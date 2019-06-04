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За грязь и бурьян. Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 42423 | Комментарии: 22
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Он не сможет работать в правительственных учреждениях. На оперативном совещании в Правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы Роберту Ахунову. Он поручил мэру города Ульфату Мустафину уволить его так, чтобы тот не смог больше работать в муниципалитетах и правительственных органах.

За грязь и бурьян. Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы


- В правительственных учреждениях ему делать нечего! – объявил Радий Хабиров.

Как оказалось, территория Октябрьского района не убрана, везде мусор, грязь и стоящие в беспорядке машины. «Как можно так не любить свой район?» – не понимает Хабиров. Глава региона дал мэру города срок в один месяц, чтобы территорию привели в порядок. Иначе Радий Хабиров обещает это сделать самостоятельно.

К слову, на этом же оперативном совещании Радий Хабиров устроил разнос по поводу ремонта подъездов. Выяснилось, что сроки ремонта были сорваны, а количество отремонтированных подъездов составило менее половины от запланированного. За ремонт отвечал Региональный оператор.

ПроУфу
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  • 1 | 03.07.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За грязь и бурьян. Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы
====================
Жесток радий, очень жесток...
А ведь с ним поступили более гуманно когда выгоняли из окружения муртазы, из аппарата президента, а ведь могли и просто посадить, но отнгеслись гуманно...



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  • 2 | 03.07.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Порядок устанавливается не "Разгонами и выволочками", а демократией!
Если имеешь желание поднять экономику РБ, то, в первую очередь, откажись от путинского выборного "фильтра" и обеспечь нормальные свободные выборы с допуском всех кандидатов, а не спойлеров. Несмотря на то, что я не уважаю Сталина, но именно он пытался ввести самую в то время современную Конституцию и провести выборы с допуском всех кандидатов! Но напуганная партхозноменклатура которая премного злобнее нынешней сводной ПЖиВ обустроила 1937...1938 ужасы. Недоделки Сталина, под грифом Совершенно Секретно, начал изучать, с целью внедрения, Антропов и,.. страна получила 20-тилетнее беспутство!

Кстати такая картиночка: Все олигархи (которых по Путинским показаниям нет), окромя удавленного в Лондоне, родственники Политбюро!!! А троих Путин умудрился протолкнуть в десятку самых богатых Великобритании! - Поэтому в РФ нет олигархов!



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  • 3 | 03.07.2019, 10:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30197 | Рейтинг: -702,9
везде мусор, грязь и стоящие в беспорядке машины
-------------------
Тогда уволить жителей, которые разводят грязь, которые мусорят и не по порядку ставят машины.

То есть разогнать нахрен Октябрьский район. И пригнать на их место правильных жителей, только где их возьмешь. не выписывать же немчуру, как это делали великие Петр с Екатериной



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  • 4 | 03.07.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Да из Сипайлово я. ЖКХ управленцы с северных районов столицы с ментальностью - после меня ничего. Микрорайон новый свежий только виновен ПДК таблицы Менделя по разам превышения.

Дошло до того, что мкд не обслуживаются в полном объёме из-за саботажа как управленцев так и рабочих, что рабочие уже кидаются с железом на жителей.



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  • 5 | 03.07.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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ВсЕ крутятся успеть вокруг денег из казны ! А мкд брошены.



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  • 6 | 03.07.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.07.2019, 10:25 | Автор:

Жесток радий, очень жесток...
А ведь с ним поступили более гуманно когда выгоняли из окружения муртазы, из аппарата президента, а ведь могли и просто посадить, но отнгеслись гуманно...
=============================================
Давай не юродствуй и зубоскаль !



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  • 7 | 03.07.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Выборы нормальные, народ понимает, что вы ещё хуже, всякие нацики, идите к чёрту, нацизм не пройдет! Башкиры не будут здесь править!



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  • 8 | 03.07.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Все правильно сделал Радий Фаритович! Порядок должен быть! Поддерживаю!!!



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  • 9 | 03.07.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему только одного главу района? В других районах положение если не хуже, то точно не лучше! Может в московской консерватории что-то менять надо? Очень Опытный



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  • 10 | 03.07.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно поступил Радии Фаритович. А что вы хотите если смотрит в глаза и врет что у него в районе все хорошо. Сколько можно врать если не можешь значит не работай на этой должности. Вот и в нашем Кушнаренковском районе прошел слух , что к нам в район приедит Хабиров что творилось в с. Кушнаренково везде убирали грязь и все жители с. Кушнаренуово смеялись что как всегда замазывают глаза главного чиновника республики и что это все делается только для него Хабирова. А Радии Фаритович взял и не приехал. Что этим хочу сказать это дурят Хабирова такие чиновники как этот Ахунов и наш глава района. Радии Фаритович сколько вам нужно времени что бы вы поняли что эти люди не ваша команда.



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  • 11 | 03.07.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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С тем не хочу работать , с этим не хочу работать ! А с кем тебе хотелось то работать ? Ничего положительного за год не сделал а туда же как путя пи%деть только мастак



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  • 12 | 03.07.2019, 13:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64678 | Рейтинг: +12199,7
Как оказалось, территория Октябрьского района не убрана, везде мусор, грязь и стоящие в беспорядке машины.
________________________________________________
Да что вы? А вот в Ленинском - Затон, Нижегородка - всё супер-пупер!

Самое главное - что СРАдий НИКАКОГО права не имел соваться в дела города и района города!!! Это не его юрисдикция!!!

Вчера он еще своими выходками - вот такого же рода - публично заставил уволиться руководство фонда капремонта ЖКЗ - за плохо ремонтируемые подъезды(его же программка) и выдачу 300 млн авансов.

Наверняка они это заслужили. но метод рубания шашкой. ногайкой - никого не смущает? Вы в ком увидели "сильную" руку?! В этом мерзавце?

Вас не удивило, что на 5-ом ВКБ не было даже основателя его - Рахимова?
Вот с днем России поздравил - а на 5-ВКБ приехать побрезговал.
А ведь именно Муртаза строил этот конгресс-холл.... а СРАдий быстренько присовокупил его себе - назвав Торатау.
Как думаете - Муртазе понравилось?
А ведь изначально он должен был называться Домом дружбы народов....

СРАдий сам ничего не сделал. зато как блудливый пёс пометил построенное другими!



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  • 13 | 03.07.2019, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 03.07.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован

Правильно поступил Радии Фаритович. А что вы хотите если смотрит в глаза и врет что у него в районе все хорошо. Сколько можно врать если не можешь...
===
так Радий самолично и организовывал эту систему и продолжает её поддерживать.
пример:
по Баш ТВ, по Сибай ТВ, по Учалы ТФ выступает в паре с групповым насильником несовершеннолетних девочек Назаровым Андреем Генычем! Да, именно с тем, кого Путин возглавив ЕР "паровозом" в депы ГД РФ просунул! Кстати ныне он состоит в другой партии, но с Хабировым прекрасно ладит. Торлько стандартная 550граммовая булка хлеба в Сибае из-за его стараний на 4-6 руб дороже чем в богатых Учалах и в Чел области!



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  • 14 | 03.07.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Теперь большинство дворников с других районов кинут на Октябрьский район, а остальные потерпят! Если одеяло коротко, то либо голова либо ноги всегда будут замерзать! Очень Опытный



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  • 15 | 03.07.2019, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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13-ому
а это не тот ли А.Г. Назаров с Хабировым, что на первой странице "bonus" за 27.06.2019 сфотан?



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  • 16 | 03.07.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Радий Фаритович молодец!!! Так и надо гнать этих бездельников.



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  • 17 | 03.07.2019, 17:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64678 | Рейтинг: +12199,7
Олеся Умерова
5 ч. ·
Почему у них не получилось?

Когда в октябре прошлого года к власти пришёл Радий Хабиров, республика буквально плясала от радости. Ну наконец- то явился настоящий лидер, который нас консолидирует! Люди надеялись, что Хабиров станет той "сильной рукой" , которая "всех построит", "наведёт порядок" и положит конец многочисленным распрям среди тех, кто со смешным провинциальным апломбом причисляет себя к "башкирской элите". Теперь, спустя 9 месяцев после вступления Хабирова в должность, можно констатировать: никакой консолидации не получилось. Более того, возникли новые споры и новые распри. Это наглядно продемонстрировал скандал на пятом Всемирном Курултае башкир, и — в большей степени — последовавшая затем реакция СМИ, блогеров и той самой "элиты" на события, произошедшие в рамках Курултая.
Итак, топ 6 разочарований в Радие Хабирове.
1. Куштау. Многие рассчитывали, что "сильная рука" нового врио поставит точку в споре за Шиханы, но содовые олигархи оказались сильнее. Куштау вместо Торатау — так себе обмен.
2. Сибайский карьер. Несмотря на все пиар- усилия, история осталась огромным черным пятном, мем про "мэра и экскременты" вошёл в историю, люди отравились, олигархические миллионы, опять же, никоим образом не пострадали.
3. СМИ. Команда Хабирова "опустила" профессиональных журналистов, с одной стороны, они потеряли значительную часть хамитовской свободы, с другой, в последнее время нередко слышатся обвинения в "помоечности" и лизоблюдстве государственных СМИ. Профессиональным журналистам, опущенным до статуса "холопов" в таких условиях работать не айс. Скорей бы уж эти выборы закончились, так думают многие.
4. Транспортная реформа. Уфимцы хотели красивые автобусы с четким графиком работы, а получили те же ПАЗики и газельки, только некоторые нужные маршруты исчезли и проезд подорожал. Ну, не о таком, конечно, мечтали избиратели.
5. Самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора. Как бы госСМИ не старались "правильно расставить акценты", негативный осадок остался.
6. Игнор и подавление общественных организаций. Врио на голубом глазу заявил, что с шовинистами "нам не по пути", вероятно, причислив к таковым 57 тысяч человек, которые на данный момент состоят в ВК-группе "Башкорт". То, что власть абсолютно не готова к адекватному диалогу с общественниками, проявилось на Курултае.

Эти 6 разочарований, конечно, не имеют ровно никакого значения, потому что все мы прекрасно знаем, кто победит на выборах в сентябре. Собственно, кто будет побеждать на всех выборах в России, было известно уже 18 марта 2018 года, и даже раньше. Хабиров — всего лишь винтик путинской "государственной машины", и если что-то пойдёт не так, подлежит замене на такого же путинского кандидата. Идея повальной консолидации, кстати, от туда же, от Путина, идея "объединения вокруг Мудрого царя" возникла намного раньше либерализма, и точно давным-давно устарела. Однопартийная система, консолидация вокруг вождя, автоматическое объявление всех инакомыслящих врагами, диссидентами, или вот, новая фишка — "шовинистами", это старая, настолько заезженная пластинка, что даже не хочется об этом говорить. Это дурное средневековье, архаика, в которую нас опять пытаются затащить. И в общем, слава Богу, что никакой "консолидации" в Башкортостане не случилось. Во всяком, случае, пока.



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  • 18 | 03.07.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Кажется что-то иное лежит в основе решения о снятии главы столичного района?
Вся Уфа, да и Башкирия десятилетия в коммунальном сраче.
Возьмите господа из большой белой юрты и внимательно осмотритесь в Орджоникидзевском, Белорецком или Бамакском р- н с Сибаем.
Везде одно и тоже:"...не будет вам асфальт, говнюки!"



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  • 19 | 03.07.2019, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Не могу еще окончательно осознать, но с приходом Х. стал чувствовать себя никому ненужным мусором, пустой мятой банкой в грязи?
Сейчас смотрю, я не один такой в стране башкир?
Корю себя вопросом: на фига вернулся в стан?
Вроде бы все есть- достойная работа, квартира, хоть и ублюдочная однушки в проблемном Солнечном- ан нет!
Просто убивает тупая болтливая бесхозяйственность городских властей, банеры благостных призывов, эти охранники в антисанитарных лавках, эти " специалисты" в МТС,ДНС и Башинформсвязи, эти грязные маршрутки с такими же непуганными водителями из Средней Азии,эти гаишники и участковые не могущие остановить желание парковаться на тротуарах и газонах, эти бесполезные депутаты вроде исянгулова с фальшивым дипломом,это слепое и глухое местное телевидение....
Много чего могу сравнить с другими местами и людьми и что выталкивает меня с моей малой родины.
Но самое главное -это отвратительное нелюдимость властей и нежелание слушать и слышать мнение населения.
Народ в Башкирии не помощник власти, а некий виртуальный враг, стремящийся отнять их теплое чиновничье кресло.
И ждать, что Х изменит ситуацию с авторитетом власти в РБ не стоит.
Память еще жива о жизни в стране башкир в начале лихих 10-х.
Да минувшие 9 месяцев кроме унылой предсказуемости и разочарования ожиданий ничего не вызывают.



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  • 20 | 03.07.2019, 20:19 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3658 | Рейтинг: -294,2
Эти 6 разочарований, конечно, не имеют ровно никакого значения, потому что все мы прекрасно знаем, кто победит на выборах в сентябре. Собственно, кто будет побеждать на всех выборах в России, было известно уже 18 марта 2018 года
__________________
Когда люди вот так говорят, я просто удивляюсь тому, что они добровольно считают себя последним говном и с этим спокойно смирились и живут.

И эти люди притендуют на то, чтобы их считали лидерами общественного мнения.

Да они просто чмошники последние, терпилы.



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