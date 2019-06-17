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В Уфе зарегистрировали фейковую Чанышеву

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Из трех Чанышевых на выборах в горсовет Уфы зарегистрирована только одна — адвокат.

В Уфе зарегистрировали фейковую Чанышеву


В восьмом избирательном округе Уфы, где на дополнительных выборах в горсовет была применена технология выдвижения кандидатов-двойников — трех кандидатов с фамилией Чанышева — зарегистрирована только одна кандидат с этой фамилией.

Ранее горизбирком отказал в регистрации первой выдвинувшейся претендентке — самовыдвиженцу Лилии Чанышевой, руководящей местным штабом оппозиционера Алексея Навального. В сданных ею подписях рабочая группа обнаружила около 11% несоответствующих (допустимый показатель 10%).

Вторая кандидат с фамилией Чанышева — индивидуальный предприниматель Эльвира Чанышева, которая также шла самовыдвижением, тоже не прошла проверку подписей: в них обнаружили 15,85% брака, следует из материалов горизбиркома.

При этом 10 июля комиссия зарегистрировала третью Чанышеву — адвоката Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан, уроженку Кемеровской области Лилию Чанышеву, выдвинутую Российской партией пенсионеров за социальную справедливость.

Адвокат Лилия Чанышева в прошлом году представляла интересы жены бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова — Гульшат Хамитовой на процессе о защите чести и достоинства с порталом «Проуфу».

Всего в этом округе зарегистрировано семь кандидатов. Кроме адвоката Чанышевой — директор торгового дома «Державный-Уфа» Салават Гизатуллин от КПРФ, студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов от ЛДПР, Надежда Максимова («Патриоты России»), пенсионерка Инна Иксанова («Зеленые»), бывший вице-мэр Уфы, директор ООО «Генстройтрест» Артур Хромец («Единая Россия») и бывший директор ломбарда «БЭМ-ломбард» Рустем Фасхутдинов («Справедливая Россия»).

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 15.07.2019, 09:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
технология выдвижения кандидатов-двойников — трех кандидатов с фамилией Чанышева
-------------------------
Рустем Адагамов

Впечатляющий эпизод того омерзительного балагана, который московские власти устроили из выборов в эту несчастную Мосгордуму — спойлеру Александры Андреевой для того, чтобы стать полной ее тезкой, пришлось даже замуж выйти, чтобы получить фамилию Андреева. Потрясающе!

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1150417770099761153
....................
Александры Андреевой появилось сразу два кандидата-спойлера
Муниципальный депутат Александра Андреева (КПРФ) обнаружила двух кандидатов-спойлеров в Округ16, от которого она выдвигается кандидатом в МосГорДуму. Об этом Андреева написала на своей странице в Фейсбук:

"Предвыборные новости.
Мэрия хорошо подготовилась к моему выдвижению. В 16 округе мне выставили аж двух спойлерш.

- Спойлерша № 1. Дополнительная. Кандидат от партии «коммунисты России», мимикрирующей под КПРФ. Цель ее выдвижения – отъесть у меня голоса ядерного электората коммунистов,

- Спойлерша № 2. Основная. Модная в этом политическом сезоне разновидность спойлера – кандидат-клон.

В избирательном бюллетене кандидаты сортируются по алфавиту. Я - Андреева Александра Сергеевна.
Мэрия расстаралась и выставила в 16 округе кандидата - Андрееву Александру Александровну.
По правилам русского алфавита эта дама будет стоять в бюллетене выше меня.
Ее цель - забирать голоса тех, кто ставит галочку в первой строчке бюллетеня (да, такие люди существуют, и их не так уж и мало) и, разумеется, сбивать с толку избирателей и отнимать мои голоса".



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  • 2 | 15.07.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто жаждет власти езжайте в Тулун. Так ЕР не выставляет своего кандидата на должность главы района. Вот там обкатаетесь, тогда, глядишь, и в средней полосе России что-нибудь обломится.



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  • 3 | 15.07.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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назовите хоть одну женщину депутата от которой есть реальная польза?



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  • 4 | 15.07.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе зарегистрировали фейковую Чанышеву
===================================
Эта пролитическая проститутка (а может не тллько политическая?), обрекла себя на вечный позор и презрение!!!!



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  • 5 | 15.07.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думал что блогер Кобзон (Кобзев) выдвинутый партий пенсионеров на выборах главы РБ действительно независимый кандидат, но после регистрации в горсовет кандидата о этой же партии Чанышевой понял что он сыграет ту же роль против Кутлугужина или Кадырова



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  • 6 | 15.07.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.07.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто жаждет власти езжайте в Тулун. Так ЕР не выставляет своего кандидата на должность главы района. Вот там обкатаетесь, тогда, глядишь, и в средней полосе России что-нибудь обломится.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ ПЕдРоссы не выставляют своего кандидата в Тулуне, потому что там сейчас работы непочатый край, а им нужно только пиариться, реально работать они не умеют и не хотят поэтому позориться! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 7 | 15.07.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.07.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
назовите хоть одну женщину депутата от которой есть реальная польза?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кабаева! Путину от неё реальная польза! Очень Опытный



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1

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  • Участник
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  • 8 | 15.07.2019, 19:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1313 | Рейтинг: +342,2
Не такой большой колхоз Уфа. При желании можно вычислить фейковую и плюнуть ей в рожу. Каждый раз при встрече и не раз.



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