Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Курултайщики: Сытые, дово ...

Воры и бездельники. Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Орден вместо тюремных нар

Одно говно наградило орденом другое говно
  Рейтинг: +5  natall

Орден вместо тюремных нар

1 | 15.06.2019, 11:56 | Автор: natall Одно говно наградило орденом др ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Обсуждаемое за месяц
«Я здесь власть»! ...

«Единая Россия» исключила депутата из Сибая за пьяный дебош в отделении ...
  5.07.2019   36973    16

Скучные и надоевшие ...

Горизбирком Уфы сегодня нашел основания для отказа в регистрации кандидатом в ...
  5.07.2019   23611    13

Щупальцы режима, ...

Ну, пусть не всеобщее, а лишь тех, кто расширит свою кормовую базу. Потому что ...
  5.07.2019   20062    4

Не устал, не уйдет ...

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором ...
  5.07.2019   15006    9

Имитация борьбы: ...

Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий ...
  4.07.2019   32708    22

Последние публикации
«Я здесь власть»! ...

«Единая Россия» исключила депутата из Сибая за пьяный дебош в отделении ...
  5.07.2019   29214    16

Скучные и надоевшие ...

Горизбирком Уфы сегодня нашел основания для отказа в регистрации кандидатом в ...
  5.07.2019   18865    13

Щупальцы режима, ...

Ну, пусть не всеобщее, а лишь тех, кто расширит свою кормовую базу. Потому что ...
  5.07.2019   15527    4

Не устал, не уйдет ...

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором ...
  5.07.2019   26280    9

Имитация борьбы: ...

Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий ...
  4.07.2019   20036    22

Шобла из 7 заместителей ...

Семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта Башкирии ушли в отставку. ...
  4.07.2019   24398    7

14 погибших моряков и ...

Тревожные вести пошли днем. Куцые сводки, словно горькие слезы, падали на ...
  4.07.2019   27202    17

Как бедность стала чисто ...

Почему государство мешает, а не помогает повысить доходы населения страны. ...
  4.07.2019   28523    9

Какие приоритеты? Врать ...

Всеволод Спивак: Я хочу понять систему приоритетов партии, которая уже два ...
  4.07.2019   43180    20

Сухарев снова дуркует? ...

Кандидат на должность главы Башкортостана от ЛДПР, депутат российской Госдумы ...
  3.07.2019   13935    57

Читаемое за месяц
Азамат Галин: Большая ...

Азамат Галин: большая часть мяса, которое употребляется нашими детьми в школах, ...
  6.06.2019   16483    11

Говорят же вам, курорт ...

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ...
  6.06.2019   30259    1

«Свободные ...

8-9 июня 2019 г. в Литве, в городе Тракай, пройдет седьмой "Форум свободной ...
  6.06.2019   40916    19

В Уфе возбудили дело ...

Известных российских адвокатов, подписавших письмо в Следственный комитет с ...
  6.06.2019   34771    5

В Башкирии 20 лет ...

Егор Лигачев охарактеризовал положение в республике как «ненормальное». ...
  6.06.2019   35516    124



Не устал, не уйдет

Оценили
1


Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь. Накануне официального визита в Италию Владимир Путин дал интервью крупнейшей итальянской ежедневной газете Corriere della Sera.

Не устал, не уйдет


Вопрос: Отношения между Россией и Италией выгля­дят позитивными. Наше правительство – одно из немногих в Европе, кто подталкивает к пересмотру санкций. Тем не менее Италия больше других терпит убытки от введённого российским правительством в качестве контрмеры запрета на поставки различных потребительских товаров. Не стало бы определён­ным жестом, направленным на разрядку такого положения, начало одностороннего отказа России от ответных санкций?

В.Путин: У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. Налажен доверительный диалог с её руководством. Постоянно ведётся совместная работа в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Этот капитал взаимного доверия и партнёрства – мы высоко ценим.

Конечно же – мы учитывали этот факт. И у нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией. Но дело в том, что принимая ответные меры – против введённых нелегитимных санкций – мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации. Добавлю, что решения о введении санкций против России принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС.

При этом подчеркну, что упомянутые ответные российские меры носят локальный характер и не мешают нам в целом успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию. Так, ни одна итальянская компания не ушла с российского рынка. На недавнем Санкт-Петербургском экономическом форуме подписаны перспективные двусторонние контракты в промыш­ленной, нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

Что же касается снятия санкций, то уже неодно­кратно говорил на этот счёт. Первый шаг должен сде­лать тот, кто их инициировал – то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить введённые ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее.

Вопрос: В мире, который в определённом смысле сего­дня кажется более нестабильным, чем даже во вре­мена «холодной войны», договорённости о разоруже­нии между Россией и США переживают кризис. Мы находимся в преддверии новой гонки вооружений с непредсказуемым исходом, несмотря на то, что ка­залось хорошим началом между Вами и Трампом? В какой доле Ваша страна несёт ответственность за подобное развитие?

В.Путин: Ни в какой! Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне. А это был – краеугольный камень всей системы контроля над вооружениями.

Сравните, сколько тратит на оборону Россия – порядка 48 миллиардов долларов, и военный бюджет США, составляющий более 700 миллиардов долларов. Какая здесь в реальности может быть гонка вооружений? Мы не собираемся в неё втягиваться. Но и свою безопасность – обязаны обеспечить. Именно поэтому были вынуждены пойти на разработку новейшего вооружения и техники – отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США.

Красноречивый пример здесь – ситуация с Договором о РСМД. Мы неоднократно предлагали США предметно разобраться с имеющимися по этому документу вопро­сами, но натолкнулись на отказ. В итоге – американцы фактически разрушают ещё один важный договорной режим.

Остаются туманными перспективы нашего взаимо­действия в сфере сокращения стратегических вооруже­ний. В начале 2021 года истекает срок действия Договора о СНВ. Однако сегодня не видим готовности США гово­рить о его продлении или выработке нового полнофор­матного соглашения.

Стоит также упомянуть ещё один факт. В октябре прошлого года мы предложили США принять совмест­ное заявление о недопущении ядерной войны, призна­нии её разрушительных последствий. Однако реакции со стороны американцев до сих пор нет.

В последнее время в Вашингтоне, похоже, начина­ют задумываться о перезапуске нашего двустороннего диалога по широкой стратегической повестке. Думаю, достижение конкретных договорённостей в деле кон­троля над вооружениями способствовало бы укрепле­нию международной стабильности. У России политиче­ская воля для такой работы имеется, дело – за США. О чём ещё раз сказал Президенту Д.Трампу в ходе недав­ней встречи «на полях» саммита «Группы двадцати» в Японии.

Вопрос: В России говорят об экспансии НАТО. Многие европейские страны, особенно из Восточной Европы, утверждают, что опасаются возможных агрессив­ных проявлений со стороны Москвы. Как можно пре­одолеть эти взаимные страхи? Можно ли рассчиты­вать на новые Хельсинкские соглашения? Как Вы считаете, могли бы Италия и Россия совместно вы­двинуть новую инициативу о диалоге подобно созда­нию Совета Россия-НАТО, начало которому поло­жила встреча в Пратика-ди-Маре в 2002 году?

В.Путин: Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времён «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии».

Система безопасности должна быть единой и неделимой. Она должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе – неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров.

Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимо­понимания в Евро-Атлантике. Всегда открыты к совме­стной работе с итальянскими и другими западными партнёрами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терро­ризм, наркотрафик, киберпреступность.

Вопрос: Много говорилось о случаях вмешательства ба­зирующихся в вашей стране хакеров во время предвы­борной кампании, которая предшествовала выборам в Европарламент. Некоторые страны выступили с прямыми обвинениями в адрес российских властей. Что бы Вы ответили на это? Не считаете ли Вы, что проблема вмешательства – серьёзная проблема в отношениях с Европой?

В.Путин: Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось – хорошо известно – «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора – «наскрести» фактов – не удалось, потому что их просто не было в природе.

Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений – до сих пор действуют.

В этом же ряду – поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе. Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей от­дельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней – продолжать «демо­низировать» Россию в глазах рядовых европейцев.

Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Ев­росоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный пере­ворот на Украине в феврале 2014 года.

Мы заинтересованы в восстановлении полнофор­матного взаимодействия России и ЕС, поддержании ми­ра, безопасности и стабильности на нашем общем кон­тиненте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей.

Вопрос: Какие именно отношения поддерживает Рос­сия с партией «Лига» Маттео Сальвини? Является ли он тем самым лидером в Италии, на которого Вы ориентируетесь? Как бы Вы охарактеризовали Ваши отношения с Сильвио Берлускони?

В.Путин: Контакты с политическими партиями ино­странных государств поддерживаются, как правило, по межпартийной линии. Так, итальянская «Лига» и наша «Единая Россия» взаимодействуют в рамках соглашения о сотрудничестве. «Лига» и её лидер М.Сальвини явля­ются активными сторонниками восстановления полно­ценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций, введён­ных США и ЕС. Здесь наши точки зрения совпадают.

М.Сальвини тепло относится к нашей стране, хоро­шо знаком с российскими реалиями. Мы встречались в 2014 году в Милане, обсуждали перспективы развития российско-итальянских связей и отношений России с Евросоюзом. С тех пор, насколько мне известно, господин Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в развитии сотрудничества со своими итальянскими партнёрами.

Неоднократно говорил и могу повторить: в наших отношениях с зарубежными государствами мы ориенти­руемся на законно избранных, легитимных руководите­лей. Готовы и будем работать с теми, кого избрал италь­янский народ – вне зависимости от их политической принадлежности.

Что касается С.Берлускони, то нас связывают мно­голетние дружеские отношения. Сильвио является по­литиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёр­до отстаивавшим интересы своей страны на междуна­родной арене. Вызывает уважение его искреннее стрем­ление к сохранению и приумножению накопленного по­тенциала в отношениях между нашими странами. Нам нечасто удаётся встречаться, но когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я.

Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью.

Вопрос: Европейская комиссия начала процедуру нало­жения штрафа на Италию из-за чрезмерного госу­дарственного дефицита. В этой связи заходила ли речь во время недавнего визита премьер-министра Конте о возможном приобретении Россией итальян­ских гособлигаций?

В.Путин: Во время визита господина Конте в Москву эту тему мы не обсуждали. И, насколько мне известно, официального обращения итальянской стороны к нам также не поступало.

Вопрос: С избранием Владимира Зеленского на пост президента Украины многие ожидали оттепели в отношениях с Москвой с тем, чтобы прийти к бы­строму урегулированию конфликта на Донбассе и на­лаживанию конструктивного диалога. Возможно ли это?

В.Путин: Да, возможно, если В.Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе – вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их.

Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украи­ны русского языка, включая преподавание на нём в ву­зах и школах, разгул неонацизма, гражданский кон­фликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир – это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придётся разбираться новому президенту. Поэтому повторю: граждане Украины ждут от В.Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.

И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы.

Вопрос: У Вас нет настоящих политических против­ников, на прошлогодних президентских выборах Вы набрали почти 77 процентов голосов избирателей, оппозиции почти не существует. Почему тогда Ва­ши планы по развитию с трудом набирают темп? Каковы главные препятствия?

В.Путин: Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей.

Но мы проводим очень взвешенную, реалистичную политику. Обеспечиваем макроэкономическую стабильность, не допускаем роста безработицы. Больше того – смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.

Что касается исполнения планов, то они, действи­тельно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это – общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные за­дачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе пе­ред Россией.

Они касаются не только экономики, других сфер. Главное – надо во многом измениться самим лю­дям, осознать необходимость перемен, своё место в этих процессах, включиться в общую работу. Такое не про­исходит по приказу.

Надо, повторю, каждому прочувст­вовать, что мир вокруг стремительно меняется. Техно­логии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём усло­вия для реализации талантов, способностей каждого че­ловека, особенно для молодёжи.

Среди многих востре­бованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия – страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, лю­дей разных поколений. На то, чтобы дать им возмож­ность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах. Словом, уверен, что опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан – мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой.

Вопрос: Задумываетесь ли Вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?

В.Путин: Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь.

Вопрос: Что является основой российско-итальян­ских торгово-экономических отношений? Какие про­екты сейчас реализуются, находятся в стадии обсуждения?

В.Путин: Италия – один из основных торговых парт­нёров нашей страны (по итогам 2018 года – пятое место после КНР, ФРГ, Нидерландов и Белоруссии) в мире. В России представлено около 500 итальянских деловых структур. И даже несмотря на участие Италии в антироссийских санкциях и наши ответные меры, о которых речь шла выше, двусторонние торгово-экономические связи развиваются достаточно успешно.

По итогам 2018 года взаимный товарооборот вырос на 12,7 процента до 26,9 миллиарда долларов. Накопленные прямые инве­стиции из Италии к началу этого года достигли 4,7 миллиарда долларов, российские инвестиции в Италии тоже значительны – 2,7 миллиарда долларов.

Ряд крупных инвестиционных проектов в России и Италии компаниями двух стран уже реализован. Среди наиболее важных – 4 управляемые компанией «ЭНЕЛ» электростанции в Тверской и Свердловской областях, Ставропольском крае; 2 совместных предприятия по производству автомобильных шин в Воронеже и Кирове с участием компании «Пирелли»; завод в Челябинске, производящий насосы для нефтяной промышленности, с участием компании «Термомекканика».

Кстати, в Челя­бинске работает ещё пять совместных с итальянскими партнёрами предприятий, включающие металлур­гическое производство, изготовление энергетического оборудования и криогенной техники.

В прошлом году в этом регионе начал работу завод по производству высо­ковольтных электродвигателей совместно с итальянской компанией «Нидек». Активно инвестируют в россий­скую экономику такие гиганты, как «ЭНИ», «Мэр Текнимонт», «ИВЕКО».

В Италии в качестве примера масштабных россий­ских инвестиций назову нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС российской компании «Лукойл» и один из крупнейших в Европе глинозёмных заводов на острове Сардиния, принадлежащий «РУСАЛу».

Ряд крупных инвестиционных проектов в России с итальянским участием сейчас прорабатывается. Это – проекты в сфере ветряной энергетики компании «ЭНЕЛ», строительство химического предприятия в Са­марской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием «Мэр Текнимонт», новое производство макаронных изделий компании «Барилла». Отмечу и масштабный российско-итальянский проект за пределами наших стран, в Египте. Имею в виду место­рождение «Зохр», в разработке которого принимают участие «ЭНИ» и «Роснефть».

Хочу поблагодарить наших итальянских деловых партнёров за принципиальную позицию в пользу углуб­ления деловых связей. Мы это высоко ценим и рассчи­тываем, что российско-итальянское экономическое со­трудничество будет и впредь служить на благо наших стран и народов.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.07.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В.Путин: Да, возможно, если В.Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.
====================================
Почему корреспондент не спросил "А когда ты начнёш выполнять обешания данные гражданнам России?!"



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.07.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я всё же думаю, что после 2024 года Путин уйдёт с должности Президента РФ, оставив после себя проверенного приемника, но не ДАМа! Возможно, что к тому времени произойдёт объединение с Беларусью и Путин возглавит новое государство! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.07.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.07.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я всё же думаю, что после 2024 года Путин уйдёт с должности Президента РФ, оставив после себя проверенного приемника, но не ДАМа! Возможно, что к тому времени произойдёт объединение с Беларусью и Путин возглавит новое государство! Очень Опытный

--------------------------

Да, не ДАМа, которого народ терпеть не может.

Вот ведь Путин констатировал кризис идеи либерализма, последствия
которой показал на примере Европы (беженцы, разгул ЛГБТ и т.п.).

Таким образом, Путин сказал "А". Ждём, когда Путин скажет "Б": признает
гибельность для нашей страны и народа либеральную рыночную модель
экономики, навязанную нам Западом, как единственно возможную. Без
учёта традиций коллективизма, взаимовыручки, присущих народам России.
Нужна правка курса с возрождением народных предприятий, кооперативов.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.07.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Вопрос: Задумываетесь ли Вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?»
-------------
Сволочь натовская! Путин величайший правитель Руси-России за все время ее существования. Страна вот уже 20 лет усиленно поднимается с колен, экономика цветет, жизненный уровень россиян постоянно повышается, пенсии растут. Не может быть и речи о его уходе. Ведь не случайно сказал Вячеслав Володин: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Пока он жив, пока дышит, он должен быть во главе.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 05.07.2019, 14:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3664 | Рейтинг: -294,8
Всё правильно Путин сказал. Всё проблемы от пиндосов. Давно пора уже по ним ядерной бомбой шарахнуть.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 05.07.2019, 15:19 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 65 | Комментарии: 597 | Рейтинг: +192,1
На Эхе Москвы так же задумались об ответах нацлидера. И под рубрикой «Серпом По» напечатали свое понимание смыслов данного интервью.

https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2458117-echo/



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 05.07.2019, 15:28 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37651 | Рейтинг: +5523,9
Не уйдёт. Увезут на лафете. Или, в море бросят цветы!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 05.07.2019, 15:45 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37651 | Рейтинг: +5523,9
Конечно же, этому окурку из-под питерского забора уже давно с аферы 1992 года "Сырье в обмен на продовольствие", с приватизации морского порта Питера, городских питерских АЗС и нефтебаз, c "дела 20-го треста", c дела фирмы SPAG и транзита кокаина через питерский порт, где этот гопник везде был фигурантом и в доле с Собчаком и бандитами есть чем заняться - продолжать грабить и убивать, продолжать безнаказанно грабить и убивать!...Разбавляя все эти грабежи и убийства торговлей угрозами, ядерным шантажом цивилизации, организацией террористических актов и войн!...И как спрашивается эта шваль уползёт из Кремля если ей надо охранять наворованное ею и когда ей ну никак не хочется отвечать за все своё воровство в особо крупных размерах и за массовые убийства?!

7

vaka257
05 июля 2019 | 09:36
А куда он уйдёт?!Он прекрасно знает ,что тогда его будут судить.Вот вцепился судорожно и не отпускает власть.А дела у России всё хуже и хуже.Уже в открытую клянчит ,чтобы санкции сняли.А денег требуется всё больше и больше -за потопы,за Боинг,на опричников на чиновников ,чтобы хотя бы те были на его стороне...При Путине будет путинщина .Даже никакой оттепели не будет.Т.ч. либо на лафете или табакерка,но всё равно лафет...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 05.07.2019, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: РИА Новости
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружены в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона, министерство обороны Великобритании начало расследование, сообщает британский таблоид Daily Star.
По данным издания, в мусорном баке были обнаружены тысячи страниц, содержащие персональные данные, информацию об оборудовании охранников, подробности об обязанностях полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также пароль к компьютерным системам. Также сообщается, что обнаруженные документы относятся к разным периодам времени — от начала 1980-х годов и до конца 2017 года.
«Мы можем подтвердить, что было начато расследование», — приводит издание слова представителя минобороны Британии. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Для кого мусорный бак, а для Петрова и Боширова почтовый ящик, за которым оставлен приглядывать исчезнувший кот Скрипаля! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com