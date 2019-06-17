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Новый бред: Шежере и рассказы бабок вместо науки

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 36567 | Комментарии: 83
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Салия Мурзабаева: «Наследственные болезни можно предотвратить, зная свое шежере». Как узнать о своей предрасположенности к наследственному заболеванию и предупредить генетическое заболевание – читайте в интервью с врачом-генетиком, депутатом Госдумы 5-6 созыва и профессором кафедры медицинской генетики БГМУ Салией Мурзабаевой.

Новый бред: Шежере и рассказы бабок вместо науки


– Владимир Путин подписал указ, по которому мы можем получить генетические паспорта к 2025 году. Пока нет ясности, как это будет происходить.

Получается, мы будем знать о своей предрасположенности к той или иной болезни. Скажите, насколько это поможет оздоровлению нации?

– Я думаю, это вопрос будущего. Вообще, медицина будущего – это персонифицированная медицина, когда каждый будет знать об особенностях своего организма, о том, к каким заболеваниям он предрасположен, какие препараты подходят именно ему с учетом генетики. В этом всем может помочь генетическая паспортизация населения. Но массово такие программы мы сможем применять лишь тогда, когда это будет возможно технически и финансово. На сегодня мы проводим молекулярно-генетические анализы лишь по медицинским показаниям.

– Мы доживем до этого момента, когда будут массово будут выдаваться генетические паспорта?

– Вы – да (смеется – прим.ред.).

– А как сегодня можно массово определить предрасположенность к той или иной болезни?

– Если говорить о массовом анализе, то на сегодня есть легкодоступный метод для любого врача, причем не только врача-генетика. Это так называемый клинико-генеалогический метод, то есть составление и анализ родословной.

Любой человек может составить свое шежере, поспрашивав у своих близких, мам, пап, бабушек и дедушек с обеих сторон, узнать, какими заболеваниями болели его родственники в предыдущих поколениях, выяснить причины их смерти, продолжительность их жизни, были ли выкидыши. Сбор семейного анамнеза позволит человеку не только узнать свои корни и происхождение, но и заставит задуматься о своем здоровье, обратиться к врачу для принятия мер по предупреждению манифестации (проявлении – прим.ред.) заболевания. Каждый из нас сам должен заботиться о собственном здоровье, не дожидаясь, когда болезнь нас настигнет…

– Как можно уберечься от наследственности?

– Для профилактики генетических заболеваний, нужно, чтобы человек не просто заботился о своем здоровье, но и хорошо знал свою родословную. К сожалению, даже медики уделяют мало внимания сбору анамнеза родственников. Наш прием начинается как раз со сбора генеалогии. Мы выясняем, были ли аналогичные случаи заболевания, тот же рак желудка, молочной железы, диабет, в роду.

– Разве рак и диабет – это наследственные заболевания?

– Это те заболевания, которые относятся к группе наследственных заболеваний с предрасположенностью. Они не напрямую наследуются, но человека имеются такие же изменения на генном уровне, как и у его больных родственников. И знаете, наличие предрасположенности не обязательно приведет к развитию болезни, если человек, зная об этом, примет меры по предупреждению заболевания. Возьмем сахарный диабет. Если человек знает, что у него в роду есть случаи сахарного диабета, он регулярно будет проверять не только сахар, но и сахарную кривую. То есть он не просто сделает один анализ, а узнает, как работает его поджелудочная железа. Такому человеку нужно ограничить употребление легкоусваиваемых углеводов – сладкое, печеное. Нужно соблюдать диету.

Мои студенты удивляются, когда я говорю, что государство не тратило бы миллиарды на инсулин и сахароснижающие препараты, если бы каждый врач-эндокринолог, участковый терапевт знал родословную своего пациента и не только наблюдал бы его, но и его окружение, родственников,
и занимался бы с ним предупреждением развития болезни. У него должна быть картотека по группе риска, кроме больных сахарным диабетом. То есть не только должны быть школы диабета для больных сахарным диабетом, должны быть школы для тех групп людей, у кого есть предрасположенность!

– А есть вероятность, что у нас будет все так, как вы говорите?

– Наш генетический центр уже оснастили новейшим оборудованием, которое может определить предрасположенность к сахарному диабету. Конечно, 4 млн населения РБ на онкопредрасположенность или предрасположенность к диабету мы обследовать не в состоянии. Это ведь очень затратный метод лечения. Если человек точно знает по своей родословной о предрасположенности к конкретному заболеванию, то он должен предпринять все меры, и вести тот образ жизни, который предотвратит его развитие. Мы знаем, что тот же стресс может спровоцировать и сахарный диабет и онкологию, да и просто повлиять на иммунитет. И если человек не соблюдает режим сна и отдыха, ест все подряд и т.д. у него заболевание манифестирует.

А человек, который даже имеет предрасположенность, может не заболеть, если он, зная свои особенности, генотип, будет вести соответствующий здоровый образ жизни.

Кстати, у нас есть статья в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан...», где прописана ответственность пациента. Зная свою родословную, свои данные, после обследования и лечения у врача, пациент ответственно должен не только принимать препараты и лечиться, если он больной, но и вести здоровый образ жизни, тогда и затраты у нас будут не на инсулин, например, а на профилактику. А на сегодня мы больше всего денег тратим на лечение, а не профилактику. Именно это меня и беспокоит как генетика: многие заболевания можно было бы предупредить, даже если у человека измененный генотип. Ведь сейчас методом генной инженерии выпускаются новые препараты не только для лечения заболеваний с наследственной предрасположенностью, но даже наследуемых, то есть человека можно лечить с учетом его измененного генотипа. Правда, это очень дорогие препараты.

– А вы, будучи врачом-генетиком, проверяли свою предрасположенность к тем или иным заболеваниям?

– Я нет, потому что не при всех заболеваниях обязательно нужно лабораторное подтверждение. Но как врач-генетик я знаю, что многие из нас могут определить свою предрасположенность по своему роду. Я знаю, что у меня отец, дядя (родной брат отца) и еще один случай в роду – с сердечно-сосудистой патологией и гиперхолестеринемией. Соответственно, зачем мне подтверждение на генном уровне, если я знаю, что мне нужно есть нежирную пищу, а также исключить те продукты, которыми я могу спровоцировать высокий холестерин. Поэтому я посещаю регулярно бассейн, хожу пешком... То есть мне это и так ясно, какой образ жизни вести. Чего и всем советую.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 16.07.2019, 09:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
"Новый бред: Шежере и рассказы бабок вместо науки"
--------------------
Админобсиратель, ты уже в науку влез с ногами!

Ты такой вумник, что оппонируешь доктору наук профессору кафедры медицинской генетики и фундаментальной медицины Салие Мурзабаевой!

Админобсиратель, поделись своими учоными соображениями, опровергни рассуждения Мурзабаевой, уложи на лопатки ущенную даму



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  • 2 | 16.07.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы, будучи врачом-генетик
============================
С какого это бадуна эта апайка стала врачом гинетиком?!
Мой совет: никогда не слушайте маразматические высказывания врачей башкир, и уж тем более не ходите к ним на прием,- дольше проживете.



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  • 3 | 16.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тоже мне доктор наук, шас будут по шежере лечить.
"Получается, мы будем знать о своей предрасположенности к той или иной болезни. Скажите, насколько это поможет оздоровлению нации?" =================================
И что за это вопрос? Причём тут здоровье НАЦИИ? О здоровье НАРОДА надо думать, но не с такими "докторами наук".



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  • 4 | 16.07.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.07.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы, будучи врачом-генетик
============================
С какого это бадуна эта апайка стала врачом гинетиком?!
Мой совет: никогда не слушайте маразматические высказывания врачей башкир, и уж тем более не ходите к ним на прием,- дольше проживете. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вы бы лучше поинтересовались, за какие "красивые глазки" ассистент кафедры был сразу назначен зам.министра здравоохранения РБ! Очень Опытный



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  • 5 | 16.07.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По шежере лечить? А что, отличный трэнд,отчитаться по смертности, вымерли ВСЕ, так как пошежере должны были вымереть! И главное, можно не лечить, а кафедру генетики в кафедру шежере переименовать!



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  • 6 | 16.07.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
опровергни рассуждения Мурзабаевой, уложи на лопатки ущенную даму
__________________________
Легко!
Моя мама единственная в ее роду - поимела онкологию.
Я первая в нашем роду и со стороны мамы,и со стороны папы - поимела МКБ почек уже в 22 года...
Ни какогой генетической предрасположенности в обоих случаях - небыло. Теперь - есть.

Вот так - дилетантски рассуждает апайка про какое-то шежере. Ни у кого кроме башкир никаких шежере нет.
У всех народов мира это называется - генеалогическое древо. И уже давным давно все прекрасно знают - что отслеживать родовые заболевания необходимо.
Задолго до того, как появились эти молекулярно-генетические анализы люди знали, что диабет передается через поколение. Что шизофрения - наследственное заболевание и,если в роду был шизофреник - все в группе риска.

В общем - интервью - ни о чем.
Говорить о ген-паспортах через десятки лет - сотрясать воздух в то время, как заболеваемость и смертность от онкологии в Б-стане выросла на 20%.



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  • 7 | 16.07.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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В начале статьи эта балаболка говорит :
" К сожалению, даже медики уделяют мало внимания сбору анамнеза родственников. Наш прием начинается как раз со сбора генеалогии. Мы выясняем, были ли аналогичные случаи заболевания, тот же рак желудка, молочной железы, диабет, в роду.
А в заключении, на вопрос –" А вы, будучи врачом-генетиком, проверяли свою предрасположенность к тем или иным заболеваниям?"
Отвечает:
– Я нет, потому что не при всех заболеваниях обязательно нужно лабораторное подтверждение. Но как врач-генетик я знаю, что многие из нас могут определить свою предрасположенность по своему роду.

И вот ЭТО является профессором кафедры медицинской генетики БГМУ!!!!



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  • 8 | 16.07.2019, 11:05 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Правильно кукайка говорит. Надо знать своих предков. Вот она унаследовала от предков туберкулез, и передаст Тимоне, а он своим детям "если чо".



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  • 9 | 16.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
А какашка - шизофрению и идиотию.



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  • 10 | 16.07.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Наследственные болезни можно предотвратить, зная свое шежере»
============================
Какие "умные" уЩЁные у башкир!
По их разумению, их предки, могли ставить точные диагнозы и записывать их в шежере, они предвидели что в далеком будущем Путин подпишет указ, по которому мы можем получить генетические паспорта к 2025 году!
Могу с уверенностью сказать что предки этой мамзели болели дуробармалией , идиотовопросоманией.и Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобией



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  • 11 | 16.07.2019, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
Виды наследственных болезней
Исходя из рассматриваемых причин, все наследственные заболевания человека условно делят на три группы: генные, хромосомные и мультифакториальные или мультифакторные (болезни с наследственной предрасположенностью).
Генные болезни
К этой категории заболеваний относят заболевания, вызванные незаметными даже в микроскоп изменениями структуры отдельных генов (повреждения нити ДНК). Такие изменения приводят к синтезу измененных продуктов этих генов и, как результат, - к изменению или даже полной потере их функций. Это так называемые болезни обмена. К такому виду заболеваний относится серповидно-клеточная анемия. Эта болезнь вызвана заменой всего лишь одного нуклеотида (аденин заменяется на тимин), которое влечет за собой изменение гемоглобина. Нарушения в регуляции генной активности приводят к уменьшению скорости синтеза фермента или снижению его содержания в тканях (например, заболевание талассемией – пониженным синтезом гемоглобина).
Хромосомные болезни
Хромосомные болезни часто называют синдромами. Это такие патологические изменения, которые проявляются в виде различных пороков развития и часто сопровождаются очень тяжелыми отклонениями (нарушениями) в физическом и психическом развитии человека. Как правило, главное отклонение – различные степени умственной недостаточности, сопровождающиеся нарушениями физического развития (зрение, слух, речь, опорно-двигательный аппарат) и поведенческих реакций. Причиной появления хромосомных заболеваний являются хромосомные мутации – изменение структуры хромосом и их количества. К хромосомным болезням относят синдром Дауна, синдром кошачьего крика и др.
Болезни с наследственной предрасположенностью или мультифакторные болезни
Болезни с наследственной предрасположенностью – это такая категория заболеваний, наследование которых не подчиняется законам Менделя. Любой организм уникален. Поэтому его реакции на окружающую среду могут быть сугубо индивидуальными. Поэтому проявление болезни может быть связано как с мутациями, так и с сочетанием нормальных аллелей при ответных реакциях организма на влияния окружающей среды.
К этой категории заболеваний относят:
диабет, варикоз, ишемическая болезнь сердца (соматические болезни среднего возраста);
шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз (нервно-психические заболевания);
хронические заболевания, связанные с ослабленным иммунитетом.
_____________________________
Как видим - всё не так просто, как объясняет эта апайка...

Тут еще не учтена экология...

И да - уже несколько веков без всяких генетических паспортов и шежере известно, что гемофилия передается матерью сыновьям - вспомните царевича Алексея. Виновницей(первоисточником) считается королева Виктория.



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  • 12 | 16.07.2019, 11:33 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5668 | Рейтинг: +1474,4
Я падаю,когда у башкирских шажере я вижу 12 поколений . Падаю от смеха.



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  • 13 | 16.07.2019, 11:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка поправила. Действительно, она может передать Тимоне и шизфрению. Несколько лет назад она тут четко показала, что она шизик. Зимой вдруг начала у всех требовать какие то препараты. Потом пропала на три недели, появляясь только на 2 часа по воскресеньям. Потом появилась и перестала требовать препараты. Теперь потише лечится, наверно домашние контролируют.



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  • 14 | 16.07.2019, 11:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Катька бля, падаешь дык проверься, у тебя наверно падучость. Тоже наследственная болезнь может быть.



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  • 15 | 16.07.2019, 12:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3703 | Рейтинг: -298,8
Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5667 | Рейтинг: +1474
Я падаю,когда у башкирских шажере я вижу 12 поколений . Падаю от смеха.
________________
Хош тебе такой же нарисуют, по ценам ниже рыночных.



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  • 16 | 16.07.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 16.07.2019, 12:04 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3698 | Рейтинг: -298,4
Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5667 | Рейтинг: +1474
Я падаю,когда у башкирских шажере я вижу 12 поколений . Падаю от смеха.
________________
Хош тебе такой же нарисуют, по ценам ниже рыночных.
________________________
т.е. ты подтверждаешь, что у любого шежере есть рыночная цена. всё продается и покупается. т.е. БАЙ купит себе норм шажере, а работяга обойдется простеньким? и по таким шажере предлагают лечить в РБ?
турк



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  • 17 | 16.07.2019, 12:51 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5668 | Рейтинг: +1474,4
Перебили народ в войнах и репрессиях,какой нахрен шежере



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  • 18 | 16.07.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потрясающее невежество. Манера говорить свидетельствует о недоразвитости. Титульность даёт не только поступление в вузы, но и учёные степени. И вот, пожалуйста, изображает из себя учёного. Но уровень интеллекта ниже нижнего, скрвть невозможно. Бахыр, все знают, как в башкирии по блату получают всё, что хочешь, а ум не купишь, не позорила бы свою нацию, отстойная чмошница.



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  • 19 | 16.07.2019, 13:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
18-й татнацик. Ты хоть что нибудь понял из того, что говорит профессор? Она очень хорошие вещи говорит. Зная своих предков вы можете контролировать сами проявление определенных особенностей. А без этого людей просто не бывает. Вот например, вы теперь знаете, что хитрожопость у вас издревле идет, о чем еще почти 1000 лет назад Карпини писал. Можете жить с учетом своих особенностей. А хотите стать нормальными, обращайтесь к таким вот врачам. Вдруг как человек станете.



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  • 20 | 16.07.2019, 13:44 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1313 | Рейтинг: +342,2
Только около 10 процентов болезней передаются по наследству. Да и то в первом поколении. Так что херня это все шажере вместе взятые. А точнее звездеж и провокация.



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