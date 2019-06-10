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Хабиров заявил, что к делу Дильмухаметова отношения не имеет

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня заявил, что не имеет отношения к новому этапу уголовного преследования башкирского активиста Айрата Дильмухаметова. В эфире «Эха Москвы в Уфе» господин Хабиров признался, что «его всегда пугала излишне жесткая риторика» Айрата Дильмухаметова, но «к этой истории я отношения не имею». «Перед всевышним я здесь чист»,— отметил он.


Хабиров заявил, что к делу Дильмухаметова отношения не имеет


Врио главы добавил, в информацию об уголовном деле активиста глубоко не погружался. «Если бы я был прокурором или судьей, я бы, конечно, очень предметно и скрупулезно бы занимался», но сейчас это дело правоохранительных структур, отметил он. «Если я этим буду заниматься и обращать внимание на тех, кто выдвинулся оппонентами…. Ну тогда, вы знаете…. Я все-таки здесь для другого сижу»,— резюмировал врио главы.

В марте УФСБ возбудило на Айрата Дильмухаметова уголовное дело по подозрению в «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» с помощью СМИ или в интернете (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Он находится под арестом.

Общественнику предъявлено обвинение в публикации в апреле 2018 года видеообращения, где он сообщает о намерении баллотироваться на пост «президента Четвертой башкирской республики», обещает, придя к власти, учредить «новую федерацию», направленную на защиту башкирского народа.

Там же активист пересматривает итоги подписания башкирами предыдущих соглашений с российскими властями, в том числе, например, признания башкирами суверенитета Великого Княжества Московского в XVI году. Правозащитная организация «Мемориал» в 2016 году признала Айрата Дильмухаметова политзаключенным и узником совести.

Ранее у активиста было две судимости за высказывания на оппозиционных митингах и две по «экстремистским» статьям.

Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 09.07.2019, 09:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30225 | Рейтинг: -702,5
Хабиров к делу отношения не имеет.
Хамитов тоже отношения не имеет.
А кто тогда имеет? Неужели сам Путин?



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  • 2 | 09.07.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
Единожды солгавший - кто тебе поверит?!(Козьма Прутков)



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  • 3 | 09.07.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«к этой истории я отношения не имею»
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Оправдываться и доказывать свою невиновность будеш в Гаагском суде...



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  • Гость
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  • 4 | 09.07.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дильмухаметов был арестован по доносу уфимского историка-антибашкириста Кучумова. Конечно, власть тут тоже сыграла роль.



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  • 5 | 09.07.2019, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять хан Кучумов !! Ну носит же Земля таких мразей , которые поют под чужую дудку . а сами ничтожества в полном смысле . Издеваться над человеком многократно репрессированным и уничтоженным и за которым никто не идет - не это ли подлость ,мерзость ?



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  • 6 | 09.07.2019, 23:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За дело Дильмуха гнобят! Нечего языком молоть! Натуральный нацик-фашист. Место ему в тюряге,лучше пожизненно. Что б нормальным людям свободнее дышалось!



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