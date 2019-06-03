Последствия двадцати лет нацлидерства

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России. Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — пояснила она.Голикова отметила, что многие регионы умышленно снижали показатели смертности, чтобы показывать «лучшую статистику». Однако, по ее словам, в какой-то момент подлог оказался невозможным — другие показатели смертности стали критически расти.В начале июня детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что за 2016–2018 годы рождаемость в России сократилась на 15,3% — 1,6 млн против 1,88 млн. «К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости», — говорила она. По данным Росстата, число родившихся в прошлом году стало минимальным за последние 12 лет.