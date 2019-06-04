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Быдло в пиджаке. Очередной плевок единоросса

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Галерея щедринских и гоголевских правителей России пополнилась новым экспонатом. Губернатор Красноярского края Александр Усс «чисто конкретно» пообщался с жителями края – одному сообщил, что «тоже может качнуть» права, а другому поведал, что «поправит воротничок».

Быдло в пиджаке. Очередной плевок единоросса


Явил яркий образ. То ли хозяин приехал к своим крепостным. То ли криминальный авторитет «забыковал» у себя на территории. Прямо, оторопь берет.

Это, между прочим, тот самый «качок» Усс, который только что на прямой линии внаглую обманул Путина, выйдя в эфир не из проблемного района, а из соседнего – показал Москве красивую картинку. И ведь не был немедленно выкинут вон из кресла за свое мошенничество.

К какой партии принадлежит губернатор Усс уточнять не нужно. Вы и сами, наверное, догадались. По косолапым следам.

Видео:



СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 03.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПРАВКА
Александр Викторович Усс испокон веку служил государству. Но это не помешало ему делать очень приличные деньги. Только официально задекларированный доход его семьи в 2012 году составил 81 млн. рублей. Сам Александр Усс при своей официальной заработной плате в 200 тыс. рублей ухитрился каким-то непонятным образом заработать более 47 млн. рублей. В его декларации можно обнаружить четыре участка общей площадью более 23 га, находящихся в собственности его семьи, ещё пять участков общей площадью 1,5 га — в аренде. Почти все в дорогих элитных местах. Кроме того, три квартиры площадью 43,95 и 138 кв. м, два дома площадью 324 и 308 кв. м, незавершённый жилой комплекс в 900 кв. м, а также хозяйственные постройки и нежилые здания общей площадью более 2 тыс. кв. метров. Да ещё числится в нём всякая «движимая мелочь» типа автомобилей «Лэнд-ровер», «Ауди», «Лексус»…

И это только то, что записано на самого Александра Викторовича и его супругу. Не берёмся оценивать всё это богатство, но сколько сотен миллионов это стоит, специалистам из компетентных органов подсчитать несложно.

Вот из таких ... построена путинская "вертикаль"



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  • 2 | 03.07.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это, между прочим, тот самый «качок» Усс, который только что на прямой линии внаглую обманул Путина, выйдя в эфир не из проблемного района, а из соседнего – показал Москве красивую картинку. И ведь не был немедленно выкинут вон из кресла за свое мошенничество.
===============================
Я все больше убеждаюсь в мысле что на путина давно "забили" и губернаторы и олигархи, и прочая нечесть. Путин сам боится что его самого "немедленно выкинут вон из кресла", если не его подельники, то волна народной ненависти...



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  • 3 | 03.07.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Путина народ любит. Мы знаем, что вредят мелкие начальники и нацисты, всё сваливают на Путина, но вы с чего взяли, что мы будем думать то, что вы хотите? У нас свой интерес и вас поддерживать мы не обязаны. Вылезла какая-то шушера и рвётся к власти, а мы, типа, под вашу дудку будем прыгать? Ну, вы тупыые!



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  • 4 | 03.07.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот не тот Усс, который с генералом Лебедем бодался? Будучи председателем местного парламента? Пытался его скинуть? Радовался, когда Лебедя не стало? Я ошибаюсь?



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  • 5 | 03.07.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Снова стал актуальным лозунг,- ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ !!!

«Коммерсантъ» сообщает о завершении расследования дела о похищении генерала ФСБ, у которого похитители забрали спрятанные на земельном участке 5 миллионов долларов. Подозреваемыми проходят Магомед Гаджиев и Роман Галушко. Мужчины выследили сотрудника службы, когда он высадил дочь из автомобиля на Осеннем бульваре. Они заставили генерала пересесть в их машину, после чего привезли его в дом в подмосковном Видном и принялись избивать, требуя денег. Бандиты пытали Пастушкова электрошокером, затем начали угрожать паяльником, и он сообщил, где лежит наличность.
Генерал отрицал похищение средств, заявив, что его перепутали с обеспеченным соседом. Ранее у него в судебном порядке было конфисковано имущество как незаконно нажитое. В рамках расследования было установлено, что он, реализуя коррупционные схемы, нажил незаконные доходы, когда занимал высокую должность в управлении капитального строительства службы обеспечения деятельности ведомства.

Источник: https://versia.ru/ispugavshijsya-payalnika-general-fsb-otdal
-banditam-spryatannye-v-ogorode-milliony



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  • 6 | 03.07.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.07.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот не тот Усс, который с генералом Лебедем бодался? Будучи председателем местного парламента? Пытался его скинуть? Радовался, когда Лебедя не стало? Я ошибаюсь?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Он самый! С Быковым корешился! Очень Опытный



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  • 7 | 03.07.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К какой партии принадлежит губернатор Усс уточнять не нужно. Вы и сами, наверное, догадались. По косолапым следам.
===================================
"ЕР" клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Жительница Иркутска Ирина Шипова возмутилась действиями регионального отделения партии "Единая Россия", которое клеило свои логотипы на гуманитарную помощь, собранную местными жителями для пострадавших в наводнении. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Женщина пояснила, что пришла вместе со своими знакомыми в общественный штаб, чтобы помочь с сортировкой продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Позже к ней подошла девушка и попросила наклеить на все мешки с гуманитарной помощью наклейки "Единой России".
"Я отказалась клеить. Естественно последовал вопрос, почему я отказываюсь. Пояснила, что не состою в "Единой России" и не могу понять, какое отношение эта партия имеет к гуманитарной помощи. Просто обидно стало за тех людей, которые из добрых побуждений делятся с бедствующими", - написала Ирина Шипова в соцсети.
В тот же день, в группе регионального отделения "Единой России" в Facebook появилась публикация, в которой утверждалось, что члены партии собрали более 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.



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  • 8 | 03.07.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.07.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К какой партии принадлежит губернатор Усс уточнять не нужно. Вы и сами, наверное, догадались. По косолапым следам.
===================================
"ЕР" клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ничего нового! ЕР постоянно примазывает свой логотип или название своей антинародной партии к проектам, которые финансируются из бюджетов РФ или местных! Подлые людишки там! Очень Опытный



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  • 9 | 03.07.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
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" Единая Россия " это партия подлых людей !



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1

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  • 10 | 03.07.2019, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.07.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован

Путина народ любит.

Мы знаем, что вредят мелкие начальники и нацисты, всё сваливают на Путина, но вы с чего взяли, что мы будем думать то, что вы хотите? У нас свой интерес и вас поддерживать мы не обязаны. Вылезла какая-то шушера и рвётся к власти, а мы, типа, под вашу дудку будем прыгать? Ну, вы тупыые!
===
мысль "царь хороший, буяре плохие" пройденный этап. Уже даже потомки крепостных рабов это усвоили.
=+=
тогда почему на инаугурацию Путин ехал по пустынной Москве? К примеру Наполеона восторженно не встречали, но и Москва пустынной, т.е. "защищенной" от народа не была! Наполеоновские вояки даже объезжали пьяных русских воинов чтобы ненароком не задавить!
=+=
ежели народ Путина любит, то почему он фальсифицирует выборы. Законы им установленные позволяют выбиться только ПЖиВу!
Почему по всей РФ по фальсифицированию выборов возникают уголовные дела???
=+=
если народ любит Путина, то почему он не уйдёт в отставку, а судорожно старческими руками цепляется за власть?
=+=
если народ Путина люит, то почему в любой перелёт Путин с собой возит министра обороны, главного ПВОшника, главного лётчика, ФСОшника, ФСБэшника и других силовиков?!
Реальное объяснение одно: страх что его собьют!!!
Кстати зачем ему содержать авиаотряд способный разово зап 4 тыс км перевезти 7 тыс человек??? От кого драпать???
=+=
а как народ СП/Б его с Собчаком коленкой по д мягкое отправил в 1996г.? Это когда Яблочники их долг в 1/4 годового бюджета СП/б возместили???
=+=
как в "Прямой линии" с закоулками полноватый чукча задал ? Путину: Налог за дорогу на а/ль плачу, а дороги нет! Ваш Путин аж зубами от ужаса заскрипел!
Или как Путин из страха 2017 юбилея а/дороги заасфальтировал! Забыли! Столько лет гробил людей по ямам и ухабам и враз дороги залатал, конечно, по Путински, - беспутно, но хоть так, чем совсем ниткак!
ни один ваш тезис не выдерживает критики, окромя как сказать зубы!



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  • 11 | 03.07.2019, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.07.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован

" Единая Россия " это партия подлых людей !
===
0бманом является неполно сказанная правда!

есть Сводная партия народом обозванная ПЖиВ состоящая из: ЕР, СР, ЛДПР, КП РФ, и других спойлеров Путина!!!!!!!



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  • 12 | 03.07.2019, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.07.2019, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.07.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован

Путина народ любит.

Мы знаем, что вредят мелкие начальники и нацисты, всё сваливают на Путина, но вы с чего взяли, что мы будем думать то, что вы хотите? У нас свой интерес и вас поддерживать мы не обязаны. Вылезла какая-то шушера и рвётся к власти, а мы, типа, под вашу дудку будем прыгать? Ну, вы тупыые!
===
мысль "царь хороший, буяре плохие" пройденный этап. Уже даже потомки крепостных рабов это усвоили.
=+=
тогда почему на инаугурацию Путин ехал по пустынной Москве? К примеру Наполеона восторженно не встречали, но и Москва пустынной, т.е. "защищенной" от народа не была! Наполеоновские вояки даже объезжали пьяных русских воинов чтобы ненароком не задавить!
=+=
ежели народ Путина любит, то почему он фальсифицирует выборы. Законы им установленные позволяют выбиться только ПЖиВу!
Почему по всей РФ по фальсифицированию выборов возникают уголовные дела???
=+=
если народ любит Путина, то почему он не уйдёт в отставку, а судорожно старческими руками цепляется за власть?
=+=
если народ Путина люит, то почему в любой перелёт Путин с собой возит министра обороны, главного ПВОшника, главного лётчика, ФСОшника, ФСБэшника и других силовиков?!
Реальное объяснение одно: страх что его собьют!!!
Кстати зачем ему содержать авиаотряд способный разово зап 4 тыс км перевезти 7 тыс человек??? От кого драпать???
=+=
а как народ СП/Б его с Собчаком коленкой по д мягкое отправил в 1996г.? Это когда Яблочники их долг в 1/4 годового бюджета СП/б возместили???
=+=
как в "Прямой линии" с закоулками полноватый чукча задал ? Путину: Налог за дорогу на а/ль плачу, а дороги нет! Ваш Путин аж зубами от ужаса заскрипел!
Или как Путин из страха 2017 юбилея а/дороги заасфальтировал! Забыли! Столько лет гробил людей по ямам и ухабам и враз дороги залатал, конечно, по Путински, - беспутно, но хоть так, чем совсем ниткак!
ни один ваш тезис не выдерживает критики, окромя как сказать зубы!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Всю ложь с интернета собрал или ещё осталось? Очень Опытный



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  • 13 | 03.07.2019, 23:20 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 03.07.2019, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
... __ Всю ложь с интернета собрал или ещё осталось? Очень Опытный
====
тезис 1 : рождён за много веков до появления слов: "телефон" "Радио"
тезис 2 : Рос-ое Т/В + факты
тезис 3 : Рос-ое Т/В + факты
тезис 4 : критическое мышление на основе фактов.
тезис 5 : Рос Т/В + инет
тезис 6 : книга "Яблоко" : "Только факты" (у вашего Путина в запасе было более 10 лет чтобы опротестовать или в суде доказать обратное - не смог)
тезис 7 : трансляция Рос Т/В каналов

0чень 0пытный, сообщите сколь нынче весят ваши "30 серебрянников", путинский рубль такой скользкий как налим.



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  • 14 | 04.07.2019, 00:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Почему не выложил мой коммент в ответ на бред в #13 комменте? Очень Опытный



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