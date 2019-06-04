Явил яркий образ. То ли хозяин приехал к своим крепостным. То ли криминальный авторитет «забыковал» у себя на территории. Прямо, оторопь берет.
Это, между прочим, тот самый «качок» Усс, который только что на прямой линии внаглую обманул Путина, выйдя в эфир не из проблемного района, а из соседнего – показал Москве красивую картинку. И ведь не был немедленно выкинут вон из кресла за свое мошенничество.
К какой партии принадлежит губернатор Усс уточнять не нужно. Вы и сами, наверное, догадались. По косолапым следам.
Видео:
СерпомПо, Эхо Москвы
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Быдло в пиджаке. Очередной плевок единоросса
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