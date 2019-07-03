Поднялись с колен и пошли воровать колбасу

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары. Самые популярные товары среди магазинных воров — сыры, колбасы, конфеты, средства для ногтей, лак и помада, выяснил разработчик системы защиты от магазинных краж BIT.Самые похищаемые товарыРазработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).В 2019 году самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь и морепродукты. Из косметических товаров внимание шоплифтеров чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век, сообщили РБК в компании BIT, разработчике системы наблюдения.По данным BIT, среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).Директор службы контроля крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимир Талантов в разговоре с РБК привел такие данные о самых похищаемых товарах в магазинах сети: «На первом месте по кражам алкоголь, затем — шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним». Кроме того, по его словам, часто пытаются украсть кофе и кондитерские изделия в упаковке.Чаще всего предметом кражи в парфюмерных магазинах становится декоративная косметика, сообщил РБК руководитель департамента безопасности сети «Подружка» Виталий Сотнев.Опрошенные РБК розничные сети «Ашан» и X5 Retail Group отказались от комментариев, представитель «Магнита» подтвердил выводы BIT о товарных категориях, которые пользуются спросом у воров.В 2019 году из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом NtechLab для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 млн руб., сообщили в BIT.«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система, — сообщили представители BIT. — Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки».Как работает системаУ системы есть облачное хранилище с базой данных лиц, которые уже совершали хищения, рассказал Сотнев. «Человек заходит в магазин, и в течение доли секунды его изображение сличается с базой, — пояснил он. — Если он есть в системе, на почту [службе безопасности] и по номерам телефона приходит сообщение. Если шоплифтер в розыске — его задерживает охрана и передает в органы внутренних дел, если нет — сотрудники магазина просто пристально следят за ним, рассказал Сотнев.При этом у всех торговых сетей, оснащенных технологией, облако общее: то есть попавшийся на краже в продуктовом магазине будет распознан и в парфюмерной сети.Технический директор компании — разработчика систем распознавания лиц «Вокорд» Алексей Кадейшвили рассказал РБК, что идентификация магазинных воров помогает бороться с кражами, но ее применение не повсеместно. «Во-первых, нужно вести эту базу шоплифтеров; во-вторых, ее применение обоснованно в тех магазинах, где есть повторяющееся воровство», — сказал он. Система помогает против шоплифтеров, которые воруют системно и в магазинах, продающих относительно дорогую продукцию. «Есть магазины, которым это не нужно, — отметил эксперт. — У некоторых гипермаркетов такой системы нет, потому что у них потери от воровства уже учтены и возложены на поставщиков».Технология широко используется в России для борьбы с магазинными ворами и с мошенничеством в банках. «Там большая проблема с кредитами, взятыми на чужие паспорта», — рассказал Кадейшвили.Ранее РБК при помощи статистики BIT составил портрет типичного магазинного вора в России — это мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший правонарушения. Средняя сумма кражи составила около тысячи рублей.