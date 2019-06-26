Когда Толкачеву делать нечего, он Фейсбук засоряет?

Считаю, что грузинской стороной было нарушено первое правило дипломатического этикета – принцип «международной вежливости», важность которого подчеркивал еще Джон Кеннеди. За публичными оскорблениями должны как минимум следовать публичные извинения.
Причем уважающий себя и свой народ глава государства принес бы их, не дожидаясь намеков и тем более требований оскорбленной стороны.
Из Facebook.
Эхо Москвы
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