Трясло в итоге не только Францию, но и весь мир.
В итоге в мире многое поменялось в лучшую сторону. Хотя миллионы людей погибли.
В Англии все было мягче. Не во время революции, когда отрубили голову Карлу Первому, а когда произошла «Славная Революция». Почти единодушно англичане поменяли власть и стали страной управляемой парламентом.
И как-то плавненько потом Англия менялась в сторону демократии. Без кровавых эксцессов.
Все больше жителей вовлекалось в процесс выборов и соответственно управления страной.
В России Николай Второй совсем оторвался от реальности. Российский Феодализм в мировую эпоху капитализма. В итоге — государство рухнуло, кровавая революция и долгая гражданская война.
В чем суть? Суть в том, что перемены неизбежны.
Хорошие, плохие, но неизбежны.
Чем дольше перемены не происходят, тем катастрофичней идет процесс перемен.
Лучше плавненько, чем резко.
Процесс перемен может быть управляемый, может быть неуправляемый.
СССР рухнул — чего уж хорошего. Неуправляемый процесс.
Китай плавно меняется с 1980 года. Управляемый процесс.
С чего начинается управляемый процесс перемен?
С признания факта: «перемены неизбежны».
Многие хотят стабильности.
Остановись мгновение — ты прекрасно!
Увы. Это невозможно.
Те, кто жаждут «заморозить» процессы жизни — опасные идиоты или сволочи.
Они готовят этим катастрофы.
Это как старуха в миниюбке.
Это как современная российская эстрада.
Власть — это наркотик. И хочется всегда пользоваться этим наркотиком. Всегда!
Можно и всегда. Но тогда нужно меняться.
В плохую или хорошую сторону.
В плохую легче. Процесс деградации не требует энергии. Но процесс деградации плохо кончается.
Для всех участников. Вольных или невольных.
Оригинал публикации
Искандер Бахтияров, Уфанет: «Те, кто против перемен — опасные идиоты или сволочи»
Раздел: Общество | Просмотры: 16808 | Комментарии: 28