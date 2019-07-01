Страна во мгле ...

Пока наш президент стоял, скучая лицом, на питерском морском дефиле, за его спиной, далеко на восток от стучащих в Москве дубинок, вставало зарево пожаров.На фото: Красноярский край, поселок Ванавара.Горят леса. Общая площадь пожаров — 3 млн гектаров. Больше всего в Якутии – 1,2 млн. Красноярский край – 1 млн. Иркутская область – 700 тыс. га. В последнем случае наводнение плавно переходит в пожары.К придуманному пропагандистами «подтоплению» впору прибавить «подгорание». И объявлять по телевизору: «В Якутии, Красноярском крае и Иркутской области отмечено подгорание лесов». Для спокойствия народа. Чтобы не пугать его масштабным бедствием.ТАСС бодро сообщал о ситуации в Красноярском крае:«Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры».Поэтому, гори-горя ясно, пока не погасло в период осенних дождей.А пока смог плывет на запад, в населенную часть страны, отравляя граждан. Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь, Челябинск, Татарстан, Башкортостан. Кто здесь считал ущерб?Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объяснял, согласно «Интерфаксу»: «Смотрите сами: ближайшая точка базирования в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей».Смотрим.Содержать 5 лет захваченный Крым – не разорились. За каким-то чертом гонять стратегические бомбардировщики в окрестностях Южной Кореи тоже не разорились. Война в Сирии также укрепляет финансы. Накопить полтора десятка триллиона лишних рублей на счетах Минфина – весьма рачительно, совсем не разорительно.А вот вложить дополнительные деньги в мониторинг лесных пожаров, закупить дополнительные самолеты, нанять людей – на это денег нет. Это дорого.И скучающий наш лидер, в 2010-м сидевший за штурвалом Бе-200, заливавший огонь с высоты, давно охладел к порханию над пламенем. Он теперь отдает предпочтение «водным процедурам» – батискафу, наблюдением за строем военных кораблей.Итог 20 лет. Ничего не изменилось. Россия опять в дыму от пожаров. «Россия во мгле», — писал когда-то Уэллс. Только если прошлый «кремлевский мечтатель» о чем-то грезил, то нынешний непонятно, о чем думает. Для чего он там сидит? Зачем он еще нужен стране? Да и был ли нужен хоть когда-то? Ответы тоже покрыты мглой.