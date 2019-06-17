Встречаем цифровой ГУЛАГ в Уфе: Всех под «Протокол»

В Уфе начнут распознавать людей с помощью камер на улицах. Запустить пилотную версию планируют в Инорсе.Гендиректор АО «Форт Диалог» Кирилл Полетаев в рамках «Инвестчаса» сообщил врио республики Радию Хабирову, что в планах компании расширить функции уже существующего программно-аппаратного комплекса «Протокол».Таким образом, в рамках проекта «Умный город», в функционал программы будет добавлено: распознавание людей по лицам, выявление разыскиваемых лиц среди прохожих, а также оповещение жителей об экстренных ситуациях.Стоимость реализации проекта составит около 115 млн рублей. Полетаев отметил, что помимо вложения собственных средств, он намерен привлечь федеральные гранты. Радий Хабиров поставил Госкомитету РБ по информатизации задачу доработать проект и предоставить к концу месяца.