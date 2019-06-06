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«Я здесь власть»! Алкоголик и дебошир-единоросс продолжает руководить колледжем

  • Опубликовано: ПроУфу | 05.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 22175 | Комментарии: 16
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1


«Единая Россия» исключила депутата из Сибая за пьяный дебош в отделении полиции. Пресс-служба республиканского отделения партии прокомментировала видеозапись, на которой находящийся в тот момент на должности депутата Гайса Хасанов оскорбляет сотрудников правоохранительных органов.

«Я здесь власть»! Алкоголик и дебошир-единоросс продолжает руководить колледжем


В ответ на опубликованную сегодня видеозапись, на которой депутат «Единой России» и директор Сибайского колледжа строительства и сервиса Гайса Хасанов, задержанный за вождение в нетрезвом виде, оскорбляет сотрудников правоохранительных органов, пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия» сообщила, что в ноябре 2018 года господин Хасанов вышел из партии и сложил мандат депутата городского совета.



По словам представителя пресс-службы, партийная комиссия по этике «внимательно следит за соблюдением членами партии этических норм», а в самой партии «осуждают любые проявления байства и заносчивое поведение представителей власти».

Напомним, видеозапись была сделана в сентябре 2018 года. Тогда еще находящегося в должности депутата Гайсу Хасанова доставили в отделение полиции за вождение в нетрезвом виде, что у того, как у представителя власти, вызвало негодование – по его словам, задерживать депутата со стороны полицейских подло. Слуга народа был возмущен так сильно, что сорвался на мат и оскорбления, а после и вовсе стал угрожать сотрудникам полиции. В результате на него было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

После этого инцидента Хасанов и был исключен из партии и лишился депутатского мандата. Однако он все еще остается директором Сибайского колледжа строительства и сервиса, между тем как Трудовой кодекс РФ предусматривает расторжение трудового договора с работником образования, совершившим аморальный поступок.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 05.07.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Я здесь власть»!
=====================
Эка невидаль!
Да любого *** напои, а тем более занимающего какой либо мало мальский государственный пост, он будет стучать чебя в грудь и орать: "Мин хозяин вся срана!"



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4

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  • Гость
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  • 2 | 05.07.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что же его от должности не отстранят? Может он эту должность купил и теперь, если его её лишить, то продавшим эту должность чиновникам придётся ему неустойку выплачивать? Поэтому и не выгоняют! Очень Опытный



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0

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  • Гость
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  • 3 | 05.07.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Тогда еще находящегося в должности депутата Гайсу Хасанова доставили в отделение полиции за вождение в нетрезвом виде, ...!
=====================================================
Не понял . Почему депутата задержали ?
Он ведь депутат района - лицо неприкасаемое .
Жириновский В В депутат ГД РФ , хулиганит , дерется
оскорбляет - ему можно ?



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 05.07.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.07.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Тогда еще находящегося в должности депутата Гайсу Хасанова доставили в отделение полиции за вождение в нетрезвом виде, ...!
=====================================================
Не понял . Почему депутата задержали ?
Он ведь депутат района - лицо неприкасаемое .
Жириновский В В депутат ГД РФ , хулиганит , дерется
оскорбляет - ему можно ? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Лицо не неприкасаемое, а неприкосновенное! Там есть особый порядок их задержания! Был ли он соблюдён - не знаю! Очень Опытный



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0

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  • Гость
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  • 5 | 05.07.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обыкновенный глупый, провинциальный, примитивный чиновник в истерике. А ведь действительно ,что Жирик только не вытворяет и всё сходит с рук. Бедняжка-сибаец -сколько лет карабкался во власть и кто-то сказал ФАС!!!



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  • 6 | 05.07.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
09:57, 2 июля 2019
Видео: Кандидата на пост главы Башкирии Рамилю Саитову силой приволокли в региональное Управление ФСБ на допрос

Как рассказывает кандидат, при заталкивании ее в машину ей повредили шею, но сопровождающие не обратили на это внимания. «После того, как меня привезли в ФСБ, я попросила вызвать скорую. Мне отказывали и краем уха слышала, как кто-то из ведомства сказал: «Подержите ее здесь до шести вечера и выкиньте куда-нибудь подальше», — сообщила Саитова в видеообращении.



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  • Участник
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  • 7 | 05.07.2019, 12:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17880 | Рейтинг: -3114,5
Успокойтесь, человек напился и ему показалось, что и море по колено. С кем такое не бывало в молодости. Но наказание он получил по полной. А снять его с работы могут только соответствующие органы. Если у него на работе тип-топ, то будет работать. Несколько наказаний за один проступок не бывает.



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  • Гость
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  • 8 | 05.07.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боже , а как он обращается со студентами интересно было - бы знать ?



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0

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  • Гость
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  • 9 | 05.07.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.07.2019, 12:06 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17879 | Рейтинг: -3114,4
Успокойтесь, человек напился и ему показалось, что и море по колено. С кем такое не бывало...

-----------------------------------------

Да мы ничего. Но вот Жан-Клод Юнкер - весёлый пьяница, лезет целоваться.
Хасанов - злобный пьяница, начинает угрожать и материться. Все разные.

Ты какой, кац, когда выпьешь? Колись, тут все свои. Особливо Кухарка.



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  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 05.07.2019, 14:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7955 | Рейтинг: +2048
8 | 05.07.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Боже , а как он обращается со студентами интересно было - бы знать ?
___________________________________________
Очень просто. Достаточно понаблюдать как общается на УЖе ипташ Кац...



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2

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  • Участник
  •  
  • 11 | 05.07.2019, 15:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17880 | Рейтинг: -3114,5
Очень просто. Достаточно понаблюдать как общается на УЖе ипташ Кац...
-------
Но ты же не студент. Да и тебя не только я ипу.
Ты такой кутляк, что не грех любому тебя поиметь.



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0

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  • Гость
  •  
  • 12 | 05.07.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 05.07.2019, 15:37 | Автор: кац

Но ты же не студент. Да и тебя не только я ипу.
Ты такой кутляк, что не грех любому тебя поиметь.
===============================================
Сразу видно башкирского интеллиХЕР та .
Как обрушился на Вас со своей компетентностью в данной
области !



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  • Участник
  •  
- что они, исполняют строго по сценарию "Левиафана"?!

https://youtu.be/8li16lqdKBM?t=1849



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 05.07.2019, 16:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7955 | Рейтинг: +2048
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

11 | 05.07.2019, 15:37 | Автор: кац

Но ты же не студент. Да и тебя не только я ипу.
Ты такой кутляк, что не грех любому тебя поиметь.
===============================================
Сразу видно башкирского интеллиХЕР та .
Как обрушился на Вас со своей компетентностью в данной
области !
____________________________________
Тяжелое наследие квотной национальной политики не замедлило проявить себя, и наглядно подтвердить наихудшие Ваши опасения за культурно-нравственное здоровье студентов...



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0

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  • Участник
  •  
11 | 05.07.2019, 15:37 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17880 | Рейтинг: -3114,5
Очень просто. Достаточно понаблюдать как общается на УЖе ипташ Кац...
=====================

"""...............hин нимǝǝǝǝ!!!!............""" - 8:50

https://youtu.be/rpMKfsMwD1Q?t=529



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1

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  • Участник
  •  
недостаточно депутату быть гопником,хотя бы нервы нужны железные,а этот истероид
вообще непонятно как стал кем



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