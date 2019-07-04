- Наша самая главная задача – оправдать доверие и надежды жителей республики. Я сам этим занимаюсь каждый день и надеюсь, что и вы понимаете уровень задач, стоящих перед нашим регионом, — отметил Радий Хабиров.
Он признался, что рабочие поездки по Башкирии дают большую дозу разных эмоций. Но итогом неизменно становится убеждение, что нашей сильной республике важно гордиться своей историей, природными ресурсами и своими жителями.
Радий Хабиров предложил «Единой России» озаботиться ситуациями, когда жители республики попадают в тяжелые жизненные истории за ее пределами по принципу «Мы своих не бросаем».
В то же время врио главы Башкирии предостерег единороссов от формализма. По его мнению, важно «закрыть все старые истории, конфликты и жить в позитивной среде».
Руководитель региона рассказал и о позитивном отношении к республике со стороны руководства страны и федеральных властей.
- Нас уважают за нашу дисциплину, за то, что республика готова стать площадкой и опорой для внедрения федеральных инициатив, к нам с уважением относятся главы российских регионов, - подчеркнул Радий Хабиров в заключение встречи.
МКС
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Эта «партия» действительно, своих не бросает
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