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14 погибших моряков и 180 попов для отпевания

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Тревожные вести пошли днем. Куцые сводки, словно горькие слезы, падали на равнодушную, привыкшую к путинским катастрофам Россию. Беда на российской подлодке. Пожар. 14 погибших моряков.

14 погибших моряков и 180 попов для отпевания


К вечеру в кремлях началось шевеление. Захлопали дверьми секретари. Затопали ботинками. Был свиснут наверх Шойгу. Стало понятно, что происходит что-то важное, возникло гнетущее чувство, что дела обстоят очень плохо.

К ночи страна ахнула. Среди погибших – два Героя России… Семь капитанов первого ранга … Семь!

Нынешнее бездарное правление началось почти 20 лет назад катастрофой «Курска». Оно мчится, ускоряя ход, к своему концу трагедией на секретной российской ядерной подлодке.

В нашей державе за 20 лет не изменилось ровно ни-че-го. Как был развал, так развал и остался. Круг замкнулся.

СерпомПо, Эхо Москвы
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Минобороны опубликовало имена моряков, погибших при пожаре на подводной лодке

По неофициальным данным, все жертвы трагедии были приписаны к воинской части, расположенной в Петергофе.

Имена погибших офицеров были опубликованы спустя сутки после первого официального сообщения о пожаре, и через два дня после того, как он произошел. До этого Минобороны не сообщало ничего о личностях моряков – лишь несколько часов назад было официально названо имя капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева. В военном ведомстве рассказали, что он спас гражданского специалиста из аварийного отсека и остался там бороться за сохранение корабля.

В представленном списке погибших – 14 имен. Большинство из них СМИ уже называли ранее, включая двух Героев России – Николая Филина и Дениса Долонского. По данным РБК, последний был капитаном глубоководного аппарата. Семеро моряков носили звание капитанов 1-го ранга, двое – 2-го, и трое – 3-го. Также среди погибших оказались подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Сегодня в Кронштадте пройдет панихида по погибшим. На ней будут присутствовать 180 священников со всей России.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.07.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лимит износостойкости территории под названием россия исчерпан. Все что осталось от советов будет рушится, ломаться, гибнуть...



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  • Эксперт
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  • 2 | 04.07.2019, 10:09 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37649 | Рейтинг: +5523,6
Что может рассказать министр обороны, не служивший в армии, имеющий звание генерала армии (без академии генерального штаба), Герой России в мирное время за непонятные заслуги ("Присваивается... за заслуги перед своей страной и народом, совершение героических подвигов, мужество, отвагу и смелость"), да еще с 29 летними советницами - дочками дипломатов, имеющих чин 3 класса, который соответствует генерал-майору (интересно за какие заслуги???).
Сколько погибло уже всем в голову вдолбили, вот почему наш МО-выпускник политеха так ине уточнил сколько же человек выжило ??? Загадка...
Уже написали, что комиссия прибыла и не ищет причины аварии, начала проверка в/ч 45707 (!!!), где служили члены экипажа. Вселенский маразм! И....в первую очередь поиски крайних !!! И ведь найдут... крайних. Невиновных наказать, непричастных поощрить ! И все пойдет по-старому.

Что на самом деле случилось в подлодке, никогда официально не расскажут, но в качестве версии можно предположить, что российские подводники пытались захватить американскую автоматическую станцию слежения, находившуюся в нейтральных водах. Возможно это была не первая такая попытка и американцы могли установить на своих станциях средства самоликвидации. Если допустить, что московиты что-то захватили и подняли на борт, то становится понятным, почему к операции были допущены только старшие офицеры и профильные специалисты закрытых институтов. Когда погибшие собрались для осмотра добытого трофея, тот отработал программу самоликвидации.



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  • Гость
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  • 3 | 04.07.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.07.2019, 10:09 | Автор: юнг
Публикации: 146 | Комментарии: 37649 | Рейтинг: +5523,6 ____________________________________________________________
____ Уже написали, что комиссия прибыла и не ищет причины аварии, начала проверка в/ч 45707 (!!!), где служили члены экипажа. Вселенский маразм! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вселенский маразм - это у тебя! Как прибывшая в Мурманскую область комиссия может проверять в\ч 45707, которая находится в Санкт-Петербурге? Там другие проверяют! Очень Опытный



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2

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  • Участник
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  • 4 | 04.07.2019, 12:45 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1310 | Рейтинг: +341,9
Вот бы в такую подлодку запихать обитателей кремля и опустить на самое дно марианского желоба. Страна бы гудела три дня и три ночи.



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