Хабиров: «Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю»

ЦИК Башкортостана в понедельник зарегистрировал действующего врио главы республики Радия Хабирова в качестве кандидата на должность главы региона, выдвинутого от партии "Единая Россия". Все 476 подписей муниципальных депутатов, собранных и представленных кандидатом, признаны, как сообщили в Центризбиркоме, достоверными.Как сообщают республиканские СМИ, после регистрации Радий Хабиров заявил, что не будет участвовать в дебатах кандидатов."Неужели человек за три минуты узнает обо мне больше, чем сейчас, когда я везде постоянно общаюсь с людьми. Мне не нужно о себе рассказывать — я открыто работаю, и у людей есть возможность принять решение в зависимости от того, что они видят", — цитирует Хабирова агентство "Башинформ".— Демонстративный отказ от дебатов показывает, что Хабиров не считает необходимым тратить время на предвыборную кампанию, — прокомментировал заявление кандидата координатор регионального отделения Движенияв защиту прав избирателей "Голос" Ренат Факиев. — С одной стороны это выглядит странным, поскольку он неоднократно говорил о себе как о спортсмене, а ведь дебаты это и есть аналог спортивного состязания в ходе выборов. Это может свидетельствовать о его неуверенности, неготовности к дебатам с конкурентами. С другой стороны, это заявление, в общем-то, идет в традиционном для российской политической верхушки пренебрежительном отношении к соперникам.— От дебатов отказывался Борис Ельцин в 1996 году, Владимир Путин на всех президентских выборах, Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов на выборах президента республики. В любом случае, это шаг, лишний раз свидетельствующий о неконкурентности выборов.Врио главы республики также сообщил, что после выборов в Башкортостане снова появится премьер-министр (после отставки в декабре прошлого года с этого поста Рустема Марданова Радий Хабиров сам руководил деятельностью правительства. — "Idel.Реалии").Напомним, на пост главы Башкортостана претендуют 11 выдвинутых от политических партий кандидатов. Из них пятеро уже собрали и сдали в ЦИК республики необходимое количество подписей муниципальных депутатов: Радий Хабиров ("Единая Россия"), Иван Сухарев (ЛДПР), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за справедливость").Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.