"Новый бред: Шежере и рассказы бабок вместо науки"

Салия Мурзабаева: «Наследственные болезни можно предотвратить, зная свое шежере». Как узнать о своей предрасположенности к наследственному заболеванию и предупредить генетическое заболевание – читайте в интервью с врачом-генетиком, депутатом Госдумы 5-6 созыва и профессором кафедры медицинской генетики БГМУ Салией Мурзабаевой.– Владимир Путин подписал указ, по которому мы можем получить генетические паспорта к 2025 году. Пока нет ясности, как это будет происходить.Получается, мы будем знать о своей предрасположенности к той или иной болезни. Скажите, насколько это поможет оздоровлению нации?– Я думаю, это вопрос будущего. Вообще, медицина будущего – это персонифицированная медицина, когда каждый будет знать об особенностях своего организма, о том, к каким заболеваниям он предрасположен, какие препараты подходят именно ему с учетом генетики. В этом всем может помочь генетическая паспортизация населения. Но массово такие программы мы сможем применять лишь тогда, когда это будет возможно технически и финансово. На сегодня мы проводим молекулярно-генетические анализы лишь по медицинским показаниям.– Мы доживем до этого момента, когда будут массово будут выдаваться генетические паспорта?– Вы – да (смеется – прим.ред.).– А как сегодня можно массово определить предрасположенность к той или иной болезни?– Если говорить о массовом анализе, то на сегодня есть легкодоступный метод для любого врача, причем не только врача-генетика. Это так называемый клинико-генеалогический метод, то есть составление и анализ родословной.Любой человек может составить свое шежере, поспрашивав у своих близких, мам, пап, бабушек и дедушек с обеих сторон, узнать, какими заболеваниями болели его родственники в предыдущих поколениях, выяснить причины их смерти, продолжительность их жизни, были ли выкидыши. Сбор семейного анамнеза позволит человеку не только узнать свои корни и происхождение, но и заставит задуматься о своем здоровье, обратиться к врачу для принятия мер по предупреждению манифестации (проявлении – прим.ред.) заболевания. Каждый из нас сам должен заботиться о собственном здоровье, не дожидаясь, когда болезнь нас настигнет…– Как можно уберечься от наследственности?– Для профилактики генетических заболеваний, нужно, чтобы человек не просто заботился о своем здоровье, но и хорошо знал свою родословную. К сожалению, даже медики уделяют мало внимания сбору анамнеза родственников. Наш прием начинается как раз со сбора генеалогии. Мы выясняем, были ли аналогичные случаи заболевания, тот же рак желудка, молочной железы, диабет, в роду.– Разве рак и диабет – это наследственные заболевания?– Это те заболевания, которые относятся к группе наследственных заболеваний с предрасположенностью. Они не напрямую наследуются, но человека имеются такие же изменения на генном уровне, как и у его больных родственников. И знаете, наличие предрасположенности не обязательно приведет к развитию болезни, если человек, зная об этом, примет меры по предупреждению заболевания. Возьмем сахарный диабет. Если человек знает, что у него в роду есть случаи сахарного диабета, он регулярно будет проверять не только сахар, но и сахарную кривую. То есть он не просто сделает один анализ, а узнает, как работает его поджелудочная железа. Такому человеку нужно ограничить употребление легкоусваиваемых углеводов – сладкое, печеное. Нужно соблюдать диету.Мои студенты удивляются, когда я говорю, что государство не тратило бы миллиарды на инсулин и сахароснижающие препараты, если бы каждый врач-эндокринолог, участковый терапевт знал родословную своего пациента и не только наблюдал бы его, но и его окружение, родственников,и занимался бы с ним предупреждением развития болезни. У него должна быть картотека по группе риска, кроме больных сахарным диабетом. То есть не только должны быть школы диабета для больных сахарным диабетом, должны быть школы для тех групп людей, у кого есть предрасположенность!– А есть вероятность, что у нас будет все так, как вы говорите?– Наш генетический центр уже оснастили новейшим оборудованием, которое может определить предрасположенность к сахарному диабету. Конечно, 4 млн населения РБ на онкопредрасположенность или предрасположенность к диабету мы обследовать не в состоянии. Это ведь очень затратный метод лечения. Если человек точно знает по своей родословной о предрасположенности к конкретному заболеванию, то он должен предпринять все меры, и вести тот образ жизни, который предотвратит его развитие. Мы знаем, что тот же стресс может спровоцировать и сахарный диабет и онкологию, да и просто повлиять на иммунитет. И если человек не соблюдает режим сна и отдыха, ест все подряд и т.д. у него заболевание манифестирует.А человек, который даже имеет предрасположенность, может не заболеть, если он, зная свои особенности, генотип, будет вести соответствующий здоровый образ жизни.Кстати, у нас есть статья в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан...», где прописана ответственность пациента. Зная свою родословную, свои данные, после обследования и лечения у врача, пациент ответственно должен не только принимать препараты и лечиться, если он больной, но и вести здоровый образ жизни, тогда и затраты у нас будут не на инсулин, например, а на профилактику. А на сегодня мы больше всего денег тратим на лечение, а не профилактику. Именно это меня и беспокоит как генетика: многие заболевания можно было бы предупредить, даже если у человека измененный генотип. Ведь сейчас методом генной инженерии выпускаются новые препараты не только для лечения заболеваний с наследственной предрасположенностью, но даже наследуемых, то есть человека можно лечить с учетом его измененного генотипа. Правда, это очень дорогие препараты.– А вы, будучи врачом-генетиком, проверяли свою предрасположенность к тем или иным заболеваниям?– Я нет, потому что не при всех заболеваниях обязательно нужно лабораторное подтверждение. Но как врач-генетик я знаю, что многие из нас могут определить свою предрасположенность по своему роду. Я знаю, что у меня отец, дядя (родной брат отца) и еще один случай в роду – с сердечно-сосудистой патологией и гиперхолестеринемией. Соответственно, зачем мне подтверждение на генном уровне, если я знаю, что мне нужно есть нежирную пищу, а также исключить те продукты, которыми я могу спровоцировать высокий холестерин. Поэтому я посещаю регулярно бассейн, хожу пешком... То есть мне это и так ясно, какой образ жизни вести. Чего и всем советую.