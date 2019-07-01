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Страна во мгле

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Пока наш президент стоял, скучая лицом, на питерском морском дефиле, за его спиной, далеко на восток от стучащих в Москве дубинок, вставало зарево пожаров.

Страна во мгле


На фото: Красноярский край, поселок Ванавара.

Горят леса. Общая площадь пожаров — 3 млн гектаров. Больше всего в Якутии – 1,2 млн. Красноярский край – 1 млн. Иркутская область – 700 тыс. га. В последнем случае наводнение плавно переходит в пожары.

К придуманному пропагандистами «подтоплению» впору прибавить «подгорание». И объявлять по телевизору: «В Якутии, Красноярском крае и Иркутской области отмечено подгорание лесов». Для спокойствия народа. Чтобы не пугать его масштабным бедствием.

ТАСС бодро сообщал о ситуации в Красноярском крае:

«Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры».

Поэтому, гори-горя ясно, пока не погасло в период осенних дождей.

А пока смог плывет на запад, в населенную часть страны, отравляя граждан. Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь, Челябинск, Татарстан, Башкортостан. Кто здесь считал ущерб?

Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объяснял, согласно «Интерфаксу»: «Смотрите сами: ближайшая точка базирования в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей».

Смотрим.

Содержать 5 лет захваченный Крым – не разорились. За каким-то чертом гонять стратегические бомбардировщики в окрестностях Южной Кореи тоже не разорились. Война в Сирии также укрепляет финансы. Накопить полтора десятка триллиона лишних рублей на счетах Минфина – весьма рачительно, совсем не разорительно.

А вот вложить дополнительные деньги в мониторинг лесных пожаров, закупить дополнительные самолеты, нанять людей – на это денег нет. Это дорого.

И скучающий наш лидер, в 2010-м сидевший за штурвалом Бе-200, заливавший огонь с высоты, давно охладел к порханию над пламенем. Он теперь отдает предпочтение «водным процедурам» – батискафу, наблюдением за строем военных кораблей.

Итог 20 лет. Ничего не изменилось. Россия опять в дыму от пожаров. «Россия во мгле», — писал когда-то Уэллс. Только если прошлый «кремлевский мечтатель» о чем-то грезил, то нынешний непонятно, о чем думает. Для чего он там сидит? Зачем он еще нужен стране? Да и был ли нужен хоть когда-то? Ответы тоже покрыты мглой.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 30.07.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
Смог дополз и до Уфы. и до Стерлитамака, но как уже вчера писала(КоммерсантЪ, а не я - но все же) - Башгидромет - лживая организация в отличие от Татгидромета. Процитирую еще разок:

Между тем, Башгидрометцентр в прошлый четверг объяснял дымку в воздухе в частности тем, что республика попала область повышенного давления. По данным ведомства, при слабом ветре это способствует накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы. Таким образом, Башкортостанские метеорологи не увязали смог в республике с пожарами в Сибири.

Отметим, что ранее эксперт СПЧ Григорий Куксин также заявлял, что причиной смога в Башкирии стали пожары Сибири. Он отметил, что задымленность будет зависеть от погоды.



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  • 2 | 30.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ, ПРОДАННЫХ КИТАЙЦАМ

. Китаю на десятки лет "аренды" переданы территории, значительно превышающие площадь Крыма. Согласно сведениям, полученным из источника, в дополнение к Закону о ТОР, были подписаны соглашения с КНР, согласно с которым, РФ обязуется очистить территорию отдаваемую в аренду от поселений и местных жителей
Только часть примеров (для сравнения вся площадь Крыма - менее 3 млн га):
- китаю передано более 4 млн га Забайкальского края на десятки лет (пруф)
- китаю передается под вырубку 40 процентов территории Тунгиро-Олёкминского района (пруф);
- более 20% пашни, имеющейся в Еврейской АО, находятся в аренде у китайских предприятий. Это более 25 тысяч га.
- китай арендовал в Забайкальском крае 1,7млн. га под вырубку леса ;
- уже с 2010 администрация областного города Муданцзян распоряжается 146,6 тысячами га пахотной земли в России китайцы арендовали в России 426,6 тысяч га приграничной земли на сельскохозяйственные нужды...
МЧС саботирует и имитирует тушение пожаров, МВД охраняет очаги возгорания от местных и волонтеров, в центральных СМИ полностью замалчивается информация о пожарах.
Очаги возгорания возникают вновь. Кроме того МЧС и полиция отказываются тушить пожары ночью, объясняя это тем, что по правилам не положено...



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  • 3 | 30.07.2019, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Башгидромет, впрочем как и все остальные "гидрометы", абсолютно бесполезная организация. Составляет "прогнозы" только способом "среднестатистическим", получая за это незаслуженные бабки.
Известно, что прогноз погоды при современном техническом состоянии может быть гарантирован локально в пределах 2-3 дней.
Всё остальное типа-лето будет холодным (дождливым)- полная херня.
Точно также любой может уверенно прогнозировать, что в декабре "выпадет снег"!



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  • 4 | 30.07.2019, 10:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
Но это еще не вся ложь Башгидромета.

Почти два года назад мы конкретно пострадали от выброса рутения-106.но тот же Башгидромет не только не предупредил население о том. чтобы не открывали окна, старались не бывать на улдице. не попадать под дождь. особенно с непокрытой головой,тщательно мыть открытые части тела после возвращения с улицы, сразу же стирать верхнюю одежду и т.д. - нам говорили, что французы всё врут...

Ну так вот... всё это оказалось правдой. Читайте:

Выброс радиоактивного рутения-106, зафиксированный европейскими лабораториями в конце сентября 2017 года, скорее всего произошел на российском Южном Урале — об этом, в частности, говорит маршрут распространения выброса, а количество и изотопные характеристики самого рутения свидетельствуют в пользу версии, что выброс мог произойти в процессе изготовления на российском предприятии «Маяк» радиоактивного источника для нейтринного эксперимента в Италии. К такому выводу пришли ученые из 32 стран, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. «Росатом» и «Маяк» ранее последовательно отрицали связь выброса с предприятием.

полностью по ссылке:
https://nplus1.ru/news/2019/07/29/ruthenium?fbclid=IwAR1UIIi
uw_3nkgJOwJCNmHbU4VjSiWTSwze2yu1SmzVxQOvnmYOaWcuOpuk

короткая:
https://clck.ru/HLi2B



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  • 5 | 30.07.2019, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
Нынешний всплеск почти на 7% онкозаболеваний в регионе не связан ли с этим выбросом рутения?



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  • 6 | 30.07.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Путину, в связи с "задымлением" РФ и "в целях заботы о здороье населения" (подчеркиваю, НЕ граждан а именно НАСЕЛЕНИЯ), будет повод поднять цены на табачные изделия,-этот скрепоносец во всем найдет выгоду для себя любимого...



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  • 7 | 30.07.2019, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Лукашенко собрался разогнать белорусский Гидрометцентр
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромета).

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко во вторник.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их (Белгидромета - ИФ) прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".



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  • 8 | 30.07.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Леса специально поджигают лесо-заготовляющие компании. Когда горит лес, то в большинстве случаев, сгорает лишь кора и ветви, а вот сам ствол остается целым. Их выгода заключается в том, что они скупают у государства сгоревшие гектары тайги за бесценок, которые они сами спалили, а затем продают по очень завышенным ценам.
Как грится: "Ничего личного, жто просто бизнес"... мать иху так!!!



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  • 9 | 30.07.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
Дым от горящих лесов в Сибири сегодня может достигнуть Аляски
Это прогнозируют в Гринпис. Экологи надеются, что на потушить масштабные пожары могут только сильные дожди. В Сибири огнём охвачено уже больше трёх миллионов гектаров леса.

Всего лишь за сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти на 200 тысяч гектаров, а за неделю примерно на полтора миллиона, пишет газета «КоммерсантЪ». Хуже всего ситуация в Якутии там полыхает больше 1,4 миллионов гектаров леса. Ещё миллион горит в Красноярском крае и почти столько же в Иркутской области.
_______________________________
А знаете. что делает МЧС в Сибире? Ни за что не угадаете!

ХОДЯТ КРЕСТНЫМ ХОДОМ С ПОПАМИ!!!! Вместо тушения пожаров.



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  • 10 | 30.07.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрел в инете количество пожарных самолетов уровня Бе по странам.
Так вот, в США их 100 шт, в Канаде 50 единиц, в РФ- 9, в Австралии почему вместе с Велиобритапией якобы 56.
Получается, что по эффективной пожарной технике мы на последнем месте.
Вместе с этим мы первые в мире по количеству пожарных генералов и полковником.



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  • 11 | 30.07.2019, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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..........." нынешний непонятно, о чем думает. Для чего он там сидит?
Зачем он еще нужен стране? Да и был ли нужен хоть когда-то? ...."
================================================
КАК зачем нужен ? Для афторитетууу , за бугром !
Сперва Колонизация и Деградация !
Потом " демократизация " перед крепостничеством !



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  • 12 | 30.07.2019, 15:41 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38595 | Рейтинг: +6474,6
А чё в этом необычного?

Помните как коммуняки осушили все болота Подмосковья, ухлопав на это уйму бабла.

Посля сухой торфяник полыхнул. В то время был в Москве. Вот это был смог!!!

Спалив на тушение уйму бабла, тАвАрищи, порешили болота залить водой, благо что бабла на все коммуняцкие экскременты в России уйма.



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  • 13 | 30.07.2019, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 30.07.2019, 15:41 | Автор: Вдумчивый

А чё в этом необычного?

Помните как коммуняки осушили все болота Подмосковья, ухлопав на это уйму бабла.

Посля сухой торфяник полыхнул. В то время был в Москве. Вот это был смог!!!
Спалив на тушение уйму бабла, тАвАрищи, порешили болота залить водой, благо что бабла на все коммуняцкие экскременты в России уйма.
========================================================

По твоему лес сибирский как и болото подмосковья гори огнем , но вот смог не накрывал пол страны от пожаров , при коммунистах .
Сейчас горит 3 миллиона га леса Сибири
Вот беда , леса горят а воды потушить не на чем подвезти ..
А с другого конца Сибири , Байкал топит грязные воды экологических катастроф !
Хорошо , что " ушли проклятые " коммунисты ! Жить стало
" веселей "



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  • 14 | 30.07.2019, 17:01 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38595 | Рейтинг: +6474,6
13 | 30.07.2019, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
===
Вы радуйтесь, что тАвАрищи реки Сибири вспять повернуть не успели, хотя Байкал бумажным комбинатом всё же засрать успели.



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  • 15 | 30.07.2019, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
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- пришло ли время метить шлюх?



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нашел сайт позволяющий оценить реальные масштабы события.

Площадь лесных пожаров сравним с размерами Западной Европы.

Для природы это обычные лесные пожары - биотопливо растет под лучами Солнца,когда его слишком много - леса выгорают, площадь лесов настолько велика что не представляется возможным ни освоить эти территории, ни рубить леса с пользой - неоткуда взять такую армию дровосеков,техники,пилорам,
и просто нереально потушить такие масштабы горящего биотоплива неосвоенного человеком для своих нужд.

https://spacegid.com/pogoda-v-mire.html

откройте сайт "Погода в мире"
первая верхняя картинка не интерактивна
прокрутите вторую картинку
увидите на правом верхнем углу "ветер"
один щелчок левой кнопкой на "ветер"
откроется боковая панель со списком погодных явлений
нажмите левой на "концентрация СО"
закройте боковую панель нажав на белый крестик в красном круге
подтащите Дальний Восток
нажмите левой кнопкой мыши на любое место на карте,не задевая названия населенных пунктов - увидите значения концентрации СО
сравните концентрацию углекислого газа над океаном ,над Башкирией,над красными пятнами Дальнего Востока,Китая,Казахстана.США,Бразилии,Африки - от бурной деятельности в Штатах к востоку от США даже Атлантика покраснела

просто Россия взяла так много территорий что не в состоянии их ни освоить,ни мониторить.



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  • 17 | 30.07.2019, 21:06 | Автор: Не зарегистрирован
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В течение последних 10 лет многовековые таежные массивы по всей России ежегодно сокращаются примерно на 5 миллионов гектаров.Объемы восстановительных работ настолько незначительны, что оказываются ничтожными.

Каков итог?
Вместе с деревьями, представляющими «хозяйственную ценность», гибнут растительные ассоциации, животный мир. Те животные, которые успевают уйти, лишаются привычного ареала обитания. Таким образом, из-за пожаров и воздействия человека гибнет весь таежный биогеоценоз.



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  • 18 | 30.07.2019, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 30.07.2019, 17:01 | Автор: Вдумчивый

Вы радуйтесь, что тАвАрищи реки Сибири вспять повернуть не успели, хотя Байкал бумажным комбинатом всё же засрать успели.
==============================================


Комбинат прекратил свою работу 25 декабря 2013 года 28 декабря 2013 года президентом России Владимиром Путиным было подписано распоряжение о создании на территории закрывшегося комбината экспоцентра «Заповедники России»
Не знаешь , за шесть лет сколько ушло бюджетных средств на очистку " засранных " гектаров ?



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  • 19 | 30.07.2019, 21:15 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 30.07.2019, 18:19 | Автор: Иннокентий Иванов
.............." просто нереально потушить такие масштабы горящего биотоплива неосвоенного человеком для своих нужд..........................."
=======================================

Ну а что? Здоровый капиталистический подход.

По информации Википедии, 15 млн кв.км территории России покрывает тайга. Это ни много ни мало 1,5 млрд гектаров.

Даже если мы и потеряли с 2008 года 50 млн из них – это же такие мелочи, правда? Даже остатка хватит еще на 290 лет разработки!

Так чего же ее беречь? Нехай себе горит!



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  • 20 | 30.07.2019, 21:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Грядет что- то черное!
И это ,кажется, не пиво...?



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