практически никто не знал. кто же их в горсовете представлял до момента ее назначения вице-бл-ядь-мэром!!!!

Я сегодня предлагала админу интервью Лилии Свободе - почитай, чтобы хоть немного понять - кто же Лилия Чанышева и чего она хочет:

"Люди готовы к переменам". Координатор штаба Навального идет на выборы в Уфе
https://www.svoboda.org/a/30027397.html



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  • Гость
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  • 9 | 02.07.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 02.07.2019, 12:19 | Автор: Альберт Я

______________________________
_____Альберт, когда ты много лет подтасовываешь выборные документы в Советском УИК, ты хорошо уведомлен как член Яблока, а главное как член партии от Единой России, шпионя в Яблоке много лет, как делаются выборы а пользу ЕР и как убирают не угодных. Так и Лилия не пройдет выборы, и твои коллеги лягут костьми, чтоб не допустить этого
Альберт скажи номер своего партбилета ЕР? Пока его не выставили публично, кстати в сегодняшнем ролике у Лили промолвились про тебя!



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