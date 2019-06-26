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Когда Толкачеву делать нечего, он Фейсбук засоряет?

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Поддерживаю позицию Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, предложившего Президенту Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику и оскорбления в адрес россиян.

Когда Толкачеву делать нечего, он Фейсбук засоряет?


Считаю, что грузинской стороной было нарушено первое правило дипломатического этикета – принцип «международной вежливости», важность которого подчеркивал еще Джон Кеннеди. За публичными оскорблениями должны как минимум следовать публичные извинения.

Причем уважающий себя и свой народ глава государства принес бы их, не дожидаясь намеков и тем более требований оскорбленной стороны.

Из Facebook.

Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 25.07.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
принцип «международной вежливости», важность которого подчеркивал еще Джон Кеннеди.
==========================
Это с какого такого бадуна, представитель власти, цитирует слова президента враждебной нам страны? Что не нашлось подходящих выскзываний президентов дружественных нам Северной Кореи, Сирии, Венесуэды, Науру?!



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2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 25.07.2019, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64885 | Рейтинг: +12207,9
Толкачев с Володиным сбрендили.
1. Именно представитель России нарушил этикет.
2. Мзды выдал не гос-деятель Грузии, а частное лицо - ведущий телеканала. Если бы Грузия требовала от каждого гражданина России. выссказавшегося в адрес Грузии не дипломатично - пришлось бы круглосуточно Путину извиняться за россиян.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 25.07.2019, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять админ коммент жмёт, чтобы кухарка и дальше могла беспрепятственно врать! Очень Опытный



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