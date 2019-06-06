«Я здесь власть»! Алкоголик и дебошир-единоросс продолжает руководить колледжем

«Единая Россия» исключила депутата из Сибая за пьяный дебош в отделении полиции. Пресс-служба республиканского отделения партии прокомментировала видеозапись, на которой находящийся в тот момент на должности депутата Гайса Хасанов оскорбляет сотрудников правоохранительных органов.В ответ на опубликованную сегодня видеозапись, на которой депутат «Единой России» и директор Сибайского колледжа строительства и сервиса Гайса Хасанов, задержанный за вождение в нетрезвом виде, оскорбляет сотрудников правоохранительных органов, пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия» сообщила, что в ноябре 2018 года господин Хасанов вышел из партии и сложил мандат депутата городского совета.По словам представителя пресс-службы, партийная комиссия по этике «внимательно следит за соблюдением членами партии этических норм», а в самой партии «осуждают любые проявления байства и заносчивое поведение представителей власти».Напомним, видеозапись была сделана в сентябре 2018 года. Тогда еще находящегося в должности депутата Гайсу Хасанова доставили в отделение полиции за вождение в нетрезвом виде, что у того, как у представителя власти, вызвало негодование – по его словам, задерживать депутата со стороны полицейских подло. Слуга народа был возмущен так сильно, что сорвался на мат и оскорбления, а после и вовсе стал угрожать сотрудникам полиции. В результате на него было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».После этого инцидента Хасанов и был исключен из партии и лишился депутатского мандата. Однако он все еще остается директором Сибайского колледжа строительства и сервиса, между тем как Трудовой кодекс РФ предусматривает расторжение трудового договора с работником образования, совершившим аморальный поступок.