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С ветерком и комфортом, за ваши миллионы

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», два контракта госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии получит структура авиакомпании «ЮТэйр» — АО «ЮТэйр — вертолетные перевозки».

С ветерком и комфортом, за ваши миллионы


По первому контракту начальной стоимостью 11,74 млн руб. будут оказаны услуги самолетных перевозок по России и за рубеж в объеме 34 летных часа по 343 тыс. руб. в час. Второй контракт, начальной стоимостью 5,88 млн руб., рассчитан на вертолетные перевозки по республике в объеме 38 летных часов — по 161,7 тыс. руб. за каждый час полета.

Компания стала единственным участником аукциона Госкомтранса. Ранее компания уже получала аналогичные контракты Госкомтранса общей суммой на 26,7 млн руб. Так, в феврале этого года стало известно, что правительство региона арендовало у «ЮТэйр» чартерный самолёт бизнес класса Challenger 850/VQ-BOV для поездки делегации во главе с Радием Хабировым на инвест-форум в Сочи. Стоимость контракта тогда составила 4,4 млн рублей.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 01.08.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За то, что правительство региона арендовало у «ЮТэйр» чартерный самолёт бизнес класса Challenger 850/VQ-BOV для поездки в Сочи. за 4,4 млн рублей понес наказание руководитель Госкомтранса Мухаметьянов и лично в кассу возместил материальный ущерб. Как никак в цивилизованном государстве живем. С ув., главбух Комитета.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 01.08.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С чего бы это гадий избрал для своих полетов авиакомпанию "ЮТэйр", в простонародье она именуется "летающие гробы". Если для суицида, то мог бы выбрать способ и подешевле...



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  • Участник
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  • 3 | 01.08.2019, 10:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18065 | Рейтинг: -3140,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Главе и самолеты и вертолеты! А почему не мне?
Вот примерно так думает быдло. К сожалению в числе этого быдла находится и Эхо во главе с Шендеровичем.
Убогий ты мой, у главы один час рабочего времени стоит этого вертолета. Ты хотел бы, чтобы глава на тарантасе ездил по Уфе и на плацкарте по России?
А дела так оперативно решал бы ты, сидя на горшке. Хамитов ничего не решал, вот его можно было пешком пустить, сэкономили бы.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 01.08.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.08.2019, 10:01 | Автор: кац

Главе и самолеты и вертолеты! А почему не мне?
Вот примерно так думает быдло. К сожалению в числе этого быдла находится и Эхо во главе с Шендеровичем.
Убогий ты мой, у главы один час рабочего времени стоит этого вертолета. Ты хотел бы, чтобы глава на тарантасе ездил по Уфе и на плацкарте по России?
А дела так оперативно решал бы ты, сидя на горшке. Хамитов ничего не решал, вот его можно было пешком пустить, сэкономили бы.
=============================================
Опять толстозадый башкир , свой пустой шарабан включил !



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3

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  • 5 | 01.08.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац, а по России главе страны башкир зачем попусту ездить?
Здесь , на своей земле после твоих восхваленных, но безрезультатных неуклюжих вождей работы наоборот.



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3

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  • Гость
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  • 6 | 01.08.2019, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.08.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За то, что правительство региона арендовало у «ЮТэйр» чартерный самолёт бизнес класса Challenger 850/VQ-BOV для поездки в Сочи. за 4,4 млн рублей понес наказание руководитель Госкомтранса Мухаметьянов и лично в кассу возместил материальный ущерб. Как никак в цивилизованном государстве живем. С ув., главбух Комитета.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не верю! Документы продемонстрируйте! А если это случайно окажется правдой, то надо проверить Мухаметьянова на то, откуда у него, госслужащего, такие лишние деньги! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 7 | 01.08.2019, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.08.2019, 10:01 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18063 | Рейтинг: -3140,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Главе и самолеты и вертолеты! А почему не мне?
Вот примерно так думает быдло. К сожалению в числе этого быдла находится и Эхо во главе с Шендеровичем.
Убогий ты мой, у главы один час рабочего времени стоит этого вертолета. Ты хотел бы, чтобы глава на тарантасе ездил по Уфе и на плацкарте по России?
А дела так оперативно решал бы ты, сидя на горшке. Хамитов ничего не решал, вот его можно было пешком пустить, сэкономили бы. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ну это для тебя, подхрюкивателя, время Главы так дорого, а я его время в ломаный грош не ценю! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 8 | 01.08.2019, 20:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18065 | Рейтинг: -3140,9
Ну это для тебя, подхрюкивателя, время Главы так дорого, а я его время в ломаный грош не ценю! Очень Опытный
--------
Какой же ты оказывается тупорылый! Как это ты можешь ценить время главы? Ты попробуй оценить свое время. У тебя за час сколько выходит? Хотя бы по тому, сколько ты зарабатываешь за час.
А время главы это масса принимаемых решений, которые имеют многомиллионные эффекты. Такой недотепа, а все лезешь в ряд.



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  • Гость
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  • 9 | 01.08.2019, 21:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.08.2019, 20:40 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18064 | Рейтинг: -3140,8
Ну это для тебя, подхрюкивателя, время Главы так дорого, а я его время в ломаный грош не ценю! Очень Опытный
--------
Какой же ты оказывается тупорылый! Как это ты можешь ценить время главы? Ты попробуй оценить свое время. У тебя за час сколько выходит? Хотя бы по тому, сколько ты зарабатываешь за час.
А время главы это масса принимаемых решений, которые имеют многомиллионные эффекты. Такой недотепа, а все лезешь в ряд.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ От его деятельности многомиллионные эффекты пока только с минусом, так что свою зарплату он зря получает! Подхрюкивай дальше! Очень Опытный



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  • 10 | 01.08.2019, 21:54 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18065 | Рейтинг: -3140,9
От его деятельности многомиллионные эффекты пока только с минусом, так что свою зарплату он зря получает! Подхрюкивай дальше! Очень Опытный
------
Ну давай, приведи цифирки. Какие отрицательные эффекты многомиллионные? Ты же похоже АБСОЛЮТНО не понимаешь работу руководителя. Для тебя работа это бери больше и кидай дальше. Но кто тебе скажет, что надо брать и кидать? Для этого и есть пастух, чтобы такой как ты баран мог правильно ходить в ворота.
Всю жизнь наверно был работягой, и думал, что любая работа существует сама по себе. Ты что то крутишь потому, что мастер сказал. А дальше? Кто придумал, кто спроектировал, кто изготовил, чтобы ты мог что то крутить.



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