20% самоубийств полицейских в России приходится на Башкирию

По данным, опубликованным изданием «Медуза», из 50 известных случаев суицида полицейских за 2018 год 10 были совершены башкирскими сотрудниками МВД. За период с ноября 2018-го по март 2019-го покончили с собой шестеро сотрудников полиции республики.При этом, источники издания, близкие к руководству МВД по РБ, сообщают, что на самом деле самоубийств полицейских было больше, но, так как пресс-службы органов не обязаны сообщать обо всех подобных случаях, о них не стало известно.Официально МВД объясняло волну суицидов башкирских сотрудников семейно-бытовыми или личными проблемами.Однако, по словам собеседников издания из МВД по РБ, проблема в системе — и именно проблемы на службе в свою очередь провоцируют неприятности в семье.Среди главных трудностей собеседники издания называют нехватку сотрудников, из чего возникает ненормированный рабочий день и минимум выходных из-за постоянного аврала, плохие отношения в коллективе и так называемую систему «перспективы», когда начальство спускает подчиненным план по раскрытию преступлений и другим показателям.При этом, издание отмечает, что чаще всего следователи закрывают уголовное дело о доведении до самоубийства с формулировкой «отсутствие состава преступления».