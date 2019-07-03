Верховный суд Башкирии своих не сдает

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Лилии Чанышевы: Как миним ...

Уважаемые! У кого есть возможность, соберите как можно больше информац ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сухарев снова дуркует?

Никакая путинская пропаганда неизменит моего мнения о грузинах как об ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Верховный суд Башкирии ...

Верховный суд Башкортостана в среду отказался удовлетворить апелляционную ...
  1.08.2019   39654    17

С ветерком и комфортом, ...

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», два контракта госкомитета по транспорту и ...
  1.08.2019   36714    10

Загоны для недовольных ...

По словам Ахмадинурова, после принятия Госсобранием поправок, сокративших ...
  1.08.2019   22616    8

Хабиров назвал число ...

Он пообещал сделать максимум для решения проблемы. На своих страницах в ...
  1.08.2019   15734    10

Поднялись с колен и ...

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары. Самые популярные товары ...
  1.08.2019   41577    5

Последние публикации
Верховный суд Башкирии ...

Верховный суд Башкортостана в среду отказался удовлетворить апелляционную ...
  1.08.2019   40699    17

С ветерком и комфортом, ...

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», два контракта госкомитета по транспорту и ...
  1.08.2019   40515    10

Загоны для недовольных ...

По словам Ахмадинурова, после принятия Госсобранием поправок, сокративших ...
  1.08.2019   26348    8

Хабиров назвал число ...

Он пообещал сделать максимум для решения проблемы. На своих страницах в ...
  1.08.2019   39980    10

Поднялись с колен и ...

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары. Самые популярные товары ...
  1.08.2019   39450    5

Человек по имени раз ...

Я уже рассказывал устно об этом дивном эпизоде. В ясный субботний вечер 27 июля ...
  1.08.2019   43314    2

Хуже сталинизма: Это уже ...

Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток из-за видео, ...
  1.08.2019   11354    3

Семен Слепаков: ...

Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили ...
  1.08.2019   19590    5

Псевдо-оппозиционная Уфа ...

Андрей Иванов — обозреватель портала «Правда ПФО». Ох уж эта ...
  31.07.2019   36761    13

Подковерная суета в ...

Министр экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин ушел в ...
  31.07.2019   12736    9

Читаемое за месяц
Она утонула - 2 ...

Погибшие 1 июля на атомной подводной лодке, со всей очевидностью, погибли на ...
  3.07.2019   14163    68

Быдло в пиджаке. ...

Галерея щедринских и гоголевских правителей России пополнилась новым ...
  3.07.2019   24313    16

Последствия двадцати лет ...

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России. Россия ...
  3.07.2019   23380    21

За грязь и бурьян. ...

Он не сможет работать в правительственных учреждениях. На оперативном совещании ...
  3.07.2019   32194    27

Самые умные выпускники ...

70% выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Башкирии, выбрали вузы за ...
  3.07.2019   22651    30



Верховный суд Башкирии своих не сдает

Оценили
0


Верховный суд Башкортостана в среду отказался удовлетворить апелляционную жалобу координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой на отказ зарегистрировать ее кандидатом на выборах в горсовет.

Верховный суд Башкирии своих не сдает


Напомним, что 6 июля Чанышева, выдвинувшаяся кандидатом на дополнительных выборах в горсовет Уфы по 8-му избирательному округу, получила отказ в регистрации. Рабочая группа горизбиркома по проверке подписных листов пришла к выводу, что из 246 представленных активисткой подписей избирателей 27 или 10,98% были признаны недостоверными, что, по мнению комиссии, превысило допустимый 10-процентный лимит недостоверных подписей. Все 27 подписей были забракованы привлеченными к проверке специалистами экспертно-криминалистического центра и управления по вопросам миграции МВД по Башкортостану. Объяснений, чьи именно подписи и на каком основании были признаны недействительными, Чанышева не получила и обжаловала отказ в регистрации в суде.

19 июля Советский райсуд Уфы признал законным решение горизбиркома. Ходатайства Чанышевой и ее представителей о проведении независимой экспертизы подписных листов, а также о вызове в суд и допросе самих экспертов МВД, избирателей, чьи подписи были признаны недостоверными, сборщиков подписей были отклонены. Мотивируя отказ, суд сослался на "презумпцию добросовестности" госслужащих. Судья, собственноручно исследовав подписные листы в заседании, обнаружил еще одну недостоверную подпись и отказался удовлетворить жалобу активистки.

Решение райсуда Лилия Чанышева обжаловала в апелляционной инстанции.

— Единственная задача горизбиркома — обеспечить честные выборы, — заявила в заседании в Верховном суде Лилия Чанышева. — Комиссия же не допускает меня именно как независимого кандидата, оппонирующего власти. Получается, что комиссия на деле обслуживает интересы власти, интересы врио главы республики Хабирова и мэра Уфы Мустафина. Если бы меня допустили до выборов, я бы их выиграла и смогла бы представлять в горсовете реальные интересы граждан.

Ходатайства активистки о проведении независимой экспертизы ее подписных листов и о вызове в суд приведенных ею свидетелей — избирателей, поставивших за нее подпись, и сборщиков подписей, — были отклонены. Суд заявил, что свидетелей Чанышева должна была представить в первой инстанции. Возражения активистки, что она лишь на заседании в Советском райсуде смогла, наконец, узнать, чьи именно подписи были забракованы горизбиркомом, и что она безуспешно настаивала на вызове этих избирателей в суд, были оставлены без внимания.

Суд отказался также исследовать и приобщить к делу представленные 13 письменных заявлений от избирателей, а также шесть видеозаписей, на которых граждане заявляли о том, что они собственноручно поставили свою подпись за активистку.

— Единственное, в чем суд пошел нам навстречу —он приобщил к делу справку из МВД, согласно, которой избиратель Валентина Викулова, объявленная ранее экспертами МВД "умершей в 2012 году", все-таки оказалась жива и ее подпись, поставленная за меня, вполне достоверна, — рассказала Чанышева в перерыве заседания. — Но было смешно слушать, как представители горизбиркома объясняли, что, якобы, в базе данных МВД произошло какое-то "наслоение данных", в результате чего одну Викулову эксперты спутали с другой. Между прочим, наша Викулова пришла в Верховный суд и была готова подтвердить, что она поставила за меня подпись, но суд отказался ее заслушивать.

После пятиминутного перерыва суд, оглашая резолютивную часть решения, объявил, что в удовлетворении жалобы активистки отказывает.

Как заявила Лилия Чанышева, решение Верховного суда будет обжаловано в кассационной инстанции.

Напомним также, что в минувшую субботу активисты уфимского штаба Навального провели одиночные пикеты с протестом против недопуска независимых кандидатов на выборы.

Идель.Реалии
Оригинал публикации

***

Отказ оформили без свидетелей

ВС не стал разбираться с подписями в поддержку выдвижения Лилии Чанышевой.

Верховный суд Башкирии вчера оставил в силе отказное решение горизбиркома Уфы, не допустившего до выборов в горсовет Лилию Чанышеву — руководителя уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального. Активистка снова просила суд назначить независимую экспертизу подписей избирателей, собранных в ее поддержку и забракованных экспертами МВД, а также заслушать свидетелей, подтверждающих участие в сборе подписей.

Во всех ходатайствах суд отказал. Представители комиссии согласились признать действительность лишь одной из 27 забракованных подписей в поддержку активистки. По мнению юристов, суд, по сути, лишил Лилию Чанышеву права на защиту.

Активистка штаба Алексея Навального Лилия Чанышева вчера в Верховном суде Башкирии не смогла добиться отмены решения городской комиссии, отказавшейся зарегистрировать ее кандидатом в депутаты горсовета Уфы по восьмому избирательному округу. Ранее такое же решение принял Советский районный суд Уфы. Лилия Чанышева шла самовыдвиженцем в округе, где «Единая Россия» выставила бывшего вице-мэра по строительству Артура Хромца. В свою поддержку активистка собрала 246 подписей избирателей при необходимых 224. Сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД Федор Балдин и сотрудники Федеральной миграционной службы признали недействительными 28 подписей, или 11% при допустимых 10%. В 19 подписях, как сочли проверяющие, избиратели не сами заполнили даты в подписных листах. Одну подпись — жительницы Уфы Валентины Викуловой — в МВД забраковали, уведомив, что избирательница с таким именем и фамилией умерла.

Подпись госпожи Викуловой лично брал юрист уфимского штаба Алексея Навального Федор Телин. Вчера юристы компании ArtLex, привлеченные по контракту горизбиркомом, признали эту ошибку. Они сообщили, что в УФМС перепутали паспортные данные избирательницы с ее полной тезкой, которая действительно умерла несколько лет назад. В итоге комиссия согласилась признать подпись Валентины Викуловой достоверной.

Однако на допуск Лилии Чанышевой это решение не повлияло: для регистрации ей нужно было признать достоверными как минимум еще три подписи.

На процессе истец заявила несколько ходатайств, в том числе о приобщении к делу шести видеозаписей и 13 заявлений избирателей, в которых они подтверждают, что собственноручно заполняли подписные листы, включая дату и подпись. Кроме того, Лилия Чанышева настаивала, чтобы суд назначил проведение экспертизы подписей независимой организацией, так как она «не доверяет результатам графологической экспертизы графолога МВД». На процесс с истцом пришли четыре избирателя, которые подписались за ее выдвижение. Лилия Чанышева просила суд заслушать их показания.

Представители комиссии выступили против удовлетворения всех ходатайств, и суд их поддержал. Районный суд, напомним, также отказал в назначении независимой экспертизы и заслушивании свидетелей. Тогда он сослался на «презумпцию добросовестности госслужащих» — сотрудников МВД, проверявших подписи.

Дополнительные выборы в горсовет Уфы по двум округам пройдут 8 сентября. В округе №8, где планировала выдвигаться Лилия Чанышева, зарегистрировано семь кандидатов — от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», партии «Зеленые», «Справедливой России», а также ее тезка Лилия Чанышева, которая работает адвокатом Гильдии российских адвокатов и участвует в выборах как самовыдвиженец. Напомним, что изначально в этом округе были выдвинуты три кандидата с фамилией Чанышева.

Представитель Лилии Чанышевой Федор Телин на процессе заявил, что избирательная комиссия нарушила принцип равенства кандидатов, приняв решение об отказе в регистрации активистке 6 июля — менее чем за двое суток со дня заседания рабочей группы, где рассматривалось заключение экспертов МВД о качестве подписей. Решение об отказе другим кандидатам было вынесено позже. Кроме того, отметил юрист, комиссия не учла, что у кандидата не было причин подделывать подписи: она уже набрала необходимые 224 подписи и фабриковать еще 22 «было незачем».

Лилия Чанышевой на процессе заявила, что считает причиной отказа в допуске на выборы ее гражданскую позицию. «Я выступаю против действующей власти, за независимые суды, честные выборы и СМИ без цензуры. А горизбирком, также как и суд, который отказывает мне в вызове свидетелей и проведении независимой экспертизы, обслуживает властные интересы Хабирова (Радия Хабирова, врио главы республики.— “Ъ-Уфа”) и Мустафина (Ульфата Мустафина, сити-менеджера Уфы.— “Ъ-Уфа”)»,— заявила она.

Федор Телин сообщил, что намерен подавать кассационную жалобу на решение ВС.

Юрист «Правозащиты Открытки» Юрий Сидоров считает, что шансов переубедить суд в кассации нет. По его мнению, «и первая, и вторая инстанция суда лишили кандидата права на судебную защиту». «Конституционный суд гарантирует право на альтернативную экспертизу подписей, но это право годами игнорируется в судах. С другой стороны, Лилия Чанышева, зная о такой практике, могла сама подготовить к процессу альтернативную почерковедческую экспертизу. Кроме того, в избиркоме были допущены грубые нарушения ее прав — ей не дали возможности представить возражения на заключение рабочей группы, но кандидат почему-то в заявлении на это не указала»,— отметил эксперт.

Влада Шипилова, Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.08.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единственная задача горизбиркома — обеспечить честные выборы, — заявила в заседании в Верховном суде Лилия Чанышева.
=========================================
Многоуважаемая мной Лилия Чанышева, ошибается.
Единственная задача горизбиркома — недопустить чесных и порядочных людей на выборы. Туда допускают только жуликов и воров,- то бишь едрососов.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.08.2019, 10:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30422 | Рейтинг: -709,1
Алексей Навальный
Очень странные дела
29.07.2019,

У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое.

Могу лежать в стоге сена в мае месяце и есть лимоны, фаршированные всеми видами орехов. При этом, что такое аллергия я хорошо знаю. У жены она на распускающиеся почки растений. Раняя весна ненавидимое ею время года. Соответственно, мы искали признаки аллергии у детей, и я много чего прочел на эту тему. Это была предыстория. Теперь история.

Четвертый день моего пребывания под арестом. Ем то же самое, что и все. Бытовые условия ровно те же самые, что и у всех остальных пятерых арестантов.

Мало того, ровно в этой же камере на этой же шконке я провел десять суток совсем недавно — две недели назад.

Это мой девятый или десятый арест. За все время я обращался к врачу один раз, когда простудился и была высокая температура. Постельное белье у меня свое. Из тюремной сумки, которая всегда наготове. Там же лежит мыло, зубная паста и все такое прочее. Всем этим я пользовался две недели назад.

На прогулке мои сокамерники замечают, что у меня красная шея. Это обед субботы. Все митингуют, я слышу обрывочные новости по радио и завидую.

Через час чувствую, что горят лоб и кожа вокруг глаз. Дискомфорт, но легкий, не такой, чтобы обращаться к врачу, — пройдет. Зеркала в камере нет, только кусок зеркальной пленки над раковиной. В него ничего не видно. Сокамерники говорят, что лоб покраснел.

Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются.

Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется?

Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался.

Честно говоря, вспоминая Кара-Мурзу и Верзилова, пришла в голову мысль: может, тоже отравили? Поэтому старался лежать и анализировать, не становится ли труднее дышать, чтобы сразу потребовать скорую в таком случае.

Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу.

Пришедшая фельдшер посмотрела на меня таким же взглядом и сразу вызвала скорую. Глянув в зеркало, я понял, почему такая реакция. Посмотрите на мое фото после того, как мне в лицо прыснули зеленкой:

И представьте, что я опух в пять раз сильнее. Глаза-щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее.

В палате гкб 64, когда отек начал спадать(!)
Врачи скорой сразу сказали, что надо везти в больницу. И еще в спецприемнике мне вкололи внутримышечно супрастин и преднизолон. Потом еще преднизолон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним.

От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца.

Сейчас на такого, который пил неделю. В больнице, с одной стороны, начали лечить, и врачи пошли косяками, с другой — началась странная фигня. Полиция у двери палаты. Моих знакомых врачей не пускают. Адвоката не пускают. Моим врачам и адвокату диагноз не говорят, ссылаясь на врачебную тайну, зато выходит развернутый комментарий Интерфаксу, где выдают диагноз, который мне не говорили.

Ну то есть ведут себя так, как будто надо что-то скрыть на всякий случай. Зачем? Не понимаю. Что в итоге сказали врачи? В истории медицины зафиксированы случаи, когда у человека внезапно возникает аллергия. Жил ты из года в год, мыл руки этим мылом и вдруг — хренакс! — опух от него за ночь.

Вот и у меня контактный дерматит. Дотронулся до чего-то, скорее всего, до мыла или другой косметики, и началась внезапная острая аллергическая реакция.

Косметики, сами понимаете, в камере немного. Значит, мыло. Вот я пишу это из камеры, где я снова прекрасно мою руки этим мылом. Хуже мне не становится.

Что я думаю по этому поводу? Или даже сформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить?

Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?

То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня.

Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут «однократная острая аллергическая реакция Навального».

Ну и дальше возникает еще один очевидный вопрос. Ну они что, совсем идиоты, чтобы травить тебя в месте, где подозрения указывают только на них?

Хороший вопрос, и его надо поставить в ряд следующих вопросов:

- они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу?

- они что, настолько тупые, чтобы травить Кара-Мурзу второй раз?

- они что, настолько тупые, чтобы травить Верзилова?

- они что, настолько тупые, что операцию по отравлению Скрипаля планируют и реализовывают такие олухи, над которыми будет смеяться весь мир?

- они что, настолько тупые, что руководители московского УФСБ приказывают знакомым ментам подкинуть наркотики известному журналисту?

- они что, настолько тупые, чтобы не пустить на выборы всех независимых кандидатов, включая самых умеренных?

- они что, настолько тупые, что запретят протестную акцию и задержат на ней 1400 человек?

Пока я могу с уверенностью утверждать одно: у власти в России находятся реально довольно тупые и глупые чуваки.

Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах.
https://navalny.com/p/6183/?fbclid=IwAR0U2tiS3n6HEluqrD5j99x
2FUTCKHxcB7R2qo-O9jPHc9_YGIZUda1OBNc



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.08.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.............." Суд отказался также исследовать и приобщить к делу представленные 13 письменных заявлений от избирателей, а также шесть видеозаписей, на которых граждане заявляли о том, что они собственноручно поставили свою подпись за активистку........"
========================================================
Пародийная власть и поэтому пародийное судилище !
Вся лживая и насквозь продажная !
Судьи РФ , это пародии на людей ищущих истину !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.08.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще при предыдущем руководителе ВС РБ знакомыц адвокат, объясняя свое желание перехать в Ебург показал 2 взаимоисключающих решения
башкирской судьи.
По одному заключено мировое соглашение между партнерами, один богатый, другой бедный, второе признает виновным одну из сторон. Само собой - бедного.
Оба решения оформлены одним и тем же числом и оба вступили в законную силу.
Следователь УСК по РБ признал второе постановление поддельным, но установить, кто поставил на него два оттиска печати и подписи судьи и секретаря не смог, якобы из-за за ограничения полномочий.
Судебная коллегия отказалась рассматривать жалобу адвоката, а следователь возбудил против адвоката уголовное дело по жалобе судьи на давление на суд.
Небезызвестный " Президент " адвокатской палаты под угрозой лишения практики предложил адвокату уехать из страны башкир.
Вывод: никогда не надо переезжать и искать работу на родине жены.
Особенно в таком осталом в социальном отношении регионе, как родоплеменная страна башкир.
Ты перестанешь быть самостоятельным и в придачу к жене ты получишь кучу ее родственников, местечковые национальные и профессиональные проблемы.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 01.08.2019, 11:59 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 219 | Рейтинг: +10,1
Власть в Уфе боится Л.Чанышевой. Позорники. Она могла бы, ставши депутатом, заставить помочь улучшить жизнь людям.



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 01.08.2019, 12:42 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1805 | Рейтинг: +489,4
Илларионов сделал два хороших текста о протестах в Москве,

и о соучастии в невыборах.

Выборов НЕТ и не будет при этом типе режима.

Продолжать требовать выборов от тех, кто узурпировал власть, это бессмысленно.

Это делали много раз. По кругу. Результат известен.

2. Отмечу. Если у власти хватит гибкости и ума допустить в депкорпус Чанышеву, Гудкова и Соболь с Яшиным,

то режим лишь УКРЕПИТСЯ.

Стоит это понять.

3. Режим ПОЛНОСТЬЮ отменил выборы и проводит спецоперацию невыборы с целью узурпации власти. 20 лет уже.

4. Основные преступления режима не в недопуске на выборы, в в узурпации власти, политических репрессиях. и в агрессивных войнах.

При этом типе режима сделать на невыборах или митингах НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ.

5. Посмотрите, как поменяли режим в Украине.

И прочтите Илларионова.

6. Увы. Режим устойчив. А есть книга - Массы и власть, о Германии 38 года.

Массы всегда с режимом и изнутри это не изменить.

И работой с ними в депкорпусе - не изменить. Не остановить ни узурпацию. власти ни войны.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 01.08.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64961 | Рейтинг: +12209,4
1. В ЕСПЧ.
2. В Прекрасной России Будущего(ПРБ) - все эти "позвоночные судьишки"
- будут ОБЯЗАТЕЛЬНО выплачивать компенсации. присужденные за их неправосудные решения по вердиктам ЕСПЧ - обычно 7-10 тысяч евро
- будут люстрированы - вышвырнуты из профессии
- повышенных пенсий им не видать,как своих ушей - на общих основаниях, акто уже успеет - пенсия будет пересмотрена и вместо 100 тыщ - будут получать 12. И вот с них - половину будут удерживать в пользу государства за выплаченные компенсации по вердиктам ЕСПЧ.

Аналогично нужно действовать и с неправосудно назначенными штрафами + назначать с них выплаты компенсаций за аресты "на N суток" в размере пары тыщ за 1 сутки.
Про вынесение неправосудных приговоров по уголовным делам(подброшенные наркотики и т.д.) - отдельная тема. И тоже - РУБЛЁМ!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 01.08.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто ни в чем не разбирается.А зачем? Когда итак проплачиваются что СМИ, что судьи и т.д - ВСЕ!!! Уже лавно понятно: сейчас едят те,кто НЕ РАБОТАЕТ . Порой и жкрналистам диву даешься: к примеру в передаче,где Поталицын рассказывает об интервью Забирова : "Передача Шихана экономическая ..." ? Факт передачи может быть экономически выгодной,оправданной, обоснованной либо нет
далее бесконечно "к телу...к телу ... " - что за не соответствующие культуре речи выражения ??? Кудрин бесконечно о параметрах 0 №параметры" термин технический, не экономический ...так за ним и наши месиные "ученые" экономических наук из Тукаева,46 вторят. До чего "элита" тупая, безграмотная и какая эта элита, которая напрочь не владеет ни теоретически знаниями , ни практическим профессиональным опытом
и в итоге - нулевые деловые качества. Не элита,а позор!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 01.08.2019, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российские судьи могут полностью игнорировать очевидные окружающие их истины ! По сути, поступают , как классические бандиты и воры в " законе " , для утверждения своих " правильных " решений !.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 01.08.2019, 16:20 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37730 | Рейтинг: +5515,8
"Вертикаль власти", рожденная больным воображением раба галерного, скоро рухнет!
Хотелось бы, чтобы накрыла и всех присосавшихся клопов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 01.08.2019, 16:23 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37730 | Рейтинг: +5515,8
Калатун-ебай! Не надорвалась ещё жопа минусовать?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 01.08.2019, 16:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3722 | Рейтинг: -300,7
Илларионов сделал два хороших текста о протестах в Москве,
___________
Этот Илларионов - сумашедший шпион ЦРУ, его давно уже пора изолировать от общества, такие как он развалят страну и всех нас по миру пустят



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 01.08.2019, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новости из Гродно.
Вчера на жд. блокпосте Буг ( Брест) задержан сибиряк, который хотел незаконно попасть в Польшу.
Пограничниками нарушитель пояснил, что бежал из России чтобы немного пожить по - человечески.
Проще говоря - жизнь в России его якобы заебала



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 01.08.2019, 21:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть РФ ведёт себя точно так же, как ведут себя и либерасты: правильно только их мнение, а другие мнения они и слышать не хотят! Поэтому и у тех и у других никаких перспектив в будущем нет! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 01.08.2019, 21:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.08.2019, 10:08 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30422 | Рейтинг: -709,1
Алексей Навальный
Очень странные дела ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Нежный больно и хитрожопый: в больнице его уже разоблачили и отправили обратно на кичу! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 01.08.2019, 21:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7946 | Рейтинг: -565,6
11 | 01.08.2019, 16:23 | Автор: юнг
Публикации: 148 | Комментарии: 37730 | Рейтинг: +5515,8
Калатун-ебай! Не надорвалась ещё жопа минусовать?
+++++++++++++++++++++++++++++
Юнганутый, у вас же вместе с Калатушкой, Евлампушкой, Кетрюшками намбер ту-ту, Скорпионами набмер уан, и прочими, задница никак же не надрывается хором плюсовать свою кухаристую мамку. Чумные, но гоношистые пельмени.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 01.08.2019, 22:12 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7946 | Рейтинг: -565,6
Юнге, вы со Скорпионом намбер уан, самые здесь блядовитые, и даже в том как вы на свою мамку было окрысились, и всяко разно на неё гнали, а сейчас на АПП.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com