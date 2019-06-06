Не устал, не уйдет ...

Вопрос: Отношения между Россией и Италией выглядят позитивными. Наше правительство – одно из немногих в Европе, кто подталкивает к пересмотру санкций. Тем не менее Италия больше других терпит убытки от введённого российским правительством в качестве контрмеры запрета на поставки различных потребительских товаров. Не стало бы определённым жестом, направленным на разрядку такого положения, начало одностороннего отказа России от ответных санкций?
В.Путин: У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. Налажен доверительный диалог с её руководством. Постоянно ведётся совместная работа в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Этот капитал взаимного доверия и партнёрства – мы высоко ценим.
Конечно же – мы учитывали этот факт. И у нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией. Но дело в том, что принимая ответные меры – против введённых нелегитимных санкций – мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации. Добавлю, что решения о введении санкций против России принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС.
При этом подчеркну, что упомянутые ответные российские меры носят локальный характер и не мешают нам в целом успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию. Так, ни одна итальянская компания не ушла с российского рынка. На недавнем Санкт-Петербургском экономическом форуме подписаны перспективные двусторонние контракты в промышленной, нефтегазовой и нефтехимической отраслях.
Что же касается снятия санкций, то уже неоднократно говорил на этот счёт. Первый шаг должен сделать тот, кто их инициировал – то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить введённые ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее.
Вопрос: В мире, который в определённом смысле сегодня кажется более нестабильным, чем даже во времена «холодной войны», договорённости о разоружении между Россией и США переживают кризис. Мы находимся в преддверии новой гонки вооружений с непредсказуемым исходом, несмотря на то, что казалось хорошим началом между Вами и Трампом? В какой доле Ваша страна несёт ответственность за подобное развитие?
В.Путин: Ни в какой! Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне. А это был – краеугольный камень всей системы контроля над вооружениями.
Сравните, сколько тратит на оборону Россия – порядка 48 миллиардов долларов, и военный бюджет США, составляющий более 700 миллиардов долларов. Какая здесь в реальности может быть гонка вооружений? Мы не собираемся в неё втягиваться. Но и свою безопасность – обязаны обеспечить. Именно поэтому были вынуждены пойти на разработку новейшего вооружения и техники – отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США.
Красноречивый пример здесь – ситуация с Договором о РСМД. Мы неоднократно предлагали США предметно разобраться с имеющимися по этому документу вопросами, но натолкнулись на отказ. В итоге – американцы фактически разрушают ещё один важный договорной режим.
Остаются туманными перспективы нашего взаимодействия в сфере сокращения стратегических вооружений. В начале 2021 года истекает срок действия Договора о СНВ. Однако сегодня не видим готовности США говорить о его продлении или выработке нового полноформатного соглашения.
Стоит также упомянуть ещё один факт. В октябре прошлого года мы предложили США принять совместное заявление о недопущении ядерной войны, признании её разрушительных последствий. Однако реакции со стороны американцев до сих пор нет.
В последнее время в Вашингтоне, похоже, начинают задумываться о перезапуске нашего двустороннего диалога по широкой стратегической повестке. Думаю, достижение конкретных договорённостей в деле контроля над вооружениями способствовало бы укреплению международной стабильности. У России политическая воля для такой работы имеется, дело – за США. О чём ещё раз сказал Президенту Д.Трампу в ходе недавней встречи «на полях» саммита «Группы двадцати» в Японии.
Вопрос: В России говорят об экспансии НАТО. Многие европейские страны, особенно из Восточной Европы, утверждают, что опасаются возможных агрессивных проявлений со стороны Москвы. Как можно преодолеть эти взаимные страхи? Можно ли рассчитывать на новые Хельсинкские соглашения? Как Вы считаете, могли бы Италия и Россия совместно выдвинуть новую инициативу о диалоге подобно созданию Совета Россия-НАТО, начало которому положила встреча в Пратика-ди-Маре в 2002 году?
В.Путин: Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времён «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии».
Система безопасности должна быть единой и неделимой. Она должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе – неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров.
Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимопонимания в Евро-Атлантике. Всегда открыты к совместной работе с итальянскими и другими западными партнёрами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность.
Вопрос: Много говорилось о случаях вмешательства базирующихся в вашей стране хакеров во время предвыборной кампании, которая предшествовала выборам в Европарламент. Некоторые страны выступили с прямыми обвинениями в адрес российских властей. Что бы Вы ответили на это? Не считаете ли Вы, что проблема вмешательства – серьёзная проблема в отношениях с Европой?
В.Путин: Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось – хорошо известно – «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора – «наскрести» фактов – не удалось, потому что их просто не было в природе.
Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений – до сих пор действуют.
В этом же ряду – поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе. Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней – продолжать «демонизировать» Россию в глазах рядовых европейцев.
Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года.
Мы заинтересованы в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей.
Вопрос: Какие именно отношения поддерживает Россия с партией «Лига» Маттео Сальвини? Является ли он тем самым лидером в Италии, на которого Вы ориентируетесь? Как бы Вы охарактеризовали Ваши отношения с Сильвио Берлускони?
В.Путин: Контакты с политическими партиями иностранных государств поддерживаются, как правило, по межпартийной линии. Так, итальянская «Лига» и наша «Единая Россия» взаимодействуют в рамках соглашения о сотрудничестве. «Лига» и её лидер М.Сальвини являются активными сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций, введённых США и ЕС. Здесь наши точки зрения совпадают.
М.Сальвини тепло относится к нашей стране, хорошо знаком с российскими реалиями. Мы встречались в 2014 году в Милане, обсуждали перспективы развития российско-итальянских связей и отношений России с Евросоюзом. С тех пор, насколько мне известно, господин Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в развитии сотрудничества со своими итальянскими партнёрами.
Неоднократно говорил и могу повторить: в наших отношениях с зарубежными государствами мы ориентируемся на законно избранных, легитимных руководителей. Готовы и будем работать с теми, кого избрал итальянский народ – вне зависимости от их политической принадлежности.
Что касается С.Берлускони, то нас связывают многолетние дружеские отношения. Сильвио является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёрдо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене. Вызывает уважение его искреннее стремление к сохранению и приумножению накопленного потенциала в отношениях между нашими странами. Нам нечасто удаётся встречаться, но когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я.
Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью.
Вопрос: Европейская комиссия начала процедуру наложения штрафа на Италию из-за чрезмерного государственного дефицита. В этой связи заходила ли речь во время недавнего визита премьер-министра Конте о возможном приобретении Россией итальянских гособлигаций?
В.Путин: Во время визита господина Конте в Москву эту тему мы не обсуждали. И, насколько мне известно, официального обращения итальянской стороны к нам также не поступало.
Вопрос: С избранием Владимира Зеленского на пост президента Украины многие ожидали оттепели в отношениях с Москвой с тем, чтобы прийти к быстрому урегулированию конфликта на Донбассе и налаживанию конструктивного диалога. Возможно ли это?
В.Путин: Да, возможно, если В.Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе – вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их.
Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нём в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир – это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придётся разбираться новому президенту. Поэтому повторю: граждане Украины ждут от В.Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.
И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы.
Вопрос: У Вас нет настоящих политических противников, на прошлогодних президентских выборах Вы набрали почти 77 процентов голосов избирателей, оппозиции почти не существует. Почему тогда Ваши планы по развитию с трудом набирают темп? Каковы главные препятствия?
В.Путин: Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей.
Но мы проводим очень взвешенную, реалистичную политику. Обеспечиваем макроэкономическую стабильность, не допускаем роста безработицы. Больше того – смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.
Что касается исполнения планов, то они, действительно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это – общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией.
Они касаются не только экономики, других сфер. Главное – надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, своё место в этих процессах, включиться в общую работу. Такое не происходит по приказу.
Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется. Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи.
Среди многих востребованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия – страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, людей разных поколений. На то, чтобы дать им возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах. Словом, уверен, что опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан – мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой.
Вопрос: Задумываетесь ли Вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?
В.Путин: Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь.
Вопрос: Что является основой российско-итальянских торгово-экономических отношений? Какие проекты сейчас реализуются, находятся в стадии обсуждения?
В.Путин: Италия – один из основных торговых партнёров нашей страны (по итогам 2018 года – пятое место после КНР, ФРГ, Нидерландов и Белоруссии) в мире. В России представлено около 500 итальянских деловых структур. И даже несмотря на участие Италии в антироссийских санкциях и наши ответные меры, о которых речь шла выше, двусторонние торгово-экономические связи развиваются достаточно успешно.
По итогам 2018 года взаимный товарооборот вырос на 12,7 процента до 26,9 миллиарда долларов. Накопленные прямые инвестиции из Италии к началу этого года достигли 4,7 миллиарда долларов, российские инвестиции в Италии тоже значительны – 2,7 миллиарда долларов.
Ряд крупных инвестиционных проектов в России и Италии компаниями двух стран уже реализован. Среди наиболее важных – 4 управляемые компанией «ЭНЕЛ» электростанции в Тверской и Свердловской областях, Ставропольском крае; 2 совместных предприятия по производству автомобильных шин в Воронеже и Кирове с участием компании «Пирелли»; завод в Челябинске, производящий насосы для нефтяной промышленности, с участием компании «Термомекканика».
Кстати, в Челябинске работает ещё пять совместных с итальянскими партнёрами предприятий, включающие металлургическое производство, изготовление энергетического оборудования и криогенной техники.
В прошлом году в этом регионе начал работу завод по производству высоковольтных электродвигателей совместно с итальянской компанией «Нидек». Активно инвестируют в российскую экономику такие гиганты, как «ЭНИ», «Мэр Текнимонт», «ИВЕКО».
В Италии в качестве примера масштабных российских инвестиций назову нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС российской компании «Лукойл» и один из крупнейших в Европе глинозёмных заводов на острове Сардиния, принадлежащий «РУСАЛу».
Ряд крупных инвестиционных проектов в России с итальянским участием сейчас прорабатывается. Это – проекты в сфере ветряной энергетики компании «ЭНЕЛ», строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием «Мэр Текнимонт», новое производство макаронных изделий компании «Барилла». Отмечу и масштабный российско-итальянский проект за пределами наших стран, в Египте. Имею в виду месторождение «Зохр», в разработке которого принимают участие «ЭНИ» и «Роснефть».
Хочу поблагодарить наших итальянских деловых партнёров за принципиальную позицию в пользу углубления деловых связей. Мы это высоко ценим и рассчитываем, что российско-итальянское экономическое сотрудничество будет и впредь служить на благо наших стран и народов.
Эхо Москвы
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