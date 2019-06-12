Заявления господина Сидякина были сделаны на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Он сказал, что республиканская администрация ставит задачу «сделать так, чтобы все процедуры» на выборах «проходили законно и легитимно».
«Во всяком случае, мы, администрация главы республики, свою работу выстраиваем именно таким образом. Стараемся, чтобы как можно меньше нарушений, как можно меньше препонов возникало у участников избирательных процессов»,— добавил он.
Обращаясь к единороссам и «коллегам из других партий», он призвал «быть готовыми к тому, что все избирательные комиссии в республике будут заточены не допускать никаких нарушений избирательного законодательства».
Ранее Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» также заявлял о намерении за нарушения в ходе выборов на местах «бить по голове и по рукам».
Дарья Кучеренко, Коммресант
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Сидякин призвал провести «самые чистые выборы» на памяти политического истеблишмента
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