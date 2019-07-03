Верховный суд Башкирии своих не сдает

Верховный суд Башкортостана в среду отказался удовлетворить апелляционную жалобу координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой на отказ зарегистрировать ее кандидатом на выборах в горсовет.Напомним, что 6 июля Чанышева, выдвинувшаяся кандидатом на дополнительных выборах в горсовет Уфы по 8-му избирательному округу, получила отказ в регистрации. Рабочая группа горизбиркома по проверке подписных листов пришла к выводу, что из 246 представленных активисткой подписей избирателей 27 или 10,98% были признаны недостоверными, что, по мнению комиссии, превысило допустимый 10-процентный лимит недостоверных подписей. Все 27 подписей были забракованы привлеченными к проверке специалистами экспертно-криминалистического центра и управления по вопросам миграции МВД по Башкортостану. Объяснений, чьи именно подписи и на каком основании были признаны недействительными, Чанышева не получила и обжаловала отказ в регистрации в суде.19 июля Советский райсуд Уфы признал законным решение горизбиркома. Ходатайства Чанышевой и ее представителей о проведении независимой экспертизы подписных листов, а также о вызове в суд и допросе самих экспертов МВД, избирателей, чьи подписи были признаны недостоверными, сборщиков подписей были отклонены. Мотивируя отказ, суд сослался на "презумпцию добросовестности" госслужащих. Судья, собственноручно исследовав подписные листы в заседании, обнаружил еще одну недостоверную подпись и отказался удовлетворить жалобу активистки.Решение райсуда Лилия Чанышева обжаловала в апелляционной инстанции.— Единственная задача горизбиркома — обеспечить честные выборы, — заявила в заседании в Верховном суде Лилия Чанышева. — Комиссия же не допускает меня именно как независимого кандидата, оппонирующего власти. Получается, что комиссия на деле обслуживает интересы власти, интересы врио главы республики Хабирова и мэра Уфы Мустафина. Если бы меня допустили до выборов, я бы их выиграла и смогла бы представлять в горсовете реальные интересы граждан.Ходатайства активистки о проведении независимой экспертизы ее подписных листов и о вызове в суд приведенных ею свидетелей — избирателей, поставивших за нее подпись, и сборщиков подписей, — были отклонены. Суд заявил, что свидетелей Чанышева должна была представить в первой инстанции. Возражения активистки, что она лишь на заседании в Советском райсуде смогла, наконец, узнать, чьи именно подписи были забракованы горизбиркомом, и что она безуспешно настаивала на вызове этих избирателей в суд, были оставлены без внимания.Суд отказался также исследовать и приобщить к делу представленные 13 письменных заявлений от избирателей, а также шесть видеозаписей, на которых граждане заявляли о том, что они собственноручно поставили свою подпись за активистку.— Единственное, в чем суд пошел нам навстречу —он приобщил к делу справку из МВД, согласно, которой избиратель Валентина Викулова, объявленная ранее экспертами МВД "умершей в 2012 году", все-таки оказалась жива и ее подпись, поставленная за меня, вполне достоверна, — рассказала Чанышева в перерыве заседания. — Но было смешно слушать, как представители горизбиркома объясняли, что, якобы, в базе данных МВД произошло какое-то "наслоение данных", в результате чего одну Викулову эксперты спутали с другой. Между прочим, наша Викулова пришла в Верховный суд и была готова подтвердить, что она поставила за меня подпись, но суд отказался ее заслушивать.После пятиминутного перерыва суд, оглашая резолютивную часть решения, объявил, что в удовлетворении жалобы активистки отказывает.Как заявила Лилия Чанышева, решение Верховного суда будет обжаловано в кассационной инстанции.Напомним также, что в минувшую субботу активисты уфимского штаба Навального провели одиночные пикеты с протестом против недопуска независимых кандидатов на выборы.***ВС не стал разбираться с подписями в поддержку выдвижения Лилии Чанышевой.Верховный суд Башкирии вчера оставил в силе отказное решение горизбиркома Уфы, не допустившего до выборов в горсовет Лилию Чанышеву — руководителя уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального. Активистка снова просила суд назначить независимую экспертизу подписей избирателей, собранных в ее поддержку и забракованных экспертами МВД, а также заслушать свидетелей, подтверждающих участие в сборе подписей.Во всех ходатайствах суд отказал. Представители комиссии согласились признать действительность лишь одной из 27 забракованных подписей в поддержку активистки. По мнению юристов, суд, по сути, лишил Лилию Чанышеву права на защиту.Активистка штаба Алексея Навального Лилия Чанышева вчера в Верховном суде Башкирии не смогла добиться отмены решения городской комиссии, отказавшейся зарегистрировать ее кандидатом в депутаты горсовета Уфы по восьмому избирательному округу. Ранее такое же решение принял Советский районный суд Уфы. Лилия Чанышева шла самовыдвиженцем в округе, где «Единая Россия» выставила бывшего вице-мэра по строительству Артура Хромца. В свою поддержку активистка собрала 246 подписей избирателей при необходимых 224. Сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД Федор Балдин и сотрудники Федеральной миграционной службы признали недействительными 28 подписей, или 11% при допустимых 10%. В 19 подписях, как сочли проверяющие, избиратели не сами заполнили даты в подписных листах. Одну подпись — жительницы Уфы Валентины Викуловой — в МВД забраковали, уведомив, что избирательница с таким именем и фамилией умерла.Подпись госпожи Викуловой лично брал юрист уфимского штаба Алексея Навального Федор Телин. Вчера юристы компании ArtLex, привлеченные по контракту горизбиркомом, признали эту ошибку. Они сообщили, что в УФМС перепутали паспортные данные избирательницы с ее полной тезкой, которая действительно умерла несколько лет назад. В итоге комиссия согласилась признать подпись Валентины Викуловой достоверной.Однако на допуск Лилии Чанышевой это решение не повлияло: для регистрации ей нужно было признать достоверными как минимум еще три подписи.На процессе истец заявила несколько ходатайств, в том числе о приобщении к делу шести видеозаписей и 13 заявлений избирателей, в которых они подтверждают, что собственноручно заполняли подписные листы, включая дату и подпись. Кроме того, Лилия Чанышева настаивала, чтобы суд назначил проведение экспертизы подписей независимой организацией, так как она «не доверяет результатам графологической экспертизы графолога МВД». На процесс с истцом пришли четыре избирателя, которые подписались за ее выдвижение. Лилия Чанышева просила суд заслушать их показания.Представители комиссии выступили против удовлетворения всех ходатайств, и суд их поддержал. Районный суд, напомним, также отказал в назначении независимой экспертизы и заслушивании свидетелей. Тогда он сослался на «презумпцию добросовестности госслужащих» — сотрудников МВД, проверявших подписи.Дополнительные выборы в горсовет Уфы по двум округам пройдут 8 сентября. В округе №8, где планировала выдвигаться Лилия Чанышева, зарегистрировано семь кандидатов — от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», партии «Зеленые», «Справедливой России», а также ее тезка Лилия Чанышева, которая работает адвокатом Гильдии российских адвокатов и участвует в выборах как самовыдвиженец. Напомним, что изначально в этом округе были выдвинуты три кандидата с фамилией Чанышева.Представитель Лилии Чанышевой Федор Телин на процессе заявил, что избирательная комиссия нарушила принцип равенства кандидатов, приняв решение об отказе в регистрации активистке 6 июля — менее чем за двое суток со дня заседания рабочей группы, где рассматривалось заключение экспертов МВД о качестве подписей. Решение об отказе другим кандидатам было вынесено позже. Кроме того, отметил юрист, комиссия не учла, что у кандидата не было причин подделывать подписи: она уже набрала необходимые 224 подписи и фабриковать еще 22 «было незачем».Лилия Чанышевой на процессе заявила, что считает причиной отказа в допуске на выборы ее гражданскую позицию. «Я выступаю против действующей власти, за независимые суды, честные выборы и СМИ без цензуры. А горизбирком, также как и суд, который отказывает мне в вызове свидетелей и проведении независимой экспертизы, обслуживает властные интересы Хабирова (Радия Хабирова, врио главы республики.— “Ъ-Уфа”) и Мустафина (Ульфата Мустафина, сити-менеджера Уфы.— “Ъ-Уфа”)»,— заявила она.Федор Телин сообщил, что намерен подавать кассационную жалобу на решение ВС.Юрист «Правозащиты Открытки» Юрий Сидоров считает, что шансов переубедить суд в кассации нет. По его мнению, «и первая, и вторая инстанция суда лишили кандидата права на судебную защиту». «Конституционный суд гарантирует право на альтернативную экспертизу подписей, но это право годами игнорируется в судах. С другой стороны, Лилия Чанышева, зная о такой практике, могла сама подготовить к процессу альтернативную почерковедческую экспертизу. Кроме того, в избиркоме были допущены грубые нарушения ее прав — ей не дали возможности представить возражения на заключение рабочей группы, но кандидат почему-то в заявлении на это не указала»,— отметил эксперт.