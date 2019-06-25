Вымирающие районы Башкортостана: Смертность выше рождаемости не только на северо-востоке

В Башкортостане в публичном пространстве уже два раза был поднят вопрос о негативной демографической ситуации, а проще говоря, о вымирании населения на северо-востоке республики. Сначала это сделала вице-премьер по социальным вопросам Ленара Иванова, затем подобный месседж прозвучал из уст доцента БашГУ Вадима Прудникова на круглом столе "Демографическое развитие Башкортостана".Для тех, кто пристально не следит за демографической и миграционной статистикой в РБ, подобные заявления могли показаться неожиданными. Ведь в публичном пространстве вот уже 30 лет больше слышно о якобы "бедственном" положении районов башкирского Зауралья и том, что из-за этого оттуда якобы наблюдается массовый исход местного населения. В реальности же районы, расположенные в этой зоне (Бурзянский, Баймакский, Абзелиловский) — это рекордсмены республики по естественному приросту населения. Обусловлено это прежде всего тем, что Зауралье — зона компактного проживания башкирского населения со всеми вытекающими отсюда последствиями.Про северо-восток республики вспоминали гораздо реже, хотя государство эти два региона республики выделяло как приоритетные для своего внимания. Неслучайно в 2011 году практически одновременно были приняты две территориальные госпрограммы по социально-экономическому развитию.Одна касалась развития Зауралья на 2011-2015 годы с бюджетом в 95 млрд рублей. А вторая — северо-восточных районов Башкортостана с бюджетом в 29,5 млрд рублей. Главной задачей программы по развитию северо-востока республики было как раз приостановление процесса оттока населения из этого региона РБ. Реализация этой программы неоднократно подвергалась критике руководством республики. Тем не менее, её реализация была в 2017 году продлена до 2020 года, были выделены дополнительные 5 млрд рублей. И, как выясняется, без особого успеха.К северо-восточным районам Башкортостана относятся: Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский и Салаватский районы. Они занимают более 14,38% территории республики, при этом здесь проживает всего 4,7% населения РБ (191,3 тыс. человек). Так, по крайней мере, было несколько лет назад.Одной из главных проблем социально-экономического развития северо-востока РБ и вызванного этим оттока населения экономисты всегда называли отсутствие на этой территории городских центров и крупных транспортных коридоров в виде железных дорог и федеральных автомагистралей. В этих условиях развивать экономику представляется весьма проблематичным.Чтобы разобраться в ситуации, нужно рассмотреть демографию и миграционную ситуацию на этой территории. В качестве расчётного периода можно взять 2016-2017 гг., по которым официальный орган статистики Башстат дал как абсолютные показатели (в количестве людей), так и относительные — в расчете на тысячу жителей (в промилле). Свежие данные за 2018 год содержат только абсолютные показатели, а без относительных показателей нельзя сделать правильные выводы, т.к. численность населения районов между собой сильно варьируется.Картина выглядит, мягко говоря, удручающей. Хотя стоит отметить, что ситуация всё же весьма неоднородная — результаты того же Дуванского района не только выглядят весьма приемлемыми, а даже наоборот — естественный прирост и миграция здесь в плюсе. По другим районам всё гораздо сложнее. Наибольший миграционный отток наблюдается из Мечетлинского, Кигинского, Аскинского и Салаватского районов. В то же время в Салаватском районе в плюсе естественный прирост населения.Однако, не сравнив это с ситуацией в других районах Башкортостана, мы рискуем получить неверное представление как о масштабах проблемы, так и о причинно-следственных связях. Поэтому демографическую ситуацию на северо-востоке республики необходимо сравнить с соседними территориями — западной и северо-западной частью Башкортостана. Заодно проверив, действительно ли демографическая и миграционная проблема северо-востока Башкортостана столь уникальна и потому требует отдельного решения — или же нет. Для сравнения были взяты несколько районов западной и северо-западной части Башкортостана.Видно, что в западных и северо-западных районах Башкортостана ситуация с эмиграцией населения выглядит не намного лучше, чем на северо-востоке республики. А что касается естественного прироста населения, то в случае сравнения, к примеру, с Бураевским, Балтачевским или Стерлибашевским районом, ситуация здесь и вовсе плачевная. Бураевский район даже на фоне северо-востока республики — это самая настоящая демографическая катастрофа РБ. Ежегодная естественная убыль населения в размере 10% говорит о том, что такими темпами через десяток лет в этом муниципальном образовании попросту не останется населения. И никто — ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне — на эту проблему внимания не обращает, а то и вовсе намеренно игнорирует.В информационном пространстве экономические и демографические проблемы этих территорий остаются на перефирии, т.к. их полностью затмили разговоры об умирающем башкирском Зауралье, где традиционно находятся районы (Бурзянский, Баймакский, Абзелиловский) с самыми благополучными показателями по естественному приросту населения. Зауральское лобби добивалось больших преференций по выделению финансовых средств на разного рода социальные проекты (строительство школ, больниц, спортивных комплексов, дорог с твердым покрытием) в 1990-2000-е гг. А уже во времена Хамитова благодаря этому лоббированию была принята специальная программа. Эффективность этих программ — вопрос отдельного обсуждения, но самое главное — государственное внимание к этой территории есть, а к другим нуждающимся районам Башкортостана внимания нет.В РБ уже необходима комплексная программа по развитию всех сельских территорий, а не только отдельно Зауралья или северо-восточных районов. Это особенно актуально на фоне того, что именно западные и северо-западные районы, в буквальном смысле, "кормят" всю республику — дают основной вклад в сельхозпроизводство, также здесь сконцентрирована вся нефтедобыча.Можно согласиться с тем, что в ряде северо-восточных районов Башкортостана наблюдается массовая депопуляция населения. Проблема есть, и она требует своего решения. И государство уже потратило серьезные финансовые средства на этот регион, но, как видно, без особой отдачи. Значит, упор должен быть сделан, в первую очередь, на более эффективное освоение финансовых средств, а не на простое увеличение финансирования уже существующих программ.В то же время подобная картина наблюдается и во многих районах западного и северо-западного Башкортостана. И в одном из них — Бураевском районе — цифры выглядят просто катастрофическими. Однако из-за недостатка общественного внимания и фокусирования забот республиканского руководства исключительно на нуждах башкирского Зауралья и частично северо-востока республики западные и северо-западные районы РБ, в буквальном смысле слова, "кормящие" республику, остаются вне государственного внимания. Что, конечно, справедливым назвать нельзя. По многим сельским районам этой части Башкортостана также необходима отдельная госпрограмма по их социально-экономическому развитию. Учитывая экономический, людской потенциал этих территорий, эффективность от таких программ, безусловно, будет ожидаемо большей, нежели от северо-востока или Зауралья.