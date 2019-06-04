- В правительственных учреждениях ему делать нечего! – объявил Радий Хабиров.
Как оказалось, территория Октябрьского района не убрана, везде мусор, грязь и стоящие в беспорядке машины. «Как можно так не любить свой район?» – не понимает Хабиров. Глава региона дал мэру города срок в один месяц, чтобы территорию привели в порядок. Иначе Радий Хабиров обещает это сделать самостоятельно.
К слову, на этом же оперативном совещании Радий Хабиров устроил разнос по поводу ремонта подъездов. Выяснилось, что сроки ремонта были сорваны, а количество отремонтированных подъездов составило менее половины от запланированного. За ремонт отвечал Региональный оператор.
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За грязь и бурьян. Хабиров вручил волчий билет главе Октябрьского района Уфы
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