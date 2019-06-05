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Имитация борьбы: Кандидаты на пост главы просят убрать муниципальный фильтр

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Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий потребовали упразднить, либо существенно смягчить нормы действующего муниципального фильтра на выборах главы региона.

Имитация борьбы: Кандидаты на пост главы просят убрать муниципальный фильтр


Местное отделение партии "Патриоты России" обратилось с административным иском в Верховный суд РБ, в котором оспаривает законность пункта 10 статьи 95.3 республиканского "Кодекса о выборах", запрещающего муниципальным депутатам ставить свою подпись более чем за одного кандидата в главы региона.

"[Такая норма] автоматически ограничивает количество выдвигаемых кандидатов и количество политических партий и их региональных отделений, которые могут принять участие в выборах главы Башкортостана. Очевидно, что при ограничениях прав депутатов муниципальных образований (при норме сбора 5% от числа депутатов муниципальных образований), зарегистрировать своего кандидата на выборах даже теоретически могли бы только 20 политических партий или их региональных отделений", — указывается в иске.

Лидер реготделения партии Загир Хакимов заявил, что они уже столкнулись с целым рядом трудностей при сборе подписей.

— Очень нелегко найти контакты депутатов, особенно, депутатов советов сельских поселений, они нигде не указаны. Когда обращаемся к руководителям сельских поселений, они отказываются предоставлять информацию, ссылаясь на защиту персональных данных, — пояснил он.

Партийцы, указывают, что ограничительная норма республиканского кодекса противоречит нормам федерального избирательного законодательства, просят Верховный суд РБ приостановить ее действие и обязать Госсобрание Башкортостана отменить ее в последующем.

Кандидатом на должность главы Башкортостана от "Патриоты России" выдвинут банкир и предприниматель Рафис Кадыров.

Свой иск также направила в Верховный суд региона общественница Рамиля Саитова, выдвинутая "Российской социалистической партией". Партия "Яблоко" и пятеро их кандидатов в главы регионов потребовали отмены муниципального фильтра. Среди них и выдвинутая на пост главы Башкортостана юрист Зульфия Гайсина.

Кандидаты заявили о необходимости предоставить право "выдвигать кандидатов в губернаторы без сбора подписей граждан всем парламентским партиям, представленным в Государственной Думе или соответствующем регионе, для остальных кандидатов в губернаторы — регистрация при условии сбора подписей избирателей в количестве не более 0.5% от общего числа избирателей региона".

Напомним, что выдвинутым кандидатам предстоит собрать в свою поддержку не менее 454 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в республике. Таким количеством муниципальных мандатов располагает в Башкортостане лишь партия "Единая Россия"; ее кандидат — врио главы республики Радий Хабиров уже собрал и сдал в ЦИК РБ необходимое количество подписей.

Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 04.07.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кандидаты на пост главы просят убрать муниципальный фильтр
===========================
Вчера зашел в книжный магазин "Планета", что у ДК УМПО, купить стержень для ручки, и мне сразу бросился в глаза, выставленный на продажу портрет гадия, на мой вопрос: "Есть ли в продаже портреты других кондидатов на пост главы сраны башкир", прордавец ответила "НЕТ"...

А Вы о каких там фильтрах...
ВСЁ ДАВНО РЕШЕНО медвепутами...



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  • Гость
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  • 2 | 04.07.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если мы хотим что бы у нас в республике был порядок и что бы все чиновники знали свои обязаности и служили жителям республики обязательно надо выбрать на выборах глывы республики Башкортостан кондидата Хабирова Радии Фаритовича и я призываю всех кто думает своей головой голосовать за его кандидатуру. Б.Алик М.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 04.07.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий потребовали упразднить, либо существенно смягчить нормы действующего муниципального фильтра на выборах главы региона.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Раньше надо было начинать бороться против этого фильтра, а не когда жаренный петух клюнул! Теперь вряд ли что изменить можно, к сожалению! Очень Опытный



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 04.07.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется только Кадыров собирает подписи. Остальных не слышно и в районах их не видно. Возникает вопрос - или они не собирают подписи и им это не нужно или им уже собрали?



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  • Эксперт
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  • 5 | 04.07.2019, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64679 | Рейтинг: +12200
За Кобзева (и - видимо Саитову) - собирает (якобы) партия пенсов.
Сам же Воффка - занимается подъемом бабла на рекламе гаджетов... и полным пох-уизмом в области выборов.
Ибо - спойлер "лесник 2.0" - выдвинутый самим СРАдием, как спарринг-партнер - очкарик-первокурсник против профессионального боксера

Остальными - не интересовалась.



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3

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  • Участник
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  • 6 | 04.07.2019, 13:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12525 | Рейтинг: -1915,8
Раньше надо было начинать бороться против этого фильтра, а не когда жаренный петух клюнул! Теперь вряд ли что изменить можно, к сожалению! Очень Опытный
__________________________________________________
Именно.
Это как сраное Яблоко, которое от выборов до выборов ничего не делало, а перед выборами начинало плакать - ах, мы такие хорошие, но нас е.ут, а вот они такие нехорошие, но их не е.ут.
Сейчас даже уже перед выборами ничего не делают, только рассказывают, какие они деятели.



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