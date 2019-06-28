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ТОЦ, молчать! Почему хотят заткнуть Татарский общественный центр Башкортостана

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Группа представителей башкирских национальных организаций выступила с обращением к временно исполняющему обязанности главы РБ Радию Хабирову с просьбой разобраться с деятельностью Татарского общественного центра Башкортостана. Я не стал бы обращать внимание на этот очередной пасквиль, если бы не одно обстоятельство, о котором стало известно совсем недавно (о нем упомяну в конце текста). Этот важный факт говорит о том, что появление этого обращения именно сейчас — отнюдь не случайность.

ТОЦ, молчать! Почему хотят заткнуть Татарский общественный центр Башкортостана


За кадром остался главный вопрос — кто именно подписался под этим обращением. Ведь понятие "общественности" — понятие растяжимое. Сам Ирек Агишев — председатель башкирской организации "Ак тамыр" — наотрез отказался объявлять имена подписавшихся под этим фактически политическим доносом.

Подобные кляузы — не новинка в 30-летней истории Татарского общественного центра (ТОЦ), старейшей татарской общественной организации в Башкортостане. Помимо ТОЦа аналогичные вещи регулярно выходят как в адрес других организаций, так и в адрес неугодных СМИ, а порой и отдельных чиновников. Но, тем не менее, подобный формат выяснения отношений для нашего времени не характерен. Эти анонимщики во главе с Иреком Агишевым (единственный, кто не стал отрицать свое авторство) предъявили целый ворох претензий, призвав власти разобраться с ТОЦ.

Некоторые из этих претензий выглядят весьма забавно, а некоторые — и вовсе трагикомично. Однако в требованиях под письмом ничего смешного нет.

Подписанты жалуются на то, что "ТОЦ — в отличие от других общественных организаций — никогда не поддерживал власти республики", хотя, по мнению анонимных авторов, "власти сделали для духовного развития татарского народа" многое: и тут перечисляются наличие в РБ двух государственных татарских театров и недавняя установка в Уфе памятника Габдулле Тукаю.

Да, ТОЦ не поддерживал власти Башкортостана. Но в наше время отказ от сделки с властью — это безусловный признак наличия политической воли.

Видимо, подобные понятия вовсе незнакомы авторам обращения. Что же касается поддержки властей, в первую очередь, Муртазы Рахимова, кажется, подписанты считают, что ТОЦ (как и другие татарские организации) должен был играть роль коллективного Иуды, продав за тридцать серебряников интересы народа, который они представляют. Татарские активисты, видимо, должны быть благодарны Рахимову за отказ возвратить татарскому языку статус государственного, несмотря на то, что президент Башкортостана публично дал обещание положительно решить этот вопрос.

Татары, видимо, должны быть благодарны Рахимову за публичное сравнение татарского языка с "говн.м". Должны быть благодарны за массовое закрытие татарских школ; за навязывание татарской части населения республики башкирского языка под видом родного; за фальсификацию переписей; за утрированное финансирование социальной сферы в башкирском Зауралье и соответственно хроническое недофинансирование этого направления в западной (татарской) части республики; за политические преследования неугодных лиц и т.д.

И опять множатся мифы о том, что Муртаза Рахимов якобы построил театр "Нур" и Туймазинский татарский театр. В реальности же воссозданием первого и появлением второго театра республика целиком и полностью обязана как раз деятельности Татарского общественного центра. Именно эта организация с момента своего создания в январе 1989-го требовала организовать татарский театр в Туймазах и восстановить театр "Нур" (создан в 1911 году и закрыт к началу 1920-х).

Туймазинский государственный театр был создан в 1990 году после того, как обком компартии пошел на уступку требованиям татарской общественности, но что касается театра "Нур", то его воссоздание они не одобряли. И после долгих мытарств Татарский общественный центр, опираясь то на оппозиционные обкому уфимские власти, а затем на Совет Министров, добился воссоздания театра в 1991 году. И ключевая роль со стороны властей здесь принадлежала председателю Совмина БССР Марату Миргазямову, а не Муртазе Рахимову.

А выдавать за государственную благодетель памятник Габдулле Тукаю, который, напомню, установлен на частные деньги — ну, это уже форменная наглость.

Я сам ожидал, что этим несчастным памятником будут козырять и пиариться (за чужой счет) при каждом удобном случае власти республики, пытаясь представить себя эдакими благодетелями. Но не думал, что подобное придется слышать от людей, которые формально — вроде как "независимые общественники" и должны объективно смотреть на такие вопросы.

Что касается вопроса о референдуме по судьбе западной части нынешней республики Башкортостан, то этот радикальный шаг (хотя с точки зрения законодательства и исторической справедливости ничего предосудительного здесь нет) всегда возникал именно в ответ на отказ от возвращения татарскому языку статуса государственного в Башкортостане. Не будь второго, не возникало бы и первого.

А дальше в обращении уже идут требования к башкирским властям, которые, мягко говоря, противоречат основным гражданским правам и свободам, прописанным в нашей Конституции (извините за банальность, но иногда приходится напоминать о прописных истинах):

1) "Пресечь любые требования о придании татарскому языку в РБ статуса государственного". Права и свободы граждан — нет, не слышал

2) "Запретить одиночные пикеты у Уфимского татарского театра "Нур" с требованием придания татарскому языку государственного статуса". Запретить проводить одиночные пикеты — это вообще из ряда вон выходящий случай. Здесь, по сути говоря, Ирек Агишев и неизвестные подписанты призывают к правовому произволу и политической дискриминации в отношении татар республики.

3) "Привлечь к ответу председателя ТОЦ РБ Кадерле Имамутдинова за призывы к присоединению северо-западных районов Башкортостана к Татарстану (он также не должен более оставаться председателем и членом правления ТОЦ РБ)". Диктовать, кому в какой организации состоять и кого выбирать своим председателем — это уже перебор даже для нынешних времен (про свободу совести тоже, видимо, не слышали).

4) "Татарский вопрос в Башкортостане впредь должен решаться только в рамках Двустороннего соглашения между Башкортостаном и Татарстаном о дружбе и сотрудничестве". И вот здесь самое интересное — появление этого последнего пункта отнюдь не случайно: по имеющейся информации, в подписанной в июне дорожной карте к Договору между Татарстаном и Башкортостаном нет ни слова о решении национальных проблем татар Башкортостана в области языка, образования, культуры и экономики. И в тоже время в дорожной карте имеются пункты об открытии классов с изучением башкирского языка в Казани и Набережных Челнах. Хотя, напомню, татар Башкортостана больше, чем башкир, проживающих на территории Татарстана, в 100 раз. Т.е. здесь налицо попытка заткнуть независимую от властей татарскую организацию, всё еще заявляющую о необходимости решить языковой вопрос, и одновременно с этим навязать в качестве регулятора отношений невыгодный для татар РБ Договор между двумя республиками. Поэтому, безусловно, подобное письмо не могло появиться просто так. Зная исторически сложившуюся в Башкортостане аффилированность многих башкирских общественных организаций с власть имущими, очевидно, что эти "бдительные граждане" не могли взяться за перо, не получи они подсказку "сверху".

Подобное — далеко не первый случай, но появление этого обращения именно сейчас само себе дискредитирует борьбу народов России за свои конституционные права. Ведь после подобного неискушенному наблюдателю со стороны может показаться, что все национальные организации и их активисты — это недалекие и лицемерные люди, которые жалуются на ущемление властями коллективных прав народов РФ, и при этом они не гнушаются писать публичные доносы, с требованием "приструнить" неугодных им гражданских активистов.

Но подобным "писателям" на это, конечно, наплевать.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 27.07.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стучите громче и чаще! Достучитесь до 37 года и тогда уж не нойте! Очень Опытный



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  • 2 | 27.07.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно ! Надо всем ТОЦ России активно бороться за свои права !. Вот татар Свердловской, челябинской Оренбургской областей гнобят и еще как ! А Московским татарам нечего плестись в хвосте!



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  • 3 | 27.07.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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3) "Привлечь к ответу председателя ТОЦ РБ Кадерле Имамутдинова за призывы к присоединению северо-западных районов Башкортостана к Татарстану
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Всё верно,- Надо отказаться от "призывов", а провести референдум среди жителей северо-западных районов сраны башкир о присоединении к Татарстану, как это было сделона в Крыму.По Конституции и нас единственным источником власти является ее многонациональный народ Следовательно как НАРОД решит,- так и будет



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  • 4 | 27.07.2019, 10:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30382 | Рейтинг: -710,5
Ильнар, хватит оправдываться, уфагубовскую кампанию затеяли именно татары, в Казани издавали книжки Олова и Швецова, в Казани провели громкую презентацию изданий с антибашкирским содержанием.
Именно татары наковыряли говна против Валидова.
Татары неоднократно выступают за расчленение Башкортостана и присоединение западных и северо-западных ее частей к Татарстану. Сам Яушев откровенно "РЕЗОЛЮЦИЯ по вопросу образования в составе РСФСР Уфимской области (республики)", как делегация татар отправилась в Москву хлопотать о кусочках территорий в свою пользу.

Статую Нагого установили и распиарили ничтожную личность Нагого именно татары.

см.:
Провокация недели: ВТОЦ требует присоединить часть Башкирии к Татарии
Курултай Всетатарского общественного центра, организованный восьмого апреля текущего года, утвердил резолюцию «О положении татар Республики Башкортостан и путях решения их проблем». Об этом сообщает «Коммерсантъ». В документе говорится, что татары Башкирии «составляют вторую по численности (после Татарстана) группу татарской нации, насчитывающую более 20% от общего числа татар», проживающие в западе и северо-западе региона, где «составляют абсолютное большинство населения».

ВТОЦ уверяет, что эта группа населения Башкирии «составляет самую ущемленную часть татарского народа в части решения культурно-образовательных проблем, учета их интересов на уровне политического руководства республики, а также получения государственной финансовой поддержки».

В целях решения этой проблемы, ВТОЦ требует «придать статус государственного татарскому языку в Республике Башкортостан». Также они предлагают организовать референдум, основанный на «декрете ЦИК и СНК РСФСР № 425 от 1920 года о присоединении частей Уфимской губернии с татарским населением к Республике Татарстан». То есть, татары требуют отдать часть современной Башкирии к Татарии. Bash-news.ru решил обратиться за мнением по этому поводу к экспертам.

Рамиль Бигнов
Рамиль Бигнов, депутат Курултая-Госсобрания РБ:



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  • 5 | 27.07.2019, 10:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30382 | Рейтинг: -710,5
1) "Пресечь любые требования о придании татарскому языку в РБ статуса государственного". Права и свободы граждан — нет, не слышал
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Ильнара никто не пресекал. Строчит как диарейный, каждую неделю по статейке.



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