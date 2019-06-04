За грязь и бурьян. Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы

Он не сможет работать в правительственных учреждениях. На оперативном совещании в Правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы Роберту Ахунову. Он поручил мэру города Ульфату Мустафину уволить его так, чтобы тот не смог больше работать в муниципалитетах и правительственных органах.- В правительственных учреждениях ему делать нечего! – объявил Радий Хабиров.Как оказалось, территория Октябрьского района не убрана, везде мусор, грязь и стоящие в беспорядке машины. «Как можно так не любить свой район?» – не понимает Хабиров. Глава региона дал мэру города срок в один месяц, чтобы территорию привели в порядок. Иначе Радий Хабиров обещает это сделать самостоятельно.К слову, на этом же оперативном совещании Радий Хабиров устроил разнос по поводу ремонта подъездов. Выяснилось, что сроки ремонта были сорваны, а количество отремонтированных подъездов составило менее половины от запланированного. За ремонт отвечал Региональный оператор.