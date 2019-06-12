Как в санатории. Эксперт совета при Путине сообщил итоги обследования Сибайского карьера

Он опубликовал результаты на своей странице во «ВКонтакте». Эксперт совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин сообщил предварительные итоги обследования, которые проводились в Сибайском карьере с 9 по 10 июля. Он рассказал, что измерения воздуха в городе не показали превышений ПДК по диоксиду серы.По его словам, значения колебались от 0.0 до 0.1ppm. Он уточнил, что при нахождении на бортах карьера несколько раз фиксировались небольшие и очень кратковременные (до 5 сек) превышения по сернистому газу максимум в 0.4 ppm.К тому же, эксперт совета при президенте РФ рассказал, что группа исследователей не нашла способ спуститься к очагам тления и доставить туда оборудование, поэтому в чашу карьера пришлось спускать оборудование на летательном аппарате - квадрокоптере.Он также отмечает, что в связи с невозможностью спуска точных геодезических навигаторов к очагам, в данных квадрокоптера могут быть погрешности. Григорий Куксин также рекомендует установить камеры на дне карьера, чтобы жители были в курсе происходящего.Обследование проводилось совместно, силами эксперта постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации (Куксин Г.В.), эксперта противопожарного отдела российского отделения Гринпис (Семенов И.Г.), Сибайского филиала УГОК (Бикинов Я.У.), общественной группы «Сибай, дыши!» (Кадыров Э.Р.).При обследовании использовали: газоанализаторы Drager X-am 5000 (SO2, CO, NO2) Drager Pac 5500 (Н2S, O2), тепловизор FLIR c разрешением матрицы 120х160 точек, спектральный диапазон 8-12 мкм. Спуск тепловизора в чашу карьера и работа вблизи бортов осуществлялись с помощью DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Для проверки точности измерения глубин расположения очагов, на контрольных точках проводились измерения с применением GNSS приборов. Для вспомогательных работ группа была оснащена щупами-термометрами, ручными тепловизорами seek termal, фильтрующими СИЗ.