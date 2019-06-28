Разрушат ли РФ национальные республики?

Эта статья - сплошь тезисная. Описываемый в ней процесс запущен очень давно, но действует медленно, часто незаметно - но неуклонно.В фокусе проблемы - национальные республики в составе РФ. В новое время было несколько попыток сохранить целостность многонациональных государств при помощи создания внутри большого государства государств маленьких, с уменьшенными полномочиями, но с привилегиями в них для одного этноса, который объявлен главным. Все эти попытки окончились полным крахом. Распалась Австро-Венгерская империя, которая этот процесс в XX веке и начала. С грохотом войн распалась Югославия. Развалился СССР. И так далее.Но осталась РФ - с множеством нацреспублик и привилегиями в них для малых народов. У русских привилегий нет нигде - только обязанности.Начиная с недоброй памяти 1917 года на территории, которая когда то была Великой Империей, происходило и происходит много разнонаправленных процессов. Но один из них неизменен - это разрушение этнического самосознания русских, и появление новых этносов, которые свое самосознание и претензии, напротив, только увеличивают.Не секрет, что и Ельцин, и Путин сознательно укрепляли свою власть в Москве опираясь на нерусские элиты: и криминальные, и экономические, и родоплеменные, и смешанные. Но результат не всегда такой, какой декларируется. А именно: по мере укрепления самосознания и чувства безопасности, у этноса растут и претензии. А конечной претензией всегда будет национальная независимость - полная независимость. Никакой автономии.Понятно, что все разговоры о братстве народов - пустая болтовня. Когда у этноса есть своя территория и государственность - он всегда эгоистичен. До тех пор, пока не начинает умирать его самосознание (как сейчас в Европе). Не приводите только, ради Бога, в качестве контрпримера Америку. Наций в Америке действительно много - но своей национальной территории нет ни у одной из них. В этом - принципиальная разница.Всем очевидно, что национальные республики в РФ находятся на особом положении. На особом положении Казань. На сверхособом - Грозный. На таком сверхособом, что Москва разрешила Кадырову начать процесс постепенного поглощения Чечней соседней Ингушетии.Но здесь и возникла загвоздка. Несмотря на то, что ингуши - очень близкие родственники чеченов, и несмотря на то, что раньше они были одной республикой - Чечено-Ингушской, ингушам в РФ дали свою землю, столицу и конституцию - и они теперь сами с усами. Возник конфликт, в котором ингушские милиционеры и чиновики встали не на сторону Москвы или Росгвардии, а на сторону своих единоплеменников. Молодцы - русским чиновникам и силовикам надо бы у них поучиться - но не смогут, духа не хватает, гнилые они в основном.А совсем недавно в Якутии возникли волнения против мигрантов из Средней Азии (киргизы изнасиловали якутку) - и опять местные власти встали на сторону населения, выступив против миграционной политики Москвы.Вероятно, эти факты свидетельствуют о том, что приближается момент, когда нацреспублики в составе РФ, как минимум, некоторые из них, начнут процесс разламывания РФ, которая как государство их больше не устраивает.Они, безусловно, начнут действовать эгоистично и каждая нацтерритория в своих собственных интересах. А русскому населению страны, сегодня апатичному и вялому, больному интернационализмом и неверно понятым государственничеством, придется пошевелиться, чтобы защитить себя. Или погибнуть.