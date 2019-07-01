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Искандер Бахтияров, Уфанет: «Те, кто против перемен — опасные идиоты или сволочи»

  • Опубликовано: Facebook | 30.07.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 16808 | Комментарии: 28
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Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». Людовик 15-ый сказал: «После меня хоть потоп». И потоп случился в виде Французкой Революции.

Искандер Бахтияров, Уфанет: «Те, кто против перемен — опасные идиоты или сволочи»


Трясло в итоге не только Францию, но и весь мир.

В итоге в мире многое поменялось в лучшую сторону. Хотя миллионы людей погибли.

В Англии все было мягче. Не во время революции, когда отрубили голову Карлу Первому, а когда произошла «Славная Революция». Почти единодушно англичане поменяли власть и стали страной управляемой парламентом.

И как-то плавненько потом Англия менялась в сторону демократии. Без кровавых эксцессов.

Все больше жителей вовлекалось в процесс выборов и соответственно управления страной.

В России Николай Второй совсем оторвался от реальности. Российский Феодализм в мировую эпоху капитализма. В итоге — государство рухнуло, кровавая революция и долгая гражданская война.

В чем суть? Суть в том, что перемены неизбежны.

Хорошие, плохие, но неизбежны.

Чем дольше перемены не происходят, тем катастрофичней идет процесс перемен.

Лучше плавненько, чем резко.

Процесс перемен может быть управляемый, может быть неуправляемый.

СССР рухнул — чего уж хорошего. Неуправляемый процесс.

Китай плавно меняется с 1980 года. Управляемый процесс.

С чего начинается управляемый процесс перемен?

С признания факта: «перемены неизбежны».

Многие хотят стабильности.

Остановись мгновение — ты прекрасно!

Увы. Это невозможно.

Те, кто жаждут «заморозить» процессы жизни — опасные идиоты или сволочи.

Они готовят этим катастрофы.

Это как старуха в миниюбке.

Это как современная российская эстрада.

Власть — это наркотик. И хочется всегда пользоваться этим наркотиком. Всегда!

Можно и всегда. Но тогда нужно меняться.

В плохую или хорошую сторону.

В плохую легче. Процесс деградации не требует энергии. Но процесс деградации плохо кончается.

Для всех участников. Вольных или невольных.

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  • 1 | 30.07.2019, 09:36 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Оракул? И этими сентенциями он хочет показать свой уровень? Странно.



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  • 2 | 30.07.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Те, кто жаждут «заморозить» процессы жизни — опасные идиоты или сволочи.
=================================
Эва какой смелый мужик!!!
Это надож, так открыто сказат о путине и его подельниках: "идиоты и сволочи"



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  • 3 | 30.07.2019, 10:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30418 | Рейтинг: -709,6
"Лучше плавненько, чем резко"
"миллионы людей погибли."
-----------------------
Плавненько диктатор Сталин умер по причине болезни. Процарствовав лет тридцать. Хотя "миллионы людей погибли" - зато "Остановись мгновение — ты прекрасно!"

Хитлер мог бы прожить подольше, Пол Поту повезло больше. И ты, Брут - за что так?



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  • 4 | 30.07.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж ! Да ужж ! Коротко , емко и все а точку !
Однако как смел и дерзок , Уважаю таких мыслителей !



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  • 5 | 30.07.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна в Аду - горят леса на миллионах гектарах , вода топит людей , разрушает дома , уничтожает инфроструктуру, повсеместно наступает экологическая катастрофа по РФ !
А продажные кровопийцы у руля власти жируют и распродают Родину ! Доколь ?



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  • 6 | 30.07.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше плавненько, чем резко.
===========================
Один цыган, плавненько так, отучал лошать кушать и почти отучил... но лошадь сдохла.
И еще:
Одному преступнику, приговоренному к смертной казни на электрическом стуле, в целях гуманизма, ток подали не на всю мощность, а плавненько так....



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  • 7 | 30.07.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Доколь ?

================Хороший вопрос. Думаю= дотоль, пока папа не встретится с дедом Кондратием.



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  • 8 | 30.07.2019, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
Те, кто жаждут «заморозить» процессы жизни — опасные идиоты или сволочи.
____________________________________
Очень самокритичен Член общественной палаты г. Уфа Искандар Бахтияров - генеральный директор Уфанета(те. кто с ними сталкивался - прекрасно знают эту контору).

Вчера он меня забанил за критику с моей стороны. И удалил все мои комментарии - этот борец за светлое будущее))))))

Эйгенсон 2.0)))))))))))))
Таких переобувающихся на лету - теперь будет как грибов последождя.

Не уподобляйтесь аквариумным рыбкам - сохраняйте в памяти все их дела и делишки за прошедшие 20 лет - они же настраиваются занять место под солнцем в ПРБ(Прекрасной России Будущего)



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  • 9 | 30.07.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доболтается,ипташ.....



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  • 10 | 30.07.2019, 11:27 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4569 | Рейтинг: -719,5
Черные дни настали для Уфимского журнала....
ДДос атака спутала все планы,
Кухарка в печали
неоткуда брать новости для пипл:
"Ой скорее скорее заработай
ненавистный ты мой САЙТ"



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  • 11 | 30.07.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
У меня, дедорасик, все прекрасно открывается - никаких дидос-атак не наблюдаю))))

Последняя публикация - В столице Башкирии пройдет Уфимский международный марафон-2019
сегодня в 10:54 | e0



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  • 12 | 30.07.2019, 11:36 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4569 | Рейтинг: -719,5
Источник новостей для Уфимского журнала - это ПроУфу!!!



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  • 13 | 30.07.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть идет как есть чтобы рухнуло окончательно .



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  • 14 | 30.07.2019, 12:28 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 254 | Рейтинг: +95,1
Бедный, бедный Бахтияров, мучащийся в стане врага - антиобщественной палатки!

Как тебе, искандерчик? Жрется вкусно? Спится сладко?

Ну и не ***и тогда!



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  • 15 | 30.07.2019, 12:29 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18058 | Рейтинг: -3139,8
Бахтираев, ты о каких переменах говоришь? Ты вскольз упомянул о развале СССР, а теперь тебе нужны такие же перемены?
Любезный, сейчас Россия на пути эволюционных перемен, тут всё плавно, без майданов. Конечно это нудно, хотелось бы быстрее. А ты иди и отними у олигархов их основные фонды. Может даже успеешь пару слов сказать.
А какие перемены тебе грезятся? Как у Обломова? Я тебе сочувствую.



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  • 16 | 30.07.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фамилии давай, место, время, имена, клички, явки ,кто, что , каким образом, мотивы,где и когда.
Например министр из приезжих не хочет и не может навести порядок в оказании медицинских услуг населению из-за нежелания, неумения и организаторской ремонт коллегии.
СМИ сообщили, что в связи с ремонтом одного из уфимских роддомов роженицы лежат в коридорах.
Т.е. министерство здравоохранения страны башкир торопливо выполнило приказ Москвы о сокращении конечного фонда, но мозгов у организаторов здравоохранения на создание оперативного резерв не хватило?
У башкирских министров уже 30 лет все разрушать и воровать получается успешно, а строить новое - не очень.



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  • 17 | 30.07.2019, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 30.07.2019, 13:37 | Автор:
.............."
СМИ сообщили, что в связи с ремонтом одного из уфимских роддомов роженицы лежат в коридорах.
Т.е. министерство здравоохранения страны башкир торопливо выполнило приказ Москвы о сокращении конечного фонда, но мозгов у организаторов здравоохранения на создание оперативного резерв не хватило?
У башкирских министров уже 30 лет все разрушать и воровать получается успешно, а строить новое - не очень......."
==================================================
Давайте будем объективными .
ВЦИОМ объявил за чертой бедности в этом году
находится уже около 21 миллиона россиян !
Читаю сегодня новости - 56 % россиян ,
желают видеть Путина Президентом РФ и после 24 года !
Значить нечего обвинять башкир в разрушении и воровстве !
Все хорошо в РФ и нечего наводить тень на плетень !
В Башкирии проживает всего 4 млн . россиян !
Это капля из 142 миллионов граждан страны !



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  • 18 | 30.07.2019, 17:10 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38595 | Рейтинг: +6474,6
В итоге — государство рухнуло, кровавая революция ...
===
А чё хоть в России после этой рЭволюции поменялось то?

Власть, осталось самодержавной и передаётся в узком кругу политбюро от одного члена другому.
Крестьян, опять загнали в крепостное, теперь кАлхозное, право большевиков.
Население вполовину вымерло, территории разбазарили.
Каждое новое поколение начинало в нищете, горбатилось всю жизнь и помирало опять в нищете.

В чём был смысл этого коммуняцкого переворота в 1917 году?



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  • 19 | 30.07.2019, 17:54 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Может, кто объяснит= если он такой положительный, зачем ему набили морду?
Как говорил великий кормчий-дыма безь огня не бывает!



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  • 20 | 30.07.2019, 18:20 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7984 | Рейтинг: +2050
..., сейчас Россия на пути эволюционных перемен, тут всё плавно, без майданов...
____________________________________
Кац, расскажи--ка нам "плавно" про "эволюцию" власти и страны и до какой жопы эта страна "доэволюционировала".

Про партию "Единая Россия" (Не всё говно ещё с нами - Вливайся!). Про "эволюцию" гопника из питерской подворотни до сцаря всея Руси. Про "эволюцию" бандюганов из 90-х в сенаторы и депутаты.

Ну и конечно-же, про свою собственную, квотную "эволюцию" из полуграмотного колхозника в преподаватели...



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