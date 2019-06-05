14 погибших моряков и 180 попов для отпевания

Тревожные вести пошли днем. Куцые сводки, словно горькие слезы, падали на равнодушную, привыкшую к путинским катастрофам Россию. Беда на российской подлодке. Пожар. 14 погибших моряков.К вечеру в кремлях началось шевеление. Захлопали дверьми секретари. Затопали ботинками. Был свиснут наверх Шойгу. Стало понятно, что происходит что-то важное, возникло гнетущее чувство, что дела обстоят очень плохо.К ночи страна ахнула. Среди погибших – два Героя России… Семь капитанов первого ранга … Семь!Нынешнее бездарное правление началось почти 20 лет назад катастрофой «Курска». Оно мчится, ускоряя ход, к своему концу трагедией на секретной российской ядерной подлодке.В нашей державе за 20 лет не изменилось ровно ни-че-го. Как был развал, так развал и остался. Круг замкнулся.***По неофициальным данным, все жертвы трагедии были приписаны к воинской части, расположенной в Петергофе.Имена погибших офицеров были опубликованы спустя сутки после первого официального сообщения о пожаре, и через два дня после того, как он произошел. До этого Минобороны не сообщало ничего о личностях моряков – лишь несколько часов назад было официально названо имя капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева. В военном ведомстве рассказали, что он спас гражданского специалиста из аварийного отсека и остался там бороться за сохранение корабля.В представленном списке погибших – 14 имен. Большинство из них СМИ уже называли ранее, включая двух Героев России – Николая Филина и Дениса Долонского. По данным РБК, последний был капитаном глубоководного аппарата. Семеро моряков носили звание капитанов 1-го ранга, двое – 2-го, и трое – 3-го. Также среди погибших оказались подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.Сегодня в Кронштадте пройдет панихида по погибшим. На ней будут присутствовать 180 священников со всей России.