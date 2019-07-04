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Националист о «башкирском чуде» и о том, чего не может быть

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Как известно, Айрат Дильмухаметов содержится под стражей. Незадолго до заключения он высказывался о намерении бороться за пост главы Башкортостана. Политик, сидящий за решеткой, направил в редакцию "Idel.Реалии" письмо, в котором изложил свое видение того, как необходимо реформировать республику. Корреспондент "Idel.Реалии" изучил тезисы Дильмухаметова.

Националист о «башкирском чуде» и о том, чего не может быть


Свое письмо Дильмухаметов начинает с общей с его точки зрения для всей России проблемы управления страной.

— Причина нахождения богатейшей страны в полном тупике одна — это действующая политическая надстройка, а также самодержавная модель отсталого экстенсивного уклада, когда метрополия обеспечивает свой доход за счет грабежа колоний, — отмечает политик.

По словам общественника, после победы народа "над номенклатурой и формирования легитимных органов власти республики", жители Башкортостана обратятся ко всем субъектам российской политики и органами власти страны, чтобы вернуть политическую жизнь "к духу и букве Конституции РФ 1993 года". Это, по его словам, позволит реанимировать федеративные и демократические отношения.

Дильмухаметов считает, что проблемы в стране "имеют исключительно централизованное происхождение". Он отмечает, что субъекты федерации не могут никак воздействовать на главу государства или на например, на финансовые институты.

— Это однозначное и грубое нарушение федерализма, — сокрушается политик.

Дильмухаметов предлагает учредить федерализм заново с подписанием нового федеративного договора, заключением с новым и подлинным федеральным центром и каждым субъектом федерации своего собственного договора о разграничении предметов ведения.

Политик называет Россию страной третьего мира и считает, что цены в России должны соответствовать этому статусу.

— Цены на энергоносители должны стать адекватными для страны третьего мира, должны дать мощный импульс росту экономики во всех секторах. Это потребует изменения и имущественных отношений, но частичное огосударствление должно быть ограничено только сферой естественных монополий и энергетики. Например, в случае такой комплексной реформы, уже сегодня новое правительство РБ сможет снизить цены на автомобильное топливо до уровня 30-35 рублей за литр, что вкупе с другими нашими мерами резко стимулирует деловую активность, экономический рост, грузоперевозки, платежеспособный спрос; что же касается среднего и малого бизнеса, то новое правительство почти полностью откажется от госрегулирования в данной сфере, — делится он.

Активист считает, что в Башкортостане именно за счет возрождения федерализма, делегирования нынешней метрополией дополнительных предметов ведения республике, в краткосрочный период доход республиканского бюджета можно поднять с нынешних 200 до 500 миллиардов рублей, а ВРП — до 2,5 трлн рублей, совокупные активы кредитной системы РБ — до 4 трлн рублей.

— Для этого мы будем, после заключения договора с РФ, вводить новые налоговые отношения, вернемся к соглашениям РФ и РБ 1992 года по разделу прибыли в основных отраслях и производствах в соотношении 38 на 62, заключенным после подписания федеративного договора 1992, полностью исключим оффшоризацию и обеспечим 100% постановку всех хозсубъектов на учет в РБ. Это позволит нам резко увеличить производительность труда, доходность базовых предприятий, направить ее на обновление производств, то есть инвестировать в основной капитал, направить в республиканский бюджет, — объясняет он.

Политик предлагает строить башкирскую гражданскую нацию, которая состояла бы из разных этнических групп, проживающих в республике.

— Народом, образовавшим нашу Республику в 1917 г. является башкирский народ. Его право на самоопределение и создание государственности продолжает оставаться для всех башкир огромной ответственностью, с одной стороны, за то какую именно государственность все граждане получают на выходе (например, Третья республика с 1990 г. по н.в. — авторитарная, коррумпированная, а потому потом и колонизированная; Четвертая Республика — свободная, равная среди равных, а потому и в будущем богатая), и с другой стороны, экзаменом на цивилизационную зрелость: способен ли башкирский народ в лице своих политических лидеров предложить всему народу РБ, всем национальным группам такой государственно-политический и ментальный формат взаимоотношений, чтобы исключить любые дискриминационные проявления, чтобы право на самоопределение и развитие государственности стало бы общим делом всего народа РБ, сделало бы все нацгруппы выгодоприобретателями государственности будущего — 4БР, — отмечает он.

Дильмухаметов считает, что до сих пор Москва направляла в республику "узколобых вороватых чванливых манкуртов, на пустом месте создавая очаги напряженности, как в случае с языком, специально раздувая через своих проводников любых национальностей — страхи и мнимые противоречия".

Напомним, ранее Айрат Дильмухаметов говорил о том, что татарский в Башкортостане не может иметь государственного статуса, а государственный башкирский не может быть обязательным для всех как русский.

По словам политика, локомотивами промышленного роста станут новая энергетика, нефтепереработка, нефтехимия, машино- и автомобилестроение — отрасли, за счет НТП и современных технологий создающие высокую добавленную стоимость.

— Вдобавок, нам предстоит решить глобальную задачу по реиндустриализации всего Южного Урала, от Малояза до Акъяра и Медно-горска (ошибочно, искаженно называемого "Зауральем") на основе концентрации всех горнорудных залежей, цветной и черной металлургии в единый производственный комплекс, обеспеченности данного огромного региона энергетическими и водными ресурсами, инфраструктурой, авто и ж/д сообщением; а также решить взаимосвязанную с этим задачу создания кластера роста в напрочь депрессивном северо-востоке РБ. Разумеется, что решению таких масштабных задач предшествует возвращение республиканской доли собственности в системообразующих гигантах, — считает он.

Реформировать Дильмухаметов предлагает и Банк России, а именно — изменить его статус, федерализовать содержание.

— В РБ будет работать один из 10 (12) окружных федеральных банков, мы воссоздадим крупнейший Республиканский банк развития, мы воссоздадим свою республиканскую банковскую систему, уничтоженную Банком России — все это позволит нам снизить кабальные проценты, приступить к долгосрочному и почти беспроцентному инвестированию юрлиц и кредитованию физлиц, провести широкую реструктуризацию кредитов населения, а в последующем и полную кредитную амнистию; создаст все условия реиндустриализации и экономического бума, переходу к 5-му техноукладу экономики, — утверждает автор письма.

Политик убежден, что упомянутые реформы приведут к башкирскому экономическому чуду с темпами роста ВРП от 7 до 12 % в год при тенденции ежегодного увеличения.

— Экономическое чудо невозможно без освобождения национального самосознания, без пробуждения спящего в народе духа свободы, без веры в человека, его добродетель. Новый Башкортостан — IV Башкирская Республика отменит все дискриминационные акты старого режима и станет, свободным, демократическим и правовым государством в составе новой Российской Федерации. Президент Башкортостана будет не самовластным правителем, а сменяемым слугой своему народу, будет подчиняться его воле и закону, — добавляет он.

По словам Дильмухаметова только реальный федерализм и демократия спасут Россию от распада, поэтому, как он считает, упомянутые меры в интересах не только Башкортостана, но и России в целом.

— Исторически Россия строилась как сверхцентрализованное, авторитарное государство, но сегодня только полноценный федерализм и демократия защитят от распада и сепаратизма. И сегодня мы — продолжатели дела великого Валидова, при абсолютной поддержке подавляющего большинства народа Башкирии, которую он несомненно окажет нам на честных и свободных выборах в скором будущем, мы вновь предлагаем России путь свободы, равенства, мира и процветания, — подытожил он.

Ранее Айрат Дильмухаметов обратился к жителям Башкортостана из СИЗО открытым письмом.

Тем временем в Башкортостане готовятся к выборам главы, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

14 марта Дильмухаметов был задержан работниками УФСБ по Башкортостану и 15 марта был арестован Кировским райсудом Уфы до 6 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину политику вменяется прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в интернете с призывами "к созданию новой федерации". Верховный суд республики 25 марта отклонил апелляционную жалобу на арест. В мае суд продлил арест Айрату Дильмухаметову до 6 июля. 2 июля Кировский райсуд Уфы в очередной раз продлилДильмухаметову срок ареста, — политик остается под стражей до 6 сентября.

В конце мая Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"

В конце июня Всебашкирский йыйын, прошедший возле горы Куштау, потребовал снять все обвинения с Айрата Дильмухаметова и освободить его.

Врио главы республики Радий Хабиров в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Уфе", вышедшем в понедельник 8 июля, заявил, что в деле Дильмухаметова он "абсолютно чист перед Всевышним". Заметив, что он не пытался разобраться в самом деле и не имеет к нему отношения, Хабиров добавил, что его "всегда пугала его [Дильмухаметова] излишне жесткая риторика". "Самое главное в нашей республике — это дружба народов, и все, кто на нее посягает, становятся моими [кровниками], ... для меня это личная вендетта", — заключил Хабиров.

Рамзан Алпаут, Идель.Реалии
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  • 1 | 02.08.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политик предлагает строить башкирскую гражданскую нацию, которая состояла бы из разных этнических групп, проживающих в республике.

— Народом, образовавшим нашу Республику в 1917 г. является башкирский народ.
____________________________________________________________
_
Какая тварь эта дилька



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  • 2 | 02.08.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Экономическое чудо невозможно без освобождения национального самосознания,
====================================
Экономическое "чудо" мы видели при муртазе, а его отголоски, совсем недавно в Баймакском районе, где национального самиосознания хоть попой ешь, что не помешело слямзить 5 миллиардов.
Башкиры никогда не имели своей государственности, и никогда её не получат!!! Зарубите себе это на насу!!!!!



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  • 3 | 02.08.2019, 10:42 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7959 | Рейтинг: -567,5
Народом, образовавшим нашу Республику в 1917 г. является башкирский народ
+++++++++++++++++++++++
"Нам башкирам не следовало бы претендовать на то, чтобы возглавить и
повести за собой всю 4-миллионную Башкирию в "светлое будущее"
Из монографии Б.Х. Юлдашбаева «К методологии изучения национально-политической ситуации в Башкортостане»

"Известное “соглашение центральной Советской власти с башкирским
правительством о советской автономии” от 20 марта 1919 г. касается не всей, а так называемой Малой Башкирии. Применительно же к “Большой Башкирии” возникшая сегодня проблема союзно-республиканского статуса приобретает межнациональную окраску и значимость, касающуюся прежде всего татаро-башкирского вопроса".

"Когда автономная республика территориально ограничивалась, так называемой, “Малой Башкирией”, она по национальному ее составу была еще более или менее национальным образованием. Но после того, как республика была объединена с тремя уездами Уфимской губернии (в 1922 г.), то есть территориально расширена до пределов “Большой Башкирии”, заметно усилилась разнонациональность ее населения, возросла доля татар по
сравнению с коренной национальностью. Сегодня последняя (863,8 тыс.чел.)
составляет 21,9 процента населения Башкирской АССР, татары (1120,7 тыс.чел.) - 28,4 русские - 39 процентов. Последняя демографическая перепись обнаружила сокращение и численности, и удельного веса башкир в
автономной Башкирской республике, тогда как численность и доля татар здесь значительно возросли, и они сегодня в этом отношении занимают в Башкирии второе после русских место".

"Весьма существенное место в национальной структуре Башкирской АССР
принадлежит татарам и в целом татароязычному населению. И хотя это и
отрицается, но в республике существует татаро-башкирская проблема,
представляющая собой следствие и отражение факта разобщения
казанско-уфимских татар Среднего Поволжья и Приуралья между двумя
автономными республиками региона. Как мне представляется, не только нужен, но просто неизбежен консенсус в татаро-башкирском вопросе. Необходим диалог, джентльменское, так сказать, соглашение, возможно и на платформе союзно-республиканского статуса. В самом деле: так и устремиться безоглядно вперед к обетованной земле союзной республики, оставив в тылу нерешенным этот вопрос? Сохранив в теле Башкирии занозу межнациональных противоречий?
Но Башкирия в этнодемографическом отношении не только татаро-башкирский, но и русско-татаро-башкирский комплекс".



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  • 4 | 02.08.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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да что слушать этого националистического олуха, ничего путного он до сих пор не сказал и вряд ли скажет...



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  • 5 | 02.08.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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он разве не на принудительном лечении?



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  • 6 | 02.08.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Диля пора переводить в психушку на пожизненное.Совсем с катушек съехал,нацик.



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  • 7 | 02.08.2019, 12:26 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4574 | Рейтинг: -719,5
Национальная тема очень щепетильная... и в федеральном уровне надо запретить всякие инсинуации по этой теме. Есть национальная Республика, то должно быть два госязыка: Русский и по названию Республики!!!
Всяким Ильнарам Дилям и Кухаркам зарезервировать место в Магадане.



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  • 8 | 02.08.2019, 12:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4574 | Рейтинг: -719,5
Ирек, а почему Татарская АССР создавалась в пределах своих границ?
И это было в каком году? и когда произошло соединение Малой Башкирии с Большой Башкирией?



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  • 9 | 02.08.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Да правильно рассуждает по экономическим направлениям
развития РБ , но вот с национальными вопросами не по всем
согласен !
Был тут один националист Мородозад , есть еще один
косой заясс башкирский хвастун - Кац !
Почитаешь Диля , Каца , вспомнишь прошлое и думаешь
ну их на Х...Й с их беспардонным шовинизмом !



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  • 10 | 02.08.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну вот опять, никогда не было и нате вам снова.
Слушать этого ублюдка - себя не уважать. Ну че выкинулись как шавки помойные? Вам кость кинулись, а вы и рады ее облизывать. Ни чести ни достоинства у вас нет, быдло оно и в африке быдло.



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  • 11 | 02.08.2019, 13:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7959 | Рейтинг: -567,5
Дед, мудрый Акмулла писал, башкортларым укырка киряк. Ленин бабай сказывал, учиться, учиться, и ещё раз учиться. Но не вняли вы такие мудрым советам. Ты бы прочитал хотя бы только работы авторитета башкирской исторической науки Билала Хамитовича Юлдашбаева. Так ведь нет, а кукарукать, кудахтать вы такие мастера.

Ленин же сказывал: «Мы дали автономию Башкирской республике. Мы должны создать автономную Татарскую республику и ту же политику продолжаем по отношению ко всем восточным народам…».
Ленин говорил, что они дали башкирскую автономию, а, тем не менее, часто пишут, что башкиры её сами отвоевали. Ну, и ладно, отвоевали, так от-воевали. Однако возникает вопрос, хотели ли татары того что намеревались создать им большевики, и, в общем-то, и того, что создали? И да, «ту же по-литику», большевики вроде как довели до полного абсурда, создали множе-ство всяких разных «национальных» автономий различного ранга, и даже тем, кто никогда и не задумывался над этим. Однако нет, это не абсурд, это было их виртуозной «национально» - территориальной нарезкой народов бывшей Российской империи, и они это, конечно же, в своих целях, а не по чаяниям народов блестяще выполнили.

Татарское национальное движение изначало стояло за национально-культурную автономию. Затем, перешли к идее к национально-территолральной автономии в виде штатов Идель-Урал. Было в проекте и реализация Татаро-башкирской республики. А когда уже уже определился автономный Башкурдистан Заки Валиди, позднее названной "Малой Башкирией", в проекте была республика за вычетом территории только этой "Малой Башкирии". И следует заметить, Заки Валиди и компани никоим образом не возражали этому, кроме как только чтобы не было названия Татарско-башкирская республика.
В 1920 году большевики сварганили куцую ТАССР. А в 1922 году расчерком пера Уфимскую губернию присоединили к Башкурдистану. Кстати последним возмущался даже сам Заки Валиди.



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  • 12 | 02.08.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Как известно, Айрат Дильмухаметов содержится под стражей...Корреспондент "Idel.Реалии" изучил тезисы Дильмухаметова.
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Гитлер свои тезисы тоже изложил находясь в заключении....



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  • 13 | 02.08.2019, 13:31 | Автор: Ирек
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Б.Х. Юлдашбаев писал: «Национальная активность башкир первоначально после победы Февральской революции оставалась в рамках общетюркско-мусульманского движения, будучи пока подспудным, неорганизованным и неоформившимся течением, хотя вскоре и начнется организационное его оформление» . Заметим к этому, что даже провозглашение автономии Башкурдистана уже к концу 1917 года, 15 ноября произошло при поддержке общемусульманского Оренбургского гарнизона, а не отдельных собственных башкирских вооруженных формирований.
К развитию башкирского национального движения Юлдашбаев там же писал: «Первым шагом на этом пути явились башкирская делегация от-крывшегося 1 мая 1917 г. в Москве Всероссийского съезда мусульман и обра-зованное ею Башкирское областное бюро». В это бюро из трех человек был выбран и Заки Валиди. Отметим, что будущий башкирский лидер прибыл на этот съезд в составе не башкирской, а туркестанской делегации. Билал Хами-тович к тем своим словам, о «первом шаге», приводит и слова из воспомина-ний самого Заки Валиди: «Моя причастность к башкирской делегации му-сульман¬ского съезда свелась к тому, что я был избран в комитет из трех че-ловек, который ею был образован для того, чтобы, пользуясь революцией, решать вопросы Башкортостана», и ««Что пришлось возглавить башкир-ское движение, для меня явилось неожиданностью. Не ведал я заранее, что стану руководителем этого движения. Если бы Ташкент не попал в руки со-ветов, то моя деятельность принадлежала бы Оренбургу и Ташкенту, про-текая в поездках между ними». Вот ведь как, и не думал, и не гадал, а стал далее тептяр Заки Валиди лидером народившегося башкирского националь-ного движения.
Б.Х. Юлдашбаев к этому, там же, озвучивает два вывода:
«во-первых, по крайней мере на первых порах Валидов стоял, как он сам же писал, не столько за башкирскую, сколько общетюркскую автоно-мию народов российского Востока. В этом же духе он и высказывался на майском 1917 г. съезде российских тюрко-мусульман. Казанскую и Уфим-скую губернии Валидов оставлял вне общетюркской межнационально-территориальной автономии (включал только «Малую Башкирию»)».
«Во-вторых, он впоследствии возражал против утверждений, как будто это лишь под его влиянием и по разработанному им плану возникло башкирское национальное движение за автономию. Но тем не менее он чем дальше, тем активнее поддерживал это движение, становясь ревнителем даже радикальной постановки проблемы национальной самостоя¬тельности башкир».
Они очень интересны и важны, и в особенности в подчёркнутых нами словах. Остановимся несколько пока только на последнем. Если существовал на рубеже XIX –XX вв. «татарский проект», о чём часто, иногда с таковым намекая даже и на времена Марджани, вещает главный «традиционалист» Башкортостана А.Т. Бердин, то ведь и башкирский проект тогда в начале ХХ века наличествовал, и, причём этот уже однозначно.
И я всё больше убеждаюсь, что и за этим так или иначе стояли сами большевички.



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  • 14 | 02.08.2019, 13:33 | Автор: Ирек
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Б.Х. Юлдашбаев писал: «В различных слоях баш¬кирского населения в начале XX в., особенно после Февраль¬ской революции, усилились голоса с требованием признать их самостоятельной, отдельной от татар нацией, имеющей право на историческое существование, на развитие родного языка, нацио¬нальной культуры и т. д.» . Эти, в общем-то, сугубо справедливые чаяния башкирского народа были только предтечей, ну вроде, как того бывшего «призрака коммунизма в Европе», хотя, конечно же, не такой масштабности, как тот призрак.
Отцом же башкирского проекта, его повивальной бабкой, стал тептяр Ахмед Заки Валиди Тоган. Главная же особенность этого проекта выражена даже в уже приведённых словах Билала Хамитовича, дистанцироваться от та-тар. Заки Валиди, возглавив башкирское национальное движение, ещё более усилил, существенно усугубил это стремление, но не собственно в упомяну-тые чаяния самих башкир, а в кругу, скажем так, своих единомышленников. Тогда даже любое татаро–башкирское определение, т.е. со связывающим ти-ре стало категорически не приемлемым. Заки Валиди и карту будущего Баш-курдистана скрупулёзно вырисовывал только с теми волостями, где именно «башкирское население численно преобладало», отставляя при этом в сторо-не даже большую часть Уфимской губернии с Уфою. Да, как бы к слову, и к кавычкам, это рисование им осуществлялось, в общем-то, по территории с преобладающим русским населением. Уже по этому, сказать, что Заки Вали-ди был особо башкирским изоляционистом, будет очень неправильно. Он, и, изначально стоял за общетюркскую межнационально – территориальную ав-тономию, и тоже карту к этому рисовал, карту «Федерации свободных му-сульманских областей Вос¬точной России». Однако большую часть Уфимской губернии с Уфою и Казанскую губернию целиком он оставлял вне этой Фе-дерации. Сказать что из-за большой численности русских на их территориях, всё же тоже не можно, поскольку к уже отмеченному преобладанию русских в предполагаемом Башкурдистане, он и вполне многочисленных Оренбург-ских русских казаков видел и даже желал в той Федерации. И да, не лишне будет добавить, напомнить, что, между тем, в остававшейся территории Уфимской губернии общее тюркское население, как раз, было преобладаю-щим большинством.



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  • 15 | 02.08.2019, 13:34 | Автор: Ирек
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Автор некоторого недавнего современного башкирского проекта Мур-таза Губайдуллович Рахимов, взывал было по своей отставке, что если не башкира в руководители республики, то «русского, русского нам надо», чи-тай, только не татара. Получается так, что и у Заки Валиди было то же самое подобное желание, как и у Муртазы Губайдулловича, только не татар, только не с татарами строить, обустраивать общетюркское бытиё. А то, что в Уфим-ской губернии татары преобладали в численности по сравнению с башкира-ми, не говоря уже о Казанской губернии, Заки Валиди лучшее многих знал.
Почему и с чего было у Заки Валиди личностное «неприятие» татар в его планах, и, в общем, у его же единомышленников, это сугубо интересно, но требует отдельного рассмотрения. Автор здешних строк, уже подступался к изыскам и в этих вопросах, здесь же только заметим, что ни лично в самом Заки Валиди, ни в его единомышленниках, не следует искать какой-либо та-тарофобии. В этих единомышленниках были и татары, или скажем так, не со-всем башкиры, да и сам он, Заки Валиди башкиром однозначно и оконча-тельно стал уже только в своих «Воспоминаниях». А бывал же он, как писал земляк, московский историк С.М. Исхаков даже в татарах.
И всё же необходимо особо отметить, что, в общем, башкирский проект оказался VS татарскому, и, в целом, общемусульманскому движению Цен-тральной части России, и думается, что более всего он и оказался основной причиной некоторого раскола этого движения. Конечно же, и лидеры татар-ского национального движения оказались не на высоте в отношениях с баш-кирскими сотоварищами. Возможно, и мог бы сложиться между ними некий консенсус. Хотя по амбициозности самого Заки Валиди, и по тому, как он с ходу «закусил удила» в башкирском национальном движении против татар-ских устремлений, или даже вернее сказать, против общих чаяний мусуль-ман Центральной части России, в это всё же сложно поверить. Г.Н. Ишбер-дина словами американского историка польского происхождения С. Зеньков-ского подсказывает: «Можно без всякого преувеличения сказать, что всё башкирское национальное движение 1917-1920 гг. было в основном вызвано усилиями Валидова. Без этого человека национальное движение тюрков Урала-Поволжья приняло бы совсем иной характер и смогло бы избежать острого конфликта башкир с татарами» . Однако как уже было сказано, всё это требует отдельного и более подробного рассмотрения. Прежде чем продолжить, отметим в тех же целях, чтоб «на ум пошло», американский ис-торик ограничивает участие Заки Валиди в башкирском национальном дви-жении 1917-1920 гг., что, в общем-то, так и было.



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  • 16 | 02.08.2019, 13:37 | Автор: Дед
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В 1920 году большевики сварганили куцую ТАССР. А в 1922 году расчерком пера Уфимскую губернию присоединили к Башкурдистану. Кстати последним возмущался даже сам Заки Валиди.
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Дело в том, что большевики знали, что нет такой национальности как татар!!!! вот и искусственно создали в Казанской губерни из разных народов национальность татар, тим до сих пор возмущаются кряшены!!!
Таким образом: не только надо уметь читать, но и понимать что написано!!!



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  • 17 | 02.08.2019, 13:38 | Автор: Ирек
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И, в общем-то, так получается, что после того, как сорвалась идея фе-дерации с казахами и прочими, Заки Валиди остановился только на отдельно взятом Башкурдистане, ранее видевшимся им в составе той Федерации. Ну почти, как Ленин, когда у того не получилось с мировой революцией, он ос-тановился на отдельно взятой стране, Российской империи. А ведь интересы большевиков в деле национально-территориальной организации бывшей им-перии совпали с желаниями Заки Валиди и компани. Первые задумывали реализовать свои планы в целом по империи, а вторые возжелали в отдель-ной её части, получить башкирскую национально-территориальную автоно-мию, Башкурдистан, только позднее названный «Малой Башкирией». Не лишним будет, привести к этому следующие слова Б.Х. Юлдашбаева: «С точки зрения Ленина, большевиков, предоставление национальной авто-номии якобы и должно было ускорить приобщение к социальной револю-ции ранее угнетенной и отнюдь не передовой в культурно-экономическом отношении нации» .
Так что, пожалуй, Заки Валиди и сотоварищи, оказались просто наход-кой для большевиков в их планах «национально» - территориальной органи-зации бывшей Российской империи, на что они настроились ещё до револю-ции 1917 года.



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  • 18 | 02.08.2019, 13:40 | Автор: Ирек
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И про сам факт провозглашения автономии Башкурдистана, произошедшего 15 ноября 1917 года, прямо накануне начавшейся 20 ноября в Уфе работы Милли меджлиса. Этот Национальный Совет являлся «законодательным учреждением, нормирую¬щим всю национальную жизнь мусульман внутренней России согласно предос¬тавленного им конституцией России права в этом. Вот этот парламент и собрался в Уфе для обсуждения и ре-шения всех на¬сущных вопросов в жизни мусульман. Решения Меджлиса были обязательны и для башкир», «Тем не менее букваль¬но накануне открытия съезда с целью предупреждения возможных его послед¬ствий Башкирское шуро провозгласило автономную Башкирскую республику, что было рас-ценено организаторами Меджлиса как предательский шаг. А в декабре, уже в дни работы Меджлиса,III Башкирский съезд в Оренбурге окон¬чательно за-крепил решение шуро .
На эту причинно-следственную связь провозглашения башкирской ав-тономии перед намеченным на 17 ноября 1917 года в Уфе Национального со-брания мусульман тюрко-татар внутренней России и Сибири, указывает, и известный исследователь национального движении Российских мусульман на рубеже XIX-XX вв. С.М. Исхаков . Он, там же добавляет, что эту неслож-ную причинно-следственную связь, ныне предпочитают замалчивать. И что, вместе с тем, уделяют большое внимание популяризации точки зрения, что «идеологи татарской торгово-промышленной буржуазии стремились под-чинить своему влиянию якобы всех российских мусульман, будто бы реши-тельно отрицали башкирское движение, всё время были противниками баш-кирской территориальной автономии и т.д.».



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  • 19 | 02.08.2019, 13:41 | Автор: Ирек
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Обратимся к анализу Б.Х. Юлдашбаевым событий тех времён и пред-ставленных им же документов и материалов выше означенного сборника. Выводы своего анализа событий и документов тех времён Билал Хамитович блестяще изложил в «Введении» к первому тому этого издания .
Он писал: «Еще задолго до октябрьского переворота Ленин воинст-венно ополчился против идеи носящей экстерриториальный характер культурно-национальной автономии, как «самого утонченного и завер-шенного национализма», затушевывающего-де внутринациональные клас-совые различия и противоречия, способствующего, значит, мононациональ-ной консолидации (объединению) не только территориальных, но и социаль-но-классовых групп населения данной национальности. Эта идея не вписыва-лась в концепцию классового раскола нации, «пролетарского интернациона-лизма» и интернациональной революции рабочего класса. По крайней мере в двух своих резолюциях по национальному вопросу, принятых в 1913-м и апре-ле 1917 г. (VII конференция большевиков), Ленин, большевики, в том числе Сталин, докладчик на Апрельской конференции по этому вопросу, настойчи-во развенчивали» идею культурно-национальной автономии, подчеркивая, что разделение национальностей в области школьного образования и духов-ной жизни в целом «безусловно вредно с точки зрения демократии вообще и интересов классовой борьбы пролетариата в особенности» . Юлдашбаев там же заключает, завершает эти предыдущие слова: «Экстерриториально-национальное самоопределение народов оказалось не приемлемым для Ле-нина, для порожденной большевистской революцией советской полити-ческой системы». Выдержка из материалов конференции 1917 г. и её резо-люция представлена в этом же томе, в документе за №5 .
Важная от него констатация: «На платформе экстерриториально-духовной автономии стояли также татарско-мусульманские националисты России, в том числе Башкирии (Уфа являлась одним из центров мусульман-ства и татарского национализма). Прежде чем прийти к идее национально-территориальной автономии Урало-Поволжья или Татаро-Башкирии, а по-том и отдельно Татарии, они в подавляющем своем большинстве придер-живались консолидации «тюрко-татар мусульман» по признаку духовной, в том числе религиозной, а также языковой их общности или взаимной близо-сти, каковая идея распространялась и на башкир» .
И вот в мае 1917 г. в Москве во время работы Всероссийского съезда мусульман объявляется лидер башкирского национального движения, и, в общем-то, как писал Б.Х. Юлдашбаев же, и само это движение делает свой «первый шаг» в организационном оформлении. Однако он же отмечал, что тогда у этого движения, во всяком случае, у объявившегося главного лидера движения, ещё не было стремления к отдельной башкирской автономии, этот лидер ещё мечтал о той общетюркской автономии народов российского Вос-тока. Вместе с тем, прошло чуть больше чем полгода, лидеры этого движения во главе с Ахмед Заки Валиди Тоганом объявляют, провозглашают 15 ноября 1917 года башкирскую автономию, Башкурдистан.



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  • 20 | 02.08.2019, 13:42 | Автор: Ирек
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Б.Х. Юлдашбаев указывал, подчёркивал: «стремясь к власти и добив-шись ее, ленинцы-большевики формировали территориальный принцип на-ционально-правового устройства больших и малых народов. Хотя демокра-тический принцип национального самоопределения имеет именно нацию как таковую в качестве субъекта национально-суверенных прав самостоятель-ности- автономии, государственности и т. д., - большевики, однако, «забла-говременно» предрешили проблему и изготовились к тому, чтобы, оказав-шись у власти, не столько правовым устройством наций, сколько произволь-ной перекройкой территорий во имя национального, якобы, самоопределе-ния» . Он констатировал, что в результате таких деяний большевиков: «ока-жутся многие республики не столько национальными, сколько много и меж-национальными образованиями, без оптимального удельного веса и необхо-димого большинства коренной или титульной национальности данной «на-циональной» республики в общей массе ее населения. Это относится, в осо-бенности, к Башкирии, да и к Татарии» .
В общем же, как ни рассуждать, ни думать, а провозглашение башкир-ской автономии 15 ноября 1917 для пришедших к власти большевиков было вполне желаемым событием в их, и только в их, уже созревших планах «на-ционально» - территориального устройства бывшей Российской империи.



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