В Уфе зарегистрировали фейковую Чанышеву

Из трех Чанышевых на выборах в горсовет Уфы зарегистрирована только одна — адвокат.В восьмом избирательном округе Уфы, где на дополнительных выборах в горсовет была применена технология выдвижения кандидатов-двойников — трех кандидатов с фамилией Чанышева — зарегистрирована только одна кандидат с этой фамилией.Ранее горизбирком отказал в регистрации первой выдвинувшейся претендентке — самовыдвиженцу Лилии Чанышевой, руководящей местным штабом оппозиционера Алексея Навального. В сданных ею подписях рабочая группа обнаружила около 11% несоответствующих (допустимый показатель 10%).Вторая кандидат с фамилией Чанышева — индивидуальный предприниматель Эльвира Чанышева, которая также шла самовыдвижением, тоже не прошла проверку подписей: в них обнаружили 15,85% брака, следует из материалов горизбиркома.При этом 10 июля комиссия зарегистрировала третью Чанышеву — адвоката Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан, уроженку Кемеровской области Лилию Чанышеву, выдвинутую Российской партией пенсионеров за социальную справедливость.Адвокат Лилия Чанышева в прошлом году представляла интересы жены бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова — Гульшат Хамитовой на процессе о защите чести и достоинства с порталом «Проуфу».Всего в этом округе зарегистрировано семь кандидатов. Кроме адвоката Чанышевой — директор торгового дома «Державный-Уфа» Салават Гизатуллин от КПРФ, студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов от ЛДПР, Надежда Максимова («Патриоты России»), пенсионерка Инна Иксанова («Зеленые»), бывший вице-мэр Уфы, директор ООО «Генстройтрест» Артур Хромец («Единая Россия») и бывший директор ломбарда «БЭМ-ломбард» Рустем Фасхутдинов («Справедливая Россия»).