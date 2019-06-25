Лишний год бесполезной палате

Мэр Уфы продлил срок полномочий городской Общественной палаты до трех лет. Соответствующий документ опубликован на сайте уфимской администрации. Ранее полномочия палаты ограничивались двумя годами.Кроме того, по решению Ульфата Мустафина, у председателя палаты теперь будет не один, а несколько заместителей. Вместе с тем их число в документе не уточнено.Городская Общественная палата была создана в феврале, хотя постановление о ее создании было принято экс-мэром Уфы Иреком Ялаловым еще в сентябре 2017 года. В состав палаты вошли 30 человек, в их числе семеро кандидатов, назначенных мэрией Уфы, семеро — от Горсовета и еще столько же — от районных администраций. Еще девять членов палаты были выбраны из числа активистов, подавших заявки. 12 марта члены палаты выбрали председателя — им стал президент Уфимского государственного нефтяного технического университета Айрат Шаммазов.