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Разрушат ли РФ национальные республики?

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Эта статья - сплошь тезисная. Описываемый в ней процесс запущен очень давно, но действует медленно, часто незаметно - но неуклонно.

Разрушат ли РФ национальные республики?


В фокусе проблемы - национальные республики в составе РФ. В новое время было несколько попыток сохранить целостность многонациональных государств при помощи создания внутри большого государства государств маленьких, с уменьшенными полномочиями, но с привилегиями в них для одного этноса, который объявлен главным. Все эти попытки окончились полным крахом. Распалась Австро-Венгерская империя, которая этот процесс в XX веке и начала. С грохотом войн распалась Югославия. Развалился СССР. И так далее.

Но осталась РФ - с множеством нацреспублик и привилегиями в них для малых народов. У русских привилегий нет нигде - только обязанности.

Начиная с недоброй памяти 1917 года на территории, которая когда то была Великой Империей, происходило и происходит много разнонаправленных процессов. Но один из них неизменен - это разрушение этнического самосознания русских, и появление новых этносов, которые свое самосознание и претензии, напротив, только увеличивают.

Не секрет, что и Ельцин, и Путин сознательно укрепляли свою власть в Москве опираясь на нерусские элиты: и криминальные, и экономические, и родоплеменные, и смешанные. Но результат не всегда такой, какой декларируется. А именно: по мере укрепления самосознания и чувства безопасности, у этноса растут и претензии. А конечной претензией всегда будет национальная независимость - полная независимость. Никакой автономии.

Понятно, что все разговоры о братстве народов - пустая болтовня. Когда у этноса есть своя территория и государственность - он всегда эгоистичен. До тех пор, пока не начинает умирать его самосознание (как сейчас в Европе). Не приводите только, ради Бога, в качестве контрпримера Америку. Наций в Америке действительно много - но своей национальной территории нет ни у одной из них. В этом - принципиальная разница.

Всем очевидно, что национальные республики в РФ находятся на особом положении. На особом положении Казань. На сверхособом - Грозный. На таком сверхособом, что Москва разрешила Кадырову начать процесс постепенного поглощения Чечней соседней Ингушетии.

Но здесь и возникла загвоздка. Несмотря на то, что ингуши - очень близкие родственники чеченов, и несмотря на то, что раньше они были одной республикой - Чечено-Ингушской, ингушам в РФ дали свою землю, столицу и конституцию - и они теперь сами с усами. Возник конфликт, в котором ингушские милиционеры и чиновики встали не на сторону Москвы или Росгвардии, а на сторону своих единоплеменников. Молодцы - русским чиновникам и силовикам надо бы у них поучиться - но не смогут, духа не хватает, гнилые они в основном.

А совсем недавно в Якутии возникли волнения против мигрантов из Средней Азии (киргизы изнасиловали якутку) - и опять местные власти встали на сторону населения, выступив против миграционной политики Москвы.

Вероятно, эти факты свидетельствуют о том, что приближается момент, когда нацреспублики в составе РФ, как минимум, некоторые из них, начнут процесс разламывания РФ, которая как государство их больше не устраивает.

Они, безусловно, начнут действовать эгоистично и каждая нацтерритория в своих собственных интересах. А русскому населению страны, сегодня апатичному и вялому, больному интернационализмом и неверно понятым государственничеством, придется пошевелиться, чтобы защитить себя. Или погибнуть.

Игорь Копылов, Международный интернет журнал
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  • 1 | 27.07.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если не уничтожить националистов и либерастов, то РФ в скором времени может рухнуть на маленькие кусочки и за эти кусочки пойдёт кровавая битва! Очень Опытный



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  • 2 | 27.07.2019, 09:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30381 | Рейтинг: -710,5
1 | 27.07.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если не уничтожить националистов и либерастов, то РФ в скором времени может рухнуть на маленькие кусочки и за эти кусочки пойдёт кровавая битва! Очень Опытный
-------------------------------
Поэтому кусочки из стран Прибалтики бьют друг другу морды в кровь



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  • 3 | 27.07.2019, 09:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30381 | Рейтинг: -710,5
1 | 27.07.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Если не уничтожить националистов и либерастов,
-----------------------
Не желаешь ли ты ликвидировать нашего Главного националиста в хорошем смысле слова? А Вольфыча, который либерал?



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  • 4 | 27.07.2019, 09:44 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30381 | Рейтинг: -710,5
"Но осталась РФ - с множеством нацреспублик и привилегиями в них для малых народов. У русских привилегий нет нигде - только обязанности."
-------------------------
Какие привилегии для малых народов? У них есть нацшколы с образованием на нацязыках, нацрадио и нацтелевидение, нацтеатры, нацкниги.

У бедных русских таких привилегий нету, такая жалость. То есть существуют просто общеобразовательные школы, общие радио- и телепередачи, обыкновенные театры и издаются обычные печатные издания.



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  • 5 | 27.07.2019, 09:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30381 | Рейтинг: -710,5
Путин сознательно укрепляли свою власть в Москве опираясь на нерусские элиты
------------------------
На аксакалов? На цыганских баронов? На чеченских старейшин? На которые старческие плечи опирается Путин - лучший друг кавказцев, азиатов и прочих этно-представителей



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