«Шкулфоны»: Очередной отвратительный распил бабла

В России предложили замену смартфонам в школах. С помощью новых гаджетов можно будет избежать полного запрета мобильных телефонов в школах.В российских школах предложили заменить обычные телефоны на специальные «шкулфоны», пишет Lenta.ru.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует подготовить предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее мнению, запрет должен быть введен и по той причине, что в школах нет условий хранения для дорогостоящих устройств — в случае если оно пропадет, руководство учебных заведений не будет брать на себя ответственность.С помощью «шкулфонов» можно будет избежать полного запрета мобильных телефонов в школах. Предполагается, что в память гаджета будут занесены контакты родителей, учителей и одноклассников ребенка, а также установлены такие приложения, как «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.Уточняется, что «шкулфоны» будут подключаться к сети через специальную программу, «блокирующую любые попытки буллинга школьников друг другом». Кроме того, она будет фильтровать потенциально опасные и вирусные сайты.«Таким образом, мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес», — уточнил Чернышов.