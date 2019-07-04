Эта «партия» действительно, своих не бросает

Радий Хабиров встретился с партийным активом «Единой России». Накануне, 31 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров пообщался с партийным активом регионального отделения «Единой России». Как следует из репортажа, опубликованного на партийном сайте, лейтмотивом его выступления стал совет учиться разговаривать с людьми, проявлять терпение и чуткость в общении с ними, быть внимательными.- Наша самая главная задача – оправдать доверие и надежды жителей республики. Я сам этим занимаюсь каждый день и надеюсь, что и вы понимаете уровень задач, стоящих перед нашим регионом, — отметил Радий Хабиров.Он признался, что рабочие поездки по Башкирии дают большую дозу разных эмоций. Но итогом неизменно становится убеждение, что нашей сильной республике важно гордиться своей историей, природными ресурсами и своими жителями.Радий Хабиров предложил «Единой России» озаботиться ситуациями, когда жители республики попадают в тяжелые жизненные истории за ее пределами по принципу «Мы своих не бросаем».В то же время врио главы Башкирии предостерег единороссов от формализма. По его мнению, важно «закрыть все старые истории, конфликты и жить в позитивной среде».Руководитель региона рассказал и о позитивном отношении к республике со стороны руководства страны и федеральных властей.- Нас уважают за нашу дисциплину, за то, что республика готова стать площадкой и опорой для внедрения федеральных инициатив, к нам с уважением относятся главы российских регионов, - подчеркнул Радий Хабиров в заключение встречи.