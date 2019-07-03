С ветерком и комфортом, за ваши миллионы

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», два контракта госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии получит структура авиакомпании «ЮТэйр» — АО «ЮТэйр — вертолетные перевозки».По первому контракту начальной стоимостью 11,74 млн руб. будут оказаны услуги самолетных перевозок по России и за рубеж в объеме 34 летных часа по 343 тыс. руб. в час. Второй контракт, начальной стоимостью 5,88 млн руб., рассчитан на вертолетные перевозки по республике в объеме 38 летных часов — по 161,7 тыс. руб. за каждый час полета.Компания стала единственным участником аукциона Госкомтранса. Ранее компания уже получала аналогичные контракты Госкомтранса общей суммой на 26,7 млн руб. Так, в феврале этого года стало известно, что правительство региона арендовало у «ЮТэйр» чартерный самолёт бизнес класса Challenger 850/VQ-BOV для поездки делегации во главе с Радием Хабировым на инвест-форум в Сочи. Стоимость контракта тогда составила 4,4 млн рублей.