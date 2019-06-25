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Лишний год бесполезной палате

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Мэр Уфы продлил срок полномочий городской Общественной палаты до трех лет. Соответствующий документ опубликован на сайте уфимской администрации. Ранее полномочия палаты ограничивались двумя годами.

Лишний год бесполезной палате


Кроме того, по решению Ульфата Мустафина, у председателя палаты теперь будет не один, а несколько заместителей. Вместе с тем их число в документе не уточнено.

Городская Общественная палата была создана в феврале, хотя постановление о ее создании было принято экс-мэром Уфы Иреком Ялаловым еще в сентябре 2017 года. В состав палаты вошли 30 человек, в их числе семеро кандидатов, назначенных мэрией Уфы, семеро — от Горсовета и еще столько же — от районных администраций. Еще девять членов палаты были выбраны из числа активистов, подавших заявки. 12 марта члены палаты выбрали председателя — им стал президент Уфимского государственного нефтяного технического университета Айрат Шаммазов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме того, по решению Ульфата Мустафина, у председателя палаты теперь будет не один, а несколько заместителей
====================================
Раньше в организациях проводились такие мероприятия как "Фотография дня", брался какой нибудь специалит и или отдел и фиксировалась их работа буквально по минутам, затем делались выводы о целесообразности увеличивать штат, или нахрен закрывать эту контору.
Вот мне, хотелось бы знать, какие такие тетанические работы в течении дня производит председатель палаты, что ему понадобилась еще целая свора замов.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 23.07.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
Городская Общественная палата была создана в феврале
_______________________________________
А что такого сделала за 5 месяцев эта палатка.что ей в полтора раза срок увеличили?
Конкретно!



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6

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  • Гость
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  • 3 | 23.07.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жители проблемного дома в Орджоникидзевском р- не с проблемным двором обратились в 2017 г. в ОП Уфы.
Приложили 14 летние копии отписок мэрии и депутатов всех уровней по благоустройству дома и двора.
Даже футбольного ответа не получили.
Совершенно бесполезная и никчемная бюрократическая надстройка из партийно- чиновничьей серии " одобрямс"



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4

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  • Гость
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  • 4 | 23.07.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не общественная, а подхрюкивающая палата! Очень Опытный



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