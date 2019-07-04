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Эта «партия» действительно, своих не бросает

  • Опубликовано: mkset.ru | 02.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26864 | Комментарии: 5
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Радий Хабиров встретился с партийным активом «Единой России». Накануне, 31 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров пообщался с партийным активом регионального отделения «Единой России». Как следует из репортажа, опубликованного на партийном сайте, лейтмотивом его выступления стал совет учиться разговаривать с людьми, проявлять терпение и чуткость в общении с ними, быть внимательными.

Эта «партия» действительно, своих не бросает


- Наша самая главная задача – оправдать доверие и надежды жителей республики. Я сам этим занимаюсь каждый день и надеюсь, что и вы понимаете уровень задач, стоящих перед нашим регионом, — отметил Радий Хабиров.

Он признался, что рабочие поездки по Башкирии дают большую дозу разных эмоций. Но итогом неизменно становится убеждение, что нашей сильной республике важно гордиться своей историей, природными ресурсами и своими жителями.

Радий Хабиров предложил «Единой России» озаботиться ситуациями, когда жители республики попадают в тяжелые жизненные истории за ее пределами по принципу «Мы своих не бросаем».

В то же время врио главы Башкирии предостерег единороссов от формализма. По его мнению, важно «закрыть все старые истории, конфликты и жить в позитивной среде».

Руководитель региона рассказал и о позитивном отношении к республике со стороны руководства страны и федеральных властей.

- Нас уважают за нашу дисциплину, за то, что республика готова стать площадкой и опорой для внедрения федеральных инициатив, к нам с уважением относятся главы российских регионов, - подчеркнул Радий Хабиров в заключение встречи.

МКС
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  • Гость
  •  
  • 1 | 02.08.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его мнению, важно «закрыть все старые истории, конфликты и жить в позитивной среде».
==================================
Прежде чем "закрыть все старые истории, конфликты" радию, как важаку всех башкир, следовало бы извенится перед небашкирским население территории под названием страна башкир, за все унижения нанесенные им башкирами.
А Мы подумаем "закрыть все старые истории, конфликты", или надолго их запомнить, и рассказать о них нашим детям и внукам, что бы те в свою очередь рассказали своим детям и внукам...



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 02.08.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем "закрыть все старые истории, конфликты" радию, как важаку всех башкир, следовало бы извенится перед небашкирским население территории под названием страна башкир, за все унижения нанесенные им башкирами.
------------------------------
Приношу свои извинения всем небашкиркам, которых унижал в различной форме своим Достоинством.



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 02.08.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сам Хабиров ни в чём покаяться перед народом РБ не хочет? Нет покаяния - нет прощения! Очень Опытный



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3

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  • Начинающий
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  • 4 | 02.08.2019, 12:22 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 220 | Рейтинг: +10,1
ВРИ!О! просит забыть как изготовляли фальшивые бюллетени, снимали с выборов, как обзывал и ОБЗЫВАЕТ защитников жителей Башкирии "бабуинами" и "сопливыми". "Ничто не забыто..."



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2

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  • Эксперт
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  • 5 | 02.08.2019, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64962 | Рейтинг: +12209,4
Нас уважают за
_____________________
))))))))))))))))) поэтому в Москве ни один из кандидатов не пошел от ПЖиВ - из-за сильного уважения, ага!



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2






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