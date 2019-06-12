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Как в санатории. Эксперт совета при Путине сообщил итоги обследования Сибайского карьера

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 29931 | Комментарии: 3
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Он опубликовал результаты на своей странице во «ВКонтакте». Эксперт совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин сообщил предварительные итоги обследования, которые проводились в Сибайском карьере с 9 по 10 июля. Он рассказал, что измерения воздуха в городе не показали превышений ПДК по диоксиду серы.

Как в санатории. Эксперт совета при Путине сообщил итоги обследования Сибайского карьера


По его словам, значения колебались от 0.0 до 0.1ppm. Он уточнил, что при нахождении на бортах карьера несколько раз фиксировались небольшие и очень кратковременные (до 5 сек) превышения по сернистому газу максимум в 0.4 ppm.

К тому же, эксперт совета при президенте РФ рассказал, что группа исследователей не нашла способ спуститься к очагам тления и доставить туда оборудование, поэтому в чашу карьера пришлось спускать оборудование на летательном аппарате - квадрокоптере.

Он также отмечает, что в связи с невозможностью спуска точных геодезических навигаторов к очагам, в данных квадрокоптера могут быть погрешности. Григорий Куксин также рекомендует установить камеры на дне карьера, чтобы жители были в курсе происходящего.

Обследование проводилось совместно, силами эксперта постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации (Куксин Г.В.), эксперта противопожарного отдела российского отделения Гринпис (Семенов И.Г.), Сибайского филиала УГОК (Бикинов Я.У.), общественной группы «Сибай, дыши!» (Кадыров Э.Р.).

При обследовании использовали: газоанализаторы Drager X-am 5000 (SO2, CO, NO2) Drager Pac 5500 (Н2S, O2), тепловизор FLIR c разрешением матрицы 120х160 точек, спектральный диапазон 8-12 мкм. Спуск тепловизора в чашу карьера и работа вблизи бортов осуществлялись с помощью DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Для проверки точности измерения глубин расположения очагов, на контрольных точках проводились измерения с применением GNSS приборов. Для вспомогательных работ группа была оснащена щупами-термометрами, ручными тепловизорами seek termal, фильтрующими СИЗ.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 11.07.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из отечественного только диоксид серы и народ.



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  • 2 | 11.07.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Григорий Куксин сообщил предварительные итоги обследования, которые проводились в Сибайском карьере с 9 по 10 июля.
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А когда будут подводить итоги обследования населения Сибая, когда Мы узнаем какой вред нанесен жителям этого злосчастного города, во сколько он оценён?!



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  • Эксперт
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  • 3 | 11.07.2019, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64754 | Рейтинг: +12203,5
В Б-стане - свой Чернобыль.



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