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Загоны для недовольных

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По словам Ахмадинурова, после принятия Госсобранием поправок, сокративших список мест, где активисты могут проводить публичные акции, правительство региона должно уточнить список этих мест отдельным постановлением. По его мнению, у граждан должна быть возможность проводить публичные мероприятия.

Загоны для недовольных


Будем консультироваться. Будем с ними разговаривать. Потому что сейчас по большому счету возможность такая есть, и нужно сохранить какие-то площадки, которые, допустим, уже сегодня существуют. Допустим, сквер «Волна» в Затоне достаточно большой, и если там люди уже привыкли, или площадь у ДК «Химик», то почему бы его не оставить.

Рустем Ахмадинуров также не исключил возможность предусмотреть площадку для проведения акций в центре Уфы.

Напомним, ранее Ахмадинуров, заялял, что закон об ужесточении митингов в Башкирии принят, в том числе для того, чтобы «никто не использовал Торатау для своих политических целей», а также, чтобы избежать излишней политизации перед предстоящими выборами главы РБ.

Напомним, поправки, ужесточающие правила проведения митингов, пикетов и других публичных мероприятий в республике были приняты сразу в трех чтениях 28 июня. Теперь нельзя проводить митинги, шествия, собрания и демонстрации в парках, аллеях, на спортивных площадках, территориях детских лагерей и природоохранных объектов историко-культурного назначения. Кроме того, митинги запрещено проводить на частных территориях без письменного согласия владельцев. В поправках также сказано, что митинги нельзя проводить на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан», однако, что это за территории — не объясняется.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 01.08.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после принятия Госсобранием поправок, сокративших список мест, где активисты могут проводить публичные акции,
==================================
Не удивлюсь, если вскоре примут поправки, согласно которым, надо будет согласовывать, не только количество участников, но и их паспортные данные, ксерокопии которых будут сдаваться в соответственные органы...



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.08.2019, 10:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30422 | Рейтинг: -709,1
Зато, между прочим,

Москва отметит духовно-патриотический праздник «Ильин День»
31 июля 2019

2 августа 2019 года на Красной площади будет отмечаться праздник «Ильин День» и 89-я годовщина образования ВДВ.
Своими корнями праздник «Ильин День» уходит в XVI-XVII вв., связывая ушедшие и ныне живущие поколения. Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. Праздник сопровождался делами милосердия. В современной традиции празднование возродилось в 2003 году.
В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на Ильинку почтить своего небесного покровителя – Пророка Божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Участники торжества проходят Крестным ходом по древней улице и по главной площади столицы. Духовенство молится на Лобном месте, которое в остальное время закрыто для богослужений. Продолжают праздник показательные выступления воинов-десантников, концерт и народные гуляния.

Программа праздничных мероприятий:

- праздничное богослужение в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе (8:30);

- крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади (11:00);

- благодарственный молебен на Лобном месте (11:15);

- поздравления официальных лиц, показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра (11:35);

- бесплатные экскурсии в древний храм Пророка Божия Илии XVI века, который в настоящее время находится на глубине 4 метров ниже современного уровня улицы Ильинки и представляет собой уникальный культурно-археологический памятник старой Москвы;

- благотворительная трапеза, ярмарка и праздничный концерт на Васильевском спуске (12:30 – 16:00).

Торжественные мероприятия на Красной площади 2 августа проходят по разрешению Президента Российской Федерации при поддержке Командования Воздушно-десантных войск, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ряда общественных организаций.

Центральный духовно-патриотический праздник «Ильин день» реализуется Благотворительным фондом «Пророка Божия Илии» в поддержку военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск, духовенства Русской Православной Церкви с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.
.......................
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации, 2 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:



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  • Гость
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  • 3 | 01.08.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новости из Гродно.
В области не состоялся крестный ход православных. Организаторы не смогли собрать денег на сопровождение мероприятия милицией, медиками и уборку мусора коммунальщиками.
По белорусским законам любое массовое мероприятие можно провести свободно и согласованно по месту и времени, но при условии соблюдения безопасности людей и чистоты и порядка по завершению.
От оплаты освобождены только муниципальные и государственные организаторы.
Нет никаких льгот и преференций у партий, общественных организаций конфессий и артистов всех жанров. Как своих, так и зарубежных.
Исключением является муз фес. Славянский базар.



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  • Начинающий
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  • 4 | 01.08.2019, 12:10 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 219 | Рейтинг: +10,1
Много раз предлагал создать место в центре Уфы для постоянного выступления ораторов без предварительного уведомления. Наподобие "Уголка ораторов" (spike corner) в Гайд-парке в Лондоне. Для начала, пока по выходным дям. Кстати это могло бы привлечь не только политиков, но и всех желающих поделиться мыслями .И даже привлечь туристов.



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  • 5 | 01.08.2019, 14:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64961 | Рейтинг: +12209,4
Рустем Ахмадинуров также не исключил возможность предусмотреть площадку для проведения акций в центре Уфы.
_____________________________________
Благодетель ты на!
А вот 27 июля сторонники Лилия Чанышевой вышли на пикет перед окнами Сульфата Срадия - и ничо им за это не было...

Последние акции - тоже проходили без согласования с маршами под окна Белого дома. - и опять таки - кроме пары-тройки активистов(Чанышева. Комлева, Шакуров-сам сдался, Телин) - никто не был наказан. Свинченного подростка - отпустили без санкций. Его отцу - кажется штраф дали - ведь и его схватили.
Но та - акция-то проходила не в тех загонах, куда стремятся направить протест - а на проспекте - и был марш - многочисленный... От Спортивной до Юрюзани и обратно.
Другая - от гостиницы Башкирия - до Белого дома.



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 01.08.2019, 15:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7986 | Рейтинг: +2050,5
Рустем Ахмадинуров также не исключил возможность предусмотреть площадку для проведения акций в центре Уфы...
________________________________________
Выделить людям загон, где они могли-бы вдоволь наораться, это не есть демократия, это не есть свобода слова. Это всего-лишь тоненькая дырочка просверленная в кипящем котле для сброса "лишнего" пара...



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 01.08.2019, 15:22 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7986 | Рейтинг: +2050,5
ранее Ахмадинуров, заялял, что закон об ужесточении митингов в Башкирии принят, в том числе для того, чтобы «никто не использовал Торатау для своих политических целей», а также, чтобы избежать излишней политизации перед предстоящими выборами главы РБ.
_______________________________
"Политизация" выборов излишней не бывает! Поскольку сами выборы в нашей стране, это исключительно ПОЛИТИЧЕСКИЙ спектакль, который нечего не решает и ничего не меняет в ПРИНЦИПЕ.

А "принципы" нашей власти нам всем хорошо известны - это беспринципность, наглость, тупость, аморальность, воровство и беспредельная жадность...



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  • 8 | 01.08.2019, 19:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не верю я ни в какие послабления от ПЖиВ, наоборот, будут дальше затягивать гайки, а болтать о послаблениях! Очень Опытный



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