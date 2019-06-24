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Гранты под распил. Пляски, кураи и негражданское общество

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Заявки на гранты главы Башкирии в области развития гражданского общества подали около 230 претендентов.

Гранты под распил. Пляски, кураи и негражданское общество


В министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поступило около 230 заявок на гранты главы региона в области развития гражданского общества.

Победители будут определены 16 августа, а объявлены до 1 сентября, сообщили "Ъ-Уфа" в оргкомитете конкурса.

Итоговое количество грантов и их сумма по-прежнему не уточняются.

Известна лишь общая сумма грантов — 50 млн руб. Победители должны быть определены в трех номинациях: «Активная республика», «Добрососедская республика» и «Дружная республика».

В министерстве отметили, что размер каждого гранта будет определен индивидуально в зависимости от баллов, которые будут присуждены проекту претендента.

По условиям конкурса, в нем могут участвовать только некоммерческие небюджетные организации.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 22.07.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий, просто и без затей, решил проблему с корупцией и взяточничеством в сране башкир,- тепереча, в отличии от давеча, все взятки и распилы будут неазываться грантами. Этот опыт планируется распространить на всю Россею...



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 22.07.2019, 12:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7979 | Рейтинг: +2049,5
«Активная республика» - "башкирские общественники" из рахимовско-хабировской обоймы очень активно пилят бюджет и гранты под национальную дудку...

«Добрососедская республика» - особенно Татарстану, тут Кац вне конкуренции, достоин гранта!...

«Дружная республика» - "веник единых прутиков", как любит выражаться Виктор. Дружат целыми семьями, родами и кланами. И вообще, где все "свои" там нефиг стеснятся...



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  • 3 | 22.07.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своих верных грантоедов эта власть всегда будет поддерживать, тем более за счёт бюджета! А на неотложные нужды населения РБ Хабирову и его камарилье глубоко плевать! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный



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  • 4 | 22.07.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кировский суд Уфы 29 июля приступит к рассмотрению дела об изнасиловании дознавателя в здании отдела по вопросам миграции. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов Рустам Ибрагимов.

Ранее во время предварительных слушаний обвиняемым продлили срок домашнего ареста до 2 января 2020 года. По делу проходят бывший глава ОМВД по Уфимскому району, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и руководитель отдела по вопросам миграции.

Их обвиняют в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.
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__ Санта-Барбара переезжает в суд! Очень Опытный



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  • 5 | 22.07.2019, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.07.2019, 16:02 | Автор

__ Санта-Барбара переезжает в суд! Очень Опытный
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Кааак приятно ***ЕТЬ по Пустому ! Ведь так Уважаемый ?



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