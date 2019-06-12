Похороны насилия языком ...

Концепция будет реализовываться до 2030 года. По словам источника ProUfu.ru в Минобразования Башкирии, некоторые члены рабочей группы по разработке данного проекта якобы не горят особым желанием участвовать в его создании, поскольку «не хотят хоронить национальное образование».На V Всемирном курултае башкир было озвучено несколько предложений по улучшению национального образования. Так, предлагали продумать программы подготовки учителей башкирского языка, преподавания башкирского и составить стратегию развития языка.Тогда же обсуждался проект «Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан». Об этом проекте говорили еще в прошлом году и планировали разрабатывать его совместными усилиями экспертов Минобразования, ученых и общественности, чтобы и родители школьников могли вносить свои предложения. Для этих целей даже был образован ресурсный центр по национальному образованию на базе Института развития образования РБ.В редакцию ProUfu.ru попал первоначальный вариант Концепции.В положении документа сказано, что национальное образование Башкортостана подразумевает систему обучения и воспитания на родных языках из числа языков народов России, изучения государственного башкирского и родных языков, этнокультурных и региональных особенностей народов, проживающих в республике.В рабочей группе по разработке Концепции состоят: декан факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ Гульфира Абдуллина, научный руководитель Института истории, языка и культуры УФИЦ РАН Фирдаус Хисамитдинова, главред и директор журнала «Учитель Башкортостана» Салават Каримов, менеджер проектов Исполкома ВКБ Ильдар Киньябулатов, доцент кафедры русской и сопоставительной филологии БашГУ Ирена Кульсарина, декан факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы Луиза Самситова, начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Минобразования РБ Розалия Сафиуллина, замначальника учебно-методического управления БашГУ Айнур Хайбуллин и ректор ИРО РБ Гульназ Шафикова.Первоочередной стала задача повысить уровень профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, и модернизировать содержание национального образования и методику обучения. Для ясности картины был сделан анализ современного состояния национального образования.Исходя из анализа, планируется: оказать поддержку башкирам, проживающим за пределами республики (в изучении родного языка, культуры, истории, обычаев и традиций); сохранить сеть дошкольных образовательных организаций с обучением на родном языке и обеспечить качественное образование детей дошкольного возраста в условиях двуязычия в соответствии с ФГОС; в «Правилах приема» региональных вузов предусмотреть дополнительные баллы за хорошие показатели в освоении программы родного башкирского и государственного башкирского языка; создать дошкольные и школьные учреждения только на родном языке.Также в документе указано, что будут внесены изменения в законодательные акты РБ по изучению языков народов РФ как иностранного языка. Однако пока непонятно, что это будет значить и что из этого выйдет.От реализации Концепции должны еще получить увеличение числа детей дошкольного и школьного возраста, охваченных обучением на родном языке и изучением родного языка. И это большой плюс.В Министерстве образования сообщили, что проект будет готовиться до конца текущего года. Но сколько потребуется для этого средств, неизвестно.Неизвестно и об источниках финансирования программы. По словам одного из ученых, близкого к рабочей группе по Концепции, на всю разработку будет выделено около 100 тысяч рублей, а сама разработка ведется в ускоренном режиме, чтобы представить проект к республиканскому августовскому педсовету.В целом, программа сама по себе очень мощная, полезная и при правильном использовании даст хорошие показатели. Однако многих смущает один небольшой нюанс: в документе указано, что для полноценной реализации Концепции предусматривается (помимо заседаний совета при главе Башкирии и парламентских слушаний) информационно-аналитическое сопровождение для вовлечения в работу общественности. Но этого не происходит. Более того, во всем этом не участвуют даже педагоги, предложения от народа скорее всего никто не собирал. А некоторые разработчики проекта не скрывали своего удивления, что журналистам стало известно о деталях Концепции.Надеемся, что документ сохранит свой первозданный вид или будет только улучшаться, поскольку в нем содержатся интересные проекты.