Готовьтесь раскошеливаться на свечки

Минземимущество РБ: стерлитамакский дом культуры будет передан РПЦ в безвозмездное пользование. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос «Эха».Как следует из письма Минземимущества, ранее в министерство с просьбой о безвозмездной передаче здания стерлитамакского дома культуры в собственность Уфимской епархии обратился митрополит Уфимский и Стерлитамакский. При этом, как следует ответа Минземимущества, епархия заявляла о планах по созданию в здании воскресной школы и бесплатных секций для молодежи.«В этой связи Минземимущество РБ предлагает передать данное государственное имуществ религиозной организации на праве безвозмездного пользования или в аренду, после согласования данного вида использования имущества врио главы РБ Радием Хабировым», — говорится в ответе на запрос.В пресс-службе Радия Хабирова «Эху» рассказали, что документы уже поступили и находятся на рассмотрении.Кроме того, в письме министерства сказано, что администрация Стерлитамака заявила о том, что в городе «отсутствует потребность в учреждениях культурно-досугового типа».Здание бывшего городского дома культуры на ул. Ленина,2 в Стерлитамаке уже несколько лет не используется по назначению. В настоящий момент оно заброшено. В 2018 году ГКУ «Управление имуществом казны РБ» выставило здание на аукцион, который не состоялся из-за отсутствия заявок.Ранее СМИ сообщали, что здание ГДК перестроят под храм.