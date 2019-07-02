Андрей Иванов — обозреватель портала «Правда ПФО». Ох уж эта псевдо-оппозиционная Уфа. Каждый заметный деятель Уфимского Фейсбука (тм) считает своим долгом написать пост о том, как он поддерживает митингующих в Москве и возмущен действиями федеральных властей. При этом все так пафосно, принципиально, с придыханиями и праведным гневом.И только единицы при этом осмеливаются критиковать то, что происходит непосредственно в Башкортостане — хотя в данном случае от голоса уфимцев может зависеть гораздо больше, чем в московском случае.Но нет: поддерживать Навального и ненавидеть абстрактную «Единую Россию» из Уфы легко и приятно. А вот критиковать воровство и беспредел, совершаемый теми, с кем только вчера обнимался на Дне пиарщика, премии «Коммерсанта» или Диджитал в Курултае — оно куда опаснее, поэтому мы молчим, да.В этой связи вспоминается реальный (говорят) случай на одном выпускном. Школьник очень похоже изображает Путина, зал аплодирует. После выступления один из родителей подходит к нему и говорит: «ой, ты такой молодец, так похоже Путина пародируешь. А слабо директора твоей школы изобразить?». Мальчик покрывается холодным потом и мямлит: «вы что, Путин далеко, а директор мне и аттестат запороть может».Из Facebook.