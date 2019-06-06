Щупальцы режима, охлаждающие инвестклимат

Ну, пусть не всеобщее, а лишь тех, кто расширит свою кормовую базу. Потому что за любым наездом на бизнес, в первую очередь, стоит искать кому выгодно. Гадания про «Рольф» идут уже вовсю. Основная версия – заказ конкурентов, которых крышуют силовики.Насколько справедливы слухи про «Мейджор» и силовиков – важно для участников процесса. Для сторонних наблюдателей интереснее другое.Участившиеся наезды на представителей бизнеса (рассуждать об их реальной виновности или безгрешности нет ни малейшего смысла, поскольку всем известно, как работает рашн бизнес) тревожно сигнализируют о резком сокращении кормовой базы. Только за последние месяцы возбуждены дела против Абызова, Калви, Петрова.С обысками пришли в музей, основанный бывшим главой Вимм-Билль-Дана Якобашвили. И это только самые громкие, федеральные истории. На региональном и муниципальном уровне идут свои, не менее драматичные бизнес-разборки. И везде – со скрытым участием служилых людей. В погонах или без – не суть.А все вместе это говорит об одном: дела в экономике идут совсем не здорово. Несмотря на победные реляции, деньги в силуановской кубышке и пухнущие ЗВР мадам Набиуллиной.Когда все растет и колосится, открываются и развиваются новые бизнесы. Нарастающая грызня за старые – очень плохой сигнал. Россия сегодня явно не лучшее место для doing business.