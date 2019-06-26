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Плотные отношения с Веной

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на встрече с журналистами рассказал об обстоятельствах отъезда в Австрию своей старшей дочери Светланы.

Плотные отношения с Веной


Он сообщил, что она училась в Уфимском нефтяном университете, а у республики тогда «были очень плотные отношения с Веной», и дочь воспользовалась возможностью перевода в Венский экономический университет. «Была такая форма перевода. Стоимость обучения, сразу скажу, там была 750 евро в год»,— отметил Радий Хабиров. Светлана (ее нынешняя фамилия Gradwohl) закончила университет, вышла замуж за гражданина Австрии, работает в Вене и воспитывает двоих детей.

Радий Хабиров сообщил, что возможно, на желание дочери учиться за рубежом повлиял его вынужденный отъезд из Башкирии в конце 2000-х годов. «У моих детей так случилось — и у младшей, и у старшей — что у них не было жестко привязанной к ним родины. Когда я уехал из Башкирии при моих обстоятельствах (на фоне конфликта с тогдашним президентом республики Муртазой Рахимовым.— "Ъ-Уфа"), я ее в некотором смысле потерял… как то место, где можешь приехать, развиваться. А раз я потерял, то у детей тогда какое на тот момент (будущее.— "Ъ-Уфа")? Если папу не ждут, то кто их ждет? И они приняли вот такое решение»,— рассказал он.

Радий Хабиров напомнил, что сам тоже учился за рубежом — три года провел в магистратуре Института международных отношений в Анкаре. «Тоже жизнь могла по-другому пойти. Когда закончил там магистратуру и мне нужно было возвращаться, мне предложили продолжить учебу. Но тогда были проблемы, не было возможности профинансировать и пришлось вернуться. А мог бы жить в Анкаре и преподавать»,— отметил он.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 25.07.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что у них не было жестко привязанной к ним родины.
============================
Насколько же косноезычен этот гадий!!!!
Сократ говорил: "Заговори, чтоб я тебя увидел", - не услышал, а именно УВИДЕЛ. Т. е. , по тому, КАК человек говорит, можно судить о том, с кем имеешь дело, определить степень психологической уравновешенности человека, его интеллектуальности....
Заруби себе на носу не Родина привязывается к человеку, а человек к Родине!
А лучше почаще молчи,-заумного сойдешь...



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  • 2 | 25.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радио Фаритовича, как человека просветленного, понять можно.
Сегодня Вена- центр истинного христианства.
Там, в библиотеке университета хранится единственный доступный экземпляр Евангелия Мира от Ессеев.



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  • 3 | 25.07.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще рассказал бы как сразу купил дочери-студентке квартиру в Вене



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  • 4 | 25.07.2019, 10:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17985 | Рейтинг: -3129,3
Вот сидит (1-й коммент) неудачник-недоучка и говорит, "почему не моя дочь, а Хабирова?". Учился бы, работал, детей бы учил, кто же тебе запрещал то?
А вообще для того, чтобы практиковаться, Вена является наиболее подходящим местом. Со всей Европы только Австрия в нормальном морально-психологическом климате.



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  • 5 | 25.07.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров встретился с Послом Франции в России Сильви Берманн
22 Июля 2019
Радий Хабиров рассказал о внешнеэкономической стратегии региона, частью которой является открытие представительств Башкортостана в зарубежных странах. Одно из них недавно начало работу в Австрии, ... второе до конца года должно открыться в Турции,... аналогичное представительство в обозримой перспективе появилось и в Париже. ....ВРИО отметил представительства региона могут появиться и в других странах Европы и Азии.

Так что у гадия работы "непочатый край!!!



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  • 6 | 25.07.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще для того, чтобы практиковаться, Вена является наиболее подходящим местом
***
Кто бы из валидовцев сомневался?
Любить свою Родину и свой народ издалека- это, что, у вас уже в крови?



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  • 7 | 25.07.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.07.2019, 10:16 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17983 | Рейтинг: -3128,3
=======================
Ты как шалудивый пес из подворотни лаешь и лаешь, лаешь и лаешь...
Жостал уже!



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  • 8 | 25.07.2019, 12:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17985 | Рейтинг: -3129,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Снова о Валиди соскучились татнацики? Вы давно не получали инфы о вашем героическом предателе? Потерпите, предоставим вам это удовольствие.



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  • 9 | 25.07.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"......на желание дочери учиться за рубежом повлиял ..."
+++
Если бы точным, то повлияло нежелание видеть ужас и дышать в туалетах типа сортир народного достояния башкир- Башнефти.
Они так похожи на "родные" туалеты в поселениях Ишимбайского района, куда она девочкой ездила в гости.



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  • 10 | 25.07.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радио Фаритовича, как человека просветленного, понять можно.
Сегодня Вена- центр истинного христианства.
Там, в библиотеке университета хранится единственный доступный экземпляр Евангелия Мира от Ессеев.
***
Кухарка поставила минус исходя из либерастических принципов: Есссеев не читала, но не одобряю?
Видно, что обслуживает на тех, кто любит кофе по-турецки с венскими булочками под шоколадной глазурью?



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  • 11 | 25.07.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.07.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Еще рассказал бы как сразу купил дочери-студентке квартиру в Вене
____________________________________________________________
_____
В какую сумму обошлась покупка дочери-студентке квартиры в Вене? Надеюсь купил на трудовые деньги!?



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  • 12 | 25.07.2019, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
25 июля 1980 года ушел из жизни Владимир Семенович Высоцкий — настоящий герой своего времени. Вечная память! Очень Опытный



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