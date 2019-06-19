Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

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Поддержал бы и черта лысого

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Знаю, что есть влиятельные люди, в том числе и за пределами республики, которым невыгодны добрые отношения, да и вообще общение Хабирова и Рахимова. Им выгоден конфликт между ними.

Поддержал бы и черта лысого


И сейчас в преддверии выборов Главы РБ специально созданные телеграмм каналы одновременно заполнились очень низкопробными текстами против Бабая, якобы он не поддерживает Хабирова, ведет какую-то работу, финансирует «Башкорт» и т.д. Даже «Эхо Москвы в Уфе» использовали в этой информационной вакханалии. Выяснила, грязная публикация была инициирована через Барабаша (владелец «Эха в Уфе»*) Ростиславом Мурзагуловым.

Понятно, что Владимир Барабаш — участник очень неубедительных предвыборных игр Ростислава, отрабатывает. Все эти публикации изложены в одном стиле, причем глупо и непрофессионально.

Плохо знаете Бабая — он никогда не поддерживал организацию «Башкорт». Сегодня «Башкорт» курируется теми же людьми, что и при Хамитове. Скорее всего, ими же и финансируется.

Муртаза Губайдуллович поддерживает и поддержит Радия Хабирова на этих выборах. Более того, он и меня лично попросил его поддержать и помогать.

Моя позиция совпадает с позицией Бабая.

Вбить клин между Хабировым и Рахимовым – это самый эффективный способ подложить свинью Хабирову перед выборами. Радий Хабиров стал расчищать авгиевы конюшни и некоторым такой руководитель региона невыгоден. Поэтому возникает резонный вопрос – на кого же на самом деле работает Ростислав Мурзагулов? Неужели тех преференций, которые предоставил Хабиров, ему недостаточно?

Рауфа Рахимова, из Facebook.

— Владимир Барабаш не является владельцем радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» — примечание редакции.

Эхо Москвы
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  • 1 | 18.07.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рауфа Рахимова, из Facebook.
==================
Ну кому как не рауфе, родной племяннице нувориша, знать что муртазло и гадий два сопога,-пара!
Они оба стояли у истоков башкирского национализма, один давал команды, другой исполнял.
А списывать все на Хамитова это уже полный маразм!
Хотя нет,- это сведение счетов!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 18.07.2019, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64833 | Рейтинг: +12204,9
Я ж говорила. что нас ждут два веселеньких месяца - война компроматов))))

И Ростик нам это предоставит во всей красе. Чего-чего, а интриговать он умеет - сразу против всех)))))



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4

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  • Гость
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  • 3 | 18.07.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странная какая-то статья, да ещё и с явными ошибками! Кто-то плохо её подготовил! Пропускаю её мимо своего внимания! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 18.07.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фонд изгелек, под управлением рауфы рахимовой отмывает нелегальные деньги. Этот клубок ждёт своего Гордия.



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  • 5 | 18.07.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно, деньги луизы хайруллиной уже там. Скорей всего, там.



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  • 6 | 18.07.2019, 23:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Более чем бездарного человека чем Хамитов во главе Республики не было !.Прошу вас - не поминайте это имя!



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