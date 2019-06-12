Похороны насилия языком ...

На V Всемирном курултае башкир было озвучено несколько предложений по улучшению национального образования. Так, предлагали продумать программы подготовки учителей башкирского языка, преподавания башкирского и составить стратегию развития языка.
Тогда же обсуждался проект «Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан». Об этом проекте говорили еще в прошлом году и планировали разрабатывать его совместными усилиями экспертов Минобразования, ученых и общественности, чтобы и родители школьников могли вносить свои предложения. Для этих целей даже был образован ресурсный центр по национальному образованию на базе Института развития образования РБ.
В редакцию ProUfu.ru попал первоначальный вариант Концепции.
В положении документа сказано, что национальное образование Башкортостана подразумевает систему обучения и воспитания на родных языках из числа языков народов России, изучения государственного башкирского и родных языков, этнокультурных и региональных особенностей народов, проживающих в республике.
В рабочей группе по разработке Концепции состоят: декан факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ Гульфира Абдуллина, научный руководитель Института истории, языка и культуры УФИЦ РАН Фирдаус Хисамитдинова, главред и директор журнала «Учитель Башкортостана» Салават Каримов, менеджер проектов Исполкома ВКБ Ильдар Киньябулатов, доцент кафедры русской и сопоставительной филологии БашГУ Ирена Кульсарина, декан факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы Луиза Самситова, начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Минобразования РБ Розалия Сафиуллина, замначальника учебно-методического управления БашГУ Айнур Хайбуллин и ректор ИРО РБ Гульназ Шафикова.
Первоочередной стала задача повысить уровень профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, и модернизировать содержание национального образования и методику обучения. Для ясности картины был сделан анализ современного состояния национального образования.
Исходя из анализа, планируется: оказать поддержку башкирам, проживающим за пределами республики (в изучении родного языка, культуры, истории, обычаев и традиций); сохранить сеть дошкольных образовательных организаций с обучением на родном языке и обеспечить качественное образование детей дошкольного возраста в условиях двуязычия в соответствии с ФГОС; в «Правилах приема» региональных вузов предусмотреть дополнительные баллы за хорошие показатели в освоении программы родного башкирского и государственного башкирского языка; создать дошкольные и школьные учреждения только на родном языке.
Также в документе указано, что будут внесены изменения в законодательные акты РБ по изучению языков народов РФ как иностранного языка. Однако пока непонятно, что это будет значить и что из этого выйдет.
От реализации Концепции должны еще получить увеличение числа детей дошкольного и школьного возраста, охваченных обучением на родном языке и изучением родного языка. И это большой плюс.
В Министерстве образования сообщили, что проект будет готовиться до конца текущего года. Но сколько потребуется для этого средств, неизвестно.
Неизвестно и об источниках финансирования программы. По словам одного из ученых, близкого к рабочей группе по Концепции, на всю разработку будет выделено около 100 тысяч рублей, а сама разработка ведется в ускоренном режиме, чтобы представить проект к республиканскому августовскому педсовету.
В целом, программа сама по себе очень мощная, полезная и при правильном использовании даст хорошие показатели. Однако многих смущает один небольшой нюанс: в документе указано, что для полноценной реализации Концепции предусматривается (помимо заседаний совета при главе Башкирии и парламентских слушаний) информационно-аналитическое сопровождение для вовлечения в работу общественности. Но этого не происходит. Более того, во всем этом не участвуют даже педагоги, предложения от народа скорее всего никто не собирал. А некоторые разработчики проекта не скрывали своего удивления, что журналистам стало известно о деталях Концепции.
Надеемся, что документ сохранит свой первозданный вид или будет только улучшаться, поскольку в нем содержатся интересные проекты.
ПроУфу
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