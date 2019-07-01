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Готовьтесь раскошеливаться на свечки

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Минземимущество РБ: стерлитамакский дом культуры будет передан РПЦ в безвозмездное пользование. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос «Эха».

Готовьтесь раскошеливаться на свечки


Как следует из письма Минземимущества, ранее в министерство с просьбой о безвозмездной передаче здания стерлитамакского дома культуры в собственность Уфимской епархии обратился митрополит Уфимский и Стерлитамакский. При этом, как следует ответа Минземимущества, епархия заявляла о планах по созданию в здании воскресной школы и бесплатных секций для молодежи.

«В этой связи Минземимущество РБ предлагает передать данное государственное имуществ религиозной организации на праве безвозмездного пользования или в аренду, после согласования данного вида использования имущества врио главы РБ Радием Хабировым», — говорится в ответе на запрос.

В пресс-службе Радия Хабирова «Эху» рассказали, что документы уже поступили и находятся на рассмотрении.

Кроме того, в письме министерства сказано, что администрация Стерлитамака заявила о том, что в городе «отсутствует потребность в учреждениях культурно-досугового типа».

Здание бывшего городского дома культуры на ул. Ленина,2 в Стерлитамаке уже несколько лет не используется по назначению. В настоящий момент оно заброшено. В 2018 году ГКУ «Управление имуществом казны РБ» выставило здание на аукцион, который не состоялся из-за отсутствия заявок.

Ранее СМИ сообщали, что здание ГДК перестроят под храм.

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.07.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Природа не терпит пустоты. Ибо "отсутствует потребность в учреждениях культурно-досугового типа".



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  • 2 | 29.07.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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администрация Стерлитамака заявила о том, что в городе «отсутствует потребность в учреждениях культурно-досугового типа».
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Массовое закрытие школ и больниц в сране башкир, по видимуму тоже связано с отсутствием потребности в них?!



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  • 3 | 29.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Что ещё не хватает этому гундяюву? Всюду пишут нет культурно-досуговых центров, а тут готовое здание угробить на развращение умов молодежи, Хабиров, не допускайте этого. Пусть проведут опрос населения, заявление администрации Стерлитамака это просто отмашка, чтобы деньги не тратить.



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  • 4 | 29.07.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка правильно писала о экономической и социальной недоразвитости башкирских чиновников- они злоупотребляя своим положением за счет средств бюджета реконструируют названный культурнодосуговый центр Стерлитамака и впоследствии будут содержать христианский культовый новодел на городском балансе. Как в Бирске. Как стадионы в Ростове нд и Саранске.
И это при том, что в городе нет нормального социального приюта и обездоленных стариков городские власти сплавляют в Октябрьский.



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  • 5 | 29.07.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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сегодня была в 9 поликлинике Уфы, на такой район такая маленькая пол-ка,но беспорядков и нарушений хватит, как на целый огромный больничный центр



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  • 6 | 29.07.2019, 11:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30415 | Рейтинг: -709,7
Кто там кричал про исламизацию?

А здание филармонии вернуть евреям - где предложения?



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  • 7 | 29.07.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Смотрел Казанский чемпионат Европы по триатлону( пплавание на открытой воде-750 м.,велосипед 20 км. и бег 5 км)
Как хорошо все организовано, как зрелищно!
Совсем не то, как СМ по биатлону в Уфе.
А какой красавицей стала Казань!
Совсем другая архитектурная школа, совсем другое качество зданий и сооружений.
Совсем другое отношение властей к здоровью и физической культуре населения страны татар.
Там многообещающий Хабиров не знающий что делать со Стерлитамакским дворцом башкирской культуры со своей командой гастролеров максимум на что мог претендовать во власти- пресс служба мэрии Казани.



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  • 8 | 29.07.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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6. Провокаторше из разворованной Астрахани.

Здание башкирской филармонии надо вернуть еврейской общине Башкирии.
И по закону и по справедливости это будет правильно.
Этот народ в массе своей , в отличие от аульных чиновникови историков, умеет и может делать много полезного для общества.



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  • 9 | 29.07.2019, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
с ФИЛАРМОНИЕЙ НЕ ТАК ВСЁ ПРОСТО. Синагога была полуразрушена, в её реставрацию вложено много. Вопрос не простой.
А вот простой вопрос- почему жополиз Хамитов легко отдал 4-х этажный дворец Урала с сауной и спортзалом епархии?
Ответ- а вдруг приедет агент Гундяй?



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  • 10 | 29.07.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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была в 9 поликлинике
--
В стране башкир давно никто никому не нужен.
Кому ты нужна в башкирской медицине?
Посмотри на министра, послушай что он несет, делай выводы копи денежки и иди консультироваться в платную.
Даже неотложки добираются до больных по часу.
При этом они толком не укомплектованы ни оборудованием, ни инструментарием, ни эффективными препаратами.
Впрочем и на стационары надеется не стоит. Там положение с качеством диагностики и лечения не намного отличается от положения в африканских племена.
Так себе- для галочки и написания кучи бумажек.



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  • 11 | 29.07.2019, 12:00 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
9 | 29.07.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
была в 9 поликлинике.....


=================А кто виноват и что делать?
Разогнать все продажные суды и потребовать соблюдения ст.41 Конституции- о равной и бесплатной медицине для всех граждан. Ведомственные (кремлевские) поликлиники разогнать нахер.



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  • 12 | 29.07.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64946 | Рейтинг: +12210,5
Смутно вспоминаю анекдот моего детства - точно формулировку не помню(может кто подскажет?) - но суть такова. что мол до революции хорошие галоши выпускали. качественные - попа с колокольни сбросили. тот вдребезги, а галоши, как новенькие...

Так что могу предположить. что в гардеробе быдла могут появиться туфли Stefano Bemer или кроссовки High Dunk или спортивные ботинки Nike Air Zoom Kobe, а то и туфли с бриллиантами от Aubercy... Думаю их прочность не хуже дореволюционных галош...



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  • 13 | 29.07.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сми сообщили, что Хабирову захотелось "оборвать руки "Далекановским коммунальщикам.
Жителям дома в Российском переулке хочется, что глава региона нашел тех, кому стоит " оборвать руки" в Уфимской мэрии и городском пух ( включая своего друга Качкаева и невнятного господина в туфля с острыми нормами из Салаватского р- на Ялалова.
Вернуть из Москвы и прямо в Кузнецовском затоне на глазах у детей и возле театра кукол выдернуть прямо из задницы. Они у них оттуда растут.



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  • 14 | 29.07.2019, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ранние христиане считали человека сыном Божьим равным Христу( арианство)
Сегодня крещенные чиновники считают людей тварями Божьими равными скоту.
Таинство и уважение к человеку и его жизни ныне не в моде.



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  • 15 | 29.07.2019, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13-му:
разъясните суть своего комментария - непонятно.
То, что качкаев и его ученик ялалов есть жулье и ворье, мы знаем.
а что ВЫ хотите выразить? -разъясните.



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  • 16 | 29.07.2019, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно плодить религиозные "храмы" ,в которых и есть главные ГРЕШНИКИ. Пусть молятся дома, а не на публику!!!



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