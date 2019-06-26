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Нет никакой должности для Муртазы

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.07.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 15483 | Комментарии: 13
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О взаимоотношениях с первым президентом Башкирии врио главы республики Радий Хабиров рассказал на встрече с журналистами в Доме Правительства.

Нет никакой должности для Муртазы


Радий Хабиров признался, что довольно часто встречается и советуется со своим предшественником. Главное, по мнению Радия Хабирова, что решен ряд проблем по строительству красавицы-мечети «Ар-Рахим». Как сообщает издание proural.info, о возвращении Муртазы Рахимова в политику речи не идет.

— Нет никакой должности для Муртазы Губайдулловича, которая выше его нынешнего статуса, как человека, сделавшего республику. К нему есть просто заслуженное уважение. Статус его личности выше всех иных статусов. Мы часто встречаемся с Муртазой Губайдулловичем, он всегда в курсе всех событий – где-то подтрунивает надо мной, где-то подсказывает, где-то спорим. Но что важно, у нас одинаковое видение на развитие вещей. Слава богу, мы сейчас решили все непростые моменты, связанные с началом строительства мечети. Техника там заработала, — цитирует издание Радия Хабирова.

К слову, на встрече с Хабировым, которая проходит в данный момент, присутствуют около 15 журналистов. Известно, что список приглашенных представителей СМИ формировал якобы сам Ростислав Мурзагулов. Однако представителей интернет-издания ProUfu.ru и газеты Bonus на встрече не оказалось. Вероятно, журналисты нашего издания не были приглашены после разгромного расследования о лифтовых войнах в Башкирии, в котором несколько раз упоминается фамилия председателя совета директоров ИА «Башинформ».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 25.07.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 9 месяцев правления " техника там( на строительстве 5 миллиардной мечети?)заработала"
И что, деньги налогоплательщиков больше некуда девать в поставленной на колени "стране башкир"?



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  • Участник
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  • 2 | 25.07.2019, 10:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17985 | Рейтинг: -3129,3
Орлов со словами "страна башкир" засыпает, с этими же словами просыпается похоже. А что тебя так тянет в эту страну? Что "кушать не можешь".



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  • 3 | 25.07.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... как человека, сделавшего республику.
===============================
Лучше не скажешь!!!!
Давно уже слово "Сделать" означает: ограбить,ободрать до нитки, горабанут...



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  • 4 | 25.07.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какашка!
"Страна башкир"- перевод на русский язык официального названия Уфимского края- Башкортостан.
Сами же валидовцы закрепили это обозначение в своей Конституции, а виновным в своей националистической блажи считаете правдоруба Орлова?
Кстати, все народы к имянаречению относятся очень трепетно.
Назвали населенный пункт Салаватом или Пугачевым- жди проблем власти и населения с законопослушностью?
Назвали Радием- жди деструктивной и все разрушающей энергетики



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4

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  • Гость
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  • 5 | 25.07.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.07.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какашка!
"Страна башкир"- перевод на русский язык официального названия Уфимского края- Башкортостан.
Сами же валидовцы закрепили это обозначение в своей Конституции, а виновным в своей националистической блажи считаете правдоруба Орлова?
Кстати, все народы к имянаречению относятся очень трепетно.
Назвали населенный пункт Салаватом или Пугачевым- жди проблем власти и населения с законопослушностью?
Назвали Радием- жди деструктивной и все разрушающей энергетики

***
Назвали мечеть Аль Рахим- проблемы
Назвали самолет Карим- проблемы
Назвали подводную лодку Башкортостан- "никогда не было такого и тут опять".



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3

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  • Участник
  •  
  • 6 | 25.07.2019, 12:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17985 | Рейтинг: -3129,3
Узбагойся орлов! Ты пытаешься каждый раз вкладывать в это твое слово особый акцент. Но не выйдет у тебя ничего. Такие одиозы как ты давно уже в отходе.



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0

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  • 7 | 25.07.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.07.2019, 12:20 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17984 | Рейтинг: -3128,3
Узбагойся орлов!
****
Что, писчий ринит на фоне незнания собственной Конституции и Гимна своей народности?
Осень жизни?



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4

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  • 8 | 25.07.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В общем Радию дан приказ из Москвы дружить с татарами (может временно) не пройдет и месяца и Кац начнет вылизывать з ..цу татарам )))



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2

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  • Эксперт
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  • 9 | 25.07.2019, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64885 | Рейтинг: +12207,9
решен ряд проблем по строительству красавицы-мечети «Ар-Рахим»
______________________________________________
Финансовая бездна!
После окончания(ха-ха-ха) строительства - на содержание этого объекта нужно будет денег больше, чем дофига!

Откуда брать будут? Из бюджета? Из моего кармана?
Я ПРОТИВ!!!!



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  • Эксперт
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  • 10 | 25.07.2019, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64885 | Рейтинг: +12207,9
Вероятно, журналисты нашего издания не были приглашены после разгромного расследования о лифтовых войнах в Башкирии, в котором несколько раз упоминается фамилия председателя совета директоров ИА «Башинформ».
_______________________________________________
Пропустила... почитаем.



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  • 11 | 25.07.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодняшние мировые новости в области технологий.

"Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst"
***
А в национальной республике, с потенциалом выше, чем у Финляндии, которая в годы войны строила двигатели почти для всех боевых самолетов в 21 веке строят ... мечеть.
Офуеваешь от таких перспектив развития...



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  • 12 | 25.07.2019, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9му.Для этого закроем Кафедральный собор в Уфе . Сократим кол-во людей в рясах и сами приходы.
А то что Бабаю не даете отдохнуть на пенсии - вовсе не украшает нас всех . Да и он достоин называться по имени , отчеству . . Все таки величина , но некоторые Кухарки и то себя заставлять звать о имени -отчеству хотя всю жизнь только и знали , что коптили небо....



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  • 13 | 25.07.2019, 17:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1315 | Рейтинг: +342,4
Вот такая пи дарня рулит нами. Хрен редьки не слаще. Вор на жулике сидит и мразью погоняет. Как будто до мордозада Башкирии не было.



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  • 14 | 25.07.2019, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для Башкортостана Рахимов не сделал ничего позитивного.
Он и не мог этого сделать - он был директором хорошим, но
политиком никудышным. Он, видимо, по своему образованию, по сей день не может или не пытается понять, что же это такое "политика".

В свое время я был против его выдвижения в Президенты РБ и поддержки его национальными и демократическими силами. Только одна встреча в городе Салавате показала, что это не тот человек, чтобы мог претендовать на пост Президента.

Многое отрицательное об этом человеке напишут и без меня. Если Хабиров советуется с несостоявшимся политиком Рахимовым, знать и его путь будет таковым. Если этот путь, вообще, состоится.



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