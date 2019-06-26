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Хабиров не исключает участия в дебатах

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который баллотируется на должность главы региона от партии «Единая Россия», сегодня не исключил, что примет участие в предвыборных дебатах. На встрече с журналистами он сообщил, что на дебаты его «активно уговаривают коллеги», но дал понять, что окончательного решения пока не принял.

Хабиров не исключает участия в дебатах


Радий Хабиров напомнил, что когда он работал в администрации президента России (2008-2016 годы), была установка «наш кандидат на дебаты не идет», и «был перечень обоснований, почему». Однако сейчас, сообщил он, «мы готовимся к ним» (к дебатам.— "Ъ-Уфа").

Врио главы дал понять, что от участия в дебатах, с одной стороны, его останавливает отсутствие такой культуры в республике, с другой, тот факт, что сам он раньше в них никогда не участвовал и не имеет такого опыта.

«Я свидетель ситуации, когда дебаты очень сильно влияют (на результаты выборов.— "Ъ-Уфа"). К ним надо быть готовым. Там много хитрых, эпатажных схем. Ты можешь быть там самым умным, твои слова будут сами честными, обоснованными и аргументированными, но ты проиграешь и будешь самый несимпатичный, условно говоря»,— заметил он.

При этом, добавил Радий Хабиров, ему самому интересна другая сторона дебатов — «смысл в том, чтобы чтобы погрузить человека в определенный стресс и посмотреть, как он будет из него выбираться». «Ну, давайте попробуем»,— заключил он на встрече с журналистами.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 25.07.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров не исключает участия в дебатах
====================================
А с кем там дебатировать то?!
Паляну зачистил по самые немогу!!!
Мудозвон млять!!!



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  • Участник
  •  
  • 2 | 25.07.2019, 10:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17985 | Рейтинг: -3129,3
А с кем там дебатировать то?!
Паляну зачистил по самые немогу!!!
Мудозвон млять!!!
-------
Это верно, дебатировать по настоящему не с кем.
Но поляну от кого зачистил? От тебя мудозвона что ли, хотя ты и млять.



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  • Эксперт
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  • 3 | 25.07.2019, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64885 | Рейтинг: +12207,9
Странное у Хабирова понятие о дебатах... он вообще в курсе значения этого термина? Попробую ознакомить:
ДЕБА́ТЫ
Прения, обсуждение вопроса.

Дебаты (с греч. Διαβαθω — читаю) — чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте третью сторону, а не друг друга. Вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью формирование у аудитории определённого мнения по поставленной проблеме. Под дебатами чаще всего понимают политические предвыборные дискуссии кандидатов в президенты.
______________________________________
Кто у него не забанен - подскажите ссылку на Википедию - статья "Дебаты",а то опять выглядит полным профаном!



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2

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  • Гость
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  • 4 | 25.07.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы честные выборы, и дебаты - Дилька бы из него фарш сделал



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0

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  • Гость
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  • 5 | 25.07.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.07.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы честные выборы, и дебаты - Дилька бы из него фарш сделал
___
Ху из мясник Дилька?



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1

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  • Гость
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  • 6 | 25.07.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидит мужик на нужнике и неприлично громко пердит , в соседней кабинке другой мужик спрашивает - чего это ты быздишь - дебаты веду сам с собой - отвечает первый !



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