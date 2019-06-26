О взаимоотношениях с первым президентом Башкирии врио главы республики Радий Хабиров рассказал на встрече с журналистами в Доме Правительства.Радий Хабиров признался, что довольно часто встречается и советуется со своим предшественником. Главное, по мнению Радия Хабирова, что решен ряд проблем по строительству красавицы-мечети «Ар-Рахим». Как сообщает издание proural.info, о возвращении Муртазы Рахимова в политику речи не идет.— Нет никакой должности для Муртазы Губайдулловича, которая выше его нынешнего статуса, как человека, сделавшего республику. К нему есть просто заслуженное уважение. Статус его личности выше всех иных статусов. Мы часто встречаемся с Муртазой Губайдулловичем, он всегда в курсе всех событий – где-то подтрунивает надо мной, где-то подсказывает, где-то спорим. Но что важно, у нас одинаковое видение на развитие вещей. Слава богу, мы сейчас решили все непростые моменты, связанные с началом строительства мечети. Техника там заработала, — цитирует издание Радия Хабирова.К слову, на встрече с Хабировым, которая проходит в данный момент, присутствуют около 15 журналистов. Известно, что список приглашенных представителей СМИ формировал якобы сам Ростислав Мурзагулов. Однако представителей интернет-издания ProUfu.ru и газеты Bonus на встрече не оказалось. Вероятно, журналисты нашего издания не были приглашены после разгромного расследования о лифтовых войнах в Башкирии, в котором несколько раз упоминается фамилия председателя совета директоров ИА «Башинформ».