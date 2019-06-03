Лилии Чанышевы: Как минимум три штуки

Координатору штаба Навального в Уфе не дают победить на выборах. На выборах в горсовет Уфы участвуют две однофамилицы координатора штаба Навального. Одна из них даже тезка.Интересная история происходит с выборами в Горсовет Уфы, которые должны пройти 8 сентября. Одним из кандидатов является Лилия Чанышева, координатор штаба Навального в Уфе. Она выдвигается от 8-го округа Ленинского района Уфы и подала документы в середине июня.Необходимое количество голосов Лилия уже собрала. Район, в который она выдвигается, считается довольно оппозиционным к власти.Удивительно, после выдвижения координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, что на пост депутата от этого же района претендуют сразу три Чанышевы: Эльвира и две Лилии. Отличаются только отчества. У «настоящей» Лилии Чанышевой отчество «Айратовна». Эксперты удивляются, неужели власти так боятся победы координатора штаба Навального, что подстраховались таким способом.- Власти боятся мне проиграть. Выставили слабого кандидата от «Единой России», а теперь противодействуют с помощью грязных политтехнологий, - комментирует Лилия Чанышева, называя целью властей недопущение ее победы.