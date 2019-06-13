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Парк «Патриот»: Отмывочная контора министерства образования Башкирии

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Управляющая компания военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (одноименное АНО), который планируется построить за бюджетный счет на территории бывшей воинской части в поселке Алкино под Уфой, будет финансироваться по линии министерства образования Башкирии на бюджетные субсидии.

Парк «Патриот»: Отмывочная контора министерства образования Башкирии


Постановление об этом подписано правительством республики 10 июля. Бюджет выделит АНО средства на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, услуги связи за исключением мобильной, сопровождение сайта, оплату налогов и сборов, командировочных расходов, участие в профильных мероприятиях, покупку основных средств, расходных материалов, оплату труда сотрудников и услуг сторонних организаций и физлиц.

Объем средств, направляемых на зарплату сотрудникам АНО, определяется согласно размеру средней заработной платы в республике, отмечено в постановлении.

Для получения субсидий АНО должно подписать соглашение с министерством образования: предоставить концепцию развития парка как «комплекса для эффективной системы воспитания личности, обладающей качествами гражданина-патриота», а также план мероприятий патриотической направленности.

Если организация допустит нецелевое расходование субсидий, она должна будет их вернуть.

АНО «Военно-патриотический парк культуры и отдыха РБ “Патриот”» создано в июне 2019 года. Учредителем стало министерство образования. Возглавил организацию бывший министр юстиции Башкирии (в 2006-2008 годах) и экс-глава Агентства по привлечению инвестиций Александр Старшинин. Стоимость строительства парка не уточнялась. Аналогичный парк в Подмосковье стоил более 20 млрд руб. Размер выделяемых АНО субсидий пока также неизвестен: организация еще не предоставила смету, пояснили в министерстве.

Парк планируют использовать для патриотического воспитания школьников и проведения учебных сборов. Для этого в нем планируют создать «партизанскую деревню», центр военно-патриотической подготовки, спортивный городок с полосой препятствий, площадки пейнтбола и лазертага, выставку раритетной военной техники, центры стрельбы из ружья, лука и другого оружия, обучающие тренажеры бронетанковой и огневой техники.

«Главная задача – чтобы дети не росли с чувством отвращения к военной службе»,— обосновывал идею парка военный комиссар республики Игорь Харченко.

О руководстве управляющей компании военно-патриотического парка культуры и отдыха в Уфе подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Экс-глава минюста Башкирии Александр Старшинин возглавил дирекцию парка “Патриот”».

Коммерсант
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  • 1 | 12.07.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Главная задача – чтобы дети не росли с чувством отвращения к военной службе»,
==================
Будут готовить охранников богатст путина и его подельников...



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  • 2 | 12.07.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объем средств, направляемых на зарплату сотрудникам АНО, определяется согласно размеру средней заработной платы в республике,
=============================
Официальная средняя заработная плата в сране башкир составляет 32 247 рублей, ну а реальную Вы знаете сами, т.е. изначально бездельники будут получать гораздо больше, чем реально работающие люди....



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  • 3 | 12.07.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«комплекса для эффективной системы воспитания личности, обладающей качествами гражданина-патриота»,
===============================
«Патриотизм — последнее прибежище негодяев" добавлю и подлецов!!!



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2

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 12.07.2019, 09:53 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1858 | Рейтинг: +448
За статью спасибо ! Но вот вся эта затея будет как правило развалина и через год существования, придёт в запустения !По причине того что сама система образования у нас в корне не верна ! Какая нибудь хорошо проплаченная мразь начнёт там свою деятельность !!! Либо это будет издевательство над детьми , либо отравления некачественной едой , либо дедовщина, либо всё вместе !!



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  • Эксперт
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  • 5 | 12.07.2019, 11:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
Парк «Патриот»: Отмывочная контора
------------------
Как альтернатива - Русский народный центр «Патриот», возглавляемый Виталием Луговым. Жаль, заглох в последнее время.

А в свое время такие патриотический акции, какие сборы проводил! И в центре сидела атаманша Некрасова

Русский народный центр «Патриот»
Русский рассвет

В Куюргазинском районе Башкирии прошли летние сборы русских национальных организаций

За год совместной работы русские националисты Уфы и Кумертау объединили несколько сотен жителей региона.

- Наша главная ошибка – это то, что мы до сих пор не можем побороть в себе азиатчину и совок, - уверенно заявил один из них. – Необходимо открыть глаза: русские – это европейцы,

Вопреки созданным русофобами стереотипам, участники сборов не превратили сборы «в медвежьи гулянки в пьяном угаре». был объявлен строгий сухой закон: ни капли спиртного,

Константин Кузнецов:
русские являются единственной причиной, почему Башкирия находится в составе России. - Без русских Башкирии нет смысла быть в Российской Федерации.

Отец Алекснадр, настоятель Ионно-Предтеченского собора г. Кумертау:
- Русский человек обязательно должен быть верующим. Нет веры – значит ты не русский

Сергей Круль:
- Русский – это внутреннее состояние, духовность.

Сергей Хлынцев:
- Причины в бездуховности и в падении нравов, в том, что мы забыли о православии. Россия стоит на грани исчезновения.
------------------------
Патриотизм в чистом виде!



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  • Эксперт
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  • 6 | 12.07.2019, 11:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
Воспитанники Русского народного центра «Патриот» выражают поддержку своему руководителю
Анастасия Орлова, Русская народная линия

Виталий Луговой живет в маленьком городе Кумертау (Башкирия), возглавляет Русский народный центр Патриот (РНЦП). РНЦП занимается агитацией за ЗОЖ, спортом, краеведением, организацией массовых мероприятий, помощью нуждающимся и т.д. Луговой обвиняется по «экономическим статьям», находится в СИЗО. Как считает Луговой и его близкие, все обвинения надуманы, улик против него нет.

Молодые воспитанники РНЦП выражают поддержку своему руководителю и рассказывают о деятельности организации.



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  • Участник
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  • 7 | 12.07.2019, 11:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12593 | Рейтинг: -1924,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Хорошее и нужное дело.
Из мальчиков вырастут мужчины.
На это никаких денег не жалко (на либеридиотов больше денег в разы уходит).
Но если не вырвут это дело из рук чиновников, то опять всё это превратится в очередную кормушку корытного типа для либероидно-чиновничей тусовки.



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  • 8 | 12.07.2019, 11:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
«Патриотизм — последнее прибежище негодяев" добавлю и подлецов!!!
------------------------
Это не относится к Русскому народному центру «Патриот», который возглавляет Виталий Луговой. Они никакие не негодяи и не подлецы. Они - ррруские!



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  • 9 | 12.07.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куй железный пока голячий, поздно это все уже или цивилизация или патриотизм



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  • 10 | 12.07.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для этого в нем планируют создать «партизанскую деревню»,
------------------------------------------------------------
-------------------------------
также надо учить пускать поезда под откосы, вычислять и ликвидировать предателей, полицаев, старост, оккупантскую администрацию....



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  • 11 | 12.07.2019, 12:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12593 | Рейтинг: -1924,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
также надо учить пускать поезда под откосы, вычислять и ликвидировать предателей, полицаев, старост, оккупантскую администрацию....
____________________________________________________
А как же. Всему этому надо учить.



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  • 12 | 12.07.2019, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
7 | 12.07.2019, 11:18 | Автор: Корней

Из мальчиков вырастут мужчины.
__________________________________
Идиотское пропагандонское клише. предполагающее выводы, что:
1. Пуйло-шойгу-димон - не мужчины
2. Что вырастет из девочек-юнармеек, бегающих рядом? ЛГБТ?
3. 99% мужчин в странах, где нет воинской повинности - не мужчины?
3. Из девушек Израиля, отбывающих ВСЕОБЩУЮ(межполовую) воинскую повинность - вырастают мужчины?

Впрочем то. что херней идиот на подсосе у пуйла - уже давно всем ясно. Ни о какой логике там говорить не приходится - мелит Емеля - всю и каждую неделю



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  • 13 | 12.07.2019, 12:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
Michael Avrinsky@gsl2k10

В путинской России нет государственной пропаганды, поскольку нет идеологии, т.е. системы идей, описывающих привлекательный образ будущего. Российский телевизор производит не идеи, а чувства: ненависть, злобу, а также чувство имперского превосходства
________________________
То есть - пропаганда ненависти и злобы.Агрессии по отношению ко всему окружающему миру, который не разделяет агрессии. И метания - то мы любим Эрдогана. то нож от них в спину и здей помидорам, то мы любим Израиль, то чо ж они пригнулись и Асад нашим оружием сбил наш самолет. незабуем-непростим!! И т.д. С Трампом - те же метания... Гейропа говно. но мы хотим дружить с гейропой...



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  • 14 | 12.07.2019, 12:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
Из твиттера:

В Южной Африке средняя зарплата теперь составляет 20 855 рандов в месяц (94 150 рублей), а минимальная - 3 500 рандов в месяц (15 800 рублей). Африканские зарплаты становятся мечтой россиян.
При этом, они половину зарплаты за отопление не отдают...

Это потому, что в ЮАР апартеид уже кончился, а в России в самом разгаре.

Думаешь сэкономить на воде, ставишь счётчики -> Водоканал получает меньше денег -> Водоканал: чё за хрень? Какого фига я получаю меньше?! Повышает тариф за куб -> Платишь по счётчикам так же как и без счётчиков -> Россия.



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  • 15 | 12.07.2019, 12:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12593 | Рейтинг: -1924,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Идиотское пропагандонское клише. предполагающее выводы, что:
1. Пуйло-шойгу-димон - не мужчины
2. Что вырастет из девочек-юнармеек, бегающих рядом? ЛГБТ?
3. 99% мужчин в странах, где нет воинской повинности - не мужчины?
3. Из девушек Израиля, отбывающих ВСЕОБЩУЮ(межполовую) воинскую повинность - вырастают мужчины?

Впрочем то. что херней идиот на подсосе у пуйла - уже давно всем ясно. Ни о какой логике там говорить не приходится - мелит Емеля - всю и каждую неделю
_____________________________________________
Нет, Кухарка, не надейтесь.
Не вырастут из юнармеек ЛГБТшницы, как не выросли они из медицинских сестёр во время войны.
Они вырастают из тех, кто поддаётся пропаганде либерастов. Большинство пидоров, являются пидорами по работе, за деньги, за комфорт. Ну то есть из ваших они. И лишь незначительная часть те, кто этим болен.
Но больные осознают свою болезнь и не пытаются устраивать парады пидоров и нести пропаганду в школы. Этим ваши занимаются.
Далее.
Я не кричу, что каждый обязан отслужить в армии, но если мальчик ссытся от одних только слов "армия", "оружие", то только ты можешь считать его мужчиной. Ну и такая же либершиза.
Ну а про по подсосы тебе ли говорить об этом, если даже твой разлюбезный друг Юнг кричал здесь про твои отсосы за деньги хозяина этого сайта.



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  • 16 | 12.07.2019, 12:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12593 | Рейтинг: -1924,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
То есть - пропаганда ненависти и злобы.Агрессии по отношению ко всему окружающему миру, который не разделяет агрессии.
____________________________________________
Зато ты несёшь добро и свет.
Назови, чем ты отличаешься от них? Такая же озлобленная, истеричная, с засраными мозгами.
А кругом враги, враги...



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  • 17 | 12.07.2019, 13:11 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12593 | Рейтинг: -1924,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да и вообще, весь этот сайт добром пронизан.
Добром, милосердием и согласием.
Благочестивый сайт с благочестивой Кухаркой.



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  • 18 | 12.07.2019, 13:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12593 | Рейтинг: -1924,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 12.07.2019, 12:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64761 | Рейтинг: +12203,7

Гейропа говно. но мы хотим дружить с гейропой...
_____________________________________________
Мы хотим дружить с Европой.
С гейропой это ваши тёрки.



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  • 19 | 12.07.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.07.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куй железный пока голячий, поздно это все уже или цивилизация или патриотизм
___________________________
Ты это в любимых либерастами США скажи, когда там по утру государственный флаг поднимают или когда гимн поют.
Увидишь все прелести цивилизации: от битой твоей морды до срока за подрывную деятельность против США.



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  • 20 | 12.07.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 12.07.2019, 12:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64761 | Рейтинг: +12203,6
Из твиттера:

В Южной Африке средняя зарплата теперь составляет 20 855 рандов в месяц (94 150 рублей), а минимальная - 3 500 рандов в месяц (15 800 рублей). Африканские зарплаты становятся мечтой россиян.
При этом, они половину зарплаты за отопление не отдают...

Это потому, что в ЮАР апартеид уже кончился, а в России в самом разгаре.

Думаешь сэкономить на воде, ставишь счётчики -> Водоканал получает меньше денег -> Водоканал: чё за хрень? Какого фига я получаю меньше?! Повышает тариф за куб -> Платишь по счётчикам так же как и без счётчиков -> Россия.
______________________
Тупой кухарке сто раз объясняли, что нельзя просто сравнивать доходы населения в разных странах, а надо приложить ещё и структуру расходов.
Кухарка! Какой ты, нафиг, бухгалтер, если баланс не можешь свести!



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