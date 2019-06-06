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Щупальцы режима, охлаждающие инвестклимат

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Ну, пусть не всеобщее, а лишь тех, кто расширит свою кормовую базу. Потому что за любым наездом на бизнес, в первую очередь, стоит искать кому выгодно. Гадания про «Рольф» идут уже вовсю. Основная версия – заказ конкурентов, которых крышуют силовики.

Щупальцы режима, охлаждающие инвестклимат


Насколько справедливы слухи про «Мейджор» и силовиков – важно для участников процесса. Для сторонних наблюдателей интереснее другое.

Участившиеся наезды на представителей бизнеса (рассуждать об их реальной виновности или безгрешности нет ни малейшего смысла, поскольку всем известно, как работает рашн бизнес) тревожно сигнализируют о резком сокращении кормовой базы. Только за последние месяцы возбуждены дела против Абызова, Калви, Петрова.

С обысками пришли в музей, основанный бывшим главой Вимм-Билль-Дана Якобашвили. И это только самые громкие, федеральные истории. На региональном и муниципальном уровне идут свои, не менее драматичные бизнес-разборки. И везде – со скрытым участием служилых людей. В погонах или без – не суть.

А все вместе это говорит об одном: дела в экономике идут совсем не здорово. Несмотря на победные реляции, деньги в силуановской кубышке и пухнущие ЗВР мадам Набиуллиной.

Когда все растет и колосится, открываются и развиваются новые бизнесы. Нарастающая грызня за старые – очень плохой сигнал. Россия сегодня явно не лучшее место для doing business.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 05.07.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В среднем силовики служат 25 лет, потом "пенсия", за это время они успевают прикорманить 1-2 фирмы, и "напокой". Приходят новые, голодные волчары, и все начинается с начала. Бизнес, за непомерно растущими потребностями силовиков просто не успевает.



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  • Гость
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  • 2 | 05.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любой бизнес в РФ ведётся с нарушениями закона, это из собственного опыта! Далеко не всегда это только из-за жажды большой прибыли самих предпринимателей, в основном из-за излишней зарегулированности со стороны чиновников и контролирующих органов, большой налоговой нагрузки! Чтобы снизить свои расходы приходится ловчить и давать на лапу! Силовикам тоже нужно показывать руководству свою работу, поэтому они периодически начинают преследовать тех предпринимателей, которые им становятся не нужны из-за малой для них прибыли или просто по заказу! Так что любой может оказаться под статьёй, если ты не друг и не родственник очень большого чиновника! Очень Опытный



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  • 3 | 05.07.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...дела в экономике идут совсем не здорово."

----------------------------

Как же так?! Не вы ль тогда так злобно гнали советскую плановую экономику?



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  • Гость
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  • 4 | 05.07.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бизнеса - того, классического: "изобрел - сделал - продал" - нет и в помине.
Есть "купил дешевле - продал дороже".

Впереди - создание модели экономики на основе СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Но до этого немало воды утечёт.



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