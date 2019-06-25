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Пара пропагандонов: Как у вас в Италии? Как у вас в Британии?

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Есть тема для программ двух российских телеведущих – гражданина Британии Брилева и наполовину жителя Италии Соловьева.

Пара пропагандонов: Как у вас в Италии? Как у вас в Британии?


И тому, и другому государственное российское ТВ заплатило миллионы за антизападную пропаганду. И Соловьев, и Брилев купили на эти деньги недвижимость – один в Британии, другой — в Италии. Брилев обрел британское гражданство. Соловьев — вид на жительство в Италии.

Частной собственности Брилева и Соловьева в западных странах ничто не угрожает. Она «священна и неприкосновенна». А в это время в России, месте работы двух крепких патриотов, наступают темные времена …

Новости подрыва основ конституционного строя мафиозными властями: теперь уничтожение права частной собственности для большинства граждан.

Сквозь российскую Госдуму проходит закон – поправки в Градостроительный Кодекс. Противник закона, «яблочник» Митрохин кратко поясняет его смысл: «жилые дома можно будет сносить принудительно для их жителей, а их самих выселять куда угодно».

Митрохин называет этот закон «заказом строительной мафии». Но и так понятно, что как принятие, так и исполнение этого закона невозможно без содействии властей, без материального интереса правителей и их семей. Под предлогом «комплексного развития территорий» для «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства.

Краткое определение происходящего – рейдерство. Властей и их бизнес-друзей против граждан. Уничтожение права, ликвидация закона.

Скажите, Брилев и Соловьев, у вас в Британии и Италии тоже так? Там тоже можно принимать такие «законы»? Вашей собственности там ничто не угрожает? Или вас тоже могут вместе с семьями в любой момент выкинуть из ваших домов? В ваших странах власть тоже устроена как российская мафия?

Поделитесь с российскими гражданами передовым западным опытом. Или расскажите, как это для вас обычно, что на Западе еще хуже, чем в России. И потому вы там обосновались – партизанами «в тылу врага».

Интересно услышать диалог Брилева и Соловьева, обсуждающих уничтожение в России права частной собственности на жилище, обмен итальянским и британским опытом. Просим. Устройте нам такую передачу, Брилев и Соловьев. И для такого вашего эфира мы засветим на часок давно выключенные телевизоры.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 24.07.2019, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,3
К этим гадам надо прибавить Мединского, Эрнста, Добродеева Яровую, Володина, Неверова и Никиту Михалкова.
Это они с утра до вечера , держа нос по ветру, засирают народу мозги1



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 24.07.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Х...ли эти марионетки Соловьев, и Брилев !!!
Если чуть- чуть копнуть по глубже, на пол штыка лопаты, то выяснится что все члены правительства включая медвепутов, все парламентарии, каким илибо образом (через родственников, подставных лиц и т.д) им еют недвижимость и счета заграницей!!!
Ненавижу млять!!!!



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2

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  • Гость
  •  
  • 3 | 24.07.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.07.2019, 09:51 | Автор: юнг
Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,6

К этим гадам надо прибавить Мединского, Эрнста, Добродеева Яровую, Володина, Неверова и Никиту Михалкова.
Это они с утра до вечера, держа нос по ветру, засирают народу мозги1
===
Юнг, ну что вы за русофоб?
вам же указал народ: "рыба с головы"!
буйной "головушкой" сегодня является Путин!



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