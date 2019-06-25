Вымирающие районы Башкортостана: Смертность выше рождаемости не только на северо-востоке

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Продолжим давиться пальмо ...

Меня удивляет выносливость народов проживающих в рф: - Ухудшается меди ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Будни державы: Холодильни ...

После 1 июля - ждите повышения почти на все продукты - ибо ПЛАТОН доро ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Башинформ: Грязная агитка ...

Только услуга медвежья, грубо, топорно, лизоблюдски как при Муртазе. Н ...
  Рейтинг: +4  natall

Обсуждаемое за месяц
Вымирающие районы ...

В Башкортостане в публичном пространстве уже два раза был поднят вопрос о ...
  24.07.2019   11590    14

Айда, Башкирия! Лживые ...

В ЦИКе Башкирии знают о недопуске Лилии Чанышевой на выборы в Горсовет, но не ...
  24.07.2019   34530    13

Пара пропагандонов: Как ...

Есть тема для программ двух российских телеведущих – гражданина Британии ...
  24.07.2019   32161    3

20% самоубийств ...

По данным, опубликованным изданием «Медуза», из 50 известных случаев суицида ...
  23.07.2019   25203    16

Лишний год бесполезной ...

Мэр Уфы продлил срок полномочий городской Общественной палаты до трех лет. ...
  23.07.2019   35711    4

Последние публикации
Вымирающие районы ...

В Башкортостане в публичном пространстве уже два раза был поднят вопрос о ...
  24.07.2019   41517    14

Айда, Башкирия! Лживые ...

В ЦИКе Башкирии знают о недопуске Лилии Чанышевой на выборы в Горсовет, но не ...
  24.07.2019   11996    13

Пара пропагандонов: Как ...

Есть тема для программ двух российских телеведущих – гражданина Британии ...
  24.07.2019   13177    3

20% самоубийств ...

По данным, опубликованным изданием «Медуза», из 50 известных случаев суицида ...
  23.07.2019   23474    16

Лишний год бесполезной ...

Мэр Уфы продлил срок полномочий городской Общественной палаты до трех лет. ...
  23.07.2019   41784    4

Суд из трех букв, гнилая ...

Суды расписались в поддержку горизбиркома. Они не нашли нарушений при ...
  23.07.2019   15228    24

Одержимость «Хотите как ...

Вот опять у нас повод поговорить про Украину – украинцы избрали свою Верховную ...
  23.07.2019   33062    18

Новая порция мракобесия ...

Ольга Маловица: Судя по документу РПЦ, любой молодой человек, у которого есть ...
  23.07.2019   29268    20

Хуже, чем в девяностых ...

В убийстве подозревается выходец из Башкортостана. В ночь с пятницы на субботу ...
  23.07.2019   25500    9

Как Курултай башкир 2010 ...

9 лет назад Рустэм Хамитов стал Президентом РБ. Назначение на этот пост ...
  22.07.2019   36109    15

Читаемое за месяц
«Сатира не пройдет по ...

С большим опозданием узнал, что в программе «ПОЗНЕР» с участием Максима Галкина ...
  25.06.2019   12205    4

Аббас Галлямов: Властям ...

Российский Минтранс объяснил, почему он запретил грузинским авиакомпаниям ...
  25.06.2019   39214    4

«Прямая линия» с Путиным ...

«Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году посмотрели ...
  25.06.2019   32411    5

Мурзагулов пошел в ...

Об этом сообщает пресс-служба ОП РБ. Мурзагулов был избран сегодня тайным ...
  25.06.2019   24470    3

Продолжим давиться ...

В указе Путина утверждается, что это сделано "в интересах безопасности страны". ...
  25.06.2019   34054    13



Вымирающие районы Башкортостана: Смертность выше рождаемости не только на северо-востоке

Оценили
0


В Башкортостане в публичном пространстве уже два раза был поднят вопрос о негативной демографической ситуации, а проще говоря, о вымирании населения на северо-востоке республики. Сначала это сделала вице-премьер по социальным вопросам Ленара Иванова, затем подобный месседж прозвучал из уст доцента БашГУ Вадима Прудникова на круглом столе "Демографическое развитие Башкортостана".

Вымирающие районы Башкортостана: Смертность выше рождаемости не только на северо-востоке


Для тех, кто пристально не следит за демографической и миграционной статистикой в РБ, подобные заявления могли показаться неожиданными. Ведь в публичном пространстве вот уже 30 лет больше слышно о якобы "бедственном" положении районов башкирского Зауралья и том, что из-за этого оттуда якобы наблюдается массовый исход местного населения. В реальности же районы, расположенные в этой зоне (Бурзянский, Баймакский, Абзелиловский) — это рекордсмены республики по естественному приросту населения. Обусловлено это прежде всего тем, что Зауралье — зона компактного проживания башкирского населения со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Про северо-восток республики вспоминали гораздо реже, хотя государство эти два региона республики выделяло как приоритетные для своего внимания. Неслучайно в 2011 году практически одновременно были приняты две территориальные госпрограммы по социально-экономическому развитию.

Одна касалась развития Зауралья на 2011-2015 годы с бюджетом в 95 млрд рублей. А вторая — северо-восточных районов Башкортостана с бюджетом в 29,5 млрд рублей. Главной задачей программы по развитию северо-востока республики было как раз приостановление процесса оттока населения из этого региона РБ. Реализация этой программы неоднократно подвергалась критике руководством республики. Тем не менее, её реализация была в 2017 году продлена до 2020 года, были выделены дополнительные 5 млрд рублей. И, как выясняется, без особого успеха.

К северо-восточным районам Башкортостана относятся: Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский и Салаватский районы. Они занимают более 14,38% территории республики, при этом здесь проживает всего 4,7% населения РБ (191,3 тыс. человек). Так, по крайней мере, было несколько лет назад.

Одной из главных проблем социально-экономического развития северо-востока РБ и вызванного этим оттока населения экономисты всегда называли отсутствие на этой территории городских центров и крупных транспортных коридоров в виде железных дорог и федеральных автомагистралей. В этих условиях развивать экономику представляется весьма проблематичным.

Чтобы разобраться в ситуации, нужно рассмотреть демографию и миграционную ситуацию на этой территории. В качестве расчётного периода можно взять 2016-2017 гг., по которым официальный орган статистики Башстат дал как абсолютные показатели (в количестве людей), так и относительные — в расчете на тысячу жителей (в промилле). Свежие данные за 2018 год содержат только абсолютные показатели, а без относительных показателей нельзя сделать правильные выводы, т.к. численность населения районов между собой сильно варьируется.

Картина выглядит, мягко говоря, удручающей. Хотя стоит отметить, что ситуация всё же весьма неоднородная — результаты того же Дуванского района не только выглядят весьма приемлемыми, а даже наоборот — естественный прирост и миграция здесь в плюсе. По другим районам всё гораздо сложнее. Наибольший миграционный отток наблюдается из Мечетлинского, Кигинского, Аскинского и Салаватского районов. В то же время в Салаватском районе в плюсе естественный прирост населения.

Однако, не сравнив это с ситуацией в других районах Башкортостана, мы рискуем получить неверное представление как о масштабах проблемы, так и о причинно-следственных связях. Поэтому демографическую ситуацию на северо-востоке республики необходимо сравнить с соседними территориями — западной и северо-западной частью Башкортостана. Заодно проверив, действительно ли демографическая и миграционная проблема северо-востока Башкортостана столь уникальна и потому требует отдельного решения — или же нет. Для сравнения были взяты несколько районов западной и северо-западной части Башкортостана.

Видно, что в западных и северо-западных районах Башкортостана ситуация с эмиграцией населения выглядит не намного лучше, чем на северо-востоке республики. А что касается естественного прироста населения, то в случае сравнения, к примеру, с Бураевским, Балтачевским или Стерлибашевским районом, ситуация здесь и вовсе плачевная. Бураевский район даже на фоне северо-востока республики — это самая настоящая демографическая катастрофа РБ. Ежегодная естественная убыль населения в размере 10% говорит о том, что такими темпами через десяток лет в этом муниципальном образовании попросту не останется населения. И никто — ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне — на эту проблему внимания не обращает, а то и вовсе намеренно игнорирует.

В информационном пространстве экономические и демографические проблемы этих территорий остаются на перефирии, т.к. их полностью затмили разговоры об умирающем башкирском Зауралье, где традиционно находятся районы (Бурзянский, Баймакский, Абзелиловский) с самыми благополучными показателями по естественному приросту населения. Зауральское лобби добивалось больших преференций по выделению финансовых средств на разного рода социальные проекты (строительство школ, больниц, спортивных комплексов, дорог с твердым покрытием) в 1990-2000-е гг. А уже во времена Хамитова благодаря этому лоббированию была принята специальная программа. Эффективность этих программ — вопрос отдельного обсуждения, но самое главное — государственное внимание к этой территории есть, а к другим нуждающимся районам Башкортостана внимания нет.

В РБ уже необходима комплексная программа по развитию всех сельских территорий, а не только отдельно Зауралья или северо-восточных районов. Это особенно актуально на фоне того, что именно западные и северо-западные районы, в буквальном смысле, "кормят" всю республику — дают основной вклад в сельхозпроизводство, также здесь сконцентрирована вся нефтедобыча.

Можно согласиться с тем, что в ряде северо-восточных районов Башкортостана наблюдается массовая депопуляция населения. Проблема есть, и она требует своего решения. И государство уже потратило серьезные финансовые средства на этот регион, но, как видно, без особой отдачи. Значит, упор должен быть сделан, в первую очередь, на более эффективное освоение финансовых средств, а не на простое увеличение финансирования уже существующих программ.

В то же время подобная картина наблюдается и во многих районах западного и северо-западного Башкортостана. И в одном из них — Бураевском районе — цифры выглядят просто катастрофическими. Однако из-за недостатка общественного внимания и фокусирования забот республиканского руководства исключительно на нуждах башкирского Зауралья и частично северо-востока республики западные и северо-западные районы РБ, в буквальном смысле слова, "кормящие" республику, остаются вне государственного внимания. Что, конечно, справедливым назвать нельзя. По многим сельским районам этой части Башкортостана также необходима отдельная госпрограмма по их социально-экономическому развитию. Учитывая экономический, людской потенциал этих территорий, эффективность от таких программ, безусловно, будет ожидаемо большей, нежели от северо-востока или Зауралья.

Ильнар Гарифуллин






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 24.07.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем так много букФ ?!
Ведь суть то всей этой писанины проста,- автор (татарин), возмущается тем, что деньги идут в районы в которых преобладают башкиры, и мало финансируются районы с татарским населением.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 24.07.2019, 09:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30369 | Рейтинг: -710,5
"именно западные и северо-западные районы, в буквальном смысле, "кормят" всю республику"
------------------------------
Ильнар забыл упомянуть, что в энтих кормящих районах проживает большинство татар, либо татар, записанных башкирами. И не намекнул на природное трудолюбие и развитость этого населения



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 24.07.2019, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,3
Илнар мог быть хорошим парем, мог создавать что-нибудь полезное. Но , хитрый гад!
Решил рубить бабло на ниве национализма. Скоро сядет!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 24.07.2019, 12:13 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4554 | Рейтинг: -718,4
Ильнур, ты не знаешь откуда берутся дети?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 24.07.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...задачей программы по развитию северо-востока республики было как раз приостановление процесса оттока населения из этого региона РБ."

-------------------------

Вообще-то, северо-восток - моя малая родина. Живу в Е-бурге. Уехал.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 24.07.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.07.2019, 12:13 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4554 | Рейтинг: -718,4

Ильнур, ты не знаешь откуда берутся дети?
===
что за глупые вопросы, у кого в каппусте находят, кому аист приносит, но почему то потом этому аисту ноги обламывают.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 24.07.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего зазорного не вижу,что республика вкладывает большие средства в Зауралье, на то и созданы республики большевиками, чтобы развивать в первую очередь национальные культуры. А где ещё народ будет развивать свою культуру, не в Екатеринбурге же или в Вологде, Воронеже и Туапсе.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 24.07.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор не упомянул Белорецкий район. Там есть села, коренное население которых сократилось в разы.
Жизнь зачастую поддерживается за счет пенсий и дачников из Челябинской области.
Например, старинный рабочий поселок Тирлянский , основанный еще при Твердышеве и получивший развитие с приездом шведов и поляков с 14 тысяч населения при Советах уилиями местных князьков- валидовцев превратился в вымирающее сельцо с 3 тысячами пенсионеров идачников



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 24.07.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, думаешь это Гарифуллин отмывает там эти деньги, почему молчишь когда требуется принципиальность, или думаешь не с твоего кармана



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 24.07.2019, 13:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7908 | Рейтинг: -561,7
3 | 24.07.2019, 09:55 | Автор: юнг
Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,6
Илнар мог быть хорошим парем, мог создавать что-нибудь полезное. Но , хитрый гад!
Решил рубить бабло на ниве национализма. Скоро сядет!
++++++++++++++++++++++++++++++
Придурок юнговатый, это по вашей шобле давно та статья плачет. Но похоже у вас у всех есть справки из соответствующих лечебных учреждений.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 24.07.2019, 13:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7908 | Рейтинг: -561,7
2 | 24.07.2019, 09:54 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30369 | Рейтинг: -710,5
"именно западные и северо-западные районы, в буквальном смысле, "кормят" всю республику"
------------------------------
Ильнар забыл упомянуть, что в энтих кормящих районах проживает большинство татар, либо татар, записанных башкирами. И не намекнул на природное трудолюбие и развитость этого населения
+++++++++++++++++
Хорошо что ты это подметила, и это так и есть. Молодец.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 24.07.2019, 13:32 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7908 | Рейтинг: -561,7
За присоединение Уфимской губернии, как локомотива к мертворожденной автономии, к АБССР вполне доходчиво написал Орлов С.А.
А воз ведь и ныне там, т.е. ситуация с Зауральем, ядром прежнего Башкурдистана остается, скажем так, очень не лучшей в республике. Согласно ответам журналистам бывшего заместителя премьер-министра республики Башкортостан Ришата Тажитдинова:
http://vk.com/videos-26132297?z=video-26132297_163003..
Зауралье в составе, Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зианчуринского, Зилаирского, Хайбуллинского, и Учалинского районов, занимая 28% территории РБ, производит только 6% валового муниципального продукта, и доля региона в консолидированном бюджете республики составляет всего лишь 5%. Я лично могу ошибаться, но вроде бы в Рахимовские годы в эти районы были направлены вполне значительные ресурсы. Во всяком случае, большие, чем в другие районы республики, и, причём даже в ущерб этим другим. И вот вновь, как констатирует Ришат Тажитдинов, вновь требоваллись немалые инвестиции, и непременно именно в эти районы.
А уж совсем недавно, уже при Хабирове именно в Сибае был проведен экономический форум - инвестиционный Хабантуй "Зауралье-2019".



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 24.07.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ельциноиды натворили черных дел и потихоньку сматываются из великой страны, сделанной ими сырьевым придатком ТНК и и китайским рынком.
Боровой попросил политическое убежище в США.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 24.07.2019, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Налицо имеем классику УЖевского жанра- обитатели различных столиц и разнонаправленных национальностей советуют жителям забытым Аллахом и властями башкирских деревень, как им жить лучше и веселее?



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com