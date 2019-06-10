Пропагандону не дает покоя Шендерович

В последний раз Дмитрий Киселев публично вспоминал о моем существовании в начале 2014 года. Тогда за его федеральной спиной, в прайм-тайм, повисла моя фотография с титром в пол-экрана: «ПОДОНОК?»Вчера обошлось не только без риторических вопросов, но и вообще без цитат. Несчастным зрителям «Вестей», без лишних подробностей, сообщили главное: одолеваемый ненавистью к России, я снова в нее плюнул! Каким образом мне это удалось, осталось тайной.Видео:Надо вам знать, что программа Киселева не только информационная, она еще и аналитическая. И, за неимением более важных вопросов, Дмитрий Константинович приступил к аналитике моего плевка. С этим он справился быстро: моя ненависть к России (теперь это известно десяткам миллионов россиян) носит паталогический характер, — вот я и прибежал плюнуть на могилы погибших подводников, используя любой повод и не считаясь с нормами морали.В прошлый раз (по версии того же Киселева) я сдал Гитлеру Ленинград, так что плевок на могилы — это, конечно, пустяки, но все-таки позволю себе несколько уточняющих слов. Уточнить хочу — специально для Дмитрия Киселева — направление плевка.Россия, видите ли, тут не то чтобы ни при чем, но она слишком большая для такой адресной вещи как плевок.Группа руководящих негодяев и вас, их обслуги, до которых, в виде горстки алфавита, время от времени долетает моя слюна, — это не Россия, не надо так много о себе понимать. Бейджик со словом «Отечество» криво сидит на лидерах распила и паранойи, и это хорошо видно даже аудитории федеральных каналов. Россия — это не вы, а место, где вы воруете, лжете и убиваете.Текст, из-за которого вас разорвало на такие мелкие и бездарные клочки, был написан, видимо, достаточно ясно: вы не смогли найти ни одного фрагмента для цитирования.Никакого глумления над погибшими там, разумеется, не было, а была череда драматических констатаций, ни одну из которых вы даже не попытались опровергнуть.Если чудо случится и вы соберетесь с силами поговорить по существу вопроса (а речь идет об убийственной для России авантюрной политике ее политического руководства), — милости просим.А пока — куда ни плюнь, получается, что плюешь в Россию, так плотно вы ее обсели.***Комментарии с Youtube:ManjaRonaldВиктор прав, а все это ворье и подонки у власти называют себя Россией. Они не Россия, они враги России, потому что ее разоряют и оболванивают население. Правда, надо сказать, что население радостно оболванивается, а на говорящих правду набрасываются по команде ворья.Жорж КастанедаВся ваша помойка не стоит и ногтя ШендеровичаАндрей БобковТак хочется киселю запихать паяльник в очко.Ilqar MemmedovВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕНДЕРОВИЧ !Татьяна ЯкименкоВиктор Анатольевич, грех смеяться над больным человеком.Диагноз Киселёву определен давно: "Больной на всю голову". Особенно выдаёт диагноз его жестикуляция.ManjaRonaldКакой этот Киселев мерзкий. Хорошо ему за любовь к Родине платят. Посмотрите в глаза Шендровичу, и посмотрите в глаза Киселю. Вы что, слепые?Jura Alexговноканал и такой же ведущий...Gayane Galstianа что сказал Шендерович??? было бы логично процитировать. говорить 2 минуты непонятно о чем, это как то странно :)Сергей ТитовКисель часто дрочит, обратите внимание как он работает руками.