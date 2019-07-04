Националист о «башкирском чуде» и о том, чего не может быть

Как известно, Айрат Дильмухаметов содержится под стражей. Незадолго до заключения он высказывался о намерении бороться за пост главы Башкортостана. Политик, сидящий за решеткой, направил в редакцию "Idel.Реалии" письмо, в котором изложил свое видение того, как необходимо реформировать республику. Корреспондент "Idel.Реалии" изучил тезисы Дильмухаметова.Свое письмо Дильмухаметов начинает с общей с его точки зрения для всей России проблемы управления страной.— Причина нахождения богатейшей страны в полном тупике одна — это действующая политическая надстройка, а также самодержавная модель отсталого экстенсивного уклада, когда метрополия обеспечивает свой доход за счет грабежа колоний, — отмечает политик.По словам общественника, после победы народа "над номенклатурой и формирования легитимных органов власти республики", жители Башкортостана обратятся ко всем субъектам российской политики и органами власти страны, чтобы вернуть политическую жизнь "к духу и букве Конституции РФ 1993 года". Это, по его словам, позволит реанимировать федеративные и демократические отношения.Дильмухаметов считает, что проблемы в стране "имеют исключительно централизованное происхождение". Он отмечает, что субъекты федерации не могут никак воздействовать на главу государства или на например, на финансовые институты.— Это однозначное и грубое нарушение федерализма, — сокрушается политик.Дильмухаметов предлагает учредить федерализм заново с подписанием нового федеративного договора, заключением с новым и подлинным федеральным центром и каждым субъектом федерации своего собственного договора о разграничении предметов ведения.Политик называет Россию страной третьего мира и считает, что цены в России должны соответствовать этому статусу.— Цены на энергоносители должны стать адекватными для страны третьего мира, должны дать мощный импульс росту экономики во всех секторах. Это потребует изменения и имущественных отношений, но частичное огосударствление должно быть ограничено только сферой естественных монополий и энергетики. Например, в случае такой комплексной реформы, уже сегодня новое правительство РБ сможет снизить цены на автомобильное топливо до уровня 30-35 рублей за литр, что вкупе с другими нашими мерами резко стимулирует деловую активность, экономический рост, грузоперевозки, платежеспособный спрос; что же касается среднего и малого бизнеса, то новое правительство почти полностью откажется от госрегулирования в данной сфере, — делится он.Активист считает, что в Башкортостане именно за счет возрождения федерализма, делегирования нынешней метрополией дополнительных предметов ведения республике, в краткосрочный период доход республиканского бюджета можно поднять с нынешних 200 до 500 миллиардов рублей, а ВРП — до 2,5 трлн рублей, совокупные активы кредитной системы РБ — до 4 трлн рублей.— Для этого мы будем, после заключения договора с РФ, вводить новые налоговые отношения, вернемся к соглашениям РФ и РБ 1992 года по разделу прибыли в основных отраслях и производствах в соотношении 38 на 62, заключенным после подписания федеративного договора 1992, полностью исключим оффшоризацию и обеспечим 100% постановку всех хозсубъектов на учет в РБ. Это позволит нам резко увеличить производительность труда, доходность базовых предприятий, направить ее на обновление производств, то есть инвестировать в основной капитал, направить в республиканский бюджет, — объясняет он.Политик предлагает строить башкирскую гражданскую нацию, которая состояла бы из разных этнических групп, проживающих в республике.— Народом, образовавшим нашу Республику в 1917 г. является башкирский народ. Его право на самоопределение и создание государственности продолжает оставаться для всех башкир огромной ответственностью, с одной стороны, за то какую именно государственность все граждане получают на выходе (например, Третья республика с 1990 г. по н.в. — авторитарная, коррумпированная, а потому потом и колонизированная; Четвертая Республика — свободная, равная среди равных, а потому и в будущем богатая), и с другой стороны, экзаменом на цивилизационную зрелость: способен ли башкирский народ в лице своих политических лидеров предложить всему народу РБ, всем национальным группам такой государственно-политический и ментальный формат взаимоотношений, чтобы исключить любые дискриминационные проявления, чтобы право на самоопределение и развитие государственности стало бы общим делом всего народа РБ, сделало бы все нацгруппы выгодоприобретателями государственности будущего — 4БР, — отмечает он.Дильмухаметов считает, что до сих пор Москва направляла в республику "узколобых вороватых чванливых манкуртов, на пустом месте создавая очаги напряженности, как в случае с языком, специально раздувая через своих проводников любых национальностей — страхи и мнимые противоречия".Напомним, ранее Айрат Дильмухаметов говорил о том, что татарский в Башкортостане не может иметь государственного статуса, а государственный башкирский не может быть обязательным для всех как русский.По словам политика, локомотивами промышленного роста станут новая энергетика, нефтепереработка, нефтехимия, машино- и автомобилестроение — отрасли, за счет НТП и современных технологий создающие высокую добавленную стоимость.— Вдобавок, нам предстоит решить глобальную задачу по реиндустриализации всего Южного Урала, от Малояза до Акъяра и Медно-горска (ошибочно, искаженно называемого "Зауральем") на основе концентрации всех горнорудных залежей, цветной и черной металлургии в единый производственный комплекс, обеспеченности данного огромного региона энергетическими и водными ресурсами, инфраструктурой, авто и ж/д сообщением; а также решить взаимосвязанную с этим задачу создания кластера роста в напрочь депрессивном северо-востоке РБ. Разумеется, что решению таких масштабных задач предшествует возвращение республиканской доли собственности в системообразующих гигантах, — считает он.Реформировать Дильмухаметов предлагает и Банк России, а именно — изменить его статус, федерализовать содержание.— В РБ будет работать один из 10 (12) окружных федеральных банков, мы воссоздадим крупнейший Республиканский банк развития, мы воссоздадим свою республиканскую банковскую систему, уничтоженную Банком России — все это позволит нам снизить кабальные проценты, приступить к долгосрочному и почти беспроцентному инвестированию юрлиц и кредитованию физлиц, провести широкую реструктуризацию кредитов населения, а в последующем и полную кредитную амнистию; создаст все условия реиндустриализации и экономического бума, переходу к 5-му техноукладу экономики, — утверждает автор письма.Политик убежден, что упомянутые реформы приведут к башкирскому экономическому чуду с темпами роста ВРП от 7 до 12 % в год при тенденции ежегодного увеличения.— Экономическое чудо невозможно без освобождения национального самосознания, без пробуждения спящего в народе духа свободы, без веры в человека, его добродетель. Новый Башкортостан — IV Башкирская Республика отменит все дискриминационные акты старого режима и станет, свободным, демократическим и правовым государством в составе новой Российской Федерации. Президент Башкортостана будет не самовластным правителем, а сменяемым слугой своему народу, будет подчиняться его воле и закону, — добавляет он.По словам Дильмухаметова только реальный федерализм и демократия спасут Россию от распада, поэтому, как он считает, упомянутые меры в интересах не только Башкортостана, но и России в целом.— Исторически Россия строилась как сверхцентрализованное, авторитарное государство, но сегодня только полноценный федерализм и демократия защитят от распада и сепаратизма. И сегодня мы — продолжатели дела великого Валидова, при абсолютной поддержке подавляющего большинства народа Башкирии, которую он несомненно окажет нам на честных и свободных выборах в скором будущем, мы вновь предлагаем России путь свободы, равенства, мира и процветания, — подытожил он.Ранее Айрат Дильмухаметов обратился к жителям Башкортостана из СИЗО открытым письмом.Тем временем в Башкортостане готовятся к выборам главы, которые состоятся 8 сентября 2019 года.14 марта Дильмухаметов был задержан работниками УФСБ по Башкортостану и 15 марта был арестован Кировским райсудом Уфы до 6 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину политику вменяется прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в интернете с призывами "к созданию новой федерации". Верховный суд республики 25 марта отклонил апелляционную жалобу на арест. В мае суд продлил арест Айрату Дильмухаметову до 6 июля. 2 июля Кировский райсуд Уфы в очередной раз продлилДильмухаметову срок ареста, — политик остается под стражей до 6 сентября.В конце мая Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"В конце июня Всебашкирский йыйын, прошедший возле горы Куштау, потребовал снять все обвинения с Айрата Дильмухаметова и освободить его.Врио главы республики Радий Хабиров в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Уфе", вышедшем в понедельник 8 июля, заявил, что в деле Дильмухаметова он "абсолютно чист перед Всевышним". Заметив, что он не пытался разобраться в самом деле и не имеет к нему отношения, Хабиров добавил, что его "всегда пугала его [Дильмухаметова] излишне жесткая риторика". "Самое главное в нашей республике — это дружба народов, и все, кто на нее посягает, становятся моими [кровниками], ... для меня это личная вендетта", — заключил Хабиров.