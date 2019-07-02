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Псевдо-оппозиционная Уфа

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Андрей Иванов — обозреватель портала «Правда ПФО». Ох уж эта псевдо-оппозиционная Уфа. Каждый заметный деятель Уфимского Фейсбука (тм) считает своим долгом написать пост о том, как он поддерживает митингующих в Москве и возмущен действиями федеральных властей. При этом все так пафосно, принципиально, с придыханиями и праведным гневом.

Псевдо-оппозиционная Уфа


И только единицы при этом осмеливаются критиковать то, что происходит непосредственно в Башкортостане — хотя в данном случае от голоса уфимцев может зависеть гораздо больше, чем в московском случае.

Но нет: поддерживать Навального и ненавидеть абстрактную «Единую Россию» из Уфы легко и приятно. А вот критиковать воровство и беспредел, совершаемый теми, с кем только вчера обнимался на Дне пиарщика, премии «Коммерсанта» или Диджитал в Курултае — оно куда опаснее, поэтому мы молчим, да.

В этой связи вспоминается реальный (говорят) случай на одном выпускном. Школьник очень похоже изображает Путина, зал аплодирует. После выступления один из родителей подходит к нему и говорит: «ой, ты такой молодец, так похоже Путина пародируешь. А слабо директора твоей школы изобразить?». Мальчик покрывается холодным потом и мямлит: «вы что, Путин далеко, а директор мне и аттестат запороть может».

Из Facebook.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 31.07.2019, 09:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64955 | Рейтинг: +12209,2
Прокрутила весь июль у автора поста в ФБ - не нашла критики того , "что происходит непосредственно в Башкортостане"
Зато в ленте ФБ дофига вот таких вот постов. как у автора - во всем виноват Навальный и его сторонники. Прямо вал!
Совпадение? Не думаю.©



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 31.07.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не понял!
Оно нас что, жизни лишило поучить?!
Само лучше бы расскзало как критиковало тех, " с кем только вчера обнималось на Дне пиарщика, премии «Коммерсанта» или Диджитал в Курултае"...
Пустобрех млять!!!



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  • Гость
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  • 3 | 31.07.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокрутила весь июль у автора поста в ФБ - не нашла критики того , "что происходит непосредственно в Башкортостане"
Зато в ленте ФБ дофига вот таких вот постов. как у автора - во всем виноват Навальный и его сторонники. Прямо вал!
Совпадение? Не думаю.©
============
Кухарочка, ты когда этот бред пишешь, случайно себя редактором "Нью-Йорк стрит Джорнел" не чувствуешь? Ну там очечки на золотой цепочке на кончике носа, офис на 125-м этаже на Таймс-сквер, пять телефонов, факсы, молоденький чернокожий секретарь, и все такое?



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2

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  • Гость
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  • 4 | 31.07.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лен, хавно вопрос.. кода мурзагулов энд Ко ответят на простой вопрос (для тупых - Зуляпе и каца ) -что для тебя Родина?
Ты давно ответила... а остальные (кроме Яс Пень) хнёй маются
И так , задаю вопрос для "пипла" - ЧТО для Вас РОДИНА?
турк



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  • Гость
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  • 5 | 31.07.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
меня нескока дней не будет.. поеду к Евкурову..
ОО , спец для тебя и Корнея
Брат приехал в гости ...именно ОН евкурова поступал в наше ПТУ (РКПУ)



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0

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  • Гость
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  • 6 | 31.07.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.07.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
меня нескока дней не будет.. поеду к Евкурову..
ОО , спец для тебя и Корнея
Брат приехал в гости ...именно ОН евкурова поступал в наше ПТУ (РКПУ)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Турк! Удачной встречи! Лишнего не пей и о политике с братом сильно не спорь, а то брат пойдёт на брата, а это, сам понимаешь, гражданская война! А оно нам всем надо? Евкурову большой привет от ОО! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 7 | 31.07.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Погодите, после 8 сентября глава вам покажет кузькину мать и без вашей критики.
еще ялялов сядет премьером.
республиканский бюджет будет трещать по швам, как 7 лет трещал городской.
Власть-то сладкая она для чего? -вот как раз для этого.
А пикните - попробуйте - по шеям слишком жесткие меры, тут вам не хамитов



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  • Гость
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  • 8 | 31.07.2019, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Погодите, после 8 сентября глава вам покажет кузькину мать и без вашей критики.
еще ялялов сядет премьером.
республиканский бюджет будет трещать по швам, как 7 лет трещал городской.
Власть-то сладкая она для чего? -вот как раз для этого.
А пикните - попробуйте - по шеям слишком жесткие меры, тут вам не хамитов



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  • Гость
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  • 9 | 31.07.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11-му!!!
"Считаю ваши вбросы про Ялалого-премьера - лишенные вообще какого либо основания. Уголовные дела по его замам еще не закрыты..."
============================================================
===
Вы можете считать.....
Только уголовные дела по замам (вернее, по ялалову) уже погасили и будут закрыты.
"Про Уфу" Рамиль.Рахметов уже не может как раньше освещать ход судебных заседаний - запрещено властью.
У премьера ялалова не будет неприкосновенности, но для ялалова это что-нибудь меняет?
Ничего.
Защита ялалова властью региона превыше всяких ваших сенаторских неприкосновенностей. он сам себе будущая власть!!!



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0

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  • Эксперт
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  • 10 | 31.07.2019, 16:36 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37728 | Рейтинг: +5516,1
Всё прогнило. Страна в пожарах, а плешивый решил спрятаться под водой в батискафе!



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  • Участник
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  • 11 | 31.07.2019, 19:18 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3721 | Рейтинг: -300,6
Турка

огурец с собой незабудь захватить, ато Евкуров заждался тебя в Юматово с фанфуриком.



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.............15 ноября 1977 года в Днепропетровской клинической больнице скорой помощи, умерла Вера Быкова. Предварительная причина смерти – отравление грибами. Но сестра погибшей, Надежда утверждает, что причиной отравления стали вовсе не грибы, а компот из сухофруктов, который она приготовила накануне. ..............

- есть желающие продолжения?



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