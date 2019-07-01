Искандер Бахтияров, Уфанет: «Те, кто против перемен — опасные идиоты или сволочи»

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». Людовик 15-ый сказал: «После меня хоть потоп». И потоп случился в виде Французкой Революции.Трясло в итоге не только Францию, но и весь мир.В итоге в мире многое поменялось в лучшую сторону. Хотя миллионы людей погибли.В Англии все было мягче. Не во время революции, когда отрубили голову Карлу Первому, а когда произошла «Славная Революция». Почти единодушно англичане поменяли власть и стали страной управляемой парламентом.И как-то плавненько потом Англия менялась в сторону демократии. Без кровавых эксцессов.Все больше жителей вовлекалось в процесс выборов и соответственно управления страной.В России Николай Второй совсем оторвался от реальности. Российский Феодализм в мировую эпоху капитализма. В итоге — государство рухнуло, кровавая революция и долгая гражданская война.В чем суть? Суть в том, что перемены неизбежны.Хорошие, плохие, но неизбежны.Чем дольше перемены не происходят, тем катастрофичней идет процесс перемен.Лучше плавненько, чем резко.Процесс перемен может быть управляемый, может быть неуправляемый.СССР рухнул — чего уж хорошего. Неуправляемый процесс.Китай плавно меняется с 1980 года. Управляемый процесс.С чего начинается управляемый процесс перемен?С признания факта: «перемены неизбежны».Многие хотят стабильности.Остановись мгновение — ты прекрасно!Увы. Это невозможно.Те, кто жаждут «заморозить» процессы жизни — опасные идиоты или сволочи.Они готовят этим катастрофы.Это как старуха в миниюбке.Это как современная российская эстрада.Власть — это наркотик. И хочется всегда пользоваться этим наркотиком. Всегда!Можно и всегда. Но тогда нужно меняться.В плохую или хорошую сторону.В плохую легче. Процесс деградации не требует энергии. Но процесс деградации плохо кончается.Для всех участников. Вольных или невольных.