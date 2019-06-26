Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на встрече с журналистами рассказал об обстоятельствах отъезда в Австрию своей старшей дочери Светланы.Он сообщил, что она училась в Уфимском нефтяном университете, а у республики тогда «были очень плотные отношения с Веной», и дочь воспользовалась возможностью перевода в Венский экономический университет. «Была такая форма перевода. Стоимость обучения, сразу скажу, там была 750 евро в год»,— отметил Радий Хабиров. Светлана (ее нынешняя фамилия Gradwohl) закончила университет, вышла замуж за гражданина Австрии, работает в Вене и воспитывает двоих детей.Радий Хабиров сообщил, что возможно, на желание дочери учиться за рубежом повлиял его вынужденный отъезд из Башкирии в конце 2000-х годов. «У моих детей так случилось — и у младшей, и у старшей — что у них не было жестко привязанной к ним родины. Когда я уехал из Башкирии при моих обстоятельствах (на фоне конфликта с тогдашним президентом республики Муртазой Рахимовым.— "Ъ-Уфа"), я ее в некотором смысле потерял… как то место, где можешь приехать, развиваться. А раз я потерял, то у детей тогда какое на тот момент (будущее.— "Ъ-Уфа")? Если папу не ждут, то кто их ждет? И они приняли вот такое решение»,— рассказал он.Радий Хабиров напомнил, что сам тоже учился за рубежом — три года провел в магистратуре Института международных отношений в Анкаре. «Тоже жизнь могла по-другому пойти. Когда закончил там магистратуру и мне нужно было возвращаться, мне предложили продолжить учебу. Но тогда были проблемы, не было возможности профинансировать и пришлось вернуться. А мог бы жить в Анкаре и преподавать»,— отметил он.