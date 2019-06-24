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Геннадий Гудков: Если совсем коротко

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Митинг на проспекте Сахарова, заполненный десятками тысяч протестующих, в разгар июля (отпуска, дачи) по исключительно ПОЛИТИЧЕСКОМУ поводу — однозначно предвестник грядущих бурь. Народ начинает власть ненавидеть — вот главный итог состоявшегося события.

Геннадий Гудков: Если совсем коротко


Вы, господа властьпредержащие, просто дураки, если не сказать хуже. Вы, конечно, парите над страной, ее под собою не чуя, делите бюджеты, контракты и влияние на Россию, погрязли в межклановых и прочих дворцовых интригах и противоречиях, транжирите жизнь на великосветских тусовках, считая себя непогрешимыми и очень крутыми, просто хозяевами страны. Так вот, все это — фикция.

Вы просто все еще держитесь на том беспределе, который нам устроили Ваши ТИКи-ЦИКи, ОМОНы, бессовестные судьи и следователи. Эксплуатируете долготерпение и миролюбие нашего народа, уставшего от революций, войн и потрясений ХХ века.

Проще — Вы властвуете на страхе и обмане. Но это все уже заканчивается. Вы уже ничего не сможете дать народу, кроме очередных запретов, ограничений, пропагандистской истерики на ТВ, новых коррупционных скандалов и запугивания всех и вся «врагами» по периметру огромной и богатой страны, доведенной Вами до разорения и нищеты.

Ваше время заканчивается: народ не будет ждать Ваших новых «рокировок» и продления господства обанкротившегося режима аж после 2024. Все случится неожиданно, быстро и, надеюсь, в этот момент у Вас хватит ума не доводить страну до гражданской войны.

Боюсь, что уже наступает период, когда «чем хуже, тем лучше». Как шутят остряки, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Хотя хочется верить в лучшее.

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • 1 | 22.07.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ начинает власть ненавидеть ...
============================
Устаревшая информация,- он уже года этак три как эту власть проклинает...



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  • 2 | 22.07.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему этот Гудок раньше не гудел-дудел. Когда оказались тщетными попытки вернуться вновь к кормушке сразу стал частью народа, млять противно



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  • 3 | 22.07.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путину нет проблем откупиться подачками, это даже не вызовет рост цен, а любовь к родине расеян общеизвестна, - с удовольствием предадут и всегда предавали, хотя "колорадины" цепляют где не попадя.



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  • 4 | 22.07.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
сразу стал частью народа, млять противно
__________________________________
Зато млять не противно. что все остальные в госдуре и совфеде - вас считают крепостным быдло. Прально?



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  • 5 | 22.07.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
В российские продукты будут добавлять панцири саранчи
22 июля 2019 в 07:27
Продукты с добавлением саранчи будут полезны тем, кто страдает атеросклерозом и гипертонией

Ученые из Университета ИТМО начали разрабатывать пищевую добавку на основе хитина, который получается из панцирей саранчи. После прохождения всех стадий испытаний и экспертиз Роспотребнадзора и Минздрава, муку из саранчи могут начать добавлять в различные продукты, сообщил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

Он отметил, что животный белок становится «роскошью» и необходимо найти ему более дешевую замену с такими же свойствами. «Также оказалось, что ничем не хуже в этом плане и панцирь саранчи», — приводит слова биотехнолога газета «Известия». Продукты с добавлением муки из панциря саранчи будут особенно полезны тем, кто страдает атеросклерозом и гипертонией.

По словам Ишевского, в панцире саранчи содержится от 13 до 77% от сухой массы белка. Таким образом, в муке из саранчи содержится в два раза больше белка, чем в говядине. Однако разведение саранчи требуется меньших затрат, чем разведение коров. Сейчас ученые проводят эксперименты с южноафриканской и краснодарской саранчой.

Ранее стало известно, что за 2018 года импорт пальмового масла в Россию вырос почти вдвое. Заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова считает, что замена молочного жира на добавку лишает потребителя витаминов, белка, кальция и витаминов, передает портал «Утро.ру».



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  • 6 | 22.07.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 22.07.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64856 | Рейтинг: +12203,7

сразу стал частью народа, млять противно
__________________________________
Зато млять не противно. что все остальные в госдуре и совфеде - вас считают крепостным быдло. Прально?
______________________________
Можно подумать что для Гудка ты не быдло.



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  • 7 | 22.07.2019, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
Можно подумать что для Гудка ты не быдло.
_________________________
Я не быдло даже для пуйла.
А вот ты - быдло ДАЖЕ для своих детей.



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  • 8 | 22.07.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, ты даже по меркам УЖ быдло.



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  • 9 | 22.07.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
Для тебя, быдло,строят ГУЛАГ:

В России начнут создавать филиалы исправительных учреждений в местах, где для заключенных будет работа. Таков смысл поправок в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, который опубликовала «Российская газета». Речь идет о колониях-поселениях и об исправительных центрах, где содержатся приговоренные к принудительным работам.

<...>

«Закон позволит решать и социальные, и экономические задачи. Нередко предприятия в малонаселенных районах испытывают нехватку рабочих рук. С другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных. Теперь появится возможность открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях и крупных стройках», — приводит газета мнение главы правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он назвал очевидным, что бытовые условия в таких филиалах будут лучше, чем в самих колониях, но останутся все режимные требования. Обитатели спецобщежитий будут оставаться под охраной, о вольном поселении речи не идет.
Среди других возможных плюсов Груздев назвал возможность «трудиться и зарабатывать», в том числе для того, чтобы погашать свои долги по искам о возмещении ущерба. Кроме того, не исключено, что некоторые осужденные будут оставаться на предприятиях и после освобождения. Таким образом, закон позволит решать задачи ресоциализации бывших заключенных.

Ранее учреждения ФСИН в регионах заявили о готовности включиться в территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, созданными в рамках разворачивающейся в стране «мусорной реформы». Колонии готовы создать на своей территории центры переработки отходов и обучить персонал для работы в этих центрах.
___________________________
Готовься, быдло, там еще и БАМ не достроен, а китайцам шибко надо...



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  • 10 | 22.07.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.07.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64858 | Рейтинг: +12203,9
В российские продукты будут добавлять панцири саранчи
===========================
В россии, по поручению правительства, разрабатывается программа по производству безотходного корма для насепления. Суть ее проста,- специальные гранулы из пористого полистерола, не растворяемого желудочекым соком, будут пропитываться питательной смесью. Каждому жителю россииской территории будет выдаватьбся определенное количество гранул. После употребления этих гранул, они естественным образом будут выделяться из организма, собстаенник обязан будет их собрать и отнести в пункт обмена, где ему выдадут, другие, заново пропитанные кормовой смесью гранулы. Утеря или порча гранул будет строго наказываться!
Благодаря этому Ноу-Хау, будут решоны как минимум две проблем:
- Население будет сыто
- Отпадет потребность в мусорных свалках....
А о пирогах с котятиной пора зыбыть!!



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  • 11 | 22.07.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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9 | 22.07.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64860 | Рейтинг: +12203,9

Для тебя, быдло,строят ГУЛАГ:

В России начнут создавать филиалы исправительных учреждений в местах, где для заключенных будет работа.
-------------------------------------
Ты доносы будешь строчить? На меня, на соседа, на знакомых. Надеешься что то поиметь со своих доносов?



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  • 12 | 22.07.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
россии, по поручению правительства, разрабатывается программа по производству безотходного корма для насепления. Суть ее проста,- специальные гранулы из пористого полистерола, не растворяемого желудочекым соком, будут пропитываться питательной смесью. Каждому жителю россииской территории будет выдаватьбся определенное количество гранул. После употребления этих гранул, они естественным образом будут выделяться из организма, собстаенник обязан будет их собрать и отнести в пункт обмена, где ему выдадут, другие, заново пропитанные кормовой смесью гранулы. Утеря или порча гранул будет строго наказываться!
Благодаря этому Ноу-Хау, будут решоны как минимум две проблем:
- Население будет сыто
- Отпадет потребность в мусорных свалках....
А о пирогах с котятиной пора зыбыть!!
----------------------------------
Тебе дибилу гранулы можно не сдавать и не мыть. А сразу взять из отходов и опять употребить. А лучше сразу вместе с отходами.



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  • 13 | 22.07.2019, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 22.07.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64860 | Рейтинг: +12204,3
Для тебя, быдло,строят ГУЛАГ: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Глупая! Не ГУЛАГа надо бояться, а того, как туда отправляют! Это Вы, либерасты, сделали так, что на зонах работать стало не обязательно! А это в корне не верно! Осуждённый, если он не инвалид или пенсионер, должен отрабатывать тот хлеб и кров, которые ему предоставлены! Заработает больше, то пусть тратит по своему усмотрению, если никому не должен! Очень Опытный



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  • 14 | 22.07.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ начинает власть ненавидеть — вот главный итог состоявшегося события.
=================================================
И ЭТО ИТОГ , тридцалетнему правлению !



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  • 15 | 22.07.2019, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
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И ЭТО ИТОГ , тридцалетнему правлению !
___________________________________________
Итог - это куча мурла, вроде тебя, которая срется на этом сайте, и слушает всяких Гудков, на которых клейма ставить негде. И Лехаимов Навальнеров с Элией Пономаревым



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  • 16 | 22.07.2019, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 22.07.2019, 17:30 | Автор:

Итог - это куча мурла, вроде тебя, которая срется на этом сайте, и слушает всяких Гудков, на которых клейма ставить негде. И Лехаимов Навальнеров с Элией Пономаревым

=================================================
НЕ ее ПАДАЛЬ От народа ! Это ты срешься от года падали нашего от года предательства ПАДАЛЕЙ типа Тебя !



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  • 17 | 22.07.2019, 20:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Об этом написал в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов.

По данным "Фонтанки", в полицию обратился житель Московского района, который рассказал, что в кустах возле дома номер 11 по Пулковской улице нашел тело женщины с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.

Издание пишет, что тело пролежало в кустах как минимум 12 часов до того, как его нашел прохожий.

Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался 40-летний житель Башкортостана. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По словам Идрисова, в последнее время Григорьевой часто угрожали убийством. Он рассказал, что активистка и ее адвокат обращались в правоохранительные органы «и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было».



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  • 18 | 22.07.2019, 20:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
20% самоубийств полицейских в России приходится на Башкирию
20% самоубийств полицейских в России приходится на Башкирию
Июль 22
12:02
2019
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По данным, опубликованным изданием «Медуза», из 50 известных случаев суицида полицейских за 2018 год 10 были совершены башкирскими сотрудниками МВД. За период с ноября 2018-го по март 2019-го покончили с собой шестеро сотрудников полиции республики.

При этом, источники издания, близкие к руководству МВД по РБ, сообщают, что на самом деле самоубийств полицейских было больше, но, так как пресс-службы органов не обязаны сообщать обо всех подобных случаях, о них не стало известно.

Официально МВД объясняло волну суицидов башкирских сотрудников семейно-бытовыми или личными проблемами. Однако, по словам собеседников издания из МВД по РБ, проблема в системе — и именно проблемы на службе в свою очередь провоцируют неприятности в семье. Среди главных трудностей собеседники издания называют нехватку сотрудников, из чего возникает ненормированный рабочий день и минимум выходных из-за постоянного аврала, плохие отношения в коллективе и так называемую систему «перспективы», когда начальство спускает подчиненным план по раскрытию преступлений и другим показателям.

При этом, издание отмечает, что чаще всего следователи закрывают уголовное дело о доведении до самоубийства с формулировкой «отсутствие состава преступления».



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  • 19 | 22.07.2019, 20:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
Б-станцы - вырываются вперед... в криминально хронике...



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  • 20 | 22.07.2019, 22:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
19 | 22.07.2019, 20:21 | Автор: Кухарка

Б-станцы - вырываются вперед... в криминально хронике...
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НЕ ***И ! Все в нашей Рашке под контролем !!!



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