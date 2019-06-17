Встречаем цифровой ГУЛАГ в Уфе: Всех под «Протокол»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Продолжим давиться пальмо ...

Меня удивляет выносливость народов проживающих в рф: - Ухудшается меди ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Будни державы: Холодильни ...

После 1 июля - ждите повышения почти на все продукты - ибо ПЛАТОН доро ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Башинформ: Грязная агитка ...

Только услуга медвежья, грубо, топорно, лизоблюдски как при Муртазе. Н ...
  Рейтинг: +4  natall

Обсуждаемое за месяц
Встречаем цифровой ГУЛАГ ...

В Уфе начнут распознавать людей с помощью камер на улицах. Запустить пилотную ...
  16.07.2019   43295    30

Последняя инстанция из ...

Кандидат на пост главы Башкортостана, общественница Рамиля Саитова потребовала ...
  16.07.2019   19141    41

Новый бред: Шежере и ...

Салия Мурзабаева: «Наследственные болезни можно предотвратить, зная свое ...
  16.07.2019   28348    83

Рахимов: «Хабирову ...

Первому президенту республики не понравилось, что не дали слово активисту БОО ...
  15.07.2019   20256    51

В Уфе зарегистрировали ...

Из трех Чанышевых на выборах в горсовет Уфы зарегистрирована только одна — ...
  15.07.2019   18849    8

Последние публикации
Встречаем цифровой ГУЛАГ ...

В Уфе начнут распознавать людей с помощью камер на улицах. Запустить пилотную ...
  16.07.2019   20675    30

Последняя инстанция из ...

Кандидат на пост главы Башкортостана, общественница Рамиля Саитова потребовала ...
  16.07.2019   29843    41

Новый бред: Шежере и ...

Салия Мурзабаева: «Наследственные болезни можно предотвратить, зная свое ...
  16.07.2019   19119    83

Рахимов: «Хабирову ...

Первому президенту республики не понравилось, что не дали слово активисту БОО ...
  15.07.2019   31662    51

В Уфе зарегистрировали ...

Из трех Чанышевых на выборах в горсовет Уфы зарегистрирована только одна — ...
  15.07.2019   27059    8

Пустая болтовня ...

Медиакорсеть задала всем кандидатам на пост главы Башкирии один вопрос: «Какими ...
  15.07.2019   30286    11

Муртаза, всю жизнь ...

Первый президент республики рассказал, что научился пользоваться интернетом для ...
  15.07.2019   27751    13

Заговор тупой власти ...

Заговор. Заговор – точное слово для оценки того, что сделано в нашей стране с ...
  15.07.2019   26870    10

Националисты окрысились ...

"Мы никогда не были экстремистами": активисты "Башкорта" ответили Радию ...
  12.07.2019   33845    228

Парк «Патриот»: ...

Управляющая компания военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» ...
  12.07.2019   25517    67

Читаемое за месяц
Истинное отношение к ...

Епархия после протестов отказалась от строительства храма в сквере ...
  17.06.2019   38775    12

На выборы в горсовет Уфы ...

Уфимский координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева подала документы в ...
  17.06.2019   32407    16

Человечный текст. ...

Он разместил на своей странице во ВКонтакте откровенный пост. Радий Хабиров ...
  17.06.2019   35885    42

Гулянка по десять тысяч ...

Госкомитет по торговле Башкирии закажет казенному предприятию «Комбинат ...
  17.06.2019   32664    122

Импортное вино вместо ...

Делегатов Всемирного курултая башкир угостят импортным вином. Газета ...
  18.06.2019   39729    35



Встречаем цифровой ГУЛАГ в Уфе: Всех под «Протокол»

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 20977 | Комментарии: 30
Оценили
1


В Уфе начнут распознавать людей с помощью камер на улицах. Запустить пилотную версию планируют в Инорсе.

Встречаем цифровой ГУЛАГ в Уфе: Всех под «Протокол»


Гендиректор АО «Форт Диалог» Кирилл Полетаев в рамках «Инвестчаса» сообщил врио республики Радию Хабирову, что в планах компании расширить функции уже существующего программно-аппаратного комплекса «Протокол».

Таким образом, в рамках проекта «Умный город», в функционал программы будет добавлено: распознавание людей по лицам, выявление разыскиваемых лиц среди прохожих, а также оповещение жителей об экстренных ситуациях.

Стоимость реализации проекта составит около 115 млн рублей. Полетаев отметил, что помимо вложения собственных средств, он намерен привлечь федеральные гранты. Радий Хабиров поставил Госкомитету РБ по информатизации задачу доработать проект и предоставить к концу месяца.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.07.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
задаю себе вопрос - чем плохо распознование личности? нахожу тока один ответ - в нашей стране распознАют тока того кого разрешат распознать...на определенную касту будет ТАБУ.
прошу разъяснить мне -чем плоха система идентификации за исключением приведенного мною пункта
турк



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.07.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что тут удевляться,- срана башкир постоянно является полигоном для опробывания разного рода "новшеств", по ущемлению прав человека и испытания его на выживаемость Далеко за примерами ходить ненео,- ИНН опробовали именно в башкирском сране, влияние на человека фенола, паров серы там же.А назначение ВРИО радия это тоже эксперимент который должен показать как человек с заниженным интелектом справится с руководством региона.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 16.07.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.07.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
задаю себе вопрос - чем плохо распознование личности? нахожу тока один ответ - в нашей стране распознАют тока того кого разрешат распознать...на определенную касту будет ТАБУ.
прошу разъяснить мне -чем плоха система идентификации за исключением приведенного мною пункта
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! ДД! Кроме написанного тобой могу добавить стоимость в 115 млн.руб., которые можно было бы потратить на более насущные для граждан РБ нужды! Тем более, что к этой сумме надо прибавить и стоимость её постоянного обслуживания и эксплуатации! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 16.07.2019, 10:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
Кто не захочет распознаваться - ходите женщины в никабе, мужчины - в шемаге, т.е. арафаткой завертывайте лицо



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.07.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! ДД! Кроме написанного тобой могу добавить стоимость в 115 млн.руб., которые можно было бы потратить на более насущные для граждан РБ нужды! Тем более, что к этой сумме надо прибавить и стоимость её постоянного обслуживания и эксплуатации! Очень Опытный
__________________________
ну бесплатно не бывает... а так все информ. площадки завалены просьбами - поставьте камеры ,это и борьба с вандалами ,и борьба с насильниками. другой вопрос - как будет использоваться система (думаю как средство
борьбы
с инакомыслящими). Изобретая динамит , Нобель был не виноват ,что человечество пустило его нескока в другое дело
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 16.07.2019, 10:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3703 | Рейтинг: -298,8
Расслабьтесь. Все деньги разворуют, ничего не будет.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 16.07.2019, 10:53 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Неужели тут собрались только те, кто хочет скрывать свое лицо в кучу с лицами преступников?
Весь мир уже давно пользуется этой системой. Китайцы каждого китайца могут распознать на улице.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 16.07.2019, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
ходите женщины в никабе
_____________________________
Пошла на-х-уй! У наших - европейских женщин - есть вуалетки(шляпки с вуалью, слега прикрывающей пол-лица.
Куда изящней ваших пыльных мешков на тупых религиозных бошках.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 16.07.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.07.2019, 10:50 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3695 | Рейтинг: -298,6
Расслабьтесь. Все деньги разворуют, ничего не будет.
_________________________
во!!!! тут я с тобой прав ))))
турк



Оценили
3

  • # 10 | 16.07.2019, 11:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 16.07.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а о чем визг-то? эта система распознавания уже давно работает в китае и сингапуре,и никто там не хнычет о гулаге, в ряде стран европы тоже вводят там где обилие иммигрантов



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 16.07.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу никто не ущемляет, преступность снижают. Вы преступники? Чего собрались сотворить?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 16.07.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнус-Бек Евкуров на посту замминистра обороны РФ будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации
_____________________
безопасность полетов авиации???? я бу-бу бабу ягу
я закончил то же ПТУ тока на год раньше Евкурова и ни о какой безопасности полетов там даже речи не было... потом я 8 лет служил в авиации и тока краем уха слышал- безопасность полетов...данному вопросу отводится целый курс (не один год, а КУРС) обучения в летных академиях, которые Бек Евкуров есно не заканчивал...
чтож, бум надеяться на его познания в БП. наверняка там он сможет принести МО ощутимую пользу!!! тут уже без иронии
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 16.07.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да трудно быть " честной " девушкой , при сильной склонности к проститутции этого ( УЖ а ) журнала и его руководства !
Все " члены " на ФСБ работают и все провоцируют , простачков РБ !
Ловись рыбка !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 16.07.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один из очень немногих нормальных генералов в России...
_____________________________
Такие генералы и чиновники покорно и добросовестно исполняют свои обязанности, служат там, куда назначат и молчат в тряпочку.
Потому и нет достойного человека " сместить наших незаменимых " и не приходится ждать чего-то лучшего для народа.
________________________
То есть Евкуров будет " наблюдать " руководителей Главным управлением боевой подготовки ВС России- Бувальцевым и Службы безопасности полётов авиации ВС- Байнетовым ? Если за ними нужен контроль, то зачем они тогда нужны ?
________________________
вертикаль потому что. если на местах бардак - то не будем ничего менять, а назначим ещё одного самого главного проверяющего.
____________________________
"Новому замминистра обороны России Юнус-Беку Евкурову предстоит курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации."
Надо ему еще поручить проверку работоспособности канализации в военных частях.
Хотя нет - это слишком ответственное дело.:))))

турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 16.07.2019, 13:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1313 | Рейтинг: +342,2
Пилотный проект где по пилоткам распознают кто он есть. То есть он может быть бородатым но с пилоткой. Которая не на голове. Ну как сын мордозада курайдуловича, вроде как мужик но пилотка имеется.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 16.07.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что ни " закон " в РФ , то против общества и народа !
Скоро будет в Мире первым по развитию ,
и по тотальному слежению за своим народом !



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 16.07.2019, 15:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7972 | Рейтинг: +2048,8
6 | 16.07.2019, 10:50 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3698 | Рейтинг: -298,6

Расслабьтесь. Все деньги разворуют, ничего не будет...
______________________________________________
Это, да!

А камеры по особнякам и коттеджам растащат. Как только тёща или судебный исполнитель в кадре нарисуются, так сирена на весь дом...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 16.07.2019, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 16.07.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнус-Бек Евкуров на посту замминистра обороны РФ будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации
_____________________
безопасность полетов авиации???? я бу-бу бабу ягу
я закончил то же ПТУ тока на год раньше Евкурова и ни о какой безопасности полетов там даже речи не было... потом я 8 лет служил в авиации и тока краем уха слышал- безопасность полетов...данному вопросу отводится целый курс (не один год, а КУРС) обучения в летных академиях, которые Бек Евкуров есно не заканчивал...
чтож, бум надеяться на его познания в БП. наверняка там он сможет принести МО ощутимую пользу!!! тут уже без иронии
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Может быть в Академии им.М.В.Фрунзе или Генштаба, которые Евкуров окончил, были такие дисциплины? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 16.07.2019, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Я ещё утром написал ответ на твой коммент # 5, но админ, явный поклонник самых худших из комуняцких традиций, не выложил его, хотя там нет никаких нарушений правил сайта! Очень Опытный



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com