Еще жив, курилка! Лаврентьев: «Кадровая политика в Башкирии отдает провинциализмом»

О кейсе Голунова, спойлерах Радия Хабирова и почему женщины двинулись в политику, мы пообщались с политологом Сергеем Лаврентьевым.Без интриги– Несмотря на то, что выборы этой осенью будут явно предсказуемыми и пройдут без интриги, среди кандидатов много женщин. Почему, на ваш взгляд, это происходит?Видео:– Женщины почувствовали интерес к политической жизни после выборов президента, когда баллотировалась Ксения Собчак. Те выборы показали, что у женщин неплохие возможности показать себя не только в шоу-бизнесе, но и в политике. Многие ощутили, что так они будут лучше услышаны.– Выдвинуться – это даже не половина дела. У нас без молчаливого согласия «Единой России» муниципальный фильтр и КПРФ не пройдет. Кто, на ваш взгляд, сможет его преодолеть?– Все представители парламентских партий его преодолеют.Коммунисты – тихие и смирные. Есть они в Госсобрании РБ, но кому от этого плохо? В выборах главы республики они сыграют роль спойлера, и опасаться их нет смысла.ЛДПР имеет другую задачу – работать на будущие выборы и интерес федерального руководства партии. Я не думаю, что у господина Сухарева и его окружения есть какая-то внутренняя страсть занять кресло руководителя республики. Про эсеров нет смысла говорить, они всегда были в фарватере команды Радия Хабирова. Вот «Патриоты России» с господином Кадыровым выглядят как рудимент российской политики.– Вы хотите сказать, что Кадыров как человек богатый таким образом решил реализовать свои амбиции, а партийная верхушка с этим согласилась?– Да. Может, он и будет играть роль главного раздражителя. Такие игроки тоже нужны, иначе победа – не победа.– Цена для него вырастет при прохождении фильтра? Просто выдвинуться – это одно, а зарегистрированный кандидат – это уже другое.– Фильтр ему будет достаточно сложно пройти. Он одиозен, взрослые это помнят, а молодежь его не знает. Но власти необходимы фигуры, которые будут повержены. Другие просто сыграют свою спойлерскую роль, а кого же тогда побеждать Радию Фаритовичу? В том, что он победит, мы не сомневаемся.– Если говорить о непарламентской оппозиции и выдвиженцах-женщинах, то вспоминается сразу Зульфия Гайсина. Она – часть системы, назначенная переговорщиком между властями и дольщиками. Гайсина уже успела разделить их на «правильных» и «неправильных». С другой стороны, есть партия «Яблоко», которая должна быть оппозиционной, но в реальности в последние годы ее отделение в Уфе было абсолютно лояльным к региональным властям.– В Москве одно «Яблоко», а в регионах – совсем другое, словно фрукты из разных садов.– Вам не кажется, что «Яблоко» – тоже удобный спойлер для власти?– Во-первых, есть она (Гайсина –прим. ред.) или нет, руководство республики просто обязано заниматься темой дольщиков. Есть федеральные задачи по рассасыванию этой проблемы, а она эту тему удачно оседлала. Обманутые дольщики – это не партия, они все придерживаются различных политических взглядов.– Если оценивать по шкале от 1 до 5, каковы ее шансы на прохождение фильтра?– Единица. Даже если ей «организуют» прохождение фильтра, это ничего не меняет. Для большинства людей эта тема на слуху, но реального избирателя она не затрагивает. Она кандидат одной темы.– В рамках выдвижения скандалами отличилась КПРФ. Это и выдвижение райкомами альтернативных кандидатов, и самоубийство секретаря райкома в Кумертау, и противоречия в заявлениях господина Кутлугужина в СМИ. Почему все это творится именно в КПРФ?– Везде, где есть люди, такое случается. Если у тебя есть политическое кредо, то это ничего не значит в человеческом плане. За 70 лет существования коммунистического режима мы поняли, что коммунисты не святые. Это не боги, может случиться все что угодно. Можно сказать, что никаких успехов у партии нет, она существует за счет авторитета федеральной партии. На местном уровне кто-то из них считает, что не поменяет своих убеждений. Но человек растет, и изменения происходят. Ну как не меняться самому при этом? Кто-то приравнивает коммунизм к справедливости. Но нет, справедливость стоит за пределами коммунизма. Для каждой исторической эпохи она своя.–Уточним. В некоторых райкомах, которые выдвинули кандидатов, были действительно люди советской эпохи. Но были и молодые люди до 30 лет, имеющие опыт уличные активисты «Левого фронта». Главную часть оппозиции Кутлугужину составили молодые активисты Альберт Рахматуллин и Диана Демидова…– Это ситуация отцов и детей. Эти люди уже по-новому видят ситуацию, представляют справедливость по-другому. Для них Кутлугужин является тормозом. Такая проблема вообще перед всей партией стоит. Нужны новые лица и спикеры. Господин Зюганов это чувствует, но сильно все ограничивает. Это говорит о серьезных проблемах в самой партии.Сложности Хабирова– Какие проблемы могут возникнуть у самого Радия Хабирова?– Выборы пройдут в форме референдума о доверии врио главы РБ.Проблемы у него могут появиться не из-за конкурентов, а из-за общего недовольства и каких-то конкретных ситуаций, например, ЧП и экологических инцидентов. Сибай – тому пример. Недовольство есть, об этом говорит антирейтинг Радия Хабирова. Он небольшой, на уровне до 10%, но он есть.– Сибай все-таки остается большой проблемой?– Конечно. Столько лет функционировал карьер, столько лет проблема буквально загонялась под землю. И ведь нет гарантии, что все будет решено.Поэтому здесь всегда надо держать руку на пульсе.– Станет ли раздражителем для широких элит республики кадровая политика Радия Хабирова? Ведь многие сферы, от помоек до здравоохранения, возглавили чужие для республики люди, которые словно приехали сюда в командировку. Они сели на солидные денежные потоки, при этом местные кадры остаются не у дел, например, те же врачи. Это как-то повлияет на настроение людей?– Повлияет. Это очень чувствительная отрасль. Мы говорим, что не хватает узких специалистов, и привлекаем молодых людей со стороны, которые не стали еще специалистами в полном смысле. Нет пророка в своем отечестве. Такой подход отдает провинциализмом, мол, там все лучше и умнее. И что?Это не решает проблем. Мне понравилось, когда Радий Фаритович ездил по сельским ФАПам, говорил с фельдшерами, которые работают много лет, несмотря на низкие зарплаты и прочее. Они СЛУЖАТ. Он же видел это служение. Таких много. Это и главные врачи, которые посвятили всю свою жизнь делу. Тот же перинатальный центр (Фиргат Байрамгулов – прим. ред.), где он сейчас? Мне кажется, надо с каждым разбираться, с каждым говорить.Нельзя людей сбрасывать, как перчатку с руки. Это увеличивает антирейтинг.– Отойдем от башкирской тематики к общероссийской. Что вы увидели в кейсе журналиста Ивана Голунова? Есть ли сходства с протестами в Екатеринбурге?– Вопрос общественного мнения и реакции на него – это очень серьезный вопрос. С Голуновым реакция общества была моментальной, она и не могла быть другой. Это произошло накануне прямой линии с президентом. Журналисты всех изданий были возмущены, поэтому оперативно отреагировала и власть. Уполномоченный по правам человека среагировала, хотя сама является частью системы и выходцем из МВД. Здесь как раз все произошло нормально.Протесты против строительства храма в Екатеринбурге… Мы все это в Уфе уже проходили с вырубкой леса или строительством скоростного трамвая.– А вы заметили, что это общая страшная тенденция? Шиес, где на глазах безучастного ОМОНа частная охрана избивает людей, Екатеринбург, где происходит то же самое. Даже взять наш Сибай, когда спортивные молодчики провоцировали политика Никиту Исаева. Значит ли это, что олигархические группы получили добро на использование частных армий внутри страны, наподобие ЧВК «Вагнера»?– Это полное безобразие. Не должно быть никакой частной армии или охраны. Государство функционально имеет моральное и конституционное право применять силу для защиты конституционного строя, порядка, благосостояния и безопасности граждан.В этом надо разбираться, в первую очередь, прокуратуре. Нужно смотреть системно, а не выборочно, кто как себя вел.Вот эта реакция на дело Голунова, обращение к министру внутренних дел, увольнение двух генералов выглядели даже в какой-то степени театрально. Голунов даже сам был несколько растерян. В ответ на заявление Киселева, что государство стало лучше, я бы поставил вопрос.– На федеральном уровне мы видим, как власть прислушивается к мнению людей и даже уступает. Но у нас наоборот: установка памятника Бабичу вопреки общественному мнению и нормам, конфликт с депутатами в Баймаке… Все делается через переламывание. Почему у нас боятся диалога с народом?– Потому что общественное мнение о себе громко еще не заявляло. Серьезно оно звучало в 90-е годы на волне экологических протестов или по вопросу Торатау. Общественное мнение должно быть серьезным и четко выражаться. Его выразителями должны быть депутаты. Если они молчат, то где возмущение в их адрес со стороны избравшего их общества? Где это все?– В Баймаке депутаты восстали. Но вот конкретная история одного из них – Альберта Тутаева, главного врача ЦРБ. Он год назад уехал из Уфы в район, чтобы поднимать больницу. После его голосования министр его увольняет. Что это?– Это самое настоящее преследование. Но где заявление в суд?– В том и дело, что их вынуждают самих писать заявления…– Именно. Вспомним того же Байрамгулова. Он же восстановился на работе через суд. Пока мы сами не научимся защищать свои права через такой демократический инструмент, как суд, то с нами будут делать все что угодно. Или нужно на прямой линии к барину обращаться?– Что будет дальше в Баймаке? По нашей информации, депутаты уперлись. Почему власти продавливают главу, которым недовольны депутаты и население?– Такие случаи бывали и не однажды. Так было в Кушнаренково, Кугарчинском районе. Власть защищает не главу района, а себя. Властные структуры неразделимы, и с этого начнется цепная реакция. Есть другие механизмы решения проблемы. Надо идти и объяснять людям. Мне кажется, сам Радий Фаритович не боится разговаривать с людьми. Но у него нет последователей, которые могут спокойно говорить с людьми. Это вопрос команды. Поэтому можно сколько угодно на совещаниях ругать, разносить и пугать чиновников. Если люди не убеждены, то так оно и дальше будет. Потом к этому привыкнут. Этих уберут, новых поставят, но результата не будет.Ритуал– Главным событием месяца стал съезд Всемирного Курултая башкир. Подготовка и само мероприятие прошли не без скандала. Я как член исполкома организации вижу, что процедуры сплошь нарушены. Так в чем главная задача съезда?– Главная задача – это подготовка к 8 сентября (единый день голосования – прим. ред.). Так оно было и раньше. Съезд Собора русских уже был, татарский еще предстоит. Обязательно до 8 сентября, а не позже. На съезде должны сказать, что поддерживают линию, политику. Для этого даже необязательно называть имя. Этот ритуал повторяется, такое уже было. Главное – сам ритуал, а не процедуры. Хотя ничего так не воспитывает демократические институты как процедуры.– Вы сказали, что интересы общества должны выражать депутаты. Но они не выражают, а система с учетом подконтрольности выборов воспроизводит сама себя даже без нашего участия. А как быть нам, самому обществу? Депутаты не выражают наших интересов, но и мы не горим желанием стать революционерами.– Есть два момента. Парламентская демократия – это когда все решается не на улице, а в парламенте. Для того, чтобы знать, как это происходит в парламенте, нужна парламентская журналистика, а ее нет. Она должна показывать всю динамику, драматургию процесса, персоны. А то у нас в период выборов еще видно человека, а уже после избрания он растворяется среди депутатов. Даже оппозиция не выступает против. Значит, ее нет. О каком парламентаризме или демократии мы говорим? Он носит ритуальный характер. У нас все ритуальное. Парламент ритуальный, а вот власть не ритуальна.– Напоследок задам неожиданный вопрос про кино. Недавно вышел сериал «Чернобыль». Американцы совместно с немцами сняли его очень качественно и дорого. С чего они вдруг этой темой озаботились? В 2015 году американцы пытались завести свой атом в Украину. Не получилось его посадить на советские АЭС. У французов тоже не вышло. Быть может, вообще оставить Украину без АЭС? Не является ли этот сериал инструментом влияния на умы украинцев?– Является, причем не только на умы украинцев, но и на жителей Ирана и всех стран, которые имеют свои ядерные программы, отличные по технологиям от американских. Для нас это одна из самых конкурентоспособных отраслей, как и космос. Сейчас они пытаются уничтожить Huawei, поэтому не удивлюсь, если появится фильм про китайскую цифровую угрозу. Поэтому все это очень непросто. Весь мир подсел на американское кино. Это инструмент.