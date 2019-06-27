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Евгения Куцуева: так и хочется крикнуть Суркову: «Забери, забери его от нас к себе обратно»

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Сегодня проходила мимо ИА Башинформ, много лет в конференц-холле которого проводила занятия Всероссийская школа блогеров вывеску сняли, выкорчевали и часть композиции сверху над дверью. Похоже, пристрой будут продавать под..парикмахерскую. Эта опасность была уже год назад, Борис Мелкоедов мне об этом говорил.

Евгения Куцуева: так и хочется крикнуть Суркову: «Забери, забери его от нас к себе обратно»


Это события одного ряда: началось с информационного бреда, с непредоставлением информации федеральному медиахолдингу Регионы России, который я в Башкортостане представляю, отказе в интервью с ВРИО, в котором был очень важный вопрос: «Как вы видите республику через 5 лет?», потом баны людей в соцсетях, которые непонятно кто ведет от имени ВРИО Главы региона.

Потом весь этот шутовской карнавал с «дожиманиями» в период выдвижения кандидатов.

Новости из разряда, «представь поражение как победу» и сослагательное и глаголы будущего времени, вместо сообщений о результатах.

Затишье, дезориентация и сворачивание инвестиционных программ. Да так, что как только хочешь что хорошее написать для проекта #ИнвестируйвБашкортостан начинаешь, а чуть копнешь, да документы откроешь, которые после каждого анонса присылают в личку пачками, так и понимаешь, почему Татарстан.

Ощущение жизни и перспективы создается из мелочей.

Некоторые люди, я, в том числе, поскольку постоянно находятся в большом информационном потоке, чувствуют нарождающиеся тенденции загодя.

Вот эта разрушающаяся крыша Башинформа сегодня стала материализованным символом моего зародившегося в конце прошлого года ощущения, что «что-то в Башкирии идет не так».

Сегодняшняя пресс-конференция, на которую не пригласили и нас Регионы России лично мне говорит только об одном, ситуация будет ухудшатся.

Я не понимаю, почему моей Родине так сильно не повезло, ее оккупируют на 5 лет, и я не знаю, как этому помешать, в правовых доступных рамках. Так и хочется крикнуть Суркову: «Забери, забери его от нас, себе, обратно, забери, пожалуйста, Башкирия ж не сделала тебе ничего плохого!!!», и чтобы Эхо донеслось до Володина, и он подумал: «Я ж реально могу сделать хоть что-то полезное в своей жизни, сделаю я это полезное для 4 миллионов башкортостанцев».

Дальше будет хуже, точно. Это не «про обиду», и «месть» из-за того, что «меня не пригласили, не взяли, не заметили», я это читаю в комментах часто.

Услышьте, это частный случай неумения работать с федеральным журналистом и руководителем Всероссийской Школы блогеров, который через время приведет к печальным последствиям.

Не для меня, не для ВРИО, для Башкортостана!

Дороги, подъезды, мусор, рабочие места, предприятия, здравоохранение. Да вы и сами все видите..

А Башинформ жалко, я очень любила и люблю, и агентство, и людей в нем, но и ему не повезло «с надстройкой», лучше бы ЭТУ надстройку снесли пока не поздно, а не вывеску над входом.

Фото красивое поставлю. Времен, когда конференции с приглашением ВСЕХ СМИ были нормой.

#Куцуева #ВыборыБашкирия2019

Цитаты из материала коллег:

Коллеги из ProUfu.ru и Bonus Новости Уфы и Башкирии уже написали.

«Сейчас же ситуация зашла слишком далеко. Ведь журналисты нашего издания по сути ничего не потеряют от того, что не поговорили с Хабировым (мы же все равно узнаем, о чем там шла речь). Здесь проблема в цензуре, которую администрация главы РБ открыто признает. Выходит, что под удар попадают все СМИ, которые пишут (напишут) горькую правду».

Из Facebook.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 26.07.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
статью писал ЕГЭшник
турк



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  • Гость
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  • 2 | 26.07.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«что-то в Башкирии идет не так».
==============================
НЕ-не,-Всё Так !!!
Напомню что Власти Башкирии, Челябинской и Свердловских областей решили объединить регионы в один единый кластер. Необычное решение было принято во время проведения уже традиционного для Екатеринбурга промышленного форума «Иннопром». 8 июля соответствующий документ подписали губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и ио заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов.
Это говорит отом, что сЮверенитету сраны башкир приходит окончательный кирдык!
А лучшей кондидатуры башлыка, на это период, чем гадий днем с огнем ненайти!!!



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  • Гость
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  • 3 | 26.07.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кирхе, кухе, киндер.



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  • Участник
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  • 4 | 26.07.2019, 12:22 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4562 | Рейтинг: -718,9
Грицацуева, в принципе и для тебя Башкирия пустой звук..... ты все о себе думаешь...



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 26.07.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Мой вчерашний коммент у нее под статьёй - на который она вопреки обыкновению - ни как до сих пор не отреагировала... видимо не знает что и сказать.

Елена Захарова
"Всероссийской Школы блогеров, который через время приведет к печальным последствиям." - ах, какая "наивная" девочка, создававшая по призыву пуйла на озере Селигер в 2011г. сеть восхваляющих власть амбициозных никчёмышей!
Один из них сейчас спойлерит этому ничтожеству - Хабирову. Причем - самый обласканный тобой. Пилить миллион бюджетных денег в тот год тебе было очень весело, да и позже Хамитов тебя баловал субсидиями, пусть и поменьше...
Ты в числе породивших (способствовавших порождению) это уродство и узурпацию власти - в первую очередь через Башинформ, который ВСЕГДА был пропагандоном.
И верно, что мы пишем тебе - не дали вписаться в вертикаль (слишком много тех, кто блюдёт за тем. чтобы шибко инициативные не пролезли повыше них) - вот ты и встала в позу(типа оппозиция). На самом деле - никакая ты не оппозиция.



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  • 6 | 26.07.2019, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.07.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован

«что-то в Башкирии идет не так».
=======
НЕ-не,-Всё Так !!!
Напомню что Власти Башкирии, Челябинской и Свердловских областей решили объединить регионы в один единый кластер. Необычное решение ...
Это говорит отом, что сЮверенитету сраны башкир приходит окончательный кирдык!
А лучшей кондидатуры башлыка, на это период, чем гадий днем с огнем ненайти!!!
===
вы ужё выдвиньте тезис: Если не этот, с СП/бешной подворотни, то кто?????



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