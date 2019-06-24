Геннадий Гудков: Если совсем коротко

Митинг на проспекте Сахарова, заполненный десятками тысяч протестующих, в разгар июля (отпуска, дачи) по исключительно ПОЛИТИЧЕСКОМУ поводу — однозначно предвестник грядущих бурь. Народ начинает власть ненавидеть — вот главный итог состоявшегося события.Вы, господа властьпредержащие, просто дураки, если не сказать хуже. Вы, конечно, парите над страной, ее под собою не чуя, делите бюджеты, контракты и влияние на Россию, погрязли в межклановых и прочих дворцовых интригах и противоречиях, транжирите жизнь на великосветских тусовках, считая себя непогрешимыми и очень крутыми, просто хозяевами страны. Так вот, все это — фикция.Вы просто все еще держитесь на том беспределе, который нам устроили Ваши ТИКи-ЦИКи, ОМОНы, бессовестные судьи и следователи. Эксплуатируете долготерпение и миролюбие нашего народа, уставшего от революций, войн и потрясений ХХ века.Проще — Вы властвуете на страхе и обмане. Но это все уже заканчивается. Вы уже ничего не сможете дать народу, кроме очередных запретов, ограничений, пропагандистской истерики на ТВ, новых коррупционных скандалов и запугивания всех и вся «врагами» по периметру огромной и богатой страны, доведенной Вами до разорения и нищеты.Ваше время заканчивается: народ не будет ждать Ваших новых «рокировок» и продления господства обанкротившегося режима аж после 2024. Все случится неожиданно, быстро и, надеюсь, в этот момент у Вас хватит ума не доводить страну до гражданской войны.Боюсь, что уже наступает период, когда «чем хуже, тем лучше». Как шутят остряки, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Хотя хочется верить в лучшее.