Не устал, не уйдет ...

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь. Накануне официального визита в Италию Владимир Путин дал интервью крупнейшей итальянской ежедневной газете Corriere della Sera.Вопрос: Отношения между Россией и Италией выгля­дят позитивными. Наше правительство – одно из немногих в Европе, кто подталкивает к пересмотру санкций. Тем не менее Италия больше других терпит убытки от введённого российским правительством в качестве контрмеры запрета на поставки различных потребительских товаров. Не стало бы определён­ным жестом, направленным на разрядку такого положения, начало одностороннего отказа России от ответных санкций?В.Путин: У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. Налажен доверительный диалог с её руководством. Постоянно ведётся совместная работа в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Этот капитал взаимного доверия и партнёрства – мы высоко ценим.Конечно же – мы учитывали этот факт. И у нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией. Но дело в том, что принимая ответные меры – против введённых нелегитимных санкций – мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации. Добавлю, что решения о введении санкций против России принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС.При этом подчеркну, что упомянутые ответные российские меры носят локальный характер и не мешают нам в целом успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию. Так, ни одна итальянская компания не ушла с российского рынка. На недавнем Санкт-Петербургском экономическом форуме подписаны перспективные двусторонние контракты в промыш­ленной, нефтегазовой и нефтехимической отраслях.Что же касается снятия санкций, то уже неодно­кратно говорил на этот счёт. Первый шаг должен сде­лать тот, кто их инициировал – то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить введённые ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее.Вопрос: В мире, который в определённом смысле сего­дня кажется более нестабильным, чем даже во вре­мена «холодной войны», договорённости о разоруже­нии между Россией и США переживают кризис. Мы находимся в преддверии новой гонки вооружений с непредсказуемым исходом, несмотря на то, что ка­залось хорошим началом между Вами и Трампом? В какой доле Ваша страна несёт ответственность за подобное развитие?В.Путин: Ни в какой! Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне. А это был – краеугольный камень всей системы контроля над вооружениями.Сравните, сколько тратит на оборону Россия – порядка 48 миллиардов долларов, и военный бюджет США, составляющий более 700 миллиардов долларов. Какая здесь в реальности может быть гонка вооружений? Мы не собираемся в неё втягиваться. Но и свою безопасность – обязаны обеспечить. Именно поэтому были вынуждены пойти на разработку новейшего вооружения и техники – отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США.Красноречивый пример здесь – ситуация с Договором о РСМД. Мы неоднократно предлагали США предметно разобраться с имеющимися по этому документу вопро­сами, но натолкнулись на отказ. В итоге – американцы фактически разрушают ещё один важный договорной режим.Остаются туманными перспективы нашего взаимо­действия в сфере сокращения стратегических вооруже­ний. В начале 2021 года истекает срок действия Договора о СНВ. Однако сегодня не видим готовности США гово­рить о его продлении или выработке нового полнофор­матного соглашения.Стоит также упомянуть ещё один факт. В октябре прошлого года мы предложили США принять совмест­ное заявление о недопущении ядерной войны, призна­нии её разрушительных последствий. Однако реакции со стороны американцев до сих пор нет.В последнее время в Вашингтоне, похоже, начина­ют задумываться о перезапуске нашего двустороннего диалога по широкой стратегической повестке. Думаю, достижение конкретных договорённостей в деле кон­троля над вооружениями способствовало бы укрепле­нию международной стабильности. У России политиче­ская воля для такой работы имеется, дело – за США. О чём ещё раз сказал Президенту Д.Трампу в ходе недав­ней встречи «на полях» саммита «Группы двадцати» в Японии.Вопрос: В России говорят об экспансии НАТО. Многие европейские страны, особенно из Восточной Европы, утверждают, что опасаются возможных агрессив­ных проявлений со стороны Москвы. Как можно пре­одолеть эти взаимные страхи? Можно ли рассчиты­вать на новые Хельсинкские соглашения? Как Вы считаете, могли бы Италия и Россия совместно вы­двинуть новую инициативу о диалоге подобно созда­нию Совета Россия-НАТО, начало которому поло­жила встреча в Пратика-ди-Маре в 2002 году?В.Путин: Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времён «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии».Система безопасности должна быть единой и неделимой. Она должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе – неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров.Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимо­понимания в Евро-Атлантике. Всегда открыты к совме­стной работе с итальянскими и другими западными партнёрами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терро­ризм, наркотрафик, киберпреступность.Вопрос: Много говорилось о случаях вмешательства ба­зирующихся в вашей стране хакеров во время предвы­борной кампании, которая предшествовала выборам в Европарламент. Некоторые страны выступили с прямыми обвинениями в адрес российских властей. Что бы Вы ответили на это? Не считаете ли Вы, что проблема вмешательства – серьёзная проблема в отношениях с Европой?В.Путин: Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось – хорошо известно – «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора – «наскрести» фактов – не удалось, потому что их просто не было в природе.Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений – до сих пор действуют.В этом же ряду – поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе. Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей от­дельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней – продолжать «демо­низировать» Россию в глазах рядовых европейцев.Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Ев­росоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный пере­ворот на Украине в феврале 2014 года.Мы заинтересованы в восстановлении полнофор­матного взаимодействия России и ЕС, поддержании ми­ра, безопасности и стабильности на нашем общем кон­тиненте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей.Вопрос: Какие именно отношения поддерживает Рос­сия с партией «Лига» Маттео Сальвини? Является ли он тем самым лидером в Италии, на которого Вы ориентируетесь? Как бы Вы охарактеризовали Ваши отношения с Сильвио Берлускони?В.Путин: Контакты с политическими партиями ино­странных государств поддерживаются, как правило, по межпартийной линии. Так, итальянская «Лига» и наша «Единая Россия» взаимодействуют в рамках соглашения о сотрудничестве. «Лига» и её лидер М.Сальвини явля­ются активными сторонниками восстановления полно­ценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций, введён­ных США и ЕС. Здесь наши точки зрения совпадают.М.Сальвини тепло относится к нашей стране, хоро­шо знаком с российскими реалиями. Мы встречались в 2014 году в Милане, обсуждали перспективы развития российско-итальянских связей и отношений России с Евросоюзом. С тех пор, насколько мне известно, господин Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в развитии сотрудничества со своими итальянскими партнёрами.Неоднократно говорил и могу повторить: в наших отношениях с зарубежными государствами мы ориенти­руемся на законно избранных, легитимных руководите­лей. Готовы и будем работать с теми, кого избрал италь­янский народ – вне зависимости от их политической принадлежности.Что касается С.Берлускони, то нас связывают мно­голетние дружеские отношения. Сильвио является по­литиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёр­до отстаивавшим интересы своей страны на междуна­родной арене. Вызывает уважение его искреннее стрем­ление к сохранению и приумножению накопленного по­тенциала в отношениях между нашими странами. Нам нечасто удаётся встречаться, но когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я.Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью.Вопрос: Европейская комиссия начала процедуру нало­жения штрафа на Италию из-за чрезмерного госу­дарственного дефицита. В этой связи заходила ли речь во время недавнего визита премьер-министра Конте о возможном приобретении Россией итальян­ских гособлигаций?В.Путин: Во время визита господина Конте в Москву эту тему мы не обсуждали. И, насколько мне известно, официального обращения итальянской стороны к нам также не поступало.Вопрос: С избранием Владимира Зеленского на пост президента Украины многие ожидали оттепели в отношениях с Москвой с тем, чтобы прийти к бы­строму урегулированию конфликта на Донбассе и на­лаживанию конструктивного диалога. Возможно ли это?В.Путин: Да, возможно, если В.Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе – вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их.Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украи­ны русского языка, включая преподавание на нём в ву­зах и школах, разгул неонацизма, гражданский кон­фликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир – это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придётся разбираться новому президенту. Поэтому повторю: граждане Украины ждут от В.Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы.Вопрос: У Вас нет настоящих политических против­ников, на прошлогодних президентских выборах Вы набрали почти 77 процентов голосов избирателей, оппозиции почти не существует. Почему тогда Ва­ши планы по развитию с трудом набирают темп? Каковы главные препятствия?В.Путин: Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей.Но мы проводим очень взвешенную, реалистичную политику. Обеспечиваем макроэкономическую стабильность, не допускаем роста безработицы. Больше того – смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.Что касается исполнения планов, то они, действи­тельно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это – общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные за­дачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе пе­ред Россией.Они касаются не только экономики, других сфер. Главное – надо во многом измениться самим лю­дям, осознать необходимость перемен, своё место в этих процессах, включиться в общую работу. Такое не про­исходит по приказу.Надо, повторю, каждому прочувст­вовать, что мир вокруг стремительно меняется. Техно­логии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём усло­вия для реализации талантов, способностей каждого че­ловека, особенно для молодёжи.Среди многих востре­бованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия – страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, лю­дей разных поколений. На то, чтобы дать им возмож­ность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах. Словом, уверен, что опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан – мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой.Вопрос: Задумываетесь ли Вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?В.Путин: Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь.Вопрос: Что является основой российско-итальян­ских торгово-экономических отношений? Какие про­екты сейчас реализуются, находятся в стадии обсуждения?В.Путин: Италия – один из основных торговых парт­нёров нашей страны (по итогам 2018 года – пятое место после КНР, ФРГ, Нидерландов и Белоруссии) в мире. В России представлено около 500 итальянских деловых структур. И даже несмотря на участие Италии в антироссийских санкциях и наши ответные меры, о которых речь шла выше, двусторонние торгово-экономические связи развиваются достаточно успешно.По итогам 2018 года взаимный товарооборот вырос на 12,7 процента до 26,9 миллиарда долларов. Накопленные прямые инве­стиции из Италии к началу этого года достигли 4,7 миллиарда долларов, российские инвестиции в Италии тоже значительны – 2,7 миллиарда долларов.Ряд крупных инвестиционных проектов в России и Италии компаниями двух стран уже реализован. Среди наиболее важных – 4 управляемые компанией «ЭНЕЛ» электростанции в Тверской и Свердловской областях, Ставропольском крае; 2 совместных предприятия по производству автомобильных шин в Воронеже и Кирове с участием компании «Пирелли»; завод в Челябинске, производящий насосы для нефтяной промышленности, с участием компании «Термомекканика».Кстати, в Челя­бинске работает ещё пять совместных с итальянскими партнёрами предприятий, включающие металлур­гическое производство, изготовление энергетического оборудования и криогенной техники.В прошлом году в этом регионе начал работу завод по производству высо­ковольтных электродвигателей совместно с итальянской компанией «Нидек». Активно инвестируют в россий­скую экономику такие гиганты, как «ЭНИ», «Мэр Текнимонт», «ИВЕКО».В Италии в качестве примера масштабных россий­ских инвестиций назову нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС российской компании «Лукойл» и один из крупнейших в Европе глинозёмных заводов на острове Сардиния, принадлежащий «РУСАЛу».Ряд крупных инвестиционных проектов в России с итальянским участием сейчас прорабатывается. Это – проекты в сфере ветряной энергетики компании «ЭНЕЛ», строительство химического предприятия в Са­марской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием «Мэр Текнимонт», новое производство макаронных изделий компании «Барилла». Отмечу и масштабный российско-итальянский проект за пределами наших стран, в Египте. Имею в виду место­рождение «Зохр», в разработке которого принимают участие «ЭНИ» и «Роснефть».Хочу поблагодарить наших итальянских деловых партнёров за принципиальную позицию в пользу углуб­ления деловых связей. Мы это высоко ценим и рассчи­тываем, что российско-итальянское экономическое со­трудничество будет и впредь служить на благо наших стран и народов.