Пара пропагандонов: Как у вас в Италии? Как у вас в Британии?

Есть тема для программ двух российских телеведущих – гражданина Британии Брилева и наполовину жителя Италии Соловьева.И тому, и другому государственное российское ТВ заплатило миллионы за антизападную пропаганду. И Соловьев, и Брилев купили на эти деньги недвижимость – один в Британии, другой — в Италии. Брилев обрел британское гражданство. Соловьев — вид на жительство в Италии.Частной собственности Брилева и Соловьева в западных странах ничто не угрожает. Она «священна и неприкосновенна». А в это время в России, месте работы двух крепких патриотов, наступают темные времена …Новости подрыва основ конституционного строя мафиозными властями: теперь уничтожение права частной собственности для большинства граждан.Сквозь российскую Госдуму проходит закон – поправки в Градостроительный Кодекс. Противник закона, «яблочник» Митрохин кратко поясняет его смысл: «жилые дома можно будет сносить принудительно для их жителей, а их самих выселять куда угодно».Митрохин называет этот закон «заказом строительной мафии». Но и так понятно, что как принятие, так и исполнение этого закона невозможно без содействии властей, без материального интереса правителей и их семей. Под предлогом «комплексного развития территорий» для «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства.Краткое определение происходящего – рейдерство. Властей и их бизнес-друзей против граждан. Уничтожение права, ликвидация закона.Скажите, Брилев и Соловьев, у вас в Британии и Италии тоже так? Там тоже можно принимать такие «законы»? Вашей собственности там ничто не угрожает? Или вас тоже могут вместе с семьями в любой момент выкинуть из ваших домов? В ваших странах власть тоже устроена как российская мафия?Поделитесь с российскими гражданами передовым западным опытом. Или расскажите, как это для вас обычно, что на Западе еще хуже, чем в России. И потому вы там обосновались – партизанами «в тылу врага».Интересно услышать диалог Брилева и Соловьева, обсуждающих уничтожение в России права частной собственности на жилище, обмен итальянским и британским опытом. Просим. Устройте нам такую передачу, Брилев и Соловьев. И для такого вашего эфира мы засветим на часок давно выключенные телевизоры.