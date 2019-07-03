Загоны для недовольных ...

По словам Ахмадинурова, после принятия Госсобранием поправок, сокративших список мест, где активисты могут проводить публичные акции, правительство региона должно уточнить список этих мест отдельным постановлением. По его мнению, у граждан должна быть возможность проводить публичные мероприятия.Будем консультироваться. Будем с ними разговаривать. Потому что сейчас по большому счету возможность такая есть, и нужно сохранить какие-то площадки, которые, допустим, уже сегодня существуют. Допустим, сквер «Волна» в Затоне достаточно большой, и если там люди уже привыкли, или площадь у ДК «Химик», то почему бы его не оставить.Рустем Ахмадинуров также не исключил возможность предусмотреть площадку для проведения акций в центре Уфы.Напомним, ранее Ахмадинуров, заялял, что закон об ужесточении митингов в Башкирии принят, в том числе для того, чтобы «никто не использовал Торатау для своих политических целей», а также, чтобы избежать излишней политизации перед предстоящими выборами главы РБ.Напомним, поправки, ужесточающие правила проведения митингов, пикетов и других публичных мероприятий в республике были приняты сразу в трех чтениях 28 июня. Теперь нельзя проводить митинги, шествия, собрания и демонстрации в парках, аллеях, на спортивных площадках, территориях детских лагерей и природоохранных объектов историко-культурного назначения. Кроме того, митинги запрещено проводить на частных территориях без письменного согласия владельцев. В поправках также сказано, что митинги нельзя проводить на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан», однако, что это за территории — не объясняется.