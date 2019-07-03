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Поднялись с колен и пошли воровать колбасу

  • Опубликовано: РБК | 01.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 23023 | Комментарии: 5
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В России назвали самые похищаемые в магазинах товары. Самые популярные товары среди магазинных воров — сыры, колбасы, конфеты, средства для ногтей, лак и помада, выяснил разработчик системы защиты от магазинных краж BIT.

Поднялись с колен и пошли воровать колбасу


Самые похищаемые товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

В 2019 году самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь и морепродукты. Из косметических товаров внимание шоплифтеров чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век, сообщили РБК в компании BIT, разработчике системы наблюдения.

По данным BIT, среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).

Директор службы контроля крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимир Талантов в разговоре с РБК привел такие данные о самых похищаемых товарах в магазинах сети: «На первом месте по кражам алкоголь, затем — шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним». Кроме того, по его словам, часто пытаются украсть кофе и кондитерские изделия в упаковке.

Чаще всего предметом кражи в парфюмерных магазинах становится декоративная косметика, сообщил РБК руководитель департамента безопасности сети «Подружка» Виталий Сотнев.

Опрошенные РБК розничные сети «Ашан» и X5 Retail Group отказались от комментариев, представитель «Магнита» подтвердил выводы BIT о товарных категориях, которые пользуются спросом у воров.

В 2019 году из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом NtechLab для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 млн руб., сообщили в BIT.

«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система, — сообщили представители BIT. — Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки».

Как работает система

У системы есть облачное хранилище с базой данных лиц, которые уже совершали хищения, рассказал Сотнев. «Человек заходит в магазин, и в течение доли секунды его изображение сличается с базой, — пояснил он. — Если он есть в системе, на почту [службе безопасности] и по номерам телефона приходит сообщение. Если шоплифтер в розыске — его задерживает охрана и передает в органы внутренних дел, если нет — сотрудники магазина просто пристально следят за ним, рассказал Сотнев.

При этом у всех торговых сетей, оснащенных технологией, облако общее: то есть попавшийся на краже в продуктовом магазине будет распознан и в парфюмерной сети.

Технический директор компании — разработчика систем распознавания лиц «Вокорд» Алексей Кадейшвили рассказал РБК, что идентификация магазинных воров помогает бороться с кражами, но ее применение не повсеместно. «Во-первых, нужно вести эту базу шоплифтеров; во-вторых, ее применение обоснованно в тех магазинах, где есть повторяющееся воровство», — сказал он. Система помогает против шоплифтеров, которые воруют системно и в магазинах, продающих относительно дорогую продукцию. «Есть магазины, которым это не нужно, — отметил эксперт. — У некоторых гипермаркетов такой системы нет, потому что у них потери от воровства уже учтены и возложены на поставщиков».

Технология широко используется в России для борьбы с магазинными ворами и с мошенничеством в банках. «Там большая проблема с кредитами, взятыми на чужие паспорта», — рассказал Кадейшвили.

Ранее РБК при помощи статистики BIT составил портрет типичного магазинного вора в России — это мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший правонарушения. Средняя сумма кражи составила около тысячи рублей.

РБК
Оригинал публикации






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  • Эксперт
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  • 1 | 01.08.2019, 09:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30422 | Рейтинг: -709,1
"Человек заходит в магазин, и в течение доли секунды его изображение сличается с базой,"
-------------------------
- Это законно?



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  • Гость
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  • 2 | 01.08.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воровство в магазинах самообслуживания было и при "Развитом социализме", знаю это из личного опыта, доходило до того, что при пересменке, у бригады продавцов сдававших смену недостача была такая , что их суммарной зарплаты не хватало чтобы погасить её.
Некоторые ушлые "покупательницы" пришивают целые мешки к подкладке своей одежды, куда моржно незаметно складывать килограммы продовольствия...



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  • Гость
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  • 3 | 01.08.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем ходить в сетевые магазины, если в них одна начимиченная продукция, как местных, так и иностранных пищевиков.
В Уфе за 30 лет разучились даже нормальный хлеб печь.
О молочка умолчу.
Организация торговли и санитария на уровне африканских племен.
У контролирующих органов руки связаны окриками из большой белой юрты и они не хотят кончать свою жизнь в березовой роще.
В сезон есть возможность приобрести качественную органическую продукцию у бабушек, зерновые-(овес, гречку,рожь,пшеницу) прямо из-за под комбайна у знакомых.
Мясо там же. Хуже с рыбой. После жалобы директора Мурманского рыбзавода цены на рыбу выросли в два раза, качество же упало.
Мед в Башкирии тоже лучше брать не на дорогах и ярмарках, а у знакомых подальше от Уфы, Магнитогорска и Стерлитамака.
А о воровстве в магазинах при 21 миллионе бедных писать нечестно.
Финны, например, своих пенсионеров, безработных( бездомных у них нет) кормят бесплатно ( см видео)
При этом любой гражданин может придти на муниципальный пункт помощи и получить набор качественных продуктов на неделю.
А алкоголиков они лечат по советской системе- принудительно.
Это обществу намного выгоднее, чем криминальная хроника о насильственных смертях бомжей , алкашей и воровстве в магазинах.
В стране башкир -в радость чиновникам и политикам.
Мол есть еще люди, которые живут хуже?



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  • Эксперт
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  • 4 | 01.08.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64961 | Рейтинг: +12209,4
Так потому-то 86% ватанов и любят пуйло, ибо сами хотели бы воровать безнаказанно.
Как эти маргиналы вскинулись "Беги, Луиза, беги!" - это же их мечта!!!
Самый распространенный среди ватанов тост "Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!"

Вот и пи-здят потихоньку - до чего руки дотягиваются...

Нет России - одна оболочка.



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  • Гость
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  • 5 | 01.08.2019, 19:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.08.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1317 | Комментарии: 64961 | Рейтинг: +12210,1
Так потому-то 86% ватанов и любят пуйло, ибо сами хотели бы воровать безнаказанно.
Как эти маргиналы вскинулись "Беги, Луиза, беги!" - это же их мечта!!!
Самый распространенный среди ватанов тост "Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!"

Вот и пи-здят потихоньку - до чего руки дотягиваются...

Нет России - одна оболочка. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Чья бы корова мычала! Промычала та, которая украла у государства кубовую или что-то аналогичное, а теперь строит из себя Клару Цеткин! Очень Опытный



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