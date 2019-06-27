Евгения Куцуева: так и хочется крикнуть Суркову: «Забери, забери его от нас к себе обратно»

Сегодня проходила мимо ИА Башинформ, много лет в конференц-холле которого проводила занятия Всероссийская школа блогеров вывеску сняли, выкорчевали и часть композиции сверху над дверью. Похоже, пристрой будут продавать под..парикмахерскую. Эта опасность была уже год назад, Борис Мелкоедов мне об этом говорил.Это события одного ряда: началось с информационного бреда, с непредоставлением информации федеральному медиахолдингу Регионы России, который я в Башкортостане представляю, отказе в интервью с ВРИО, в котором был очень важный вопрос: «Как вы видите республику через 5 лет?», потом баны людей в соцсетях, которые непонятно кто ведет от имени ВРИО Главы региона.Потом весь этот шутовской карнавал с «дожиманиями» в период выдвижения кандидатов.Новости из разряда, «представь поражение как победу» и сослагательное и глаголы будущего времени, вместо сообщений о результатах.Затишье, дезориентация и сворачивание инвестиционных программ. Да так, что как только хочешь что хорошее написать для проекта #ИнвестируйвБашкортостан начинаешь, а чуть копнешь, да документы откроешь, которые после каждого анонса присылают в личку пачками, так и понимаешь, почему Татарстан.Ощущение жизни и перспективы создается из мелочей.Некоторые люди, я, в том числе, поскольку постоянно находятся в большом информационном потоке, чувствуют нарождающиеся тенденции загодя.Вот эта разрушающаяся крыша Башинформа сегодня стала материализованным символом моего зародившегося в конце прошлого года ощущения, что «что-то в Башкирии идет не так».Сегодняшняя пресс-конференция, на которую не пригласили и нас Регионы России лично мне говорит только об одном, ситуация будет ухудшатся.Я не понимаю, почему моей Родине так сильно не повезло, ее оккупируют на 5 лет, и я не знаю, как этому помешать, в правовых доступных рамках. Так и хочется крикнуть Суркову: «Забери, забери его от нас, себе, обратно, забери, пожалуйста, Башкирия ж не сделала тебе ничего плохого!!!», и чтобы Эхо донеслось до Володина, и он подумал: «Я ж реально могу сделать хоть что-то полезное в своей жизни, сделаю я это полезное для 4 миллионов башкортостанцев».Дальше будет хуже, точно. Это не «про обиду», и «месть» из-за того, что «меня не пригласили, не взяли, не заметили», я это читаю в комментах часто.Услышьте, это частный случай неумения работать с федеральным журналистом и руководителем Всероссийской Школы блогеров, который через время приведет к печальным последствиям.Не для меня, не для ВРИО, для Башкортостана!Дороги, подъезды, мусор, рабочие места, предприятия, здравоохранение. Да вы и сами все видите..А Башинформ жалко, я очень любила и люблю, и агентство, и людей в нем, но и ему не повезло «с надстройкой», лучше бы ЭТУ надстройку снесли пока не поздно, а не вывеску над входом.Фото красивое поставлю. Времен, когда конференции с приглашением ВСЕХ СМИ были нормой.#Куцуева #ВыборыБашкирия2019Цитаты из материала коллег:Коллеги из ProUfu.ru и Bonus Новости Уфы и Башкирии уже написали.«Сейчас же ситуация зашла слишком далеко. Ведь журналисты нашего издания по сути ничего не потеряют от того, что не поговорили с Хабировым (мы же все равно узнаем, о чем там шла речь). Здесь проблема в цензуре, которую администрация главы РБ открыто признает. Выходит, что под удар попадают все СМИ, которые пишут (напишут) горькую правду».Из Facebook.