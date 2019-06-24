Гранты под распил. Пляски, кураи и негражданское общество

Заявки на гранты главы Башкирии в области развития гражданского общества подали около 230 претендентов.В министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поступило около 230 заявок на гранты главы региона в области развития гражданского общества.Победители будут определены 16 августа, а объявлены до 1 сентября, сообщили "Ъ-Уфа" в оргкомитете конкурса.Итоговое количество грантов и их сумма по-прежнему не уточняются.Известна лишь общая сумма грантов — 50 млн руб. Победители должны быть определены в трех номинациях: «Активная республика», «Добрососедская республика» и «Дружная республика».В министерстве отметили, что размер каждого гранта будет определен индивидуально в зависимости от баллов, которые будут присуждены проекту претендента.По условиям конкурса, в нем могут участвовать только некоммерческие небюджетные организации.