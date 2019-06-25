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20% самоубийств полицейских в России приходится на Башкирию

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По данным, опубликованным изданием «Медуза», из 50 известных случаев суицида полицейских за 2018 год 10 были совершены башкирскими сотрудниками МВД. За период с ноября 2018-го по март 2019-го покончили с собой шестеро сотрудников полиции республики.

20% самоубийств полицейских в России приходится на Башкирию


При этом, источники издания, близкие к руководству МВД по РБ, сообщают, что на самом деле самоубийств полицейских было больше, но, так как пресс-службы органов не обязаны сообщать обо всех подобных случаях, о них не стало известно.

Официально МВД объясняло волну суицидов башкирских сотрудников семейно-бытовыми или личными проблемами.

Однако, по словам собеседников издания из МВД по РБ, проблема в системе — и именно проблемы на службе в свою очередь провоцируют неприятности в семье.

Среди главных трудностей собеседники издания называют нехватку сотрудников, из чего возникает ненормированный рабочий день и минимум выходных из-за постоянного аврала, плохие отношения в коллективе и так называемую систему «перспективы», когда начальство спускает подчиненным план по раскрытию преступлений и другим показателям.

При этом, издание отмечает, что чаще всего следователи закрывают уголовное дело о доведении до самоубийства с формулировкой «отсутствие состава преступления».

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.07.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
20% самоубийств полицейских в России приходится на Башкирию
=============================
А это точно самоубийства?
А может это банальные разборки за крышивание предпринимателей,- крышивали в троем, а потом решили что и в двоем справимся...



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  • 2 | 23.07.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
Б-стан - депрессивный регион и удерживает первенство по суициду уже много лет.
Удивительно, что в регионе нехватка сотрудников... при том. что свой ментовский ВУЗ имеется, зарплата нехилая... в чем проблема?



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  • 3 | 23.07.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии самые честные полицейские, они не могут смириться служению подлому режиму и стреляются, как офицеры Белой гвардии.



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  • Гость
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  • 4 | 23.07.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В последние годы практикуется назначение министров ВД со стороны, которые приезжают со своей голодной и циничной кодлой. После них хоть трава не расти. Какие традиции, местный менталитет, для них местные -чукчи-аборигены.



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  • 5 | 23.07.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
«ВКонтакте» заблокировал группу помощи Луизе Хайруллиной по подозрению в мошенничестве
22 июл 2019, 04:35
Происшествия
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу помощи Луизе Хайруллиной. При входе в группу висит объявление о подозрительном сборе на благотворительные нужды. Ранее Марат Хайруллин рассказал, что его поездка на шоу «Пусть говорят» была инициирована адвокатами супруги.

«ВКонтакте» заблокировал группу помощи Луизе Хайруллиной по подозрению в мошенничестве«ВКонтакте» заблокировал группу помощи Луизе Хайруллиной по подозрению в мошенничестве
Сбор денег закончился: представители социальной сети «ВКонтакте» заблокировали фонд помощи Луизе Хайруллиной. Ранее администраторы потребовали у создателей группы документы, подтверждающие сбор средств. Группу «Фонд Луизы Хайруллиной» ее защитники создали сразу после ее задержания. В ней предполагался сбор средств на возмещение ущерба банку. Деньги на счет пошли, но после участия мужа женщины - Марата Хайруллина - в программе «Пусть говорят» башкирских Бонни и Клайда выставили на смех.

Напомним, 27 мая по версии следствия Луиза Хайруллина вынесла из банка, в котором работала, около 25 миллионов рублей и исчезла вместе с мужем и детьми. Их найдут спустя 38 дней в Казани. Луиза будет молчать, а Марат расскажет историю о своей игромании, о том, что сам лично просил Луизу воровать деньги из банка на протяжении полутора лет. Эта версия сразу разобьется о суровую реальность: проверки в банке идут довольно часто, исчезновение денег заметили бы максимум через пару месяцев.

Марат Хайруллин даже поехал на передачу «Пусть говорят», в которой попросил жителей страны помочь его семье деньгами. Адвокаты Луизы открыли счет для сбора средств. Казалось, им никто не поверит, но понемногу счет стал пополняться. Все бы так и шло, если бы Марат не рассказал правду: озвучить эту версию и поехать на «Пусть говорят» его вынудила защита Луизы. Он отметил, что на самом деле не знает, где находятся похищенные деньги.

На эту передачу я приехал под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий этой передачи. Все, что я говорил, было с их слов.
Марат Хайруллин
После этого признания группа поддержки была заблокирована социальной сетью.
______________________________
Галин опять влез в говно!



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  • 6 | 23.07.2019, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
21 июл 2019, 18:00
Происшествия
Супруг кассирши заявил, что приехал на Первый канал под давлением лиц, которые осуществляют защиту Луизы Хайруллиной. По словам мужчины, они ввели его в заблуждение. Также он не знал правовых последствий передачи «Пусть говорят».
_____________________________
Не адвокаты - а мошенники!



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  • 7 | 23.07.2019, 13:35 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,3
5 | 23.07.2019, 12:53 |
______________________________
Галин опять влез в говно!

===================Говно к говну липнет!



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  • 8 | 23.07.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Человек, в своем познании мира читавший Канта, Толстого и Бердяева в силовых структурах может только бороться со злом антигуманизма криминальных личностей.
А последние, судя по судебной хронике, глубоко укоренились в силовых структурах, обслуживающих башкирские родоплеменные власти.
Помните сюжет, как английский полицейский дает чашку кофе экстремисту, только что убившему военного музыканта.
Полицейский хочет понять мотив поступка этого животного в человеческом обличии и у него нет права вершить суд над заблудшимся.
Современная тотальная несправедливость и антигуманизма общества потребления , потеря смысла жизни и толкает людей в погонах на саморазрушение.



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  • 9 | 23.07.2019, 13:58 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,3
Сегодня в Кировском районном суде города Уфы начался судебный процесс в отношении трех бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. В ходе предварительного заседания судья ознакомился с обвинительным заключением, а стороны защиты и гособвинения озвучили свои позиции по данному делу. Следующее судебное заседание пройдет 29 июля.

И пока троица экс-офицеров по-прежнему отрицает свою причастность к изнасилованию, следователи впервые рассказали о подробностях этой громкой истории. По их словам, есть неопровержимые доказательства виновности Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука.

- На предметах одежды потерпевшей были обнаружены биологические следы обвиняемых. Органами следствиями были проведены ряд экспертиз в отношении потерпевшей, в ходе которых у нее были обнаружены множественные телесные повреждения, характерные для совершения изнасилования и иных насильственных действий, - прокомментировал в беседе с ГТРК «Башкортостан» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Башкирии Ильяс Максютов.



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  • 10 | 23.07.2019, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
Азамат Галин подаст в суд на семью Хайруллиных
Бизнесмен ответил на обвинения Марата Хайруллина. Азамат Галин считает, что Хайруллин просто пытается избежать тюрьмы. Ранее тот заявил, что хочет извиниться перед всеми, кто видел программу с его участием на Первом канале. По словам Марата Хайруллина, он приехал туда под давлением, и все данные ранее показания придуманы защитой его жены.
Также Азамат Галин сообщил, что расторгнул соглашение с адвокатами Луизы Хайруллиной и планирует подать на их семью в суд за клевету после завершения уголовного дела.
_______________________________
))))))))))))))))))))))))))))))))) Жаба гадюку



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  • 11 | 23.07.2019, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 23.07.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64874 | Рейтинг: +12207 Галин опять влез в говно!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______ А он из него никогда и не вылезал! Очень Опытный



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  • 12 | 23.07.2019, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть хоть все полицаи по-самоуничтожаются, я жалеть не буду, они сами выбрали этот подлый путь! Очень Опытный



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  • 13 | 23.07.2019, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В последние годы практикуется назначение министров ВД со стороны, которые приезжают со своей голодной и циничной кодлой. После них хоть трава не расти. Какие традиции, местный менталитет, для них местные -чукчи-аборигены.
А начальник ГАИ (самое жирное место) несменяемый? Парадокс.



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  • 14 | 23.07.2019, 19:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Хороший мент - мёртвый мент!!! (НарОдная мудрость)



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  • 15 | 23.07.2019, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.07.2019, 12:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64876 | Рейтинг: +12207

Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
21 июл 2019, 18:00
Происшествия
Супруг кассирши заявил, что приехал на Первый канал под давлением лиц, которые осуществляют защиту Луизы Хайруллиной. По словам мужчины, они ввели его в заблуждение. Также он не знал правовых последствий передачи «Пусть говорят».
____________
Не адвокаты - а мошенники!
_______
ну яки детки
что вы хотите от беспуляндии в которой глапвные мошенники судьи, даже себе отдельный закон на пенсию пробили
__________
поищите в просторах инета:
"есть один честный человек, - прокурор, но если присмотреться, свинья, свиньёю!"



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  • 16 | 23.07.2019, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После этого признания группа поддержки была заблокирована социальной сетью.
_____________________
..но йопнутый Хруль
зовет меня в путь
турк



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