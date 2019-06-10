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Пропагандону не дает покоя Шендерович

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В последний раз Дмитрий Киселев публично вспоминал о моем существовании в начале 2014 года. Тогда за его федеральной спиной, в прайм-тайм, повисла моя фотография с титром в пол-экрана: «ПОДОНОК?»

Пропагандону не дает покоя Шендерович


Вчера обошлось не только без риторических вопросов, но и вообще без цитат. Несчастным зрителям «Вестей», без лишних подробностей, сообщили главное: одолеваемый ненавистью к России, я снова в нее плюнул! Каким образом мне это удалось, осталось тайной.

Видео:



Надо вам знать, что программа Киселева не только информационная, она еще и аналитическая. И, за неимением более важных вопросов, Дмитрий Константинович приступил к аналитике моего плевка. С этим он справился быстро: моя ненависть к России (теперь это известно десяткам миллионов россиян) носит паталогический характер, — вот я и прибежал плюнуть на могилы погибших подводников, используя любой повод и не считаясь с нормами морали.

В прошлый раз (по версии того же Киселева) я сдал Гитлеру Ленинград, так что плевок на могилы — это, конечно, пустяки, но все-таки позволю себе несколько уточняющих слов. Уточнить хочу — специально для Дмитрия Киселева — направление плевка.

Россия, видите ли, тут не то чтобы ни при чем, но она слишком большая для такой адресной вещи как плевок.

Группа руководящих негодяев и вас, их обслуги, до которых, в виде горстки алфавита, время от времени долетает моя слюна, — это не Россия, не надо так много о себе понимать. Бейджик со словом «Отечество» криво сидит на лидерах распила и паранойи, и это хорошо видно даже аудитории федеральных каналов. Россия — это не вы, а место, где вы воруете, лжете и убиваете.

Текст, из-за которого вас разорвало на такие мелкие и бездарные клочки, был написан, видимо, достаточно ясно: вы не смогли найти ни одного фрагмента для цитирования.

Никакого глумления над погибшими там, разумеется, не было, а была череда драматических констатаций, ни одну из которых вы даже не попытались опровергнуть.

Если чудо случится и вы соберетесь с силами поговорить по существу вопроса (а речь идет об убийственной для России авантюрной политике ее политического руководства), — милости просим.

А пока — куда ни плюнь, получается, что плюешь в Россию, так плотно вы ее обсели.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

Комментарии с Youtube:

ManjaRonald

Виктор прав, а все это ворье и подонки у власти называют себя Россией. Они не Россия, они враги России, потому что ее разоряют и оболванивают население. Правда, надо сказать, что население радостно оболванивается, а на говорящих правду набрасываются по команде ворья.

Жорж Кастанеда

Вся ваша помойка не стоит и ногтя Шендеровича

Андрей Бобков

Так хочется киселю запихать паяльник в очко.

Ilqar Memmedov

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕНДЕРОВИЧ !

Татьяна Якименко

Виктор Анатольевич, грех смеяться над больным человеком.Диагноз Киселёву определен давно: "Больной на всю голову". Особенно выдаёт диагноз его жестикуляция.

ManjaRonald

Какой этот Киселев мерзкий. Хорошо ему за любовь к Родине платят. Посмотрите в глаза Шендровичу, и посмотрите в глаза Киселю. Вы что, слепые?

Jura Alex

говноканал и такой же ведущий...

Gayane Galstian

а что сказал Шендерович??? было бы логично процитировать. говорить 2 минуты непонятно о чем, это как то странно :)

Сергей Титов

Кисель часто дрочит, обратите внимание как он работает руками.






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  • 1 | 09.07.2019, 09:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
Куда ни плюнь - попадаешь в пуйлососа - поскольку их 86%.



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3

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  • 2 | 09.07.2019, 09:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
Муж сотрудницы банка из Башкирии, укравшей 20 миллионов, проиграл их в азартные игры
Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, сейчас супруг злоумышленницы намерен поехать в Москву и на телевидении попросить у россиян помощи в сборе денег для возврата банку.
_______________________________________
Если это правда - то это полный угар и треш!)))))))))))))))

Ну - по видео камерам установят, конечно -так ли это. а владельцы казино назовут сумму кэша.
И Галин - идиот, и те за кого он решил вступиться - еще бОльшие идиоты.

Приз на звание "Тупой и еще тупее" уходит Луизе и ее мужу.



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4

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  • 3 | 09.07.2019, 09:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
Сорри - вкладка не закрылась)))



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0

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  • Гость
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  • 4 | 09.07.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел на рожу этого пропагандона и навеяло: "В такую пасть только х..и класть"



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1

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  • 5 | 09.07.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 09.07.2019, 09:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64698 | Рейтинг: +12201,9
Куда ни плюнь - попадаешь в пуйлососа - поскольку их 86%.
________________________
И 14% отмороженных маргиналов - разных Кухарок, Юнгов, Пней...
Нормальное соотношение для общества. Хуже было бы, если бы 86% составляли идиоты вроде вас - стране бы пришёл 3,14...ц, причём полный.



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9

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  • 6 | 09.07.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.07.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел на рожу этого пропагандона и навеяло: "В такую пасть только х..и класть"
_____________________
Та и тебя можно таким образом сфотографировать, что у кого-то появится желание тебе положить.
Так что не юродствуй.



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3

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  • 7 | 09.07.2019, 10:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17893 | Рейтинг: -3115,8
Давка говноедов у сортира.



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0

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  • Наблюдатель
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  • 8 | 09.07.2019, 10:49 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1140 | Рейтинг: +541,8
Кухарка (2)! А если это ход,подсказанный адвокатом?



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0

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  • Эксперт
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  • 9 | 09.07.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
5 | 09.07.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

Хуже было бы, если бы 86% составляли идиоты вроде вас - стране бы пришёл 3,14...ц, причём полный.
______________________________________
Проснись - ты серешь! Впрочем - ты серешь наяву. а не во сне.

Пи@дец в стране давным-давно уже полный!

Вот хотя бы это:
Большинство россиян – 66 процентов – считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычным делом
Об этом свидетельствуют данные опроса Левада Центра. Исследование было проведено в связи с делом Ивана Голунова. Только 18 процентов полагают, что подобные случаи редки и носят единичный характер.

Директор Левада Центра Лев Гудков отмечает, что убеждённость в коррумпированности силовиков вызывает у респондентов ощущение безнадёжности, передаёт РБК.

И многое-мнрогое-многое другое...
например, построенная 10 лет назад дамба, при обещании ее 100-летней гарантии - убила 23(как минимум) человека и нанесла ущерба на 30 лярдов.
Строил папа. принимал - сын. До сих пор не снят с должности зам-губернатора.



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2

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  • 10 | 09.07.2019, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
8 | 09.07.2019, 10:49 | Автор: черепаха

Кухарка (2)! А если это ход,подсказанный адвокатом?
_______________________
Тоже вкладкой ошиблась))))

Не думаю - денег-то пока что не нашли. Есть вариант - банковская ячейка(прошерстят по камерам во всех филиалах всех банков Казани) и "поле чудес" с пятью сольдо...

Проигрыш в казино - легко можно подтвердить или опровергнуть - ТАМ ВСЁ ПИШЕТСЯ НА КАМЕРЫ!
В СК не дураки... во всяком случае в таких вопросах.



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  • 11 | 09.07.2019, 11:20 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37656 | Рейтинг: +5523,7
Деньги закопали, дадут ей максимум 5, выйдет через 2-3 и, если не дура, потихоньку будет жить и выкапывать.



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  • 12 | 09.07.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 09.07.2019, 11:20 | Автор: юнг
Публикации: 146 | Комментарии: 37655 | Рейтинг: +5523,7
Деньги закопали, дадут ей максимум 5, выйдет через 2-3 и, если не дура, потихоньку будет жить и выкапывать.
_________________________
как??? что бы потратить эти деньги нужно будет найти высокооплачиваемую работу, иначе при превышении расходов-изымут на)(ер весь её кэш... и в банк не положить ...остается тока тихим сапом в какую-нить соседскую гондурасию свалить ,а больше вариантов не вижу
турк



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1

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  • 13 | 09.07.2019, 15:21 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3677 | Рейтинг: -296,6
Что Киселев, что Шендерович - одного разлива вредители, жидомассоны.

Пусть загрызут друг друга, нам только лучше станет.



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2

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  • 14 | 09.07.2019, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.07.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64700 | Рейтинг: +12202,3
5 | 09.07.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

Хуже было бы, если бы 86% составляли идиоты вроде вас - стране бы пришёл 3,14...ц, причём полный.
______________________________________
Проснись - ты серешь! Впрочем - ты серешь наяву. а не во сне.

Пи@дец в стране давным-давно уже полный!

Вот хотя бы это:
Большинство россиян – 66 процентов – считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычным делом
Об этом свидетельствуют данные опроса Левада Центра. Исследование было проведено в связи с делом Ивана Голунова. Только 18 процентов полагают, что подобные случаи редки и носят единичный характер.

Директор Левада Центра Лев Гудков отмечает, что убеждённость в коррумпированности силовиков вызывает у респондентов ощущение безнадёжности, передаёт РБК.

И многое-мнрогое-многое другое...
например, построенная 10 лет назад дамба, при обещании ее 100-летней гарантии - убила 23(как минимум) человека и нанесла ущерба на 30 лярдов.
Строил папа. принимал - сын. До сих пор не снят с должности зам-губернатора.
_______________________
"Проснись - ты серешь! Впрочем - ты серешь наяву. а не во сне".
Да ты обосранная тут каждый день лазишь, а вонь от тебя даже из монитора прёт. Так что сначала сама отмойся, а потом уж на других наезжай.

"Пи@дец в стране давным-давно уже полный!"
Неужели?
Ты голодаешь? В магазинах пустые полки и хлеб по карточкам?
Тебе нечего одеть, и ты перешиваешь мамашины вещи?
От частных машин даже двор не перейти - всё ими забито.
Каждый второй-третий отдыхать прётся за границу: в Турцию, Таиланд, некоторые в Гоа, а не в деревню к старикам родителям, как раньше.
Новые квартиры, как пирожки пекут, и, что странно, хоть и в ипотеку, но их берут - когда нет денег, не влезают в долги на долгие годы.
Так в чём Пи@дец?
В том, что жизнь трудная для простых людей? Да. А когда и где она была лёгкая. А сейчас в России дикий капитализм, о котором глупые Кухарки и доценты мечтали в конце 1980-х и начале 1990-х, майданя с воплями: "Долой партократов! Хотим демократии и рынка! Ельцин! Ельцин!".
Добегалась?
Так иди подмойся и смой мочу с ресниц.



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8

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  • 15 | 09.07.2019, 15:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
Ты еще про телефоны упомяни и туалетную бумагу.дебил!
Блага цивилизации - принимаешь за пуйло-достижения. идиотина!

А вот тебе реалии:

Уровень смертности от онкологических заболеваний в Башкирии за 10 лет вырос на 18,6%

Вместе с тем уровень заболеваемости раком увеличился на 20,3%. Анализ онкологической ситуации в республике с 2008 по 2017 год опубликован на официальном портале правовой информации как обоснование для республиканской программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной правительством 28 июня.

Как следует из документа, доля умерших от рака мужчин в Башкирии составляет 57%, женщин — 43%.

В 2017 году наибольшее количество смертей было связано с возникновением новообразований в легких — 17,2% или 1149 человек. На втором месте — рак желудка, на третьем — рак молочной железы.

Сегодня Башкирия занимает 5 место в России по количеству пациентов, умерших из-за онкологических заболеваний в течение года после выявления и определения диагноза.

Региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями в Башкирии рассчитана до 2024 года. В рамках этой программы предполагается проведение профилактических мероприятий, внедрение пилотного проекта по вакцинации против вируса папиломы человека, а также разработка программ по ранней диагностике рака.
________________________________________________________
Почти одна пятая населения стала вымирать от рака - за ДЕСЯТЬ ЛЕТ!!!! ПЛЮСОМ к прежней смертности!!!!

ИДИ НА Х-УЙ ПУЙЛОСОС ГЭБЁШНЫЙ!!!



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  • 16 | 09.07.2019, 17:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
14-му гандону:

По всей стране медицину уничтожают, прикрываясь красивым словом «оптимизация». В Великом Новгороде дошло до того, что детей оставили без врачей, без возможности получить помощь.

Подробнее тут:
https://twitter.com/alyansvrachey/status/1148526580936904704



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  • 17 | 09.07.2019, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец-то Юнг занял свое любимое местечко между резусом и Кухаркой. Юра, ты сам уже давно клон Кухарки.



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  • 18 | 09.07.2019, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грузинский журналист Георгий Габуния состоит с отношениях с гендиректором канала Николозом Гварамия, заявил главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот оно как! Оказывается, что педики - это те, кто Путина материт, а кухарка всё время других так называет! Очень Опытный



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2

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  • 19 | 09.07.2019, 18:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
Они - геи, а ты, О_Ошка - пидорас. И пуйло - тоже.
Да.



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  • 20 | 09.07.2019, 19:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64713 | Рейтинг: +12202,5
О_Ошке и прочим сралинодрочерам:

изъятое жилье в большой степени перераспределялось в пользу сотрудников НКВД. У меня тут отчет за период 17 августа 1937 до 1 октября 1938. Было опечатано в домах райсовета 7,5 примерно тысяч комнат. 7451. И из числа опечатанных в хозуправление НКВД передано 5755, в первый отдел 1-го управлении – 192 и в разные отделы еще 106. То есть 6 тысяч комнат из опечатанных передано НВКД.(это только в Москве - один из районов!!!!)

Тут есть еще про то, что постановление совершенно секретное совнаркома о том, что передать распоряжение наркому… мебель, подлежащую при наличии судебных решений о конфискации и сдаче в госфонд. То есть мебель тоже переходила этим владельцам из числа сотрудников НКВД. И в общем, когда те, кто осуществлял репрессии, получали это жилье и мебель, и имущество тех, против кого они фальсифицировали дела, это некоторая вопиющая ситуация. А те, кто пострадали, по-прежнему живут достаточно далеко.

Ян Рачинский: «Сотрудники НКВД получали имущество тех, против кого они фальсифицировали дела»
https://echo.msk.ru/blog/partofair/2460423-echo/



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