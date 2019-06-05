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Шобла из 7 заместителей как причина разрухи в подъездах

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 29514 | Комментарии: 4
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Семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта Башкирии ушли в отставку. Ранее врио главы республики Радий Хабиров раскритиковал организацию за сорванные сроки ремонта подъездов в многоквартирных домах.

Шобла из 7 заместителей как причина разрухи в подъездах


Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на источник в фонде.

Известно, что все семь заместителей Рината Даминова, уволившегося 2 июля, также написали заявления об уходе по собственному желанию. Новым руководителем Регионального оператора РБ станет Павел Сафонов, пишет Telegram-канал «ПолитКурай».

Павел Сафонов работал в Региональном операторе с 2016 года, перед повышением он занимал должность первого заместителя гендиректора. О нем известно, что он родился в селе Месягутово в 1986 году, окончил УГАТУ в 2009 году. Затем он работал в отделе ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района Уфы.

Напомним, уход предыдущего главы НОФ «Региональный оператор РБ» произошел сразу после оперативки в правительстве Башкирии, на которой Хабиров выступил с резкой критикой организации. Причиной стали сорванные сроки ремонта подъездов, за которые отвечал региональный фонд – фактическое количество отремонтированных подъездов оказалось в два раза меньше запланированного.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 04.07.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку, сообщает «Коммерсант-Уфа».
Напомним, накануне на оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров призвал «разогнать их всех».
Как сообщает издание, все заместители, один из которых, Александр Шкляр, с июня исполнявший обязанности директора, написали заявления об уходе по собственному желанию. Заявления пока не подписаны, уточнили в фонде. Уже назначен новый врио управляющего фонда — Павел Сафонов, работавший в этой организации в 2016—2019 годах в должности первого заместителя директора. Он уволился из фонда вскоре после того, как его директором (в декабре 2018 года) был назначен Ринат Даминов.
Вчера министерство снова пригласило господина Сафонова на работу, сообщил собеседник в фонде. Директор фонда будет отобран на конкурсе, который объявит министерство ЖКХ. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Будут ли меньше воровать и качественнее делать капремонт? Сомневаюсь я! Очень Опытный



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  • 2 | 04.07.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта Башкирии ушли в отставку.
============================
У этих ребят по видимуму ещё есть совесть в отличии от путина и его шоблы.
Каких только обещаний и сроков они нам не обещали и не назначали, и нехрена не выполнили, а добровольно ути в отставку даже не думают.



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  • 3 | 04.07.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.07.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта Башкирии ушли в отставку.
============================
У этих ребят по видимуму ещё есть совесть в отличии от путина и его шоблы.
Каких только обещаний и сроков они нам не обещали и не назначали, и нехрена не выполнили, а добровольно ути в отставку даже не думают. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Слово "совесть" они давно забыли, там уголовные дела корячатся! Вот потому и побежали без возражений! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 4 | 04.07.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да никто из замов не собрался уйти.
Что за дезинформация.
Убрали Даминова, назначил министр МЖКХ нового директора - бывшего зама Сафрнова Павла.
А замы как работали, так и будут работать ....семь замов с з/платами, выше министерских - кормушка из платежей жильцов со всей республики.
Сколько разворовано до них до 2014года, разворовано ими в течение 5 лет...
Будут воровать и дальше.
так как это основной постулат для всех чиновников с легкой руки власти.
Дурной пример заразителен.
А тут такие миллиарды...



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