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Башкурултайные проблемы: Подробный анализ

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Пятый Всемирный курултай башкир, прошедший в Уфе 28–29 июня под лозунгом консолидации представителей башкирского народа, войдет в историю крупнейшей национальной организации как один из самых скандальных.

Башкурултайные проблемы: Подробный анализ


Еще накануне съезда из состава его делегатов были исключены некоторые национальные активисты, в том числе участники движения «Башкорт», известного участием в протестных акциях. На открытии съезда двое активистов были задержаны полицией, а на второй день в УФСБ добровольно и принудительно были доставлены уже пятеро башкирских активистов. В самой организации пересмотрена система управления — ее лицом стал председатель нового органа — президиума. Эту должность заняла вице-спикер Курултая Эльвира Аиткулова. Одним из ее заместителей избран высокопоставленный сотрудник республиканского управления УФСБ.

Крупнейшая национальная организация башкирского народа — Всемирный курултай башкир после прошедшего в минувшую пятницу и субботу пятого съезда будет управляться по-новому. В Минюст направлен новый вариант устава организации: ее лицом будет не председатель исполкома, как это было прежде, а председатель президиума. На должность председателя президиума в субботу была избрана вице-спикер Курултая республики Эльвира Аиткулова, работающая в парламенте на постоянной основе. В Башкирии она известна как бывшая телеведущая новостных программ на государственном телеканале БСТ.

Политическую карьеру госпожа Аиткулова начала при прежнем главе республики Рустэме Хамитове: при нем она стала сопредседателем ОНФ, избралась в Курултай от партии «Единая Россия» и получила должность вице-спикера.

В состав президиума вошли шесть человек, в том числе заместитель начальника регионального управления ФСБ России Гаяз Зарипов, экс-депутат Госдумы Салия Мурзабаева, руководитель филиала ВКБ в ХМАО Раудат Кульманбетов, председатель башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев и актер Башкирского драматического театра Хурматулла Утяшев.

Должность председателя исполкома, которая раньше была главной в ВКБ, теперь отойдет на второй план. На нее также назначен новый человек — 35-летний юрист, выходец из семьи башкирских поэтов Искандер Юлдашев, работавший помощником депутата Госдумы, единоросса Зарифа Байгускарова.

Интересно, что предыдущий глава исполкома ВКБ — бывший соруководитель Союза башкирской молодежи (общественная организация башкирских националистов, имевшая большой авторитет в 1990 годы.— “Ъ-Уфа”), а ныне директор ГБУ «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» Данир Гайнуллин пробыл в этой должности всего полгода — его избрали в конце ноября 2018 года.

Состав исполкома ВКБ, в который ранее входили 66 человек, сократился наполовину.

Эльвира Аиткулова сообщила, что аналогичную форму управления — через президиум и исполком — имеют и другие крупные общественные организации, например Собор русских Башкортостана и Всемирный конгресс татар.

Собеседник, близкий к администрации главы Башкирии, намекнул, что должность председателя президиума вводилась специально, чтобы ее мог занять подконтрольный власти человек — чиновник или депутат на постоянной основе.

Включение в состав президиума ВКБ высокопоставленного сотрудника УФСБ собеседник объяснил тем, что «подбирались люди авторитетные»: «Важно было соблюсти баланс представителей разных направлений. Представитель УФСБ вошел, чтобы ВКБ мог спокойно работать».

Уход Данира Гайнуллина источник связал с тем, что у него хватает забот по основному месту работы — это связано с «повышением туристической привлекательности пещеры Шульган-таш».

Госпожа Аиткулова заявила, что получила предложение возглавить ВКБ от «коллег» и решила «попробовать себя на новом поприще». В ее представлении организация должна стать «проектным офисом для всего башкирского народа», продвинуть активистов, способных доказать, что «башкиры — это прогрессивная нация».

На вопрос, намерена ли организация сотрудничать с таким известным участием в протестных акциях движением, как «Башкорт», госпожа Аиткулова ответила уклончиво: «Не могу сказать, что мы от кого-то сознательно открещиваемся, но мы — за конструктив».

Искандер Юлдашев заявил “Ъ-Уфа”: «Мне заранее сказали воздержаться от любых комментариев, так как первое лицо у нас — председатель президиума».

Отметим, что уже сама подготовка к пятому ВКБ сопровождалась скандалами. Ряд башкирских активистов были исключены из списка делегатов форума под разными предлогами, в том числе лидер «Башкорта» Фаиль Алчинов, хотя он был избран на собрании башкир Зилаирского района. Указание об исключении, по его словам, исходило от председателя исполкома ВКБ. «Башкорт» просил предоставить на съезде 50 мест своим активистам, но фактически делегатами были избраны пять, двоих из которых позже тоже исключили. По данным портала «Idel.Реалии», в приглашении на Курултай также было отказано уже избранному делегату, докторанту Кардиффского университета в Великобритании Ильсуру Сулейманову и детям лидера башкирского освободительного движения начала XX века Заки Валиди.

В день открытия съезда полиция задержала Фаиля Алчинова в фойе, когда он пытался пройти в зал пленарного заседания. Причем сотрудников полиции к активисту подвел заместитель начальника управления по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии Азат Бадранов, присутствовавший на форуме с бейджем «гость».

Со словами «пошли, посидим» он провел активиста в одну из комнат, где, по неофициальным данным, находились сотрудники УФСБ.

На открытии форума вступиться за Фаиля Алчинова попытался его заместитель по «Башкорту», делегат курултая Эльмир Мухаметьянов, но когда он спустился, чтобы подойти к микрофону, охранники вывели его в фойе.

В течение часа Фаиль Алчинов и Эльмир Мухаметьянов были доставлены в отдел полиции №9 по Уфе. Там выяснилось, что зампред ВКБ Азамат Сирбаев и некий Айбулат Гибадуллин написали на Эльмира Мухаметьянова заявление о мелком хулиганстве — якобы он нецензурно выругался в ходе задержания. В тот же день Кировский суд Уфы наложил на него 500 руб. штрафа. Защита активиста намерена обжаловать это решение в Верховном суде Башкирии.

На второй день ВКБ, который проходил в выездном режиме у шихана Тратау, господа Алчинов и Мухаметьянов были вызваны на беседу в УФСБ. Туда же с раннего утра были доставлены главный редактор портала «Проуфу» Рамиль Рахматов, снимавший задержание Фаиля Алчинова на видео, кандидат на пост главы Башкирии Рамиля Саитова и один из активистов «Башкорта» Руслан Габбасов.

Все задержанные связали действия спецслужбы с тем, что она хотела помешать их выезду на Тратау, где проходили заседания секций ВКБ. И «Башкорт», и Рамиля Саитова выступают за сохранение шихана Куштау, который власти Башкирии передают в разработку Башкирской содовой компании.

«Башкорт», кроме того, собирался поднять на ВКБ вопрос подготовки нового договора с федеральным центром о разграничении предметов ведений и полномочий, а также выступить против назначения «варягов» на должности глав территориальных управлений федеральных органов власти.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая перед 300 делегатами съезда, между тем, назвал ключевой миссией ВКБ консолидацию народа. «Нам с вами нечего делить. У всех нас — одна земля, одна родина. И одно общее дело — сделать все для ее процветания»,— сказал он.

Позже господин Хабиров прокомментировал задержания активистов «Башкорта»:

Я все-таки вижу, что у башкир другой путь… С теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути»,— заявил он, добавив, что в рамках своих полномочий намерен быть «к этим явлениям и к этим людям просто беспощаден».

Бывший председатель исполкома ВКБ Азамат Галин (возглавлял организацию в 2009–2010 годах) полагает, что Радий Хабиров «не хочет, чтобы его обвиняли в заигрывании с националистами». «В свое время в этом упрекали и Муртазу Рахимова, и Раиля Сарбаева. Хабирову, судя по всему, этого не хочется. Ход грамотный. Пожалуй, лучше и не придумаешь»,— отметил он.

По мнению политолога Константина Калачева, «заламывание рук делегату ВКБ нанесло урон имиджу Всемирного курултая башкир». «Это очень удивило, это все-таки перегиб. Такие мероприятия должны предполагать возможность открытой дискуссии»,— отметил собеседник. «Но делать крайним в этой истории Хабирова было бы, наверное, неправильно. Думаю, что его реакция рассчитана на большинство в Башкирии, где возможный всплеск национализма многих пугает, и на Москву, которая к теме национализма относится очень внимательно, видя в нем риски и угрозы. В Москве такую реакцию одобрят и поддержат. Для того, как говорится, его и ставили. Но загнать проблему под ковер — не значит ее решить»,— заключил политолог.

Наталья Павлова, Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 02.07.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не было проблем, вот тебе – их создали.
Будем их преодолевать!



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  • 2 | 02.07.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный курултай башкир после прошедшего в минувшую пятницу и субботу пятого съезда будет управляться по-новому
==============================
Ну что можно сказать по этому поводу?!
Ведь как говорится: "О покойниках или хорошо или ничего".
Вот и всегалактический приказал долго жить, хорошего онем сказать ничего не могу, плохое говорить нельзя...так что пусть будет ему земля пухом.
Поиграли в национализм и все, хватит, бетте китте.



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  • 3 | 02.07.2019, 12:06 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 200 | Рейтинг: +11,4
Хабиров, как ВРИ!О! , мужчина и, возможно, офицер, должен был защитить от физической расправы с делегатом, гражданином, земляком Эльмиром Мухамедьяновым. Показал себя трусливым человеком, какими оказались Хамитов и Толкачёв в Уфимском горсовете несколько лет назад.



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  • 4 | 02.07.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна не пуганных башкир , но это до поры до времени . Вы не представляете сколько раз мне приходилось это доказывать Бердиным и прочим что так называемый "воин башкир" как накаченная через соломинку царским империализмом лягушка сдуется при первом нажатии . Вас держали для сдерживания татар и подавления нац движений, теперь для этих целей есть Кадыров и вы Путину нужны только в качестве раб силы .



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  • 5 | 02.07.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для подавления нацдвижений? Башкиры и были нацдвижением. А про сдерживание татар совсем не смеши. От чего татар сдерживали? От их неуемной преданности? Тогда может быть. За все время не было ни одного татарского восстания. Служили как миленькие.



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  • 6 | 02.07.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.07.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Всемирный курултай башкир после прошедшего в минувшую пятницу и субботу пятого съезда будет управляться по-новому
======
Ну что можно сказать по этому поводу?!

Ведь как говорится: "О покойниках или хорошо или ничего".

Вот и всегалактический приказал долго жить, хорошего онем сказать ничего не могу, плохое говорить нельзя...так что пусть будет ему земля пухом.
Поиграли в национализм и все, хватит, бетте китте.
===
тезис неуместен.
это ваш Путин принял закон, по тяжести близкий к уголовному, что о нём можно только лишь как о покойнике: "Или хорошо или ничего", хотя этот тезис неполон "ничего...кроме правды"!



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