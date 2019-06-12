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Сидякин призвал провести «самые чистые выборы» на памяти политического истеблишмента

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Руководитель администрации врио главы Башкирии Радия Хабирова Александр Сидякин сегодня заявил, что региональные власти 8 сентября намерены провести «самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент». 8 сентября в республике пройдут выборы главы региона, дополнительные выборы на два мандата в Курултай и два мандата в горсовет, а также выборы местных депутатов.

Сидякин призвал провести «самые чистые выборы» на памяти политического истеблишмента


Заявления господина Сидякина были сделаны на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Он сказал, что республиканская администрация ставит задачу «сделать так, чтобы все процедуры» на выборах «проходили законно и легитимно».

«Во всяком случае, мы, администрация главы республики, свою работу выстраиваем именно таким образом. Стараемся, чтобы как можно меньше нарушений, как можно меньше препонов возникало у участников избирательных процессов»,— добавил он.

Обращаясь к единороссам и «коллегам из других партий», он призвал «быть готовыми к тому, что все избирательные комиссии в республике будут заточены не допускать никаких нарушений избирательного законодательства».

Ранее Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» также заявлял о намерении за нарушения в ходе выборов на местах «бить по голове и по рукам».

Дарья Кучеренко, Коммресант
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  • 1 | 11.07.2019, 09:50 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37662 | Рейтинг: +5523,2
А типография на Пушкина еще работает? Может допечатать бюллетени?



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  • 2 | 11.07.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, за наглеж с Чанышевой он будет бить правой по левой или левой по правой?



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  • 3 | 11.07.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В отличие от США, в наши выборы никому не вмешаться — даже народу.



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  • 4 | 11.07.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищи-господа. А каков послужной список и стаж работы на производстве данного персонажа и из какого района РБ выплыл такой управленческий самородок.



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  • 5 | 11.07.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну раз заговорили про самые чистые выборы - значить подчистят неугодных кандидатов



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  • 6 | 11.07.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Пиз№ёж ! Язык без костей ! ПЖиВ !



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  • 7 | 11.07.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Честные выборы? Да ну! Сельсоветы уже получили разнарядку, кого "выбрать".



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  • 8 | 11.07.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Выборы не ограничиваются бросанием бюллетеней в урны! Чистые выборы - это отсутствие ограничений на выдвижение кандидатов, не препятствование работе с избирателями и т.д. В противном случае выборы ПРОФАНАЦИЯ!



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  • 9 | 11.07.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно нести подобную ахинею?



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