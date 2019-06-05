Шобла из 7 заместителей как причина разрухи в подъездах

Семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта Башкирии ушли в отставку. Ранее врио главы республики Радий Хабиров раскритиковал организацию за сорванные сроки ремонта подъездов в многоквартирных домах.Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на источник в фонде.Известно, что все семь заместителей Рината Даминова, уволившегося 2 июля, также написали заявления об уходе по собственному желанию. Новым руководителем Регионального оператора РБ станет Павел Сафонов, пишет Telegram-канал «ПолитКурай».Павел Сафонов работал в Региональном операторе с 2016 года, перед повышением он занимал должность первого заместителя гендиректора. О нем известно, что он родился в селе Месягутово в 1986 году, окончил УГАТУ в 2009 году. Затем он работал в отделе ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района Уфы.Напомним, уход предыдущего главы НОФ «Региональный оператор РБ» произошел сразу после оперативки в правительстве Башкирии, на которой Хабиров выступил с резкой критикой организации. Причиной стали сорванные сроки ремонта подъездов, за которые отвечал региональный фонд – фактическое количество отремонтированных подъездов оказалось в два раза меньше запланированного.