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Подковерная суета в белом доме Башкирии

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Министр экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин ушел в отставку. Его уход формально состоялся по собственному желанию, но собеседники „Ъ“ выдвинули несколько других причин. По одной из них, министр не справился с объемом работ и не нашел общего языка со своими заместителями, поменять которых полномочий не имел. По другой, он мог стать жертвой разногласий внутри администрации господина Хабирова.

Подковерная суета в белом доме Башкирии


Администрация главы Башкирии вчера официально объявила об отставке министра экологии и природопользования республики Мирхайдара Фатхуллина.

Он работал в команде Радия Хабирова с ноября 2018 года и, по информации Ъ, был креатурой первого заместителя главы администрации республики Рината Баширова.

Как выяснил „Ъ“, указ об увольнении министра был подписан еще в пятницу. Господин Фатхуллин написал заявление об уходе по собственному желанию в начале прошлой недели, а затем взял несколько дней отпуска и уехал из Уфы, сообщил информированный источник.

Один из собеседников в окружении Радия Хабирова сообщил „Ъ“, что, хотя отставка была добровольной, в администрации врио главы считают, что министр экологии плохо справился с поставленной перед ним задачей наведения порядка на рынке добычи природных ресурсов в Зауралье.

Он опытный чиновник, но на этом месте нужен другой тип руководителя — более решительный и умеющий вести боевые действия с нелегалами»,— отметил источник.

Собеседник из окружения Мирхайдара Фатхуллина, напротив, утверждает, что при нем министерство впервые за последние годы вообще начало заниматься борьбой с нелегальными добытчиками камня: «Он расшевелил работу министерства, сформировал мобильные группы, которые, в том числе под видом туристов, ночами и по выходным выезжали на карьеры, ловили, что называется, за руку нарушителей и направляли материалы в правоохранительные органы. Фатхуллин лично принимал участие в этих рейдах — за полгода их было около 850. Возбуждены сотни административных дел. В МВД направлены материалы для возбуждения уголовных дел с суммой ущерба 100 млн руб.».

«В общем, врагов он себе нажил достаточно»,— отметил собеседник. Он добавил, что у министра были серьезные разногласия как минимум с двумя из пяти заместителей, которым он не доверял, но поменять не мог, так как это полномочия главы республики. Два источника в министерстве сообщили, что слухи об отставке министра ходили с весны, и их связывали, в том числе с разногласиями в администрации Радия Хабирова. В ведомстве знают, что «в какой-то момент Мирхайдару Фатхуллину самому перестала нравиться эта работа» и «кажется, он не был морально готов к поручениям, которые приходили из администрации, и к такому объему работ».

Напомним, что в Башкирию Мирхайдар Фатхуллин перевелся в 2018 году из правительства Свердловской области, где работал с 2014 года. В областном правительстве он занимал должность заместителя директора департамента кадровой политики и контроля.

По данным „Ъ“, вчера утром Мирхайдар Фатхуллин разослал сотрудникам ведомства электронные письма, в которых сообщил, что «был вынужден подать в отставку в силу обстоятельств, которые сильнее нас». Он поблагодарил подчиненных «за продуктивную совместную работу», отметив, что некоторые из них «заслуженно продвинулись по службе». «Не сомневаюсь, что новый руководитель министерства будет мудрым и оценит каждого из вас по достоинству»,— заключил он.

Для комментариев экс-министр вчера был не доступен и не отвечал на телефонные звонки. Его аккаунт в социальной сети Facebook после запроса „Ъ“ был удален.

По данным источников „Ъ“, на место министра экологии рассматривается кандидатура судьи арбитражного суда Башкирии 52-летнего Урала Искандарова, работающего в суде с 1994 года. Господин Искандаров заявил „Ъ“, что такое кадровое предложение ему не поступало.

Председатель Союза экологов республики Александр Веселов отмечает, что Мирхайдар Фатхуллин зарекомендовал себя как «порядочный, интеллигентный человек, который хотел изменить статус министерства, повысить его эффективность, но, к сожалению, сделать этого не смог». «На мой взгляд, его подвело отсутствие необходимого управленческого и политического опыта,— отметил собеседник.— Природопользование и экология взаимодействуют со многими смежными сферами: промышленностью, сельским хозяйством. Тут надо уметь выстраивать отношения. Но коллектив нового министра не принял, его усилия начали блокировать, под конец уже просто не давали работать». По мнению господина Веселова, работу в таком ведомстве потянет только человек «с опытом и квалификацией в области природопользования». «Это должен быть человек уровня бывшего главы Росприроднадзора Юрия Дудникова, но он в 2018 году возглавил „Уфаоргсинтез“ и вряд ли согласится вернуться на госслужбу. В то, что в таком сложном с точки зрения экологии регионе как Башкирия министерством экологии и природопользования эффективно может руководить человек из другой отрасли я категорически не верю»,— заключил собеседник.

Наталья Павлова, Булат Баширов, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 31.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
при нем министерство впервые за последние годы вообще начало заниматься борьбой с нелегальными добытчиками камня
==============================
А добычей какмня в стране башкир занимаются чеченцы, для которых закон не писан, вот он и решил уйти....



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2

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  • Гость
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  • 2 | 31.07.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они и лесом не брезгуют. 100% монополия на лес в Белорецком районе. Тихо покуривая в стороне завидуйте, аборигены. Ну а если хватит духу, то езжайте в Чехию и рубите там бесконтрольно буковые леса, варите в их самоварах бензин.



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2

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  • Участник
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  • 3 | 31.07.2019, 12:06 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4571 | Рейтинг: -719,5
2 | 31.07.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Они и лесом не брезгуют. 100% монополия на лес в Белорецком районе. Тихо покуривая в стороне завидуйте, аборигены. Ну а если хватит духу, то езжайте в Чехию и рубите там бесконтрольно буковые леса, варите в их самоварах бензин.
-------------------------------
Ты что хотел сказать то? Кто такие аборигены? Если чехи держать масть по всей России, то абориген ты есть.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 31.07.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо министр прищемил хвост тем "уважаемым людям", кто исправно вносит в высшие кабинеты РБ! Такого ему или кому другому никогда не простят! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 31.07.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чём тут чехи? Чеченцы живут в Чечне! А чехи-в Чехии.Ужели даже этому в уфимских школах не учат? Или ЧЕХИ скупают лес?Тогда пардон...



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  • Гость
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  • 6 | 31.07.2019, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интриги не вел ,вот и "не справился". Держатся крепко бездельники,но классные интриганы - такова сложившаяся кадровая устойчивость в регионе. Они сидят при любом первом лице республики,умеют плести интриги ,угождать и нашим и вашим.



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