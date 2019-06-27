Галин: «Мы в 2010-ом были идейными и не допустили бы ничего радикального»

Гостем очередного выпуска авторского проекта Азамата Саитова «Глаза в глаза» в формате цикла «Без цензуры» стал общественный деятель Азамат Галин.Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой беседы.Видео:«… мне лично не понравилось даже не то, что его мама в эфире (телепрограмма «Пусть говорят» – прим. ред.) в чем-то меня обвинила. Ради бога, сколько угодно! Я к этому уже привык. Дело в другом: он (Марат, муж Луизы Хайруллиной, обвиняемой в воровстве денег из отделения банка в Салавате – прим. ред.) со своей женой, матерью своих детей, прожил столько лет, и сейчас ее упорно «топит». Он хочет ее посадить – всерьез и надолго. Этот момент чисто по-человечески меня задел!»«Сам же Муртаза Губайдуллович никогда не говорил публично о том, что сожалеет об уходе в отставку. Это лично мое мнение: мне всегда казалось, что он с легкостью и большим желанием сделал это: мол, наконец-то…».«В нас (третий Всемирный курултай башкир – прим. ред.) Москва видела источник угрозы, потенциальную опасность. Хотя могу сказать, что наше поколение, те люди, которые были в составе исполкома, на съезде 2010 года – идейные люди. И никогда не допустили бы радикальных действий с нашей стороны».