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«Шкулфоны»: Очередной отвратительный распил бабла

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 31738 | Комментарии: 27
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В России предложили замену смартфонам в школах. С помощью новых гаджетов можно будет избежать полного запрета мобильных телефонов в школах.

«Шкулфоны»: Очередной отвратительный распил бабла


В российских школах предложили заменить обычные телефоны на специальные «шкулфоны», пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует подготовить предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее мнению, запрет должен быть введен и по той причине, что в школах нет условий хранения для дорогостоящих устройств — в случае если оно пропадет, руководство учебных заведений не будет брать на себя ответственность.

С помощью «шкулфонов» можно будет избежать полного запрета мобильных телефонов в школах. Предполагается, что в память гаджета будут занесены контакты родителей, учителей и одноклассников ребенка, а также установлены такие приложения, как «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.

Уточняется, что «шкулфоны» будут подключаться к сети через специальную программу, «блокирующую любые попытки буллинга школьников друг другом». Кроме того, она будет фильтровать потенциально опасные и вирусные сайты.

«Таким образом, мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес», — уточнил Чернышов.

ПроУфу
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  • 1 | 18.07.2019, 09:33 | Автор: юнг
    Публикации: 147 | Комментарии: 37683 | Рейтинг: +5522,3
Очередной распил бабла и изобретение велосипеда под маркой заботы о детях.
Придумал это придурок.
Во всем мире в учебной аудитории телефоны складывают на полочки при входе.
Все их видят, изъятия собственности нет. Украсть никто не сможет.
Только в больной фантазии придурков.



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  • 2 | 18.07.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще для чего в школе телефон? Почему они должны быть всё время на связи. Киньте лучше все эти деньги на обеспечение безопасности детей силами работников правопорядка. Ведь ни один закон о соблюдении порядка не работает, вместо этого придумывают очередную резинку для поддержки штанов, нет чтобы искоренить причину.



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  • 3 | 18.07.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.07.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще для чего в школе телефон? Почему они должны быть всё время на связи. Киньте лучше все эти деньги на обеспечение безопасности детей силами работников правопорядка. Ведь ни один закон о соблюдении порядка не работает, вместо этого придумывают очередную резинку для поддержки штанов, нет чтобы искоренить причину.
________________________________
для старого юриста - ни один бодигард, ни целая армия бодигардов никогда и нигде не смогла обеспечить безопасность... вот уж тут точно деньги будут на ветер
турк



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  • 4 | 18.07.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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А помните торжественное обещание А.Чубайса заменить школьные учебники гибким планшетом. Ведь какая идея была! Еще немного и будущее наступило бы... Ан нет. Что -то у А. Чубайса опять пошло не так. Планшетов наношаману накамлать так и не удалось, но зато домишко себе многомиллионный сообразить смог... Настоящая бизнес-акула!

А все начиналось с одной британской компании PlasticLogic. Компании на тот момент было уже 10 лет и она являлась разработчиком технологии пластиковой электроники, включая так называемые гибкие дисплеи. Но у компании дела шли не очень, технология была сырая и все шло к тому, что однажды компания прекратила бы свое существование...

Но вдруг откуда ни возьмись появляется спасение в лице руководителя "Роснано" А. Чубайса, который только - только получил несметные бюджетные средства на свои нанопридумки. И Рыжему шаману нужно было что-то, чем он сможет произвести впечатление на Темнейшего.

И вуаля! "Мы вручим каждому школьнику вместо учебников гибкий планшет - результат наших кропотливых наноисследований!!!"

Одним словом, великий комбинатор влил в компанию PlasticLogic 9 миллиардов рублей!! А дальше все пошло своим естественным (согласно бизнес-модели Чубайса) путём...



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1

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  • 5 | 18.07.2019, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64833 | Рейтинг: +12204,9
Сколько лет назад нано-планшет демонстрировал пуйлу чубайсик? И где он? Ну вот и со шкулфонами будет то же самое.

2-му - отвечаю на твой вопрос:
"А вообще для чего в школе телефон?"

в первую очередь для родителей - быть с ребенком на связи в любую ТРУДНУЮ для него минуту! А такие возникают почти каждый день. Ребенку может понадобиться просто совет для принятия того или иного решения.
Ребенок после школы может отправиться не домой, а куда-то еще, где может быть опасно для него. И т.д.
В 2004году я купила мобильный телефон сыну, и только через год с лишним - себе. Контролировала его с домашнего целый год. Включая то. как его с одноклассниками в 22 часа забрали в ментовку (тогда комендантского часа для подростков еще не было) - ни за что! Суки-менты нагло отмазывались ориентировкой - с которой пацанов и близко связать было нельзя! Просто менты-пидоры решили по глумиться над подростками,постращать, а может и чего похуже!
И если бы не мобильник - я бы не смогла приехать на Победы-раз, чтобы уе-бать сук-ментов за их наглый беспредел и не вызволить наших мальчишек из застенков! Из 6-7 мамаш - приехали только две.поскольку у двоих только были мобильники.
Потом мы с ней развозили мальчишек по домам в такси - уже после часаночи.

Я дозванивалась до него с 22 часов до 23-х - он всё не брал трубку(оказывается ее у него отобрали пидоры-менты!). И только в 23 позволили ему взять телефон и ответить о том, где он находится... через 20 минут я была на Победы-раз и устроила им такой хайп в течение часа, что они мне не только моего сына отдали, а всех чохом!



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4

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  • Участник
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  • 6 | 18.07.2019, 11:28 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3708 | Рейтинг: -299
Расслабьтесь. Все деньги разворуют, ничего не будет.



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 18.07.2019, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64833 | Рейтинг: +12204,9
Население в России уменьшается, причем все быстрее. Естественная убыль по итогам пяти месяца выросла более чем на 33 тысячи по сравнению с прошлым годом — 180,4 тысяч человек против 147,2 тысяч
__________________________
И паспорта лугандонии не помогли...



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2

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  • Участник
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  • 8 | 18.07.2019, 14:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12629 | Рейтинг: -1927,5
5 | 18.07.2019, 10:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64830 | Рейтинг: +12204,3

2-му - отвечаю на твой вопрос:
"А вообще для чего в школе телефон?"

в первую очередь для родителей - быть с ребенком на связи в любую ТРУДНУЮ для него минуту! А такие возникают почти каждый день. Ребенку может понадобиться просто совет для принятия того или иного решения.
____________________________________________
А, помню-помню, серия Ералаша такая была.
Там один ребёнок постоянно бабушку звал.
С самоката упал, у велосипеда колесо продырявил - звал бабушку.
Потом с самосвалом такая же ситуация. Бабушка его самосвал ремонтировала, колёса качала.
Ежедневно помогала в ежедневной же трудной жизненной ситуации.



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2

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  • 9 | 18.07.2019, 14:25 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7975 | Рейтинг: +2049,1
"Шкулфон" по сути ничем не будет отличается от любого смартфона, кроме установки на него урезанного программного обеспечения, с ограничением возможностей.

Попилить бабла за счёт "изобретения" нового названия это так тупо-без фантазии и усилий и самое главное без особых телодвижений и затрат. Всё как обычно, в традициях кремлёвского жулья ...



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0

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  • Участник
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  • 10 | 18.07.2019, 14:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12629 | Рейтинг: -1927,5
9 | 18.07.2019, 14:25 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7973 | Рейтинг: +2048,8

"Шкулфон" по сути ничем не будет отличается от любого смартфона, кроме установки на него урезанного программного обеспечения, с ограничением возможностей.

Попилить бабла за счёт "изобретения" нового названия это так тупо-без фантазии и усилий и самое главное без особых телодвижений и затрат. Всё как обычно, в традициях кремлёвского жулья ...
____________________________________________
В этом-то и прелесть. Легко и непринуждённо.
В духе Остапа Бендера. Учитесь, Шура, то бишь, Ясенпень.



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1

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  • 11 | 18.07.2019, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64833 | Рейтинг: +12204,9
А, помню-помню, серия Ералаша такая была.
_____________________
А я помню, как в мороз детей высаживали из транспорта и они без денег с разряженным телефоном брели домой по нескольку километров...
И еще много чего помню, когда школьники оказывались в сложных ситуациях без помощи...

Я - мать.И у меня материнский инстинкт - защитить ребенка! Как у любого животного.
При этом я не вырастила маменькиного сынка. Тимка самостоятелен и даже более того - он отличный организатор. Очень ответственный.
В позапрошлые выходные он собрал на уик-энд друзей с семьями - 47 человек на Упкане. продумал всё до мелочей. Закупил и продукты, и все необходимое для отдыха,готовки еды. мытья посуды и т.д. Вплоть до туалетной бумаги, если кто-то забудет взять для себя. веники в баню... Готовили еду вдвоем с невесткой почти на 50 человек - трехразовое питание.
Все были очень довольны и благодарили. Первый тост каждый раз поднимали за Тимоху.
Дети должны знать, что мы всегда подставим им плечо, что мы всегда стоим за их спиной, пока мы живы... но даже после своей смерти мы способны им помогать - в памяти у них остаются наши назидания, наши мудрые советы.
Если мы мудры...
А вот в мудрости хернея - я сильно сомневаюсь. Нахера такой папашка-еб-лан?!



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  • 12 | 18.07.2019, 15:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64833 | Рейтинг: +12204,9
Со времени появления мобильных телефонов - пуйлостан не сумел создать даже аналог нокии-3310 - то есть обычной кнопощщщной звонилки.
А туда же - смартфоны создавать)))))))))))))



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2

  • # 13 | 18.07.2019, 15:22 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17979 | Рейтинг: -3128,2

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  • 14 | 18.07.2019, 15:37 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7975 | Рейтинг: +2049,1
Со времени появления мобильных телефонов - пуйлостан не сумел создать даже аналог нокии-3310 - то есть обычной кнопощщщной звонилки.
А туда же - смартфоны создавать)))))))))))))
___________________________________
Да не будут они ничего создавать! И даже если захотят, то не смогут, электронная промышленность в России успешно скончалась.

Всё будет обыденно и банально, закупят в Китае крупную партию самых дешевых "Китайфонов" по цене семечек и втюхают родителям с многократной накруткой, как вожделенный "Шкулфон"...



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  • # 15 | 18.07.2019, 15:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17979 | Рейтинг: -3128,2

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  • 16 | 18.07.2019, 15:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12629 | Рейтинг: -1927,5
14 | 18.07.2019, 15:37 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7974 | Рейтинг: +2048,9

Со времени появления мобильных телефонов - пуйлостан не сумел создать даже аналог нокии-3310 - то есть обычной кнопощщщной звонилки.
А туда же - смартфоны создавать)))))))))))))
___________________________________
Да не будут они ничего создавать! И даже если захотят, то не смогут, электронная промышленность в России успешно скончалась.
____________________________________________
Не понял.
Либерасты же когда рушили производство и образование в СССР кричали, что не надо нам ничего придумывать и производить. Мол, на Западе купим за вырученное от продажи ресурсов страны.
Вы что, перековались?



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3

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  • 17 | 18.07.2019, 15:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12629 | Рейтинг: -1927,5
11 | 18.07.2019, 14:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64832 | Рейтинг: +12204,4

...Я - мать.И у меня материнский инстинкт - защитить ребенка! Как у любого животного.

...А вот в мудрости хернея - я сильно сомневаюсь. Нахера такой папашка-еб-лан?!
____________________________________________
Я очень мудер. Как говорится - молод, но старые книги читал.
А у тебя нерасстраченный материнский инстинкт. Тебе нужно было детей хотя бы троих-четверых рожать.
Тогда бы не занималась глупостями, а при деле находилась. И не свихнулась бы на почве "до хрена свободного времени".



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1

  • # 18 | 18.07.2019, 15:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17979 | Рейтинг: -3128,2

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  • 19 | 18.07.2019, 15:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7975 | Рейтинг: +2049,1
10 | 18.07.2019, 14:42 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 12625 | Рейтинг: -1926,8

9 | 18.07.2019, 14:25 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7973 | Рейтинг: +2048,8

"Шкулфон" по сути ничем не будет отличается от любого смартфона, кроме установки на него урезанного программного обеспечения, с ограничением возможностей.

Попилить бабла за счёт "изобретения" нового названия это так тупо-без фантазии и усилий и самое главное без особых телодвижений и затрат. Всё как обычно, в традициях кремлёвского жулья ...
____________________________________________
В этом-то и прелесть. Легко и непринуждённо.
В духе Остапа Бендера. Учитесь, Шура, то бишь, Ясенпень.

------------------------------------------------------------
-----------------
Корней, как я понял, для тебя высокопоставленные "комбинаторы" являются предметом восхищения и по всей видимости, подражания.

Смею тебя огорчить. До "духа" Остапа им как до Марса на "Кукурузнике"!:))
Расслабуха в особняках и на яхтах и дармовое бабло разжижает и без того убогие мозги.

Бендер, это взрывная энергия, креатив, фантазия, изобретательность...

А эти ходячие утробы с хватательными рефлексами вместо мозгов, просто банальные воры, дорвавшиеся до власти...



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  • 20 | 18.07.2019, 16:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12629 | Рейтинг: -1927,5
19 | 18.07.2019, 15:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7975 | Рейтинг: +2048,9

Корней, как я понял, для тебя высокопоставленные "комбинаторы" являются предметом восхищения и по всей видимости, подражания.

Смею тебя огорчить. До "духа" Остапа им как до Марса на "Кукурузнике"!:))
Расслабуха в особняках и на яхтах и дармовое бабло разжижает и без того убогие мозги.

Бендер, это взрывная энергия, креатив, фантазия, изобретательность...

А эти ходячие утробы с хватательными рефлексами вместо мозгов, просто банальные воры, дорвавшиеся до власти...
_____________________________________________
Не, ну а что?
Чем не Бендеры? Тут тебе и креатив и фантазия и изобретательность.
Вы же сами, Ясенпень, восхищенны.
При минимуме телодвижений, максимум нужного им результата.
Вот кому нужно вести различные бизнес-тренинги. Книги писать в стиле Кийосаки.



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