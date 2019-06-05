Имитация борьбы: Кандидаты на пост главы просят убрать муниципальный фильтр

Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий потребовали упразднить, либо существенно смягчить нормы действующего муниципального фильтра на выборах главы региона.Местное отделение партии "Патриоты России" обратилось с административным иском в Верховный суд РБ, в котором оспаривает законность пункта 10 статьи 95.3 республиканского "Кодекса о выборах", запрещающего муниципальным депутатам ставить свою подпись более чем за одного кандидата в главы региона."[Такая норма] автоматически ограничивает количество выдвигаемых кандидатов и количество политических партий и их региональных отделений, которые могут принять участие в выборах главы Башкортостана. Очевидно, что при ограничениях прав депутатов муниципальных образований (при норме сбора 5% от числа депутатов муниципальных образований), зарегистрировать своего кандидата на выборах даже теоретически могли бы только 20 политических партий или их региональных отделений", — указывается в иске.Лидер реготделения партии Загир Хакимов заявил, что они уже столкнулись с целым рядом трудностей при сборе подписей.— Очень нелегко найти контакты депутатов, особенно, депутатов советов сельских поселений, они нигде не указаны. Когда обращаемся к руководителям сельских поселений, они отказываются предоставлять информацию, ссылаясь на защиту персональных данных, — пояснил он.Партийцы, указывают, что ограничительная норма республиканского кодекса противоречит нормам федерального избирательного законодательства, просят Верховный суд РБ приостановить ее действие и обязать Госсобрание Башкортостана отменить ее в последующем.Кандидатом на должность главы Башкортостана от "Патриоты России" выдвинут банкир и предприниматель Рафис Кадыров.Свой иск также направила в Верховный суд региона общественница Рамиля Саитова, выдвинутая "Российской социалистической партией". Партия "Яблоко" и пятеро их кандидатов в главы регионов потребовали отмены муниципального фильтра. Среди них и выдвинутая на пост главы Башкортостана юрист Зульфия Гайсина.Кандидаты заявили о необходимости предоставить право "выдвигать кандидатов в губернаторы без сбора подписей граждан всем парламентским партиям, представленным в Государственной Думе или соответствующем регионе, для остальных кандидатов в губернаторы — регистрация при условии сбора подписей избирателей в количестве не более 0.5% от общего числа избирателей региона".Напомним, что выдвинутым кандидатам предстоит собрать в свою поддержку не менее 454 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в республике. Таким количеством муниципальных мандатов располагает в Башкортостане лишь партия "Единая Россия"; ее кандидат — врио главы республики Радий Хабиров уже собрал и сдал в ЦИК РБ необходимое количество подписей.Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.