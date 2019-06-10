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Хабиров: «Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю»

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ЦИК Башкортостана в понедельник зарегистрировал действующего врио главы республики Радия Хабирова в качестве кандидата на должность главы региона, выдвинутого от партии "Единая Россия". Все 476 подписей муниципальных депутатов, собранных и представленных кандидатом, признаны, как сообщили в Центризбиркоме, достоверными.

Хабиров: «Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю»


Как сообщают республиканские СМИ, после регистрации Радий Хабиров заявил, что не будет участвовать в дебатах кандидатов.

"Неужели человек за три минуты узнает обо мне больше, чем сейчас, когда я везде постоянно общаюсь с людьми. Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю, и у людей есть возможность принять решение в зависимости от того, что они видят", — цитирует Хабирова агентство "Башинформ".

— Демонстративный отказ от дебатов показывает, что Хабиров не считает необходимым тратить время на предвыборную кампанию, — прокомментировал заявление кандидата координатор регионального отделения Движенияв защиту прав избирателей "Голос" Ренат Факиев. — С одной стороны это выглядит странным, поскольку он неоднократно говорил о себе как о спортсмене, а ведь дебаты это и есть аналог спортивного состязания в ходе выборов. Это может свидетельствовать о его неуверенности, неготовности к дебатам с конкурентами. С другой стороны, это заявление, в общем-то, идет в традиционном для российской политической верхушки пренебрежительном отношении к соперникам.

— От дебатов отказывался Борис Ельцин в 1996 году, Владимир Путин на всех президентских выборах, Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов на выборах президента республики. В любом случае, это шаг, лишний раз свидетельствующий о неконкурентности выборов.

Врио главы республики также сообщил, что после выборов в Башкортостане снова появится премьер-министр (после отставки в декабре прошлого года с этого поста Рустема Марданова Радий Хабиров сам руководил деятельностью правительства. — "Idel.Реалии").

Напомним, на пост главы Башкортостана претендуют 11 выдвинутых от политических партий кандидатов. Из них пятеро уже собрали и сдали в ЦИК республики необходимое количество подписей муниципальных депутатов: Радий Хабиров ("Единая Россия"), Иван Сухарев (ЛДПР), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за справедливость").

Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.

Идель.Реалии
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  • 1 | 09.07.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Самоуверенный, самовлюбленный, интелектуально ограниченный аульный малай.



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  • 2 | 09.07.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из 5-ти сдавших подписи ни одного достойного кандидата нет , но "победит" Хабиров



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  • 3 | 09.07.2019, 09:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
СРАдий человек недалекий, несмотря на всю его биографию, карьеру. Он посредственный человек, сделавший карьеру на фактуре(внешности) и услужливости - готовности выполнять любые грязные поручения авторитарным методом.
Вчера я послушала его вью на ЭМ в Уфе - оказалось всё еще хуже. чем я думала о нем ранее.
Очень ограниченный человек. несущий чушь!
Например он заявил, что не читал закон об ужесточении митингов, но не считает, что он кого-то ограничивает.

ВРИО главы региона. претендующий на должность без приставки - говорит о том. что не читает законы, принимаемые его законодательным органом!!!!!

Мало того, он еще и Конституцию не читал, поскольку считает, что ограничение свободы митингов - в ней и заложены. На самом деле - ограничение в Конституции только одно - мирно и без оружия! И никак иначе. Никаких территориальных и временных ограничений!



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  • 4 | 09.07.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитав это сообщение мне стало понятно почему так упорно путин продвигает радия:

Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.

По данным издания ura.ru, три региона объединят в единый промышленный кластер. Решение об этом приняли в ходе проведения выставки «Иннопром». Свои подписи под документом оставили губернаторы Свердловской и Челябинской областей и заместитель премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов.

По словам руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева, единый кластер поможет «создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечит ее выход на внешний рынок».

ИСТОЧНИК KP.RU



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  • 5 | 09.07.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" По словам руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева,
единый кластер поможет «создать новые виды конкурентоспособной
импортозамещающей продукции и обеспечит ее выход на внешний
рынок»....."
==================================================
Свежо предание , но верится с трудом !



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  • 6 | 09.07.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Грозный хабиров уволил руководителя РЕГоператора Даминова, ставленника министра жкх киреева.
Но ведь ремонт подъездов это текущий ремонт и ремонт всех 4 000 подъездов обязано было провести МУП УЖХ Админ Уфы в течение 7-и лет ялалов с МЖКХ обязан был осуществить эти меры за счет средств жильцов по содержанию в квитанциях.
Но эти средства они совместно разворовали по карманам и оффшорным счетам: министр ЖКХ с замами, ялалов с замами.
Средства за счет платежей жильцов на капремонт также десятилетиями разворовали ялалов с замами, министр с замами, руководитель Регоператора с замами
А хабиров перед выборами надрывается и направляет бюджетные деньги на ремонт подъездов - нарушает закон, не спросит с воров возврата украденных денег.
Да и о чем говорить - он простил даже уворовывание ялаловым 1,6 млрд,р.
(в том числе федерального в 516млн.р.) бюджетных денег на снос ветхого жилья
Возложил надежду на Регшоператора, а Регоператор сработал как привык работать до сих: откаты, воровство.



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  • 7 | 09.07.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грозный хабиров уволил руководителя РЕГоператора Даминова, ставленника министра жкх киреева.
Но ведь ремонт подъездов это текущий ремонт и ремонт всех 4 000 подъездов обязано было провести МУП УЖХ Админ Уфы в течение 7-и лет ялалов с МЖКХ обязан был осуществить эти меры за счет средств жильцов по содержанию в квитанциях.
Но эти средства они совместно разворовали по карманам и оффшорным счетам: министр ЖКХ с замами, ялалов с замами.
Средства за счет платежей жильцов на капремонт также десятилетиями разворовали ялалов с замами, министр с замами, руководитель Регоператора с замами
А хабиров перед выборами надрывается и направляет бюджетные деньги на ремонт подъездов - нарушает закон, не спросит с воров возврата украденных денег.
Да и о чем говорить - он простил даже уворовывание ялаловым 1,6 млрд,р.
(в том числе федерального в 516млн.р.) бюджетных денег на снос ветхого жилья
Возложил надежду на Регшоператора, а Регоператор сработал как привык работать до сих: откаты, воровство.



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  • 8 | 09.07.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия наращивает технологическое отставание 
РИДУС 27 марта 2018 Об этом сообщает Рамблер.
Россия все больше отстает по показателям, характеризующим технологическое развитие и инновации

Россия официально взяла курс на создание цифровой экономики,
но в реальности технологическое развитие страны все больше
затормаживается.
Так, например, количество патентных заявок на изобретения
в прошлом году упало до 36454 — это самый низкий показатель
с 2006 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой
на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности»
(ЕДРИД). И беда не в том, что российская земля оскудела талантами,
просто они все чаще ищут лучшей доли в других землях, сетуют
эксперты.
Второй серьезный сигнал — сокращение уровня инновационной
активности в российской промышленности. По данным ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ, он падает третий год подряд. Если в 2004 году доля компаний
крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие
технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%,
в 2012-м — 9,9%, в 2015-м — 9,5%, то в прошлом сократилась
до 9,2%. Это минимальный показатель с 1999 года.

09 июля 2019 03:33
КРИЗИС СИСТЕМЫ...
ЖИРИНОВСКИЙ В.В .........."Причина такого положения дел
в экономике и социальной сфере страны – в перевернутой модели
развития, считает парламентарий. «Все идет сверху.
Не пойдет так прогресс. Там, на Западе – все снизу,
а сверху только раздают им деньги за это.
А у нас все сверху – не захотят министры,
наши не будет цифровой экономики. Захотят запретить смартфоны
– не будет телефонов в школах. Надо, чтобы развитие шло снизу», –
подытожил лидер ЛДПР.



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  • 9 | 09.07.2019, 11:29 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37656 | Рейтинг: +5523,7
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал намерение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой закупить для нужд ведомства французские самолеты Falcon вместо Sukhoi Superjet 100. Стихотворение опубликовано в Instagram.

«Лучше смерть, чем унижений тыщи,

В областных больницах по бюджету.

Ты другой страны такой не сыщешь,

Чтобы в рай летали Суперджетом.

Плитка облетела в помещениях, -

Реаниматолог написал.

Госпрограмма по перемещению

Русского народа в небеса».

Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что Вероника Скворцова попросила правительство приобрести французский бизнес-джет Dassault Falcon 7X для Федерального медико-биологического агентства.

В письме главы Минздрава говорится, что французский самолет превосходит российский «Суперджет» в дальности полета, ресурсе авионики и других полетных характеристиках.

https://www.msn.com/ru-



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  • 10 | 09.07.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это пренебрежительное отношение не к соперниками, а к населению, от которого ничего не зависит. А в спектакле под названием дебаты пусть другие участвуют, они такое же быдло как и все население.



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  • 11 | 09.07.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 09.07.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это пренебрежительное отношение не к соперниками, а к населению, от которого ничего не зависит. А в спектакле под названием дебаты пусть другие участвуют, они такое же быдло как и все население.
_____________________
писал не я, но однозначно поддерживаю - БЫДЛОООО
турк



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  • 12 | 09.07.2019, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 09.07.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это пренебрежительное отношение не к соперниками, а к населению, от которого ничего не зависит. А в спектакле под названием дебаты пусть другие участвуют, они такое же быдло как и все население.-----------В общем диагноз верный и самое важное нет оснований для изменения в лучшую сторону . Главная причина отсутствие нравственной элиты, в принципе ее не было ни когда ,отдельные люди погоды не делают так как нет запроса со стороны общества . Лучшие сыны и дочери становятся изгоями даже среди своего народа . Вранье на вранье вор ворам погоняет . Есть слабая надежда если развалится Рашка ,но лишь малое количество народов смогут разорвать этот порочный круг .



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  • 13 | 09.07.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров-ставленник Единой России и Путина. Единая Россия-это профашисткая партия, а Путин её фюрер. Значит Хабиров-гяуляйтер РБ.Наши деды и прадеды воевали и пбедили немецкий фашизм.Сейчас Путин принёс фашизм в Россию,создав фактически фашисткий режим в РФ.Хабиров же , предав свою родину,свой народ.свою веру перешёл на сторону русских фашистов.Да ! Русский фашизм силён! Сегодня в руках руках русских фашистов находится вся власть в России. У них ФСБ, у них армия,у них МВД, у них прокуратура, у них Следственный комитет. Однако все честные люди России уверены, что рано или поздно с фашистки режимом будет покончено.



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  • 14 | 09.07.2019, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
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А что он может сказать по Сибаю?
Вот и "молчание в тряпочку" оправдывает высокими материями, граничащими со спесью.
Да и реальных результатов управленческой деятельности, кажется, пока никто в РБ не ощутил?
Госуслуги и медицина, как были мало доступны, так остались.
Если не стали хуже.
Цены на продукты, лекарства,услуги ЖКХ в РБ стали не просто расти, а галопировать.
Как весь этот социальный и экономический регресс оправдать, кажется, ни один "видный политический и государственный деятель" страны башкир не знает?



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3

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  • 15 | 09.07.2019, 15:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3677 | Рейтинг: -296,6
Хабиров, Хабиров, Хабиров, Хабиров такой, Хабиров сякой.

Идите и голосуйте и не будет Хабирова, хули бук сайнаб утырасыз.



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  • 16 | 09.07.2019, 15:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
13 | 09.07.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован

Договорился до того. что Хабиров - русский... вот же ж!



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  • 17 | 09.07.2019, 15:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4532 | Рейтинг: -717
Я не за Хабирова. Но в самом деле он победит. И это не заслуга, это результат работы Кухарки. Она и ей подобные сделали все что народ отвернулся от либеральных сил. Народ думает, что Орлов и Кухарка принесёт 100 раз больше беды, чем Хабиров.



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  • 18 | 09.07.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" — Демонстративный отказ от дебатов показывает, что Хабиров не считает необходимым тратить время на предвыборную кампанию, —..."
==============================================
А что остается делать ему ?
Перед миллионами телезрителями оправдывать действия
своей родной партии " Единая Россия " ?
Которая загнала в бесправное рабство рабочих
людей от 60 до 65 лет !!
Как оправдывать ежегодные повышения цен на Все и Вся ?
В лес не ходи , рыбу не лови , грибы не собирай , за мусор
в 5 кратном размере плати !
ФАКТИЧЕСКАЯ Безработица достигает 23,7 %
кругом лживая статистика и вранье начиная
от правительства и кончая гарантом страны ?
Что делать ? Только мошенство и фальсификация " выборов "
вот ОСНОВА будущих итогов спектакля !!
Ну и количество и качество тупых баранов ,
это тоже надежаа , особенно на сельских овец !



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  • 19 | 09.07.2019, 16:21 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4532 | Рейтинг: -717
Дебаты в самом деле не нужно проводить, например что может сказать Сухарев? Что его босс жирок собирается отправить татар и башкир в Монголию? Или Кухарка? Что сеет ненависть всему башкирскому?



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  • 20 | 09.07.2019, 16:21 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4532 | Рейтинг: -717
Дебаты в самом деле не нужно проводить, например что может сказать Сухарев? Что его босс жирок собирается отправить татар и башкир в Монголию? Или Кухарка? Что сеет ненависть всему башкирскому?



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