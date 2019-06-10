Хабиров заявил, что к делу Дильмухаметова отношения не имеет

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня заявил, что не имеет отношения к новому этапу уголовного преследования башкирского активиста Айрата Дильмухаметова. В эфире «Эха Москвы в Уфе» господин Хабиров признался, что «его всегда пугала излишне жесткая риторика» Айрата Дильмухаметова, но «к этой истории я отношения не имею». «Перед всевышним я здесь чист»,— отметил он.Врио главы добавил, в информацию об уголовном деле активиста глубоко не погружался. «Если бы я был прокурором или судьей, я бы, конечно, очень предметно и скрупулезно бы занимался», но сейчас это дело правоохранительных структур, отметил он. «Если я этим буду заниматься и обращать внимание на тех, кто выдвинулся оппонентами…. Ну тогда, вы знаете…. Я все-таки здесь для другого сижу»,— резюмировал врио главы.В марте УФСБ возбудило на Айрата Дильмухаметова уголовное дело по подозрению в «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» с помощью СМИ или в интернете (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Он находится под арестом.Общественнику предъявлено обвинение в публикации в апреле 2018 года видеообращения, где он сообщает о намерении баллотироваться на пост «президента Четвертой башкирской республики», обещает, придя к власти, учредить «новую федерацию», направленную на защиту башкирского народа.Там же активист пересматривает итоги подписания башкирами предыдущих соглашений с российскими властями, в том числе, например, признания башкирами суверенитета Великого Княжества Московского в XVI году. Правозащитная организация «Мемориал» в 2016 году признала Айрата Дильмухаметова политзаключенным и узником совести.Ранее у активиста было две судимости за высказывания на оппозиционных митингах и две по «экстремистским» статьям.