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Галин: «Мы в 2010-ом были идейными и не допустили бы ничего радикального»

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Гостем очередного выпуска авторского проекта Азамата Саитова «Глаза в глаза» в формате цикла «Без цензуры» стал общественный деятель Азамат Галин.

Галин: «Мы в 2010-ом были идейными и не допустили бы ничего радикального»


Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой беседы.

Видео:



«… мне лично не понравилось даже не то, что его мама в эфире (телепрограмма «Пусть говорят» – прим. ред.) в чем-то меня обвинила. Ради бога, сколько угодно! Я к этому уже привык. Дело в другом: он (Марат, муж Луизы Хайруллиной, обвиняемой в воровстве денег из отделения банка в Салавате – прим. ред.) со своей женой, матерью своих детей, прожил столько лет, и сейчас ее упорно «топит». Он хочет ее посадить – всерьез и надолго. Этот момент чисто по-человечески меня задел!»

«Сам же Муртаза Губайдуллович никогда не говорил публично о том, что сожалеет об уходе в отставку. Это лично мое мнение: мне всегда казалось, что он с легкостью и большим желанием сделал это: мол, наконец-то…».

«В нас (третий Всемирный курултай башкир – прим. ред.) Москва видела источник угрозы, потенциальную опасность. Хотя могу сказать, что наше поколение, те люди, которые были в составе исполкома, на съезде 2010 года – идейные люди. И никогда не допустили бы радикальных действий с нашей стороны».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 26.07.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что наше поколение, те люди, которые были в составе исполкома, на съезде 2010 года – идейные люди.
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Те кто возглавлял Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, тоже были идейными...



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 26.07.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашел идейных,все время кормились с царского стола



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2

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  • Участник
  •  
  • 3 | 26.07.2019, 12:19 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4562 | Рейтинг: -718,9
В то время Галин и Захарова были друзья не разлей вода!!!! Но из за Урала у них дорожки разошлись....а не по идейным соображениям!!!



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 26.07.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Сам же Муртаза Губайдуллович никогда не говорил публично о том, что сожалеет об уходе в отставку. Это лично мое мнение: мне всегда казалось, что он с легкостью и большим желанием сделал это: мол, наконец-то…».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Конечно обрадовался: столько всего натворить, украсть и на свободе! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 5 | 26.07.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Какое же он ничтожество!



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