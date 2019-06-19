Поддержал бы и черта лысого

Знаю, что есть влиятельные люди, в том числе и за пределами республики, которым невыгодны добрые отношения, да и вообще общение Хабирова и Рахимова. Им выгоден конфликт между ними.И сейчас в преддверии выборов Главы РБ специально созданные телеграмм каналы одновременно заполнились очень низкопробными текстами против Бабая, якобы он не поддерживает Хабирова, ведет какую-то работу, финансирует «Башкорт» и т.д. Даже «Эхо Москвы в Уфе» использовали в этой информационной вакханалии. Выяснила, грязная публикация была инициирована через Барабаша (владелец «Эха в Уфе»*) Ростиславом Мурзагуловым.Понятно, что Владимир Барабаш — участник очень неубедительных предвыборных игр Ростислава, отрабатывает. Все эти публикации изложены в одном стиле, причем глупо и непрофессионально.Плохо знаете Бабая — он никогда не поддерживал организацию «Башкорт». Сегодня «Башкорт» курируется теми же людьми, что и при Хамитове. Скорее всего, ими же и финансируется.Муртаза Губайдуллович поддерживает и поддержит Радия Хабирова на этих выборах. Более того, он и меня лично попросил его поддержать и помогать.Моя позиция совпадает с позицией Бабая.Вбить клин между Хабировым и Рахимовым – это самый эффективный способ подложить свинью Хабирову перед выборами. Радий Хабиров стал расчищать авгиевы конюшни и некоторым такой руководитель региона невыгоден. Поэтому возникает резонный вопрос – на кого же на самом деле работает Ростислав Мурзагулов? Неужели тех преференций, которые предоставил Хабиров, ему недостаточно?Рауфа Рахимова, из Facebook.— Владимир Барабаш не является владельцем радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» — примечание редакции.