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Куклы и спойлеры, бедные и богатые

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Центризбирком Башкирии опубликовал информацию о доходах и имуществе всех восьми кандидатов на пост главы республики. Выборы пройдут 8 сентября. Официальный годовой доход кандидатов, исходя из этих данных, варьировался от 48 тыс. до 6 млн руб.

Куклы и спойлеры, бедные и богатые


Центризбирком Башкирии опубликовал информацию о доходах и имуществе всех восьми кандидатов на пост главы республики. Выборы пройдут 8 сентября. Официальный годовой доход кандидатов, исходя из этих данных, варьировался от 48 тыс. до 6 млн руб.

Самый низкий годовой доход задекларировал предприниматель, владелец и директор ООО «Башфото.ру», блогер Владимир Кобзев — 48,23 тыс. руб. Никакого имущества кандидат не имеет.

На втором месте по величине дохода с суммой 4,68 млн руб. — депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Имущества у этого кандидата также нет.

На третьем — врио главы Башкирии Радий Хабиров. Его официальный доход в 2018 году составил 4 млн руб. Кандидату принадлежит дом площадью 82,5 кв. м и участок площадью 913 кв. м.

Юрист по делам обманутых дольщиков Зульфия Гайсина заработала в 2018 году 1,8 млн руб. Ей принадлежит доля в квартире площадью 72,9 кв. м.

Депутат Курултая Юрий Игнатьев задекларировал доход в размере 1,86 млн руб. Ему принадлежит дом площадью 61,4 кв. м, квартира на 60,3 кв.м, участок площадью 750 кв. м и два легковых автомобиля.

У двух кандидатов — президента компании GTL Рафиса Кадырова и депутата Курултая, главы рескома КПРФ Юнира Кутлугужина нашли несоответствия в декларациях. Рафис Кадыров задекларировал годовой доход в размере 180 тыс. руб., имущества у него нет. В налоговой службе ЦИК предоставили информацию, что доход кандидата был выше — 195 тыс. руб.

Юнир Кутлугужин задекларировал доход в размере 1,6 млн руб. ЦИК сообщает, что в декларации не был учтен доход от госкомитета по делам юстиции в размере 243,89 тыс. руб. Кандидату принадлежит дом площадью 118,4 кв.м. Другого имущества у него нет.

По состоянию на 15 июля в избирательные фонды кандидатов на пост главы Башкирии, по данным ЦИК, поступило суммарно 57,54 млн руб., из которых 50 млн — в избирательный фонд врио главы республики Радия Хабирова.

В фонд Ивана Сухарева поступило 1 млн 72 тыс. руб., из которых 2 млн 42 тыс. он потратил на агитацию и оплату труда сборщиков подписей для прохождения муниципального фильтра.

Владимир Барабаш мобилизовал в фонд 1 млн 77 тыс. руб. Потраченная сумма в отчете не уточняется.

В фонд Зульфии Гайсиной поступило на момент публикации отчета 721 тыс. руб. от компании «Медиа транс». Это единственный отчет, где указан источник поступления средств в фонд. Кандидат потратила 488 тыс. на оплату работ и услуг.

В избирательный фонд Юнира Кутлугужина поступило 500 тыс. руб., из которых он потратил 345 тыс.

Владимир Кобзев нашел на избирательную кампанию 1 млн 77 тыс. руб., из которых потратил 1 руб. 43 коп.

В фонде Юрия Игнатьева на 15 июля было 185 тыс. руб., 150 тыс. из которых были потрачены на сбор подписей.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 27.07.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему не опубликован в этой статье кандидат с самым большим доходом более 6 млн.руб.? За сколько скрываете от народного гнева подельника Филиппова? Очень Опытный



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